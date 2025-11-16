Un tricolor trage concluzia după meciul Bosnia – România 3-1: „Am avut un miliard de ocazii și ei au câștigat șase puncte”
Gândul, 16 noiembrie 2025 06:50
Alexandru Chipciu a analizat meciurile cu Bosnia din preliminariile CM 2026, pierdute de tricolori. Sâmbătă seara naționala noastră a pierdut cu 1-3 partida de la Zenica, iar în tur a fost 1-0 pentru adversari. România a deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar în repriza a doua gazdele au înscris prin Edin Dzeko (49), Esmir […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
07:10
Papa Leon a avut o întâlnire cu vedetele de la Hollywood: „Algoritmii digitali nu pot înlocui o sală de cinema” # Gândul
În contextul în care se vorbește tot mai mult despre posibila înlocuire a actorilor cu avatare generate de Inteligența Artificială și de ascensiunea platformelor de streaming, Papa Leon al XIV-lea a deplâns declinul mersului la cinematografe. Un împătimit al filmelor clasice, Papa a avut o audiență cu un grup de actori și regizori americani, printre […]
07:10
Corupție la Kiev, în vreme de război. În scandalul „ENERGOATOM”, apropiații lui Zelenski și-au tras „partea leului” – peste 100 de milioane dolari. Cum funcționa schema coordonată de Timur Mindich, veriga de legătură între președintele ucrainean și oligarhul Kolomoiski, finanțatorul campaniei prezidențiale # Gândul
În vreme de război, Ucraina este zguduită de un scandal de corupție la cel mai înalt nivel. Președintele Volodimir Zelenski a primit o „lovitură sub centură” chiar din partea apropiaților săi în cel mai mare scandal de corupție din mandatul pe care l-a preluat în 2019. Oameni din anturajul lui Zelenski au pus la punct […]
Acum 30 minute
06:50
Un tricolor trage concluzia după meciul Bosnia – România 3-1: „Am avut un miliard de ocazii și ei au câștigat șase puncte” # Gândul
Alexandru Chipciu a analizat meciurile cu Bosnia din preliminariile CM 2026, pierdute de tricolori. Sâmbătă seara naționala noastră a pierdut cu 1-3 partida de la Zenica, iar în tur a fost 1-0 pentru adversari. România a deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar în repriza a doua gazdele au înscris prin Edin Dzeko (49), Esmir […]
Acum o oră
06:30
Valentin Stan: Cabinetul premierului verifică fiecare OM cu care intră în contact și știe problemele pe care le are # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a continuat analiza scandalului care îi vizează pe Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos. Stan a demontat explicațiile date de premier și a spus că totul arată spre o tentativă de mușamalizare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Minte […]
Acum 2 ore
06:10
Va declanșa plecarea Carrefour un val de exit-uri din România? Economist: ”Toți marii retaileri își reconsideră pozițiile internaționale. E presiunea câștigului” # Gândul
Luna trecută, o veste surprinzătoare a bulversat piața: gigantul francez Carrefour – primul mare retailer internațional care s-a lansat în țara noastră, cumulând așadar 24 de ani de prezență continuă – intenționează să se retragă din România. După anunțul Carrefour, mai multe companii internaționale își reconsideră strategia pe plan local, analizând retragerea totală din România […]
Acum 4 ore
05:10
Fugarul Dani Mocanu își caută, în Italia, un post de muncitor necalificat. Cântărețul ar fi cerut ajutor de la alți români urmăriți internațional # Gândul
Dani Mocanu ar fi contactat mai mulți infractori români care au fugit în Italia, după ce au fost condamnați în România, pentru a-l ajuta să-și găsească un loc de muncă. Manelistul are nevoie de un serviciu stabil pentru a putea să spere că autoritățile italiene vor refuza cererea de extrădare transmisă de reprezentanții Ministerului Justiției […]
Acum 6 ore
01:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra căruia Procurorul Curții Penale Internaționale a cerut un mandat de arestare pentru crime împotriva umanității în războiul din Fâșia Gaza, a discutat la telefon cu Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin are mandat de arestare de la Curtea de la Haga pentru crime de război comise în invazia rusă a […]
01:10
Putin și Netanyahu, cu mandate de arestare pentru crime de război, au discutat la telefon despre pacea din Fâșia Gaza # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra căruia Procurorul Curții Penale Internaționale a cerut un mandat de arestare pentru crime împotriva umanității în războiul din Fâșia Gaza, a discutat la telefon cu Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin are mandat de arestare de la Curtea de la Haga pentru crime de război comise în invazia rusă a […]
