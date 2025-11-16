„Sunt foarte pasionat de administrație” - podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București
Acum 5 minute
14:40
Primii interlopi feroce ai României: Balauru, Cioc și Nae Chioru din Ferentari. Cum au sfârșit # Newsweek.ro
Balauru, Cioc, Nae Chioru și Sandu Moise din Ferentari au fost primii interlopi români, după cel de-...
Acum 30 minute
14:20
„Sunt foarte pasionat de administrație” - podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București # Newsweek.ro
Bucureștiul intră tot mai des în rapoartele internaționale despre orașele care contează pentru inves...
Acum o oră
14:10
Cresc impozitul și CASS la pensie în 2026? Cererea ciudată făcută de FMI către guvernul român # Newsweek.ro
O cerere ciudată a fost făcută de FMI către guvernul român. Așa că ne putem întreba - cresc impozitu...
14:10
608 de permise de conducere au fost reținute de polițiști, sâmbătă. Câți șoferi au fost prinși băuți la volan # Newsweek.ro
Un număr de 608 permise de conducere au fost reținute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză și 67 ...
13:50
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Ironii la adresa lui Bolojan # Newsweek.ro
Fostul președinte PSD și premier Marcel Ciolacu și-a depus astăzi candidatura la șefia Consiliului J...
Acum 2 ore
13:40
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționare # Newsweek.ro
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționar...
13:20
Un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, duminică, într-un apart...
13:10
BNR anunță explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, în primăvară. Se scumpesc cu 15% # Newsweek.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunță în proiecţii explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, l...
12:50
Accident grav la Cluj-Napoca. Un bărbat a murit. Trei persoane sunt rănite, printre are și o fetiță de 7 ani # Newsweek.ro
Un bărbat a murit și trei persoane sunt rănite, între ele și o copilă de 7 ani, în urma unui acciden...
Acum 4 ore
12:30
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine” # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine...
12:20
Cum a schimbat Ciucu dinamica urbană în Vestul Capitalei: spații verzi amenajate pe terenuri abandonate # Newsweek.ro
Cu Ciprian Ciucu primar, Sectorul 6 a reușit să-și extindă masiv suprafața destinată relaxării și pe...
12:00
Ce s-a întâmplat la granițele României în 10 luni de Schengen total? 32.000 de fapte ilegale # Newsweek.ro
România este complet în Schengen de la începutul acestui an. Într-un raport al Poliției de Frontieră...
11:40
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mu...
11:30
Un nou femicid în România. Adolescentă de 17 ani, ucisă în casă. Agresorul, înjunghiat de iubitul fetei # Newsweek.ro
O adolescentă a fost ucisă de un bărbat într-o locuință din Galați. Agresorul a fost înjunghiat de p...
11:10
Măsuri „istorice”, în Marea Britanie, împotriva migrației: Fără ajutoare sociale pentru refugiați # Newsweek.ro
Marea Britanie ia măsuri dure împotriva migrației pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Uni...
Acum 6 ore
10:40
Mașină furată în Slovacia, oprită la intrarea în România. Ce le-a spus șoferița autorităților? # Newsweek.ro
O femeie, cu cetățenie română și ucraineană a încarcat să intre în România la volanul unui autoturis...
10:30
Schimbare în sănătate, după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Anunțul ministrului Rogobete # Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță schimbări după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Ea a ...
10:30
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor. Pe unde va trece? # Newsweek.ro
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre a...
10:20
Un fost ministru și senator PSD intră în cursa pentru Primăria București. Promite parcare la 1 leu pe TikTok # Newsweek.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru și senator PSD, intră în cursa pentru Primăria București ca indepen...
10:20
Oamenii de știință australieni au descoperit o nouă specie nativă de albină cu coarne minuscule - și...
10:00
Ludovic Orban, despre pensiile speciale: Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur si sistem de calcul # Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost premier și lider PNL, apreciază că, dacă magistrații nu...
09:40
În post, românul tinde să consume o cantitate mai mare de cartofi și orez. Ce spune un medic specialist # Newsweek.ro
Un medic specialist atrage atenția că obiceiul de a consuma o cantitate mai mare de cartofi și orez ...
09:10
România află pe 20 noiembrie cu cine va juca barajul pentru CM 2026. Cine sunt potențialii adversari de coșmar # Newsweek.ro
Drumul României spre Cupa Mondială 2026 se anunță de coșmar, după ce a luat bătaie de la Serbia. Pe ...
Acum 8 ore
08:40
Rezidențiat 2025. Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concurs. Câte locuri sunt? # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie 2025, concursul național de admitere în rezi...
