România, în topul nașterilor premature din UE. Mii de bebeluși vin pe lume prea devreme și luptă pentru viață

Newsweek.ro, 15 noiembrie 2025 12:20

În fiecare an, zeci de mii de copii încep lupta pentru viață încă din primele clipe, iar România răm...

Acum 5 minute
12:40
VIDEO Povestea primului distrugător de tancuri românesc. Planurile și prototipurile, furate de ruși în 1944 Newsweek.ro
În căutare de soluții împotriva tancurilor sovietice T-34 si KV-1, în timpul celui de-al II-lea Răzb...
12:40
Bombă din al Doilea Război Mondial descoperită la Nurnberg. Aproape 21.000 de oameni, evacuați de urgență Newsweek.ro
Descoperirea unei bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial a mobilizat autoritățile din Nurnbe...
12:40
Topul celor mai smart orașe din lume în 2025. Inovație accelerată cu cinci orașe europene în primele șapte Newsweek.ro
Inovația tehnologică redefinește orașele, iar clasamentul din 2025 arată o ascensiune puternică a ce...
Acum 30 minute
12:20
România, în topul nașterilor premature din UE. Mii de bebeluși vin pe lume prea devreme și luptă pentru viață Newsweek.ro
În fiecare an, zeci de mii de copii încep lupta pentru viață încă din primele clipe, iar România răm...
12:20
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație Newsweek.ro
Ciprian Ciucu pornește cu un atu greu de ignorat: sprijinul și experiența lui Ilie Bolojan, liderul ...
Acum o oră
12:10
Șoselele ocolitoare ale Iașului de la Podu Iloaiei și Uricani se scumpesc văzând cu ochii, deși nu sunt gata Newsweek.ro
Cea de la Uricani costă de 3,5 ori mai mult decât valoarea estimată la momentul inițierii proiectulu...
12:00
Judecătorul CSM Drăgușin cu 11.000€ salariu, scut pentru pensiile speciale. „Instigă să ne extermine fizic” Newsweek.ro
Rând pe rând membrii CSM fac scut pentru a nu se tăia pensiile speciale. Claudiu Drăgușin membru al ...
12:00
Trump își nuanțează poziția față de Venezuela și susține că America a făcut progrese importante în regiune Newsweek.ro
Administrația americană își menține presiunea asupra Venezuelei, în timp ce Donald Trump afirmă că s...
Acum 2 ore
11:40
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul Newsweek.ro
În Sectorul 6 s-a conturat, în ultimii ani, un model de regenerare urbană pe care primarul Ciprian C...
11:00
Trump scutește Bulgaria de la sancțiunile impuse Lukoil. Nicio vorbă despre România unde motorina este 8 lei Newsweek.ro
SUA și Donald Trump au acordat Bulgariei o scutire semnificativă de la sancțiunile impuse asupra Luk...
10:50
Cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București Newsweek.ro
În ultimii ani, Sectorul 6 s-a transformat într-unul dintre cele mai active și vibrante spații urban...
Acum 4 ore
10:30
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați? Newsweek.ro
Un avocat susține că pensionarii care au muncit în condiții speciale ar trebui să aibă o pensie mai ...
10:20
Prețurile la carne de vită, roşii, cafea şi banane au bubuit în SUA. Trump, nevoit să reducă taxele vamale Newsweek.ro
După ce prețurile la carne de vită, roşii, cafea şi banane au bubuit în SUA, în urma taxelor vamale ...
10:00
21.000 de persoane, evacuate de urgență din Nurnberg. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele de urgență, vineri, 14 noiemb...
09:20
Elveția a reușit să negocieze cu Trump reducerea taxelor vamale de la 39% la 15%. Ce trebuie să facă în schimb Newsweek.ro
Elveția a reușit să negocieze cu Trump reducerea taxelor vamale de la 39% la 15%, după ce companiile...
09:00
FOTO &#38; VIDEO S-a deschis târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din România Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din România, și-a deschis porțile. Se așt...