Acum 8 ore
01:00
Putin și Netanyahu au discutat la telefon despre pacea din Gaza. Ambii au mandat de arestare de la Curtea Internațională pentru crime de război # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra căruia Procurorul Curții Penale Internaționale a cerut un mandat de arestare pentru crime împotriva umanității în războiul din Fâșia Gaza, a discutat la telefon cu Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin are mandat de arestare de la Curtea de la Haga pentru crime de război comise în invazia rusă a […]
00:50
România a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele […]
00:00
România a fost învinsă în deplasare de Bosnia (1-3). Tricolorii vor juca barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial # Gândul
Bosnia – România, meci din penultima etapă a preliminariilor CM 2026, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 3-1. O victorie împotriva bosniacilor ar fi putut menține șansele ”tricolorilor” să termine grupa preliminară pe poziția secundă, ceea ce ar fi însemnat că puteam avea un adversar mai accesibil la barajul de calificare. Marcatorii Bosniei au fost: Edin […]
15 noiembrie 2025
23:50
România a fost învinsă în deplasare de către Bosnia (1-3). Tricolorii vor juca barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial # Gândul
O victorie împotriva bosniacilor ar fi putut menține șansele ”tricolorilor” să termine grupa preliminară pe poziția secundă, ceea ce ar fi însemnat că puteam avea un adversar mai accesibil la barajul de calificare. România a pierdut în fața selecționatei lui Sergej Barbarez „Pentru mine nu e presiune, ci o responsabilitate să fac o echipă competitivă […]
Acum 12 ore
23:10
Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor # Gândul
Acceptarea unei moșteniri este un pas important în procedura succesorală și trebuie făcută în termenul legal stabilit. Moștenitorii au la dispoziție un interval de un an de la decesul persoanei pentru a decide dacă acceptă sau renunță la succesiune. Depășirea acestui termen poate veni cu consecințe juridice și fiscale importante, afectând drepturile și obligațiile moștenitorilor. […]
23:00
Trump neagă în continuare relația de prietenie cu Epstein în timp ce mișcarea „MAGA” se rupe în două tabere: Noua mișcare reacționară „America First” # Gândul
Mai întâi, a fost Elon Musk. Miliardarul care și-a încetat activitatea ca șef al DOGE s-a certat cu Donald Trump și a scris pe platforma sa de socializare X că președintele american apare în Dosarele Epstein. Azi, Trump a spus că nu o va mai sprijini tocmai pe una dintre susținătorii care i-au făcut campanie […]
22:40
Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui” # Gândul
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat că partidul USR folosește în mod abuziv imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, iar asta îi va enerva pe simpatizanții președintelui. Ludovic Orban, deranjat că USR folosește imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru alegerile de la Primăria Capitalei Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la […]
22:40
Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul # Gândul
Traian Băsescu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să nu demisioneze în condițiile în care este atacat în permanență chiar și de colegii de guvernare. El a adăugat că premierul nu poate pleca de la Palatul Victoria decât prin demisie deoarece partidele nu vor iniția moțiune de cenzură pentru că „nimeni nu-i vrea locul”. Băsescu a […]
22:00
Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii. Traian Băsescu a fost întrebat, sâmbătă, la România TV, ce sfat i-ar da președintelui Nicușor Dan. În opinia fostul șef al statului, Nicușor Dan ar trebui să vină cu un proiect de unificare a României. ȘTIRE ÎN […]
21:50
„Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia # Gândul
Din 10 noiembrie 2025, Spania, Portugalia și Marea Britanie experimentează efectele intense ale „Furtunii Claudia”, care a produs până acum trei decese. Furtuna s-a manifestat prin vânt puternic (80-90 km/oră), ploi torențiale, inundații și furtuni cu descărcări electrice. În urma Furtunii Claudia, în Portugalia, un cuplu de vârstnici octogenari au fost găsiți decedați în locuința […]
21:50
În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din Italia încep pregătirile pentru Paște # Gândul
