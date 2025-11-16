Portret de candidat. Dan Trifu, ecologistul de la Eco Civica ce țintește Primăria Capitalei
Adevarul.ro, 16 noiembrie 2025 02:45
Dan Trifu, președinte al Fundației Eco-Civica, este primul care și-a anunțat candidatura independentă pentru Primăria Capitalei.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
04:00
Cum ne sabotează gândurile corpul. Specialiștii explică legătura dintre evenimentele din viața noastră, interpretarea lor și stres # Adevarul.ro
Corpul răspunde la modul în care gândim, susțin specialiștii. Așadar, nu doar evenimentele în sine produc stres, ci și interpretarea lor. Specialiștii intervievați de Adevărul explică detaliat cum funcționează acest circuit și ce instrumente avem pentru a-l regla.
Acum o oră
03:15
David Popovici inspiră o nouă generație, dar înotul rămâne un sport de lux pentru mulți copii # Adevarul.ro
Zeci de bazine de înot au fost construite în România în ultimii ani. Investițiile, dar și performanțele care i-au inspirat pe români, cum sunt cele ale campionului mondial David Popovici, au sporit popularitatea acestui sport. Pentru mulți români, înotul a rămas însă un sport de lux.
Acum 2 ore
02:45
Portret de candidat. Dan Trifu, ecologistul de la Eco Civica ce țintește Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Dan Trifu, președinte al Fundației Eco-Civica, este primul care și-a anunțat candidatura independentă pentru Primăria Capitalei.
02:15
De ce fug turiștii de litoralul românesc? Patronii recunosc: Costuri exagerate și lipsă de respect pentru vizitatori. Soluțiile propuse # Adevarul.ro
Litoralul Mării Negre a înregistrat, anul acesta, scăderi de circa 40%, în contextul în care două paturi și o umbrelă sunt de 4 ori mai scumpe precum în Cipru, s-a discutat la o masă rotundă despre turismul românesc organizată la cel mai mare târg de turism din țară.
Acum 4 ore
01:45
Viitorul distorsionat: cum ne influențează creierul percepția asupra a ceea ce urmează # Adevarul.ro
Imaginarea viitorului este un proces mental activ, nu o fantezie lăsată la întâmplare. În psihologie, scenariile despre viitor funcționează ca modele interne după care ne organizăm deciziile, motivația și modul de a evalua riscurile.
01:15
Calitățile ascunse ale tescovinei de struguri. Soiurile cele mai benefice pentru sănătate # Adevarul.ro
Numite popular tescovină, cojile și semințele de struguri rămase în urma stoarcerii acestora în vinificație ar putea aduce o mulțime de beneficii sănătății, arată cele mai recente studii. O astfel de cercetare a analizat proprietățile tescovinei din 17 soiuri de struguri.
00:30
Antreprenoriatul a impulsionat dezvoltarea economică de-a lungul timpului, de la cele mai mici comunități până la cele mai puternice orașe și țări. În țările democratice, antreprenorii au condus la accelerarea modernizării economiilor naționale, au inovat și au creat locuri de muncă.
00:15
16 noiembrie: Ziua când ne-a părăsit marele fotbalist Daniel „Didi” Prodan, la doar 44 de ani # Adevarul.ro
Pe 16 noiembrie 2016 a murit fotbalistul Daniel Prodan, în urma unui infarct. Tot pe 16 noiembrie este ziua când a murit revoluționarul Nicolae Bălcescu.
Acum 6 ore
00:00
20 de aplicații de ajutor într-o călătorie în afara țării. Ce trebuie să ai neapărat instalat pe telefon # Adevarul.ro
Planificarea unei călătorii în afara țării nu înseamnă doar bagaje, acte și rezervări. Telefonul mobil poate fi cel mai important instrument din buzunar, dacă este pregătit corect. Aplicațiile pentru călătorii te ajută să ai un concediu de vis fără surprize.
15 noiembrie 2025
23:15
Putin și-a creat propria forță de sisteme de pilot pentru a surclasa Ucraina în războiul cu drone # Adevarul.ro
Rusia a înființat Forțele de sisteme fără pilot ca ramură separată a armatei dedicată războiului cu drone, a anunțat șeful adjunct al acestei forțe devenită oficial operațională, potrivit Kyiv Post și publicației de specialitate The War Zone.
