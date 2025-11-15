Candidatul la Primăria Capitalei care promite o taxă universală de 1 leu pentru parcare
Adevarul.ro, 15 noiembrie 2025 15:30
Un candidat la Primăria Capitalei a anunțat, într-un videoclip postat pe TikTok, că dacă va fi ales primar general, parcarea în București ar urma să coste doar un leu pe oră.
Acum 30 minute
15:30
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat” # Adevarul.ro
După zece ani în care medicii și-au pierdut speranța, o tânără din China a reușit să-și recupereze treptat conștiința, datorită unei terapii neobișnuite: dansul zilnic practicat împreună cu mama ei.
15:30
Acum o oră
15:00
Zbor de coșmar. Un avion rusesc cu 90 de pasageri la bord a început să se dezintegreze în aer # Adevarul.ro
Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sâmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică.
Acum 2 ore
14:45
Un veteran al armatei SUA a fost deportat în Mexic la câteva luni după ce a fost eliberat din închisoare # Adevarul.ro
Un veteran decorat al armatei SUA, care a participat la misiuni în Irak, a fost deportat în Mexic după ce a fost reținut de autoritățile de imigrație la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare pentru tentativă de omor, relatează The Guardian.
14:45
Fetiţa de doi ani moartă după o anestezie la clinica din București, condusă pe ultimul drum. Mesajul sfâșietor al tatălui # Adevarul.ro
Fetiţa de doi ani care și-a pierdut viaţa după ce i s-a aplicat o anestezie totală la un cabinet stomatologic din Bucureşti este condusă sâmbătă, 15 noiembrie, pe ultimul drum la Câmpulung-Muscel.
14:30
Avertismentul care dă fiori. Remus Pricopie: „Adevăratul inamic așteaptă ca Băluță, Ciucu și Drulă să se anihileze reciproc” # Adevarul.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, lansează un avertisment tranșant la adresa PSD, PNL și USR, pe fondul disputelor dintre candidații pro-europeni la Primăria Capitalei.
14:15
Un șofer și-a făcut praf BMW-ul de peste 100.000 de euro la câteva minute după ce l-a cumpărat: s-a răsturnat între Galați și Brăila # Adevarul.ro
Un șofer Galați a trăit un adevărat ghinion în ziua în care și-a achiziționat un BMW XM de peste 100.000 de euro.
14:00
Moarte tragică într-un siloz de cereale din Austria. Un român de 21 de ani a murit, iar colegul său a fost salvat în ultima clipă # Adevarul.ro
Mai mulți pompieri au intervenit joi seara la o moară din Austria, după ce doi muncitori români au căzut într-un siloz de cereale. Apelul inițial semnala „o persoană îngropată sub cereale”.
Acum 4 ore
13:45
Iranul a confiscat vineri un petrolier care naviga în Golful Oman, deturnând nava spre apele teritoriale ale țării, după ce aceasta a trecut prin Strâmtoarea Hormuz, a declarat un oficial american din domeniul apărării, potrivit Bloomberg.
13:30
O femeie din Republica Moldova în vârstă de 31 de ani fost găsită moartă la periferia Romei, într-o pădure. Lângă corpul ei, anchetatorii au descoperit mașina personală, o Toyota Yaris.
13:30
Animalul care revine în pădurile României după aproape un secol de absență. În natură vor ajunge 51 de exemplare # Adevarul.ro
După zeci de ani în care a dispărut din zonele de deal și câmpie, una dintre cele mai impresionante specii de erbivore din România a fost reintrodusă în mai multe păduri din țară.
13:00
Fetița de 2 ani care a murit după o anestezie mai fusese sedată anterior. Clinica susține că avea autorizațiile necesare # Adevarul.ro
Reprezentanții clinicii stomatologice unde o fetiță de 2 ani a murit în urma unei proceduri de sedare, au transmis sâmbătă că unitatea medicală a funcționat „în baza autorizațiilor și avizelor necesare”, eliberate de instituțiile competente.
12:45
Trump a cerut procurorului general o investigație asupra legăturilor lui Epstein cu persoane influente și instituții # Adevarul.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că îi va cere procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cu mulţi alţi oameni importanţi.
12:45
O ambulanță care transporta pacienți dializați, implicată într-un accident pe DN 6 în Timiș: trei persoane rănite # Adevarul.ro
O ambulanță care transporta pacienți dializați a fost implicată sâmbătă dimineața într-un accident pe DN 6, în localitatea Remetea Mare, județul Timiș.