Acum 6 ore
08:40
România, în finala individuală masculină a Campionatelor Europene de gimnastică aerobică pentru seniori Newsweek.ro
Leonard Manta a calificat România în finala individuală masculină a Campionatelor Europene de gimnas...
08:00
FOTO Dovada că mitul „bătrânicii” e adevărat. Cu cât se vinde un Mercedes „Cobra” de 45 de ani cu 130.000 km Newsweek.ro
Mitul „bătrânicii” care a condus mașina, promovat de mulți samsari, e, câteodată, adevărat. Dovada, ...
07:50
Băutura din bucătărie care te ajută să slăbești repede. Trebuie să bei două linguri dimineața Newsweek.ro
Ai putea avea soluția pentru slăbit chiar în bucătărie. O băutură simplă, din ingrediente naturale, ...
07:40
Cum să transformi frunzele căzute în mucegai valoros pentru grădină. Grădinarii îl numesc „aurul negru” Newsweek.ro
Cum să transformi frunzele căzute în mucegai valoros pentru grădină. Cu puțină răbdare și câteva tru...
07:30
Cum protejezi corect aerul condiționat iarna? Greșelile comune care pot strica definitiv aparatul Newsweek.ro
Unitatea exterioară a aerului condiționat este construită să reziste la frig, zăpadă și îngheț. Totu...
07:10
Horoscop 16 noiembrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Tauri. Capricornii sunt în căutarea aventurii Newsweek.ro
Horoscop 16 noiembrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Tauri. Capricornii sunt în căutarea aven...
07:10
EXCLUSIV Pentru ce meserii au aplicat cei mai mulți români în 2025? Câți șomeri sunt în țară? Newsweek.ro
Datele oficiale obținute de Newsweek România de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă...
06:50
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce? Newsweek.ro
Pensionarii care sperau că iau mii de lei în plus la pensie la Mica Recalculare se înșală. Sumele pe...
Acum 24 ore
22:10
VIDEO Putin o încasează. Ucraina a blocat ruta strategică a Rusiei prin care vin armele din Coreea de Nord Newsweek.ro
O explozie a avut loc pe calea ferată transsiberiană din regiunea Habarovsk, oprind complet mișcarea...
22:00
Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: &#34;Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar fi fost mai rele&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: "Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar ...
21:40
FMI consideră că România trebuie să facă &#34;reforme structurale ambiţioase&#34;, cu o &#34;consolidare fiscală amplă&#34; Newsweek.ro
Fondul Monetar Internaţional (FMI) consideră că România trebuie să facă "reforme structurale ambiţio...
21:20
Polițist rutier, rănit grav într-o intersecție din București. Un șofer nu l-a văzut și l-a lovit Newsweek.ro
Un polițist de la circulație a fost rănit grav într-o intersecție din București. Agentul dirija traf...
21:00
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE. Tras la răspundere pentru drona căzută în judeţul Tulcea Newsweek.ro
Vladimir Lipayev, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, a fost convocat la MAE, din cauza unei drone ruse...
20:50
Carlyle, mare fond de investiţii american, este interesat de activele Lukoil. Acum face reevaluarea acestora Newsweek.ro
Carlyle, un mare fond de investiţii american care e deja prezent în România, este interesat de activ...
20:40
Ce flori poți planta chiar și în noiembrie, înainte de a da înghețul? Vor înflori la primăvară Newsweek.ro
Deși majoritatea lucrărilor de grădinărit de toamnă se apropie de final, luna noiembrie nu este neap...
20:40
Franța, test cu rachetă nucleară de pe un Rafale. ASMPA-R are viteză Mach3 și focos nuclear de 300 kilotone Newsweek.ro
Avionul de vânătoare francez Rafale a testat o rachetă nucleară strategică ASMPA-R modernizată. Rac...
20:30
Ciprian Ciucu susține proiectul de reconversie urbană „Berzei 21”, alături de echipa NOD Makerspace Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, își exprimă public sprijinul pentru proiectul „Berzei...
20:10
Economia bulgară are cea mai mare creștere din Europa de Sud-Est – 3,2%. România are scădere economică Newsweek.ro
Economia bulgară are cea mai mare creștere economică din Europa de Sud-Est: 3,2%, în trimestrul al t...