23:00
Orașul subestimat din Europa, cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice: „Oamenii sunt primitori, prețurile excelente și mâncarea delicioasă” # Adevarul.ro
Un oraș din Europa este considerat unul dintre cele mai subestimate locuri de vizitat în 2026, oferind turiștilor experiențe autentice și tarife cu 56% mai mici decât alte destinații populare
23:00
Cine a fost Lucy, strămoșul nostru îndepărtat. Descoperirea care a zguduit lumea științifică # Adevarul.ro
Cel mai vechi strămoș cunoscut al omului datează de peste 3 milioane de ani. Este vorba despre o femelă al cărei schelet, conservat în proporție de 40%, a fost descoperit în Africa în urmă cu 51 de ani. Cercetătorii au numit-o Lucy.
22:15
Simion își mobilizează simpatizanții: „Țara nu mai există! România se ridică și nimeni nu ne mai poate opri de data asta!” # Adevarul.ro
Președintele AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, un atac dur la adresa guvernării, susținând că România se confruntă cu sărăcie, depopulare accelerată și creșteri dramatice ale prețurilor. Simion a afirmat că țara este „în prăpăd”.
Acum 8 ore
22:00
Orban, despre pensiile magistraților: „E jenant. Dacă nu înțeleg, se poate face o revizuire a Constituției” # Adevarul.ro
Ludovic Orban, consilier prezidențial, a declarat sâmbătă, 15 noiembrie, că Executivul trebuie să adopte de urgență legea pensiilor speciale, chiar prin angajarea răspunderii, dacă dialogul cu magistrații nu produce rezultate.
22:00
Horoscop duminică, 16 noiembrie. Nativii unei zodii au nevoie de odihnă și hidratare, în timp ce alții au parte de provocări # Adevarul.ro
Horoscopul zilei de dumunică, 16 noiembrie 2025, vine cu schimbări, provocări și vești importante pentru mai multe zodii. Lorina, astrologul Click!, a realizat predicții complete pentru fiecare zodie.
21:45
Zelenski anunță restructurări majore în companiile de stat din energie, după scandalul uriaș de corupție de la vârful Guvernului # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, 15 noiembrie, o amplă restructurare în sectorul energetic de stat, după ce opinia publică a fost zguduită de un scandal de corupție de proporții.
21:45
Un templu din estul Chinei a ars ca o torță. Incendiul a fost provocat de un vizitator # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a distrus Templul Yongqing, un sit cultural cu o istorie de peste 1.500 de ani din estul Chinei. Un vizitator a folosit necorespunzător lumânări și tămâie la ultimul etaj al templului.
21:30
Diana Șoșoacă, întâlnire la Soci cu Dmitri Medvedev. Fostul lider rus i-a lăudat discursul # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă, președintele S.O.S. România, a participat la o reuniune restrânsă de nivel înalt desfășurată la Soci, Federația Rusă, eveniment prezidat de Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate.
21:30
Băsescu îi cere lui Bolojan să nu demisioneze: „Nimeni nu-i vrea locul, nu va exista moțiune de cenzură” # Adevarul.ro
Traian Băsescu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să nu ia în calcul demisia în condițiile în care este atacat în permanență chiar și de colegii de guvernare. O criză politică ar agrava condițiile, a explicat acesta.
21:15
Bosnia - România, meciul adevărului: tensiune maximă la Zenica, unde gazdele scandează „Țiganii, țiganii” LIVE TEXT # Adevarul.ro
Naționala joacă pentru locul 2 în grupa de calificare la Cupa Mondială 2026.
21:15
O fabrică se va deschide într-un oraș mic din România. Investiția unei companii din Turcia este de 86 de milioane de euro # Adevarul.ro
O fabrică de amidon se va deschide într-un oraș mic din România. Investiția aparține unei companii din Turcia și are valoarea de 86 de milioane de euro. Turcii au deja o fabrică la Medgidia, în județul Constanța.
20:30
Văduva primei victime de la Cernobîl a murit, la Kiev, în urma unui atac. Rușii i-au bombardat apartamentul # Adevarul.ro
Văduva primei victime a dezastrului de la Cernobîl, Natalia Khodemchuk, a murit la 73 de ani, după ce o dronă rusească i-a lovit apartamentul din Kiev.
20:30
Bosnia - România începe cu un scandal uriaș. Gazdele cer ca fanii tricolorilor să primească interzis pe stadion # Adevarul.ro
Gruparea „Uniți sub Tricolor” a făcut o oprire controversată la Belgrad.
20:15
Un actor din „Anatomia lui Grey” a fost diagnosticat cu cancer de prostată: „Depistarea timpurie funcționează” # Adevarul.ro
Actorul James Pickens Jr., cunoscut pentru rolul Dr. Richard Webber în serialul „Anatomia lui Grey”, unde salvează vieți pe micul ecran de peste 20 de ani, a dezvăluit că și propria lui viață a fost salvată datorită depistării timpurii a cancerului de prostată.
