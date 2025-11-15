Sondaj CURS: Băluță, favorit cu 27% la Primăria Capitalei. Ciucu și Drulă, la egalitate cu câte 22%

09:50

Austeritate, dar nu pentru toți. Este principiul după care se ghidează mai multe primării din țară, unde iluminatul festiv reprezintă un real huzur pe bani publici. Chiar dacă sumele investite sunt socotite drept exagerate, şefii din primării spun că nu vor să îi priveze pe oameni de astfel de bucurii, aşa cum s-a întâmplat şi în anii anteriori. Localnicii spun totuşi că vor să păstreze tradiția, chiar dacă banii ar fi fost folositori şi pentru alte investiţii.