Test de personalitate: Ești mai mult Lună sau Soare?
Jurnalul.ro, 16 noiembrie 2025 06:50
Fiecare dintre noi poartă în sine o Lună tăcută și un Soare arzător. Una ne adună gândurile și ne leagă de vis, cealaltă ne împinge înainte, ne luminează pasul și ne dă curaj.
Originar din Thailanda, Pad Thai este un fel de mâncare cu tăiței de orez, ou, tofu, legume și, opțional, creveți sau pui, totul sotat rapid în tigaie (wok) și stropit cu un sos dulce-acrișor din tamarind, sos de pește și lime.
Pe 16 noiembrie 2025, Universul trimite un val de liniște și noroc către patru zodii. Tranzitul Soare trigon Jupiter deschide o poartă spre vindecare emoțională profundă, iar multe dintre rănile vechi încep, în sfârșit, să se închidă.
Ludovic Orban, consilier prezidențial: Guvernul trebuie să adopte rapid proiectul privind pensiile magistraților # Jurnalul.ro
Ludovic Orban, consilier prezidențial, spune că Guvernul trebuie să adopte rapid proiectul privind pensiile speciale, în forma stabilită la medierea de la Cotroceni. Orban critică cererile magistraților, considerându-le „nerezonabile”: „E jenant”.
Moartea Sarei, fetița de doi ani care s-a stins după o intervenție stomatologică realizată sub anestezie generală, a zguduit opinia publică și a adus în prim-plan o întrebare esențială: când este, de fapt, sigur ca un copil să fie supus unei proceduri medicale ce necesită anestezie generală?
George Simion, atac la Guvern: În țară este jale, prăpăd. Țara nu mai există! Cum este posibil să ai facturi mai mari decât în Germania? # Jurnalul.ro
George Simion atacă dur guvernarea la Drobeta-Turnu Severin, acuzând sărăcie, depopulare și creșterea prețurilor. Liderul AUR susține că România este „în prăpăd”, iar Mehedințiul plătește facturi uriașe în ciuda producției de energie.
„Cârnații din topor din Vâlcea”, noua vedetă gastronomică a României: produs protejat la nivel european # Jurnalul.ro
România mai adaugă o reușită pe harta gastronomiei europene.
Începând cu 16 noiembrie 2025, trei zodii intră într-o perioadă vizibil mai bună.
Jannik Sinner s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an consecutiv # Jurnalul.ro
Tenismanul italian Jannik Sinner s-a calificat pentru al treilea an la rând în finala Turneului Campionilor - ATP Finals, după ce l-a învins în două seturi, 7-5, 6-2, pe australianul Alex de Minaur, sâmbătă la Torino, în primul meci din penultimul act al competiţiei.
Merz îi cere lui Zelenski să reducă numărul tinerilor ucraineni care ajung în Germania # Jurnalul.ro
Friedrich Merz i-a transmis președintelui Volodimir Zelenski că fluxlu de tineri ucraineni care intră în Germania trebuie redus, afirmând că este nevoie de ei în propria țară, în contextul deficitului de personal militar al Kievului.
Șase candidați pentru Primăria Capitalei! Printre cei validați de Biroul Electoral Municipal, și un independent # Jurnalul.ro
Șase candidaturi pentru Primăria Capitalei au fost admise oficial, sâmbătă, de Biroul Electoral Municipal. Astfel, printre candidații validați se află Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu. Hotărârile BEM pot fi contestate în termen de 24 de ore.
Campionul sârb Novak Djokovic crede că încă poate câştiga un al 25-lea titlu de Grand Slam în tenis, în ciuda faptului că a primit „o palmă din partea realităţii'' în ultimii doi ani, conform unui interviu acordat lui Piers Morgan, citat de BBC.
Duminică, 16 noiembrie 2025, vine cu vibrații rare: o Zi Plină sub influența Bivolului de Pământ, în luna Mistrețului de Foc și anul Șarpelui de Lemn. Energia este lentă, stabilă, profundă — exact genul de moment când viața îți arată că lucrurile se aliniază în sfârșit.
„Escrocul de pe Tinder”, israelianul Simon Leviev, a scăpat basma curată de acuzațiile de fraudă # Jurnalul.ro
Simon Leviev, „Escrocul de pe Tinder”, a fost eliberat în Georgia după ce a petrecut două luni în arest.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit sâmbătă, la Ploiești, despre necesitatea reformării modului în care sunt plătiți medicii pentru gărzile efectuate în spitalele publice.
Puține mâncăruri tradiționale reușesc să stârnească atâta nostalgie și poftă precum limba cu măsline.
Papa Leon va primi la Vatican vedete de la Hollywood, printre care Cate Blanchett și Chris Pine # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea va primi la Vatican mai multe vedete de la Hollywood printre care actorii Cate Blanchett, Chris Pine și Adam Scott, a anunțat luni biroul de presă de la Vatican, potrivit Reuters.
