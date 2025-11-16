Accident grav la Cluj-Napoca. Un bărbat a murit. Trei persoane sunt rănite, printre are și o fetiță de 7 ani

Acum 5 minute
13:10
BNR anunță explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, în primăvară. Se scumpesc cu 15% Newsweek.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunță în proiecţii explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, l...
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:30
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine” Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine...
12:20
Cum a schimbat Ciucu dinamica urbană în Vestul Capitalei: spații verzi amenajate pe terenuri abandonate Newsweek.ro
Cu Ciprian Ciucu primar, Sectorul 6 a reușit să-și extindă masiv suprafața destinată relaxării și pe...
Acum 2 ore
12:00
Ce s-a întâmplat la granițele României în 10 luni de Schengen total? 32.000 de fapte ilegale Newsweek.ro
România este complet în Schengen de la începutul acestui an. Într-un raport al Poliției de Frontieră...
11:40
Australia: 13 răniți după ce o maşină de demolition derby a intrat în mulţime Newsweek.ro
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mu...
11:30
Un nou femicid în România. Adolescentă de 17 ani, ucisă în casă. Agresorul, înjunghiat de iubitul fetei Newsweek.ro
O adolescentă a fost ucisă de un bărbat într-o locuință din Galați. Agresorul a fost înjunghiat de p...
Acum 4 ore
11:10
Măsuri „istorice”, în Marea Britanie, împotriva migrației: Fără ajutoare sociale pentru refugiați Newsweek.ro
Marea Britanie ia măsuri dure împotriva migrației pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Uni...
10:40
Mașină furată în Slovacia, oprită la intrarea în România. Ce le-a spus șoferița autorităților? Newsweek.ro
O femeie, cu cetățenie română și ucraineană a încarcat să intre în România la volanul unui autoturis...
10:30
Schimbare în sănătate, după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Anunțul ministrului Rogobete Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță schimbări după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Ea a ...
10:30
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor. Pe unde va trece? Newsweek.ro
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre a...
10:20
Un fost ministru și senator PSD intră în cursa pentru Primăria București. Promite parcare la 1 leu pe TikTok Newsweek.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru și senator PSD, intră în cursa pentru Primăria București ca indepen...
10:20
Lucifer, albina cu coarne de diavol. Cercetătorii au s-au inspirat dintr-un film Newsweek.ro
Oamenii de știință australieni au descoperit o nouă specie nativă de albină cu coarne minuscule - și...
10:00
Ludovic Orban, despre pensiile speciale: Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur si sistem de calcul Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost premier și lider PNL, apreciază că, dacă magistrații nu...
09:40
În post, românul tinde să consume o cantitate mai mare de cartofi și orez. Ce spune un medic specialist Newsweek.ro
Un medic specialist atrage atenția că obiceiul de a consuma o cantitate mai mare de cartofi și orez ...
Acum 6 ore
09:10
România află pe 20 noiembrie cu cine va juca barajul pentru CM 2026. Cine sunt potențialii adversari de coșmar Newsweek.ro
Drumul României spre Cupa Mondială 2026 se anunță de coșmar, după ce a luat bătaie de la Serbia. Pe ...
08:40
Rezidențiat 2025. Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concurs. Câte locuri sunt? Newsweek.ro
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie 2025, concursul național de admitere în rezi...
08:40
VIDEO România, îngenuncheată de Serbia, 3-1, în drumul către Cupa Mondială din 2026. Ce spune Ilie Dumitrescu Newsweek.ro
Naționala de fotbal a căzut în repriza a doua și a fost îngenuncheată de Serbia, cu 3-1, în drumul c...
08:20
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Scapă de el și mergi la medic cât mai repede Newsweek.ro
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Nu ignora problema! Mucegaiul poate afecta grav sănătatea...
08:10
A fost descoperit un malware terifiant: o inteligență artificială care rescrie codul în timp ce atacă Newsweek.ro
Un nou tip de malware creat cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă o mare îngrijorare în rând...
08:00
VIDEO Ce sport este recomandat în funcție de vârstă și de forma fizică. Ce să nu faceți niciodată Newsweek.ro
Mișcarea este vitală pentru noi, însă atunci când decidem să facem un sport trebuie să ținem cont și...
07:50
Remus Pricopie, despre alegerile din București: „Nu subestimați dorința Moscovei de a-și lua revanșa” Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, transmite un mesaj partidelor care se luptă acum pentru Primăria Cap...
07:40
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de asociație Newsweek.ro
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de aso...
07:30
Cele mai frumoase 15 nume de fete inspirate din Biblie. De ce e bine să-ți botezi micuța Eva sau Marta? Newsweek.ro
Pentru mulți oameni, Biblia este o sursă inepuizabilă de inspirație, fie că este vorba de a-i urmări...
07:20
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri financiare Newsweek.ro
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri finan...
Acum 8 ore
07:10
Pensionar cu grupe obligă Casa de Pensii să îi crească cu 50% punctajele la pensie. Câți ani și unde a muncit Newsweek.ro
O victorie istorică pentru un pensionar. Un pensionar care a lucrat în condiții speciale a obligat C...
Acum 24 ore
20:50
Furtuna Claudia a ucis trei persoane în Portugalia și a provocat inundații masive în Marea Britanie Newsweek.ro
Furtuna Claudia a ucis trei persoane în Portugalia și a provocat inundații masive în Marea Britanie....
20:40
SUA anchetează cererea lui Trump privind legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan Newsweek.ro
SUA anchetează cererea lui Trump privind legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan. Departamentu...
20:20
Anomalia magnetică a Pământului se extinde rapid, risc major de defecțiuni și blocaje ale sateliților Newsweek.ro
Anomalia magnetică a Pământului se extinde rapid, risc major de defecțiuni și blocaje ale satelițilo...
20:10
CSM Bucureşti obţine a patra victorie în Liga Campionilor, în ultimul meci disputat în 2025 Newsweek.ro
CSM Bucureşti a încheiat anul cu o nouă victorie în Liga Campionilor, după un meci solid pe teren pr...
19:50
Mii de oameni cer justiție la Skopje pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă Newsweek.ro
Mii de manifestanţi au ieşit pe străzile din Skopje pentru a cere responsabilitate şi dreptate în ca...
19:40
Haos pe un zbor Ryanair. Un pasager beat a făcut scandal și s-a bătut cu poliția la aterizarea în Bristol Newsweek.ro
Un pasager aflat sub influenţa alcoolului a provocat haos pe un zbor Ryanair din Polonia, continuând...
19:20
Rogobete: Echipamentele PNRR de la Spitalul de Pediatrie Ploieşti zac nefolosite din lipsa unui transformator Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a criticat la Ploieşti faptul că echipamente medicale moder...
19:10
Ucraina a lovit Transsiberianul. Explozia a avut loc în Extremul Orient Rus, la Habarovsk Newsweek.ro
Ucraina a lovit Transsiberianul. Explozia a avut loc în Extremul Orient Rus, la Habarovsk, chiar lân...
19:10
Thailanda continuă negocierile comerciale cu SUA, indiferent de disputa de frontieră cu Cambodgia Newsweek.ro
Thailanda anunță că va menține cursul negocierilor pentru un acord comercial cu Statele Unite, separ...
19:00
Ilie Bolojan, despre revolta anticomunistă de la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății” Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre revolta anticomunistă de la Brașov: „Un reper al rezistenței în ...
18:30
Bosnia - România. Cine spune presa din statul balcanic că e arma secretă a lui Mircea Lucescu Newsweek.ro
În seara aceasta avem Bosnia - România. Cine spune presa din statul balcanic-gazdă că este arma secr...
18:00
Sondaj în Capitală. Care sunt opţiunile bucureştenilor la Primăria Generală? Băluţă, Ciucu şi Drulă, aproape Newsweek.ro
Sondaj în Capitală, realizat de CURS. Care sunt opţiunile bucureştenilor, la Primăria Generală? Dani...
17:50
Pensie crescută la 6.400 lei în noiembrie. A primit și bonus 2.300 lei. Cum poți obține recalcularea pensiei? Newsweek.ro
Pensionarii care au cerut recalcularea pensiei au obținut bonusuri chiar și de 2.300 lei. Este cazul...
17:30
Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din anul acesta Newsweek.ro
Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din 2025. P...
16:50
Sunt deodorantele periculoase? Pot ele să cauzeze cancer de sân? Un mit spulberat de către medici. Newsweek.ro
Ideea că antiperspirantele (în special cele cu aluminiu) ar favoriza apariţia cancerului mamar a înc...
16:40
Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major Newsweek.ro
Așteptat a fi unul dintre evenimentele de marcă organizate la Iași, meciul demonstrativ de fotbal de...
16:30
Ce țară din Europa oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mâncare pentru români? Se caută foarte mult personal Newsweek.ro
Românii care vor să lucreze în străinătate trebuie să știe că în această perioadă se fac angajări ma...
16:20
Supermarket, amendat din cauza etichetelor cu imagini cu frunze de mentă și jeleuri neglazurate Crazy Bee Newsweek.ro
Etichetele și ambalajele viu colorate aduc amenzi pe capul supermarket-urilor. Un magazin Profi din ...
15:50
Schi alpin: Mikaela Shiffrin a obţinut a 102-a sa victorie în Cupa Mondială Newsweek.ro
Americanca Mikaela Shiffrin a obţinut sâmbătă cea de-a 102-a victorie din cariera sa în Cupa Mondial...
15:30
Tenis: Ruud şi Bublik, rezerve la Turneul Campionilor, vor încasa câte 155.000 de dolari fără să joace Newsweek.ro
Norvegianul Casper Ruud şi kazahul Alexander Bublik, rezerve la Turneul Campionilor de la Torino, vo...
15:20
Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 Newsweek.ro
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privin...
15:00
Accident lângă Timişoara cu o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi. Trei persoane au fost rănite Newsweek.ro
Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara în care au fost implica...
14:50
Vaticanul a restituit Canadei artefacte aparţinând populaţiilor indigene Newsweek.ro
Vaticanul a restituit sâmbătă 62 de artefacte provenind de la populaţiile indigene din Canada episco...
14:30
81 de macaci, descoperiţi în saci; doi bărbaţi au fost arestaţi Newsweek.ro
Doi bărbaţi care transportau 81 de macaci la bordul unui vehicul în Thailanda au fost arestaţi în ap...
