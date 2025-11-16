FIFA a raportat peste 30.000 de postări abuzive online în acest an

23:00

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, consideră că cel mai important capital de care are nevoie România astăzi „nu este financiar, nici tehnologic”, ci este „încrederea” pe care românii să o aibă „unii în alţii” aşa încât să poată „construi împreună” ţara pe care şi-o doresc şi pe care „o merită”. „Nimic din ce am reuşit în ultimele luni nu am făcut singur - am făcut în echipă, cu oameni în care am avut încredere”, afirmă Miruţă. El se declară „întristat” şi „îngrijorat” de rezultatul unui sondaj potrivit căruia România este ţara în care doar 12% dintre oameni spun că pot avea încredere în ceilalţi. „Oameni buni, niciun politician nu vine cu o baghetă magică, nici nu există vreun «salvator» care rezolvă totul în locul nostru. Dar fiecare dintre noi poate face ceva simplu şi esenţial: puţină ordine în jurul lui, să nu închidă ochii la nedreptăţi, să ceară mai mult şi să ofere mai mult. Aşa se reconstruiesc punţile”, mai spune Miruţă.