19:50
Marea Britanie acordă Lukoil Bulgaria o scutire temporară de sancțiuni. Ce se va întâmpla în România? Newsweek.ro
Marea Britanie acordă filialei Lukoil Bulgaria o scutire temporară de la sancțiuni. Ce se va întâmpl...
19:40
De ce se prind peștii răpitori mai repede toamna? Cum să pregătești momeala perfectă pentru pescuit Newsweek.ro
Toamna este sezonul de aur pentru pescuitul peștilor răpitori. Temperaturile mai scăzute și curenții...
19:20
Geologii dezvăluie – Turcia se destramă încetul cu încetul. Care ar fi explicația științifică? Newsweek.ro
În Turcia, scoarța terestră se destramă de-a lungul unei falii din inima țării, în loc să alunece, a...
19:20
Horoscop 16-22 noiembrie. Lună nouă în Scorpion. Berbec - bani. Gemenii - ceartă. Rac, schimbare. Leu, secrete Newsweek.ro
Horoscop 16-22 noiembrie. Lună nouă în Scorpion . Este începutul sezonului Săgetătorului! Această să...
18:50
Operațiune SUA-Franța majoră în Marea Neagră, lângă România. Rusia acuză implicare în atacurile Ucrainei Newsweek.ro
Un nou val de activități aeriene aliate, implicând și avioane de luptă, s-a desfășurat în dimineața ...
18:40
Alimentul care conține proteine și înlocuiește carnea în Postul Crăciunului. Poate fi gătit la fel ca șnițelul Newsweek.ro
Soia este alimentul bogat în proteine care poate înlocui carnea în Postul Crăciunului. Se prepară uș...
18:30
Cum să asortezi treningul: recomandări și erori de evitat Newsweek.ro
Treningul a devenit una dintre cele mai populare alegeri vestimentare din ultimii ani. Deși pare o p...
18:20
Contract de vânzare cumpărare a unui apartament parafat de notar, anulat de judecători. Suma era prea mică! Newsweek.ro
O ieșeancă a fost înșelată, ajungând să-și vândă apartamentul din Tătărași pe mai nimic. A crezut că...
18:20
Bolojan a decis cum va tăia pensiile speciale de 25.000 lei. Ce surpriză le pregătește magistraților? Newsweek.ro
Premierul Bolojan joacă totul pe o singură carte. El nu va mai purta negocieri cu CSM pe tema tăieri...
18:00
Serviciile secrete chineze, spionaj bazat pe AI. Au atacat sectoarele tehnologiei și finanțelor Newsweek.ro
Anthropic, creatorul modelului de inteligență artificială Claude, a detectat tentative de utilizare ...
17:50
Traian Berbeceanu câștigă în instanță daune morale de 200.000 de euro și daune materiale după anchetă Newsweek.ro
Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a criminalităţii Organziate Alba, obţine în ins...
17:40
Apă tulbure la ApaVital: șefi aleși greșit, mandate pe cale să se scufunde Newsweek.ro
Selecția controversată de acum doi ani a avut hibe care au atras anularea ei de către Agenția de mon...
17:30
Luptă în cinci pentru șefia Operei Naționale Române Iași Cine sunt? Newsweek.ro
Toți cei cinci candidați înscriși pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași au fo...
17:30
Cutremur puternic în Olanda. Extracția de gaze naturale a contribuit la seism Newsweek.ro
Un cutremur de magnitudinea 3,4 a zguduit vineri o regiune în nordul Olandei, unul dintre cele mai p...
17:20
Războiul tehnologiilor China – Occident: Germania înlocuiește tehnologia 5G Huawei și o interzice la 6G Newsweek.ro
Războiul tehnologiilor China – Occident intră într-o nouă fază. Germania a decis să înlocuiască, und...
17:20
CNIR dă startul pentru drumul expres Focșani–Brăila: ordin de începere emis, proiectarea începe pe 2 decembrie Newsweek.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul ...