12:30
Scandal la IPJ Constanța. Chestorul Cornel Mototolea, acuzat de Europol că a sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia # Adevarul.ro
Sindicatul Europol îl acuză pe chestorul Cornel Mototolea, inspector‑șef împuternicit al IPJ Constanța, că ar fi sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia, blocând accesul polițiștilor la fișete și calculatoare și creând un mediu de lucru tensionat.
12:15
Undă verde pentru un medicament revoluționar. Cum acționează tratamentul care întârzie avansarea diabetului zaharat de tip 1 # Adevarul.ro
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat acordarea autorizației de comercializare în Uniunea Europeană a unui medicament care poate întârzia progresul diabetului de tip 1 din stadiul 2 în stadiul 3 la adulți și la copii cu vârsta de la 8 ani.
12:15
Tatăl lui Elon Musk, declarații controversate despre viitorul SUA, dacă albii ar fi minoritari: „Vrei să te întorci în junglă?” # Adevarul.ro
Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk, a afirmat că Statele Unite vor fi „condamnate” dacă populația albă va deveni minoritară în următoarele două decenii.
12:15
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: „Sunt încrezător că oamenii vor vota pentru rezultate” # Adevarul.ro
Candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, și-a depus sâmbătă, 15 noiembrie, oficial candidatura pentru funcția de primar al municipiului București.
12:15
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece # Adevarul.ro
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna este mai mică decât în lunile de vară, dar nu atât de mult pe cât ai crede. Chiar și în sezonul rece, un sistem fotovoltaic bine dimensionat și întreținut corect poate produce o cantitate semnificativă de energie electrică.
Acum 6 ore
11:45
Șoferii începători, restricționați la mașini mai puțin puternice: autoturisme care se încadrează la recomandarea din proiectul de lege # Adevarul.ro
Șoferii care au permis categoria B de mai puțin de doi ani nu vor mai putea conduce mașini cu un raport putere/masă mai mare de 0,075 kW/kg, potrivit unui proiect de lege sprijinit acum de Guvern.
11:45
Portul rus Novorosisk şi o rafinărie din regiunea Saratov au fost lovite cu drone, dar și cu rachete de fabricație proprie Neptun, a anunțat Statului Major al armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski.
11:30
Diabetul, nota de plată a vieții pe pilot automat „Stresul, lipsa somnului, sedentarismul sunt factori foarte mult subestimați“ # Adevarul.ro
Diabetul nu mai este boala vârstei a treia, ci a generației mereu grăbite. Tot mai mulți tineri și chiar adolescenți sunt diagnosticați, iar mulți alții trăiesc cu boala fără să știe. Sedentarismul, stresul, alimentația dezechilibrată și lipsa somnului au devenit noii factori de risc.
11:30
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană a Rusiei, pe unde este aprovizionată Coreea de Nord cu muniție # Adevarul.ro
Ucraina a anunțat că a efectuat un atac asupra transportului feroviar militar al Rusiei, vizând celebra cale ferată Trans-Siberiană care leagă Moscova de Vladivostok.
11:15
Ceața paralizează Aeroportul din Craiova: zborurile către Londra și Bari au fost anulate # Adevarul.ro
Din cauza ceții dense, Aeroportul Internațional Craiova a anulat sâmbătă dimineață mai multe curse, inclusiv zborurile programate către Londra și Bari.
11:00
Explozie puternică într-o zonă industrială de lângă Buenos Aires: 22 de răniți, familii evacuate # Adevarul.ro
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri, 14 noiembrie, parcul industrial Spegazzini din localitatea Ezeiza, situată la sud de Buenos Aires, Argentina. Deflagrația a provocat un incendiu masiv care afectează mai multe fabrici. Sunt cel puțin 22 de persoane rănite.
11:00
Situație inedită la Vocea României: antrenorii s-au luptat pentru una dintre fetele de la duel. Pe cine a „furat” Irina de la Tudor Chirilă # Adevarul.ro
În etapa Confruntărilor de la „Vocea României”, Sunamita Beza și Denisa Puițău au adus emoția pe scenă, interpretând împreună piesa „Fix You”. Cele două s-au completat perfect, iar prestația lor a impresionat profund antrenorii.