Acum 12 ore
20:00
Arde o pensiune din Mahmudia, în Delta Dunării. Flăcările s-au extins și la restaurant # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, 15 noiembrie, la o pensiune din localitatea Mahmudia, județul Tulcea.
19:45
Momentul în care o tornadă devastează sudul Portugaliei: o femeie a murit, zeci de răniți și pagube uriașe în urma furtunii Claudia # Adevarul.ro
Tornada formată în timpul furtunii Claudia a lovit în plin orașul turistic Albufeira. O femeie de 85 de ani, din Marea Britanie, a murit, iar alte cel puțin 28 de persoane au fost rănite.
19:45
Traian Băsescu, considerat cel mai bun primar al Capitalei din ultimii 35 de ani. Cine este pe locul doi # Adevarul.ro
Un sondaj CURS arată că Traian Băsescu este, în percepția bucureștenilor, cel mai performant primar general al Capitalei din ultimii 35 de ani.
19:30
Motivul pentru care un fermier din Călărași refuză ofertele de a trimite ouă la export # Adevarul.ro
Producătorii români de ouă se confruntă cu o avalanșă de oferte de export, în contextul în care Germania, Franța și alte țări europene afectate de gripa aviară caută marfă din import pentru a acoperi lipsa de pe piață.
19:00
Cum se filma polițistul acuzat că a ucis un câine pe stradă. Acum e anchetat și pentru clipurile postate # Adevarul.ro
Un polițist din Mureș, acuzat că a ucis un câine pe o stradă din Ialomița, este acum cercetat și pentru alte fapte, după ce jurnaliștii au descoperit că agentul publica pe rețelele de socializare videoclipuri în care afișa un comportament asemănător interlopilor.
19:00
Furtuna Claudia paralizează Anglia și Țara Galilor: sate sub ape, pene de curent și peste 90 de avertizări de inundații # Adevarul.ro
Furtuna Claudia a adus cantități record de ploaie în Anglia și Țara Galilor, transformând străzi în râuri, inundând sute de locuințe și lăsând mii de oameni fără curent.
18:45
Orașul subestimat din Europa, cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice: „Oamenii sunt primitori și mâncarea delicioasă” # Adevarul.ro
Un oraș din Europa de Est este considerat unul dintre cele mai subestimate locuri de vizitat în 2026, oferind turiștilor experiențe autentice și tarife cu 56% mai mici decât alte destinații populare
18:45
Liderul belarus Aleksandr Lukașenko se teme că va fi atras în războiul ruso-ucrainean, iar dacă îl ajută pe liderul Vladimir Putin, o face ca să nu piardă puterea, apreciază fostul șef adjunct al Direcției Principale de Informații a (HUR), generalul-maior Ilia Pavlenko.
18:30
Mesajul lui Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov: „Au avut curajul de a spune «nu» dictaturii și minciunii” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, subliniind importanța acestui moment în istoria luptei românilor pentru libertate și demnitate.
18:15
Complexul militar uriaș de lângă Beijing: ar putea deveni buncărul liderilor chinezi în cazul unui atac nuclear al SUA # Adevarul.ro
Analiștii internaționali susțin că ar putea servi drept adăpost pentru liderii Chinei în scenariul unui atac nuclear american.
17:45
Tatăl fetiței care a murit la dentist acuză clinica de mușamalizare: „Chemau băiatul cu camere”. Ce le răspunde celor care învinovățesc părinții # Adevarul.ro
Un copil de doi ani a murit la o clinică stomatologică din București, iar familia acuză medicii că ar fi încercat să mușamalizeze tragedia. „Să cheme băiatul cu camere”, ar fi spus angajații clinicii, potrivit tatălui micuței.
17:45
Lidl va construi cel mai mare magazin din România, pe terenul unei foste fabrici din București # Adevarul.ro
Dezvoltatorul InteRo Property Development a anunțat vânzarea unei părți din terenul Aversa, unde un retailer va construi cel mai mare magazin al rețelei sale din România. Retailerul care a cumpărat terenul este Lidl.
17:00
Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%. Candidatul pe care alegătorii nu l-ar vota sub nicio formă # Adevarul.ro
Potrivit ultimului sondaj CURS, în preferințele pentru funcția de primar general al Bucureștiului, Daniel Băluță conduce cu 27%.