Trei târguri de Crăciun vor aduce magia sărbătorilor în Capitală în perioada 29 noiembrie și 28 decembrie # Jurnalul.ro
Trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Capitalei, prin CREART, vor putea fi vizitate în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie.
Un incendiu a izbucnit la o pensiune din Mahmudia, Tulcea. La parterul imobilului se află și un restaurant. Până în prezent nu sunt anunțate victime.
Shakira a lansat videoclipul oficial pentru ”Zoo”, melodie din coloana sonoră a filmului Zootopia 2 # Jurnalul.ro
Cântăreața columbiană Shakira a lansat miercuri videoclipul oficial pentru melodia sa 'Zoo', care va face parte din coloana sonoră a filmului Disney 'Zootopia 2', ce va fi lansat în cinematografe la 26 noiembrie, informează EFE.
"Mellon Blue", un diamant albastru intens de 9,51 carate montat pe un inel, a fost vândut marţi la Geneva pentru peste 25 de milioane de dolari, un preţ conform estimărilor iniţiale pentru o piatră "de o puritate excepţională", a anunţat casa de licitaţii Christie's, informează AFP.
Suporterii români prezenți la Zenica pentru meciul Bosnia – România trebuie să respecte reguli stricte de acces și siguranță, în condițiile în care autoritățile au anunțat restricții de trafic, limitări privind materialele de susținere și măsuri speciale pentru gestionarea fanilor.
Săptămâna 17–23 noiembrie 2025 vine cu o energie aparte pentru trei semne din zodiacul chinezesc, care vor avea șansa să atragă abundență, reușite și noi oportunități financiare.
Oamenii de știință detectează o schimbare misterioasă în câmpul magnetic al Pământului # Jurnalul.ro
Oamenii de știință au descoperit o întorsătură surprinzătoare în câmpul magnetic al Pământului. Fluxul său electric se mișcă în direcția opusă celei prezise de modelele vechi de zeci de ani, scrie Space.
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, în lacrimi: Nu m-a pregătit nimeni pentru cele 2 nașteri premature # Jurnalul.ro
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a vorbit deschis și cu multă emoție despre cele două nașteri premature ale copiilor lor, Aheea (9 ani) și Antim (3 ani).
Descoperire despre oboseala cronică: Majoritatea pacienților au probleme ascunse de respirație # Jurnalul.ro
Majoritatea persoanelor care suferă de oboseală cronică au anomalii respiratorii ascunse. Problemele de respirație le pot agrava simptomele.
Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, sâmbătă, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, după ce și-a părăsit locuința, deși se afla în arest la domiciliu.
EMA a recomandat vineri autorizarea în Uniunea Europeană (UE) a medicamentului Teizeild.
După energia intensă a Lunii Noi în Scorpion, intrăm într-o perioadă mai optimistă, aventuroasă și deschisă către noi începuturi.
Thailanda a interzis consumul de alcool după-amiaza, dar trebuie să renunțe la restricție. Autoritățile revocă interdicția la doar câteva zile după intrarea în vigoare, în urma reacțiilor negative din partea industriei turismului.
Accident grav în Timiș: O femeie de 73 de ani a murit după ce ambulanța privată în care se afla a fost lovită de un autoturism # Jurnalul.ro
O femeie de 73 de ani a murit după ce ambulanța privată în care se afla a fost lovită, sâmbătă, de un autoturism pe DN6, la ieșirea din localitatea Remetea Mare. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
Cristiano Ronaldo anunță că ediția din 2026 va fi ultima Cupă Mondială la care participă # Jurnalul.ro
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat marți că Mondialul din 2026, găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, va fi ultima sa participare la Cupa Mondială. Ronaldo va avea 41 de ani la momentul turneului final.
Începe bătălia pentru Primăria Capitalei: Băluță rămâne lider, Ciucu și Drulă împart locul doi # Jurnalul.ro
Daniel Băluţă (PSD) conduce în preferinţele electoratului bucureştean pentru fotoliul de primar general cu 27%, fiind urmat de Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR), ambii cu câte 22%, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, în perioada 3 - 14 noiembrie.
Anul acesta, Teatrul Național Iași sărbătorește 185 de ani de la semnarea actului său de naștere. În prima jumătate a sec. al XIX-lea, Iașul, capitala Moldovei, devenise un veritabil centru cultural în care tinerii boieri călătoreau în Occident şi importau modele europene de teatru. Tipografia în limba română, societăţile literare, presa culturală începeau să se dezvolte, iar teatrul era considerat un mijloc de afirmare naţională a elitei. În acest context, pe 18 martie 1840, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu au fost numiți de Guvernul lui Mihail Sturdza, directorii Teatrului Național Iași. Încă de la începutul directoratului, au impus o linie ideologică orientată spre emanciparea limbii române, spre coagularea conștiinței naționale, profesionalizarea artei dramatice și integrarea țării în circuitul cultural european.