08:40
VIDEO România, îngenuncheată de Serbia, 3-1, în drumul către Cupa Mondială din 2026. Ce spune Ilie Dumitrescu # Newsweek.ro
Naționala de fotbal a căzut în repriza a doua și a fost îngenuncheată de Serbia, cu 3-1, în drumul c...
08:20
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Scapă de el și mergi la medic cât mai repede # Newsweek.ro
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Nu ignora problema! Mucegaiul poate afecta grav sănătatea...
08:10
A fost descoperit un malware terifiant: o inteligență artificială care rescrie codul în timp ce atacă # Newsweek.ro
Un nou tip de malware creat cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă o mare îngrijorare în rând...
08:00
VIDEO Ce sport este recomandat în funcție de vârstă și de forma fizică. Ce să nu faceți niciodată # Newsweek.ro
Mișcarea este vitală pentru noi, însă atunci când decidem să facem un sport trebuie să ținem cont și...
07:50
Remus Pricopie, despre alegerile din București: „Nu subestimați dorința Moscovei de a-și lua revanșa” # Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, transmite un mesaj partidelor care se luptă acum pentru Primăria Cap...
07:40
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de asociație # Newsweek.ro
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de aso...
07:30
Cele mai frumoase 15 nume de fete inspirate din Biblie. De ce e bine să-ți botezi micuța Eva sau Marta? # Newsweek.ro
Pentru mulți oameni, Biblia este o sursă inepuizabilă de inspirație, fie că este vorba de a-i urmări...
07:20
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri financiare # Newsweek.ro
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri finan...
07:10
Pensionar cu grupe obligă Casa de Pensii să îi crească cu 50% punctajele la pensie. Câți ani și unde a muncit # Newsweek.ro
O victorie istorică pentru un pensionar. Un pensionar care a lucrat în condiții speciale a obligat C...
Acum 24 ore
20:50
Furtuna Claudia a ucis trei persoane în Portugalia și a provocat inundații masive în Marea Britanie # Newsweek.ro
Furtuna Claudia a ucis trei persoane în Portugalia și a provocat inundații masive în Marea Britanie....
20:40
SUA anchetează cererea lui Trump privind legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan # Newsweek.ro
SUA anchetează cererea lui Trump privind legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan. Departamentu...
20:20
Anomalia magnetică a Pământului se extinde rapid, risc major de defecțiuni și blocaje ale sateliților # Newsweek.ro
Anomalia magnetică a Pământului se extinde rapid, risc major de defecțiuni și blocaje ale satelițilo...
20:10
CSM Bucureşti obţine a patra victorie în Liga Campionilor, în ultimul meci disputat în 2025 # Newsweek.ro
CSM Bucureşti a încheiat anul cu o nouă victorie în Liga Campionilor, după un meci solid pe teren pr...
19:50
Mii de oameni cer justiție la Skopje pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă # Newsweek.ro
Mii de manifestanţi au ieşit pe străzile din Skopje pentru a cere responsabilitate şi dreptate în ca...
19:40
Haos pe un zbor Ryanair. Un pasager beat a făcut scandal și s-a bătut cu poliția la aterizarea în Bristol # Newsweek.ro
Un pasager aflat sub influenţa alcoolului a provocat haos pe un zbor Ryanair din Polonia, continuând...
19:20
Rogobete: Echipamentele PNRR de la Spitalul de Pediatrie Ploieşti zac nefolosite din lipsa unui transformator # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a criticat la Ploieşti faptul că echipamente medicale moder...
19:10
Ucraina a lovit Transsiberianul. Explozia a avut loc în Extremul Orient Rus, la Habarovsk # Newsweek.ro
Ucraina a lovit Transsiberianul. Explozia a avut loc în Extremul Orient Rus, la Habarovsk, chiar lân...
19:10
Thailanda continuă negocierile comerciale cu SUA, indiferent de disputa de frontieră cu Cambodgia # Newsweek.ro
Thailanda anunță că va menține cursul negocierilor pentru un acord comercial cu Statele Unite, separ...
19:00
Ilie Bolojan, despre revolta anticomunistă de la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății” # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre revolta anticomunistă de la Brașov: „Un reper al rezistenței în ...
18:30
Bosnia - România. Cine spune presa din statul balcanic că e arma secretă a lui Mircea Lucescu # Newsweek.ro
În seara aceasta avem Bosnia - România. Cine spune presa din statul balcanic-gazdă că este arma secr...
18:00
Sondaj în Capitală. Care sunt opţiunile bucureştenilor la Primăria Generală? Băluţă, Ciucu şi Drulă, aproape # Newsweek.ro
Sondaj în Capitală, realizat de CURS. Care sunt opţiunile bucureştenilor, la Primăria Generală? Dani...
17:50
Pensie crescută la 6.400 lei în noiembrie. A primit și bonus 2.300 lei. Cum poți obține recalcularea pensiