Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski
News.ro, 16 noiembrie 2025 09:50
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
Acum 15 minute
10:00
Rogobete, mesaj către cei care susţin examenul de Rezidenţiat: Nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni! Mergeţi înainte! Credeţi în visul vostru de a face bine! / Ştiu că România are probleme vechi legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă, în mesajul către cei care susţin duminică examenul de admitere în Rezidenţiat, că viitori medici, farmacişti, sto,atologi vor intra pe drumul către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta Ştiu că România are probleme vechi legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. ”Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – şi sunt aproape de voi. Înţeleg fricile, emoţiile, dorinţele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni. Mergeţi înainte. Credeţi în visul vostru de a face bine”, le transmite Rogobete. El admite că România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulţi ani, legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. ”Prea mulţi vă consideră doar „rezidenţi”, doar „începători”, doar „tineri care trebuie să tacă”, însǎ fǎrǎ voi nu ne putem face bine! Vǎ sunt alǎturi şi mǎ bazez pe voi!”, mai spune ministrul.
10:00
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE – Rogobete: Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special cele care se desfăşoară cu anestezie generală, să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a propus ca toate intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special cele care se desfăşoară cu anestezie generală, să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi. El a explicat că în acele unităţi medicale există o infrastructură ATI, iar în cazul în care apar complicaţii să se poată interveni pentru evitarea unor drame cum a fost cea de la clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după anestezie.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
În timpul pauzei internaţionale prilejuită de meciurile echipelor naţionale, gruparea Real Madrid va găzdui o partidă de fotbal american.
09:20
Australia: Treisprezece persoane rănite după ce o maşină de demolition derby a intrat în mulţime # News.ro
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mulţime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, a anunţat poliţia, citată de BBC.
Acum 2 ore
09:10
09:10
09:00
Un bărbat care a fost dat dispărut la începutul lunii octombrie de la o fermă din localitatea Bicaz Chei, din judeţul Neamţ, a fost găsit sâmbătă decedat, într-un iaz. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
09:00
08:30
Cu cine poate juca România barajul pentru CM 2026. Informaţii despre bătălia finală spre Mondial # News.ro
După 1-3 cu Bosnia-Herţegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câştigătoare de grupă a Ligii Naţiunilor în sezonul 2024/2025 al acestei competiţii.
08:20
Agenţia meteorologică japoneză a avertizat duminică asupra căderilor de cenuşă în sudul Japoniei, unde un vulcan a erupt în cursul dimineţii.
Acum 4 ore
08:00
Centrul Infotrafic - Ceaţă în 21 de judeţe. Vizibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0 şi pe A3 Bucureşti - Ploieşti şi pe A7 Ploieşti - Buzău / Recomandări pentru şoferi # News.ro
Centrul Infotrafic din IGPR anunţă că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă. care pe alocuri scade sub 100 de metri vizibilitatea în trafic
07:50
Berkshire Hathaway dezvăluie o nouă participaţie de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet şi îşi reduce în continuare deţinerile în Apple # News.ro
Berkshire Hathaway a anunţat o participaţie de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, compania-mamă a Google, şi a continuat să îşi reducă deţinerile în Apple, potrivit raportării către Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), în ultima prezentare de portofoliu înainte ca Warren Buffett să îşi încheie cei 60 de ani ca director general, relatează Reuters.
07:40
Medic, despre post: De obicei, românul tinde să consume în această perioadă o cantitate mai mare de cartofi, orez care din păcate duc la o creştere a glicemiei şi o creştere în greutate, Cu ce înlocuim lactatele şi carnea şi cum împărţim mesele # News.ro
Dr. Georgiana Bernea - David, medic specialist în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, a explicat pentru News.ro că în perioada postului, dacă dorim să ne menţinem o bună stare de sănătate, trebuie să avem o alimentaţie variată şi echilibrată. Pentru că în perioada rece imunitatea scade şi suntem predispuşi la viroze, efectele nedorite ale schimbării temperaturii pot fi diminuate printr-o alimentaţie echilibrată nutriţional. Din alimentaţia specifică postului nu ar trebui să ne lipsească supele făcute din diferite combinaţii de legume, ciorbele sau laptele vegetal făcut în casă, din soia sau migdale, de exemplu. Fructele şi seminţele de diferite feluri sunt o alternativă de gustare sănătoasă. Produsele ambalate, de exemplu pateuri de post sau cremvurşti de post, nu sunt recomandate, pentru că pot conţine e-uri dar şi alte ingrediente pe care nu le cunoaştem, spune medicul.
07:40
07:30
Victimă a unui jaf la domiciliul său, vedeta K-pop Nana a imobilizat hoţul cu ajutorul mamei sale, ceea ce a permis poliţiei să-l aresteze, au anunţat, duminică, forţele de ordine sud-coreene.
07:10
Peste 10.000 de candidaţi susţin duminică concursul de intrare în rezidenţiat, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” La nivel naţional, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi. Reprezentanţii UMF ”Carol Davila” au precizat că într-un top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialităţi, în domeniul medicină se află: medicina de familie - 641 de locuri (555 locuri / an 2024), medicină internă – 190 de locuri, cardiologie – 189 de locuri, anestezie şi terapie intensivă 180 de locuri şi chirurgie generală - 181 de locuri. La polul opus se află : neurologia pediatrică - 5 locuri, medicina sportivă - 6 locuri , expertiza medicală a capacităţii de muncă - 11 locuri, cardiologie pediatrică -12 locuri şi medicina nucleară - 17 locuri.
07:10
Tesla cere furnizorilor să evite componentele fabricate în China pentru maşinile produse în SUA # News.ro
Tesla solicită acum furnizorilor să nu mai folosească piese fabricate în China la producţia maşinilor destinate pieţei americane, potrivit Wall Street Journal.
07:00
Ministrul britanic de Finanţe Reeves va introduce o nouă taxă pentru locuinţele de mare valoare, scrie The Telegraph # News.ro
Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual, potrivit publicaţiei The Telegraph.
06:50
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigraţia ilegală, a anunţat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP.
06:30
Fondurile speculative americane şi-au redus expunerea la acţiunile companiilor supranumite ”Magnificent Seven,” în trimestrul al treilea # News.ro
Cele mai mari fonduri speculative de pe Wall Street şi-au redus expunerea la acţiunile din grupul ”Magnificent Seven”, inclusiv Nvidia, Amazon, Alphabet şi Meta Platforms, în trimestrul al treilea, în timp ce au deschis noi poziţii în companii din software, comerţ electronic şi plăţi, potrivit documentelor de reglementare publicate vineri, citate de Reuters.
06:30
Apple accelerează planurile de succesiune pentru directorul general Tim Cook, scrie Financial Times # News.ro
Apple îşi intensifică pregătirile pentru tranziţia conducerii companiei, pe măsură ce compania se pregăteşte ca Tim Cook să renunţe la funcţia de CEO chiar de anul viitor, a relatat vineri Financial Times.
06:20
Maduro califică exerciţiile militare ale Statelor Unite cu Trinidad şi Tobago drept „iresponsabile” # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a calificat, sâmbătă, drept „iresponsabile” noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago cu Statele Unite, ale căror operaţiuni în Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul.
Acum 6 ore
06:00
Marjorie Taylor Greene spune că a primit „avertismente pentru siguranţa sa” după postările legate de Trump # News.ro
Marjorie Taylor Greene, o aliată republicană de lungă durată care anterior l-a apărat cu înverşunare pe Donald Trump şi mişcarea sa MAGA, a declarat sâmbătă că a fost contactată de firme private de securitate „cu avertismente privind siguranţa sa” după ce preşedintele a anunţat vineri că îşi retrage sprijinul şi susţinerea pentru reprezentanta Georgiei, relatează The Guardian.
05:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev.
Acum 12 ore
01:00
Meciul Bosnia – România: Mircea Lucescu – Arbitrul le-a lăsat toate faulturile. La faza cu Drăguş a fost simulare / O ruşine! Hal de stadion... Dacă noi suntem aşa cum au strigat ei, atunci cum sunt ei, la tot ce se întâmplă aici? # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3, că arbitrul a fost părtinitor, el precizând că la faza în urma căreia a fost eliminat Denis Drăguş adversarul a simulat.
00:40
Meciul Bosnia – România: Mihăilă – Era roşu clar la faultul la Marius Marin. Şi acum îi curge sânge, în vestiar / Ne pare rău că nu am reuşit să câştigăm. Ne-am făcut-o cu mâna noastră # News.ro
Valentin Mihăilă a declarat, sâmbătă seară, după meciul României cu Bosnia, scor 1-3, că arbitrul ar fi trebuit să îl elimine pe bosniacul Tabakovic pentru faultul dur asupra lui Marius Marin.
00:40
Daniel Bîrligea a declarat sâmbătă seară, după meciul României cu Bosnia, pierdut cu scorul de 1-3, că este dezamăgit, el menţionând că golul marcat nu îl “ajută foarte mult”.
00:30
Meciul Bosnia – România: Ianis Hagi – I-am transmis arbitrului că la nivelul acesta n-ai cum la o fază să nu dai nimic şi la cealaltă să fie roşu. A zis că îi pare rău, dar asta a fost decizia lui # News.ro
Ianis Hagi a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu scorul de 1-3, că i-a spus arbitrului că nu se poate ca la acest nivel să elimine un jucător la o fază şi la alta, mai gravă, să nu dea nimic.
00:20
Echipa naţională a Elveţiei a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, echipa naţională a Suediei, în grupa B a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
15 noiembrie 2025
23:50
UPDATE - România a fost învinsă cu 3-1 de Bosnia şi a pierdut şansa de a se califica direct la Cupa Mondială sau a ajunge în play-off din grupele preliminare # News.ro
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.
23:30
Echipa naţională a României înfruntă Bosnia-Herţegovina, la Zenica, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.
23:30
Spaniolul Carlos Alcaraz s-a calificat pentru prima dată în finala Turneului Campionilor, sâmbătă seara, la Torino, unde a pus capăt parcursului lui Felix Auger-Aliassime, şi va disputa o finală de gală împotriva principalului său rival, Jannik Sinner.
23:20
Echipa naţională a României înfruntă Bosnia-Herţegovina, la Zenica, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.
23:20
FC Dinamo, după un mesaj al suporterilor prin care era elogiat un criminal de război: „Ne distanţăm complet de orice comportament care afectează imaginea României!” # News.ro
FC Dinamo a transmis, într-un comunicat dat publicităţii sâmbătă seară, că se distanţează complet de orice comportament care afectează imaginea României, a fanilor români şi a fotbalului, făcând referire la mesajul “jignitor afişat de un grup de persoane aflate în tranzit” spre meciul României cu Bosnia, din preliminariile CM.
23:00
Echipa naţională a României înfruntă Bosnia-Herţegovina, la Zenica, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.
23:00
Radu Miruţă: Cred că cel mai important capital de care avem nevoie astăzi nu este financiar, nici tehnologic. Este încrederea pe care să o avem unii în alţii ca să putem construi împreună ţara pe care ne-o dorim. Să nu închidem ochii la nedreptăţi! # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, consideră că cel mai important capital de care are nevoie România astăzi „nu este financiar, nici tehnologic”, ci este „încrederea” pe care românii să o aibă „unii în alţii” aşa încât să poată „construi împreună” ţara pe care şi-o doresc şi pe care „o merită”. „Nimic din ce am reuşit în ultimele luni nu am făcut singur - am făcut în echipă, cu oameni în care am avut încredere”, afirmă Miruţă. El se declară „întristat” şi „îngrijorat” de rezultatul unui sondaj potrivit căruia România este ţara în care doar 12% dintre oameni spun că pot avea încredere în ceilalţi. „Oameni buni, niciun politician nu vine cu o baghetă magică, nici nu există vreun «salvator» care rezolvă totul în locul nostru. Dar fiecare dintre noi poate face ceva simplu şi esenţial: puţină ordine în jurul lui, să nu închidă ochii la nedreptăţi, să ceară mai mult şi să ofere mai mult. Aşa se reconstruiesc punţile”, mai spune Miruţă.
22:40
Echipa naţională a României înfruntă Bosnia-Herţegovina, la Zenica, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.
22:40
Fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a declarat că Statele Unite nu sunt pregătite pentru a avea o femeie ca preşedinte, referindu-se la eşecul Kamalei Harris în cursa pentru Casa Albă de anul trecut, relatează CNN.
22:30
Ludovic Orban: Cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi consideră că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedinteului prin faptul că abuzează de imaginea lui.
22:20
Liberalul Ciprian Ciucu anunţă că Biroul Electoral Municipal i-a validat candidatura la Primăria Capitalei: Arc peste timp, 2015 - 2025. Mergem mai departe împreună # News.ro
Primarul Sectorului 6 al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a anunţat, sâmbătă seară, că Biroul Electoral Municipal i-a validat candidatura pentru funcţia de primar general al Bucureştiului. „Arc peste timp, 2015 - 2025. Mergem mai departe împreună”, a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook, unde a postat două fotografii alăturate cu el din trecut şi din prezent.
22:10
Echipa naţională a României înfruntă Bosnia-Herţegovina, la Zenica, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.
22:00
Billie Jean King Cup: România a învins Noua Zeelandă. Duminică, sportivele tricolore vor înfrunta Polonia # News.ro
Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae şi Monica Niculescu au obţinut victorii, sâmbătă, în meciul cu Noua Zeelandă din play-off-ul pentru preliminariile turneului final Billie Jean King Cup 2026. România a câştigat astfel întâlnirea cu 3-0.
21:50
Naţionala României înfruntă Bosnia în preliminariile CM-2026. Meciul de la Zenica a început. Românii, jigniţi de suporterii bosniaci. Fanii gazdelor nu au respectat imnul # News.ro
Echipa naţională a României înfruntă Bosnia-Herţegovina, la Zenica, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.
21:40
Orban: Faptul că nu sunt adoptate toate pachetele legislative e mai puţin răspunderea premierului. PSD încearcă să aibă toate beneficiile de partid aflat la putere, dar să joace în faţa opiniei publice rolul de principal opozant # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că este mai puţin răspunderea premierului Ilie Bolojan pentru faptul că nu au fost adoptate toate pachetele legislative şi susţine că PSD blochează restructurarea în administraţie. Orban consideră că Partidul Social Democrat încearcă să aibă toate beneficiile de partid aflat la putere, dar în acelaşi timp să joace în faţa opiniei publice rolul de principal opozant.
21:30
Ludovic Orban, despre pensiile magistraţilor: Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală/ Poziţia exprimată de magistraţi este complet nerezonabilă / Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală şi a precizat că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este complet nerezonabilă. El mai spune că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea unui singur sistem de calcul al pensiilor.
21:30
Kievul şi Moscova au ajuns la un acord în privinţa unui schimb de prizonieri. Vor fi eliberaţi 1.200 de ucraineni # News.ro
Ca urmare a negocierilor dintre Ucraina şi Rusia, cele două părţi au convenit să pună în aplicare acordurile încheiate la Istanbul şi 1.200 de prizonieri ucraineni să fie eliberaţi, a declarat secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent.
21:20
Bolojan: Revolta de la Braşov rămâne un reper al rezistenţei în faţa nedreptăţii, amintindu-ne de datoria de a consolida democraţia şi de a combate falsificarea istoriei recente care alimentează nostalgia faţă de un regim ce a încălcat demnitatea umană # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, într-un mesaj transmis, sâmbătă, la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Braşov, prima din România care „a spart zidul” tăcerii impuse de regimul totalitar de atunci, că aceasta rămâne un reper al rezistenţei în faţa nedreptăţii, amintindu-ne de datoria de a apăra şi garanta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi de a consolida democraţia constituţională. „Astăzi, într-un context regional marcat de provocări de securitate, de campanii de dezinformare (...) avem datoria morală (...) să combatem falsificarea istoriei recente care alimentează nostalgia faţă de un regim ce a încălcat demnitatea umană”, afirmă Ilie Bolojan.
Acum 24 ore
21:10
Echipa naţională a Austriei a dispus sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, de reprezentativa Ciprului, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, din care face parte şi România.
21:00
Libanul va depune o plângere la ONU împotriva Israelului în legătură cu zidul de frontieră, care ar fi depăşit Linia Albastră # News.ro
Libanul va depune o plângere la Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului pentru construirea unui zid de beton de-a lungul frontierei sudice libaneze, care se extinde dincolo de Linia Albastră, a declarat sâmbătă preşedinţia libaneză, potrivit Reuters.