10:45
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru persoane, reținute # Adevarul.ro
Pisoiul din Hamburg, pregătit să fie surpriza celor doi copii, a rămas fără familie. Kadir (sase ani) și Masal (trei ani), împreună cu mama lor, au murit în timpul unei vacanțe la Istanbul, după ce ar fi suferit o intoxicație alimentară, iar tatăl lor se află în stare critică.
10:30
Condamnări în dosarul Băile Herculane. Cum a fost furată o stațiune: „creierul” operațiunii a scăpat de răspunderea penală # Adevarul.ro
Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea stațiunii Băile Herculane. Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea a șase persoane, potrivit portalului instanței. Decizia nu este definitivă.
10:00
Nelu Iordache, o nouă condamnare pentru corupţie: 18 ani de închisoare pentru „regele asfaltului”, după contopirea pedepselor # Adevarul.ro
Nelu Iordache a fost condamnat vineri, 14 noiembrie, de Tribunalul Bucureşti într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste şefe de la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obţine o autorizaţie de mediu la o staţie de transfer deşeuri.
Acum 8 ore
09:45
Rusia relochează forțat cetățeni ucraineni din teritoriile ocupate în Siberia, sub pretextul unui „program de dezvoltare” # Adevarul.ro
Autoritățile ruse au început relocarea forțată a cetățenilor ucraineni din teritoriile aflate sub controlul Moscovei, în cadrul unui program prezentat drept „Planul de dezvoltare a Siberiei”. Aceștia vor fi mutați în Siberia.
09:45
Moarte misterioasă: tânără găsită decedată lângă calea ferată, din Bacău. „Am auzit pe cineva țipând: «mor, mor»” # Adevarul.ro
O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă, într-o zonă izolată din municipiul Bacău, lângă calea ferată. Cadavrul era învelit într-un cearșaf și prezenta urme de violență, inclusiv două plăgi prin înjunghiere.
09:30
Gest simbolic înainte de meciul cu Bosnia: ce a primit Ianis Hagi de la militarii români # Adevarul.ro
Înainte de meciul naționalei României cu Bosnia și Herțegovina, tricolorii au avut parte de o vizită surpriză și emoționantă din partea militarilor români aflați în misiune internațională, care au dorit să le transmită sprijinul și încurajarea lor înaintea confruntării de pe teren.
09:00
Mirabela Grădinaru, în lacrimi de Ziua Prematurității: „Dumnezeu lucrează prin oameni” # Adevarul.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a participat, vineri, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității. Aceasta a vorbit deschis despre experiența celor două nașteri premature.
09:00
Accident cu 10 persoane implicate pe DN 14, în județul Sibiu: trei victime au fost transportate la spital # Adevarul.ro
Zece persoane au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe DN 14, între Laslea și Dumbrăveni, în județul Sibiu, unde trei autovehicule s-au ciocnit violent. Trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.
09:00
Drama incredibilă a unei românce „exportate” în Canada: după 33 de ani a aflat că a trăit cu identitatea altei persoane # Adevarul.ro
O femeie născută în România și adoptată în Canada a descoperit că întreaga ei identitate este falsă: a fost „exportată” ca bebeluș pentru 1.000 de dolari și trimisă peste hotare cu actele altei persoane.
09:00
Tim Cook vrea să părăsească funcția de CEO al Apple. Cine i-ar putea lua locul în curând # Adevarul.ro
Tim Cook ar urma să se retragă anul viitor din funcția de CEO al Apple, poziție pe care o ocupă din 2011, după moartea lui Steve Jobs.
08:30
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare a devenit tatăl vitreg al copiilor celuilalt # Adevarul.ro
Unul joacă la Real Madrid, altul la Flamengo.
08:15
Vreme caldă în weekend, cu temperaturi de până la 20 de grade. Ceață densă în mai multe județe # Adevarul.ro
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 15 noiembrie, o vreme caldă pentru această perioadă. În mai multe zone din țară se va înregistra ceață. Temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade.
08:00
De neatins. Mircea Lucescu a răbufnit înainte de meciul cu Bosnia: „Eu nu pot fi demis!” # Adevarul.ro
Selecționerul nu se teme de o echipă care „nu merita să câștige la București”
08:00
CSM neagă legătura dintre pensiile speciale și PNRR. Ce spune decizia Comisiei Europene # Adevarul.ro
CSM interpretează un răspuns al Comisiei Europene (CE) ca fiind un argument conform căruia Europa cere României doar să crească impozitarea pensiilor magistraților, celelalte privilegii fiind în regulă. „Adevărul” a întrebat Reprezentanța CE din România și mai mulți specialiști.
Acum 12 ore
07:30
Rușii au introdus în luptă drone cu fibră optică cu rază de acțiune de 50 de kilometri # Adevarul.ro
Rusia a început să utilizeze pe câmpul de luptă drone cu fibră optică cu o rază de acțiune de 50 de kilometri, mai mare decât majoritatea modelelor cunoscute, a confirmat un oficial ucrainean pentru Business Insider.
07:15
Bătălia pentru Pokrosk prin ochii unui comandant ucrainean: „Nu mai este un câmp de luptă, ci un cimitir” # Adevarul.ro
Forțele ucrainene sunt angajate într-o bătălie îndârjită cu trupele ruse infiltrtate în orașul estic Pokrovsk, în timp ce presiunea crește și pe frontul din Zaporojie. Cele două fronturi, situate în regiuni adiacente, sunt legate.
07:15
Bosnia - România, finala de foc pentru locul 2. Ce câștigă azi naționala cu un rezultat mare la Zenica # Adevarul.ro
Tricolorii joacă diseară cu gândul la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
06:15
Un studiu publicat în august 2025 în Frontiers in Nutrition, cu titlul „Lifestyle Interventions and Biological Aging: A Systematic Review of Dietary, Exercise, and Stress-Reduction Pathways”, arată că felul în care trăim se reflectă direct în ritmul de îmbătrânire al organismului.
05:45
Secretul supraviețuirii dacilor în Carpați, iarna. Marea bogăție pentru care au luptat cu disperare # Adevarul.ro
Munții au fost cel mai important „aliat” al dacilor în războaiele cu romanii, chiar dacă traiul în cetățile dacice era extrem de dificil în timpul iernii. Marea bogăție a Daciei, pentru care anticii au fost dispuși să se sacrifice. nu erau însă cetățile din Carpați și nici aurul și templele lor.
05:15
Hobby-urile creative devin investiţii cognitive: Dansul, desenul sau jocurile video ne întineresc, arată cercetari recente # Adevarul.ro
Dansul trece de mult pragul de hobby și devine un instrument de sănătate mintală. Iar perspectiva din teren confirmă ceea ce neuroștiința documentează tot mai clar.
04:30
Călătorie de iarnă în ținutul lacurilor glaciare. Lacul Bâlea, „perla” munților Făgăraș, accesibilă cu telecabina # Adevarul.ro
Drumețiile în cei mai înalți munți ai României sunt riscante iarna din cauza vremii instabile, a vântului puternic și a temperaturilor scăzute. Câteva lacuri glaciare, marile atracții ale de pe culmile Făgărașului și Retezatului, rămân însă accesibile și îi ademenesc pe turiști să le descopere.
03:45
Afecțiunea severă care amenință adolescenții. O familie s-a trezit brusc într-o situație disperată: „Cea mai rapidă evoluție pe care am văzut-o” # Adevarul.ro
O familie din Olt caută cu disperare soluții pentru a-i oferi fetei, elevă în clasa a IX-a, șansa la vindecare. O afecțiune depistată anul trecut a evoluat rapid, în ciuda faptului că au urmat indicațiile. „E cea mai rapidă evoluție pe care am văzut-o”, spune medicul care a pus diagnosticul.
03:15
De la rebel la erou. Povestea fondatorului Elveției, țara care a cucerit Europa cu bănci, nu cu arme # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai populari rebeli ai Europei medievale a trăit în munții Alpi și a fost un soi de Robin Hood central-continental. Poveștile și cronicile spun că el este părintele întemeietor al Elveției una dintre capitalele financiare ale Bătrânului Continent.
Acum 24 ore
02:45
Au trecut 9 ani de la moartea lui Daniel Prodan. Ce s-a ales de moștenirea fostului fundaș de fier al naționalei # Adevarul.ro
Fostul mare fotbalist român Daniel Prodan a murit în seara zilei de 16 noiembrie 2016, la vârsta de 44 de ani, în timp ce stătea pe canapea și se uita la TV.