Mesajul premierului Ilie Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj la împlinirea a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov. El subliniază curajul muncitorilor care au spus „nu” dictaturii și importanța protejării memoriei istorice și a valorilor democratice în România.
Emailurile lui Epstein, care îl descriu pe Donald Trump drept „dirty” (murdar, obscen, ticălos) și „evil beyond belief” (rău dincolo de orice închipuire), declanșează reacții virale și o nouă poreclă pentru președintele american.
Uranus în Rac aduce surprize pe piața imobiliară: patru zodii care își pot cumpăra locuință în următorii 7 ani # Jurnalul.ro
Află ce patru zodii vor avea șansa unică de a-și cumpăra locuință odată cu intrarea lui Uranus în Rac, în 2033. Previziuni astrologice, oportunități financiare și schimbări spectaculoase.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe localităţi din şase judeţe, pe parcursul orelor următoare.
Rogobete, despre cazul fetiței decedate la stomatolog: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru a acorda anestezie generală # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Ploiești, că la clinica stomatologică din Capitală unde o fetiță de 2 ani a decedat nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea efectua anestezie generală în cazul intervențiilor stomatologice.
Președintele Franței susține că țara sa merge într-o direcție economică bună și apără rezultatele ultimilor ani, insistând pe importanța compromisurilor politice.
Retrogradarea surpriză: Mercur aduce succes la bani pentru patru zodii până pe 29 noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
De data aceasta, Mercur retrograd surprinde plăcut — pentru patru zodii, aduce prosperitate, nu haos.
Incident la un aerodrom din Neamț: Un avion ultraușor a aterizat în siguranță după o defecțiune # Jurnalul.ro
Un avion ultraușor a aterizat de urgență pe un aerodrom din județul Neamț, după ce pilotul a semnalat o defecțiune la roata din spate, iar echipajele ISU, SAJ și IPJ au intervenit pentru asigurarea zonei și prevenirea incendiilor.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că avem parte de un nou weekend cu vreme mohorâtă în București. Vor fi condiții de ceață, dimineața și seara, iar temperatura maximă nu va depăși 10 grade Celsius.
De ce nu e bine să-i întrebăm pe copii cum a fost la școală. 7 întrebări mai bune decât „Cum a fost la școală? ” # Jurnalul.ro
Psihologii îi îndeamnă pe părinți să renunțe la întrebarea clasică „Cum a fost la școală?” și să le adreseze aceste 7 întrebări. Copiii cresc puternici mental prin conversații semnificative zilnice.
Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a stabilit un preț de 150 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Vinicius Jr, care, după un început mai slab de sezon, se apropie de forma care l-a consacrat și pentru o perioadă de timp a reușit să găsească modalitatea optimă de a colabora cu colegul său de atac Kylian Mbappe, potrivit Yahoo! Sports.
Cozonacul a devenit un LUX pentru români. Anul acesta se vinde și la felie, după ultimele scumpiri. Cât costă să-ți satisfaci pofta # Jurnalul.ro
Anul acesta cozonacul ar putea fi considerat un produs de lux. Prețurile sunt mai piperate din cauza inflației, dar și a taxelor mai mari. Pentru ca toată lumea să își poată permite, astfel, comercianții au început să vândă cozonacul și la felie.
O persoană este în pericol de înec în Canalul Dunăre–Marea Neagră, în zona carierei de cretă din Murfatlar, iar mai multe echipaje de intervenție – inclusiv ambarcațiune de salvare, descarcerare, elicopterul SMURD și ambulanță SAJ – acționează de urgență la fața locului, anunță ISU Constanța.
Google Maps testează opțiunea „Prefer umbra” pentru a ghida pietonii pe trasee umbrite # Jurnalul.ro
Google Maps testează opțiunea „Prefer umbra” pentru a ghida pietonii pe trasee umbrite. Reduce expunerea la soare în orele de vârf cu ajutorul AI și a datelor cartografice.
Proiectul Președinției, „România în lumină”,începe cu un eveniment cu implicarea Mirabelei Grădinaru # Jurnalul.ro
Administrația Prezidențială anunță deschiderea seriei de evenimente „România în lumină”, un proiect cu caracter social care își propune să aducă în atenția publică teme fundamentale pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile din societate.
România cheltuie anual cel puţin 0,4% din PIB, adică 1,35 miliarde de euro pe an, din cauza efectelor adicţiilor la minori, relevă studiul naţional privind impactul economic şi social al adicţiilor minorilor din România, realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, la iniţiativa Asociaţiei "Eu te iubesc" şi a Asociaţiei Familiilor Numeroase.