16:45
Accident pe Șoseaua Petricani. O șoferiță a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate. Traficul este restricționat # Adevarul.ro
O șoferiță de 40 de ani a pierdut controlul direcției de mers și a intrat într-un stâlp de electricitate, pe Șoseaua Petricani din Capitală. Nimeni nu a fost rănit, iar femeia a fost testată cu aparatul etilotest.
16:45
Bucuria sărbătorilor costă: 40 de lei pentru două sarmale la târgurile de Crăciun. Cu cât se vinde vinul fiert # Adevarul.ro
Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova impresionează prin decoruri și atmosferă, dar prețurile mari la mâncare și dulciuri îi fac pe mulți să se gândească de două ori înainte să scoată banii din portofel.
16:45
Strategia Națională de Apărare a Țării (SNAT) 2025–2030 - Între ambiția conceptuală a viziunii și realitatea dificultăților operaționale # Adevarul.ro
Strategia Națională de Apărare introduce conceptul de independență solidară. Criticile arată ambiguitatea termenului, lipsa unui plan operațional și un decalaj între ambiții și capacitățile reale. Reușita strategiei necesită claritate, planuri de acțiune detaliate și focalizare pe domeniile critice.
16:30
O fetiță de 3 ani a ajuns la terapie intensivă după gestul unei însoțitoare de zbor. Mama cere daune de 5 milioane de dolari # Adevarul.ro
O fetiță de 3 ani cu o alergie severă la lactate a ajuns în spital după ce un însoțitor de bord Qatar Airways i-ar fi oferit un baton de ciocolată, în ciuda avertismentelor clare ale mamei. Incidentul a avut loc în timpul unui zbor de 14 ore.
16:30
Nicușor Dan, mesaj de unitate la Blaj: „Biserica ne poate arăta calea spre renaștere și reconstrucție” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre rolul esențial al Bisericii în păstrarea valorilor creștine într-o lume „marcată de ruptura față de tradiție și de rădăcinile noastre spirituale”.
16:15
„Escrocul de pe Tinder”, eliberat din închisoare după două luni. De ce a fost clasat cazul bărbatului care a păcălit femei cu 10 milioane de dolari # Adevarul.ro
Simon Leviev, israelianul devenit cunoscut în întreaga lume după apariția în documentarul Netflix „The Tinder Swindler” (Escrocul de pe Tinder), a fost eliberat după două luni de închisoare. Bărbatul de 34 de ani este acuzat de fraude financiare.
16:00
Superba insulă din Spania perfectă pentru cei care vor să scape de frigul iernii: plaje cu ape cristaline și munți spectaculoși # Adevarul.ro
Soarele, plajele cu apă cristalină și munții spectaculoși fac din La Gomera, o insulă mică din arhipelagul Canare, destinația perfectă pentru cei care vor să scape de frigul iernii.
16:00
După zece luni de mandat, președintele american Donald Trump se confruntă cu provocări venite chiar de la baza electorală pe care a construit-o și se vede pus în fața unui șir probleme ce ar putea amenința sprijinul său în MAGA.
15:30
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat” # Adevarul.ro
După zece ani în care medicii și-au pierdut speranța, o tânără din China a reușit să-și recupereze treptat conștiința, datorită unei terapii neobișnuite: dansul zilnic practicat împreună cu mama ei.
15:30
Candidatul la Primăria Capitalei care promite o taxă universală de 1 leu pentru parcare # Adevarul.ro
Un candidat la Primăria Capitalei a anunțat, într-un videoclip postat pe TikTok, că dacă va fi ales primar general, parcarea în București ar urma să coste doar un leu pe oră.
Acum 24 ore
15:00
Zbor de coșmar. Un avion rusesc cu 90 de pasageri la bord a început să se dezintegreze în aer # Adevarul.ro
Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sâmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică.
14:45
Un veteran al armatei SUA a fost deportat în Mexic la câteva luni după ce a fost eliberat din închisoare # Adevarul.ro
Un veteran decorat al armatei SUA, care a participat la misiuni în Irak, a fost deportat în Mexic după ce a fost reținut de autoritățile de imigrație la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare pentru tentativă de omor, relatează The Guardian.
14:45
Fetiţa de doi ani moartă după o anestezie la clinica din București, condusă pe ultimul drum. Mesajul sfâșietor al tatălui # Adevarul.ro
Fetiţa de doi ani care și-a pierdut viaţa după ce i s-a aplicat o anestezie totală la un cabinet stomatologic din Bucureşti este condusă sâmbătă, 15 noiembrie, pe ultimul drum la Câmpulung-Muscel.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.