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar în întreaga lume, oamenii încep deja să se pregătească pentru atmosfera festivă. În Caltanissetta, un oraș din Sicilia, atenția se îndreaptă deja către Paște. Acest oraș din centrul celei mai mari insule mediteraneene este renumit în Italia pentru tradițiile și paradele sale pascale. Orașul din Italia […]
21:40
Din 10 noiembrie 2025, Spania și Portugalia experimentează efectele intense ale „Furtunii Claudia”, care a produs până acum trei decese. Furtuna s-a manifestat prin vânt puternic (80-90 km/oră), ploi torențiale, inundații și furtuni cu descărcări electrice. În urma Furtunii Claudia, în Portugalia, un cuplu de vârstnici octogenari au fost găsiți decedați în locuința lor. Cea […]
21:10
Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA # Gândul
Din 2004, timp de mai bine de un deceniu, CIA ar fi desfășurat o operațiune secretă în Afganistan. Nu a vizat armament sau spionaj, ci macul. Este hilar, dar avioane de transport C-130 au efectuat zboruri noaptea pentru a arunca cu semințe de mac. Și nu cu orice semințe de mac, ci cele cu conținut […]
21:10
Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările # Gândul
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, mai multe echipaje de pompieri intervin în acest moment pentru stingerea flăcărilor. Pompierii ajunși la fața locului au precizat că nu există persoane blocate în unitatea de cazare.La izbucnirea incendiului, în interiorul clădirii se aflau 31 de turiști, respectiv 26 de adulți și cinci […]
21:00
Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina # Gândul
Viktor Orban și-a început nu doar campania electorală pentru alegerile parlamentare care i-ar putea aduce un nou mandat la șefia guvernului ungar, dar și tema. În ultimii ani, premierul ungar a criticat tot mai dur sprijinul UE acordat Ucrainei. „Cei care vor pace ni se vor alătura”, a spus premierul și liderul partidului conservator Fidesz, […]
21:00
Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru # Gândul
„A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru”, spune Traian Băsescu, întrebat la România TV ce sfat i-ar da președintelui Nicușor Dan. Fostul președinte susține că Nicușor Dan a învățat din expreriența sa. „A văzut ce am pățit eu în procesul ieșirii țării din criză. Eu eram la al doilea mandat. (…) Rămânând puțin […]
20:50
„A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru”, spune Traian Băsescu, întrebat la România TV ce sfat i-ar da președintelui Nicușor Dan. Fostul președinte susține că Nicușor Dan a învățat din expreriența sa. „A văzut ce am pățit eu în procesul ieșirii țării din criză. Eu eram la al doilea mandat. (…) Rămânând puțin […]
20:40
Motivul pentru care CIA a „bombardat” Afganistanul cu semințe de mac din avioanele C-130, pe durata unei operațiuni secrete de peste 10 ani # Gândul
Din 2004, timp de mai bine de un deceniu, CIA ar fi desășurat o operațiune secretă în Afganistan. Nu a vizat armament sau spionaj, ci macul. Este hilar, dar avioane de transport C-130 au efectuat zboruri noaptea pentru a arunca cu semințe de mac. Și nu cu orice semințe de mac, ci cele cu conținut […]
20:20
Orașul european pe care îl subestimează toată lumea. Este cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice # Gândul
Un oraș din Europa de Est este considerat unul dintre cele mai subestimate locuri de vizitat în 2026, el oferă turiștilor experiențe autentice și tarife cu 56% mai mici decât alte destinații populare. Experții TripAdvisor au analizat datele platformei pentru a determina ce orașe europene sunt cu adevărat subestimate și merită vizitate în 2026. Orașul […]
20:10
Viktor Orban și-a setat tema campaniei electorale: Opoziția față de sprijinul UE acordat Ucrainei și intrării Ungariei în război cu Rusia # Gândul
Viktor Orban și-a început nu doar campania electorală pentru alegerile parlamentare care i-ar putea aduce un nou mandat la șefia guvernului ungar, dar și tema. În ultimii ani, premierul ungar a criticat tot mai dur sprijinul UE acordat Ucrainei. „Cei care vor pace ni se vor alătura”, a spus premierul și liderul partidului conservator Fidesz, […]
20:10
Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei # Gândul
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a validat, sâmbătă seara, candidatura Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD, la Primăria Capitalei. Decizia BEM a fost în unanimitate. De asemenea, Biroul Electoral a admis candidaturile lui Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și George Burcea. STIRIPESURSE.RO a dezvăluit că Anca Alexandrescu ar […]
20:10
Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital # Gândul
S-a aflat cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul ieri seară în zona Rond George Coșbuc. Tânărul F.R. de doar 24 de ani a fost acroșat de un șofer în vârstă de 37 de ani, după ce a virat la stânga dinspre Bd. Libertății către Bd. Regina Maria. Cine este polițistul accidentat în […]
20:00
Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei # Gândul
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a validat, sâmbătă seara, candidatura Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD, la Primăria Capitalei. Decizia BEM a fost în unanimitate. De asemenea, Biroul Electoral a admis candidaturile lui Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și George Burcea. STIRIPESURSE.RO a dezvăluit că Anca Alexandrescu ar […]
19:50
Tatăl fetiței care a murit în urma unei anestezii vine cu acuzații: „Au vrut să mușamalizeze tot” # Gândul
Tatăl fetiței de numai doi ani care a murit la o clinică din București după ce a fost anesteziată pentru o intervenție stomatologică acuză reprezentanții unității medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi, ba chiar ar fi chemat pe cineva care știe să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susține […]
19:30
În ultimii ani, călătorii au început să privească vacanțele nu doar ca pe o oportunitate de explorare, ci și ca pe o șansă de a își recupera energia. Pentru cei care vor o escapadă în care relaxarea și somnul sunt pe primul loc, un oraș european s-a remarcat la nivel internațional. Este vorba despre Vilnius, […]
19:10
Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde” # Gândul
În mijlocul Europei, o mică comunitate poartă pe umeri povara unei moșteniri aproape uitate. O limbă care este veche de secole, transmisă cândva firesc din părinți în copii, a ajuns astăzi să fie vorbită de tot mai puțini oameni. Limba islandeză, vorbită de doar 350.000 de persoane, este pe cale de dispariție din cauza inteligenței […]
19:00
„Stegarul Dac” a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa” # Gândul
Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, sâmbătă, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, după ce și-a părăsit locuința, deși se afla în arest la domiciliu. Acesta trebuia să părăsească închisoarea de la ora 14, dar a fost eliberat abia seara, în jurul […]
19:00
China avertizează guvernul japonez să nu sprijine Taiwanul și își îndeamnă cetățenii să ocolească Japonia: Va suferi o „ÎNFRÂNGERE zdrobitoare” # Gândul
China a amenințat Japonia cu o „înfrângere militară zdrobitoare” dacă va interveni pentru a ajuta Taiwanul la război. Conducătorul chinez Xi Jinping a ordonat armatei chineze de 4 ani să se pregătească pentru operațiunea de anexare a insulei autonome până în anul 2027. China, furioasă pe declarațiile făcute de prim-ministra japoneză Sanae Takaichi privind Taiwanul, […]
18:50
Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia împlinirii a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov. El a subliniat curajul muncitorilor care au spus „nu” dictaturii și importanța protejării memoriei istorice și a valorilor democratice în România. Ilie Bolojan, mesaj la împlinirea a 38 de […]
18:50
Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, sâmbătă, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, după ce și-a părăsit locuința, deși se afla în arest la domiciliu. Acesta trebuia să părăsească închisoarea de la ora 14, dar a fost eliberat abia seara, în jurul […]
18:30
Financial Times, dezvăluiri despre scandalul de corupție din jurul președintelui ucrainean: „Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski” # Gândul
„Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”, titrează Financial Times într-un amplu articol dedicat imensului scandal de corupție în care este implicat liderul de la Kiev. În mod simbolic, prăbușirea lui Zelenski și demolarea mitului eroului ar putea porni de la o toaletă aurită. Opulentele apartamente din Kiev […]
18:30
Secretul pasionaților de călătorii a fost dezvăluit. Vacanțele din Europa nu mai arată la fel # Gândul
Ceea ce cândva era sezonul secret al Europei, acum a devenit noua perioadă de vârf: turiștii se mută masiv din vară spre toamnă, în căutarea unor vacanțe mai suportabile, cu mai puțină aglomerație și temperaturi mai blânde. Acest lucru a făcut ca prețurile să explodeze. Mult timp, vara europeană a fost considerată sezonul de aur […]
18:20
Animalul care a fost reintrodus în mai multe păduri din România, după aproape 100 de ani. Ce a determinat dispariția speciei # Gândul
După aproape un secol, o anumită specie se reîntoarce în pădurile din România, în zonele de deal și câmpie. Este vorba despre cerbul lopătar, un mamifer erbivor din familia „Cervidae” considerat a fi una dintre cele mai frumoase specii de erbivore din țară. Specialiștii au expus și factorii care au determinat dispariția cerbului lopătar din […]
Acum 24 ore
18:10
Gigi Becali a anunțat cât va trăi și a spus că va fi înmormântat într-un loc secret. Patronul FCSB a împlinit 67 de ani la data de 25 iunie 2025. Omul de afaceri a spus că va trăi până la 105 ani. Este căsătorit cu Luminița Becali și împreună au trei fete. Finanțatorul FCSB este […]
18:10
Nicușor Dan, mesaj pentru noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. „E chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a participat la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. În discursul său, șeful statului a pledat pentru reconcilierea de care societatea are atât de multă nevoie, context în care ”Bistrica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie”. Nicuşor Dan a lansat un mesaj de reconciliere, transmis […]
18:00
Ce români trebuie să își schimbe buletinul. Aceștia riscă amenzi dacă nu iau măsuri la timp # Gândul
După ce divorțul a fost pronunțat, actul de identitate trebuie actualizat în cel mult 30 de zile, în funcție de numele pe care persoana îl va purta după separare. Refuzul sau întârzierea pot atrage amendă. De asemenea, trebuie menționat că documentele neactualizate pot crea probleme juridice și administrative. Actualizarea actului de identitate după divorț este […]
17:50
Un avion MISTERIOS cu zeci de palestinieni a decolat din Gaza spre Africa de Sud. Cum a fost posibil # Gândul
Un avion misterios cu zeci de palestinieni a decolat din Fâșia Gaza spre Africa de Sud. 153 de palestinieni, care au părăsit Gaza fără să-și cunoască destinația, s-au îmbarcat într-un avion provenit din Kenya și au ajuns în Africa de Sud. Autoritățile palestiniene susțin că entități și companii fantomă lucrează cu Israelul în „traficul uman”. […]
17:40
Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta # Gândul
Influencerul Vlad Mercori, printr-un TikTok, aruncă o lumină nouă asupra modului în care s-a desfășurat campania electorală a USR pentru scrutinul prezidențial din aprilie-mai 2025. Clipul video face referire la scandalul „Pozelor False”. Acesta a avut în prim-plan publicarea de către Elena Lasconi a unor imagini trucate care sugerau o alianță secretă între Nicușor Dan, […]
17:40
Cazul care a zguduit România. Moartea fetiței de doi ani, într-un cabinet stomatologic neautorizat, putea fi evitată # Gândul
O fetiţă de doi ani a murit pe scaunul stomatologului în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii pentru tratarea a două carii. Copila a fost anesteziată şi a intrat în stop cardio respirator. Timp de aproximativ două ore, medicii au încercat să o resusciteze. Din nefericire, decesul a fost declarat în jurul orei […]
17:40
Teste antidrog pentru minerii de la Complexul Energetic Oltenia. Unii au fost depistați pozitiv la substanțe interzise, în trecut # Gândul
După ce în trecut au fost semnalate cazuri de consum de substanțe interzise în rândul lucrătorilor, Complexul Energetic Oltenia a implementat un nou set de măsuri de control pentru a asigura siguranța în exploatare. Complexul Energetic Oltenia va efectua teste antidrog în rândul angajaților Minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia urmează să fie testați antidrog, […]
17:40
Cum arată harta celor mai mici salarii din România. În ce zone din țară se câștigă și cu 70% mai puțin față de București # Gândul
Harta celor mai mici salarii din România. În anumite județe din țară, lucrătorii ajung să câștige și cu 70% mai puțin față de București. Un studiu privind evoluția veniturilor în companii arată că vine un an al cumpătării, iar decalajele sunt tot mai evidente. A fost efectuat un studiu în urma căruia poate fi observată […]
17:30
Traian Băsescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Bucureștiului. Actualul președinte, Nicușor Dan este abia pe locul 3. Vezi topul complet # Gândul
Traian Basescu conduce în topul încrederii în foștii primari generali ai Capitalei, relevă datele unui Sondaj CURS realizat în perioada 3 – 14 noiembrie. Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant de 27% dintre respondenţi, urmat de Gabriela Firea cu 25% şi de Nicuşor Dan cu 21%. Celelalte administraţii sunt evaluate la niveluri mult […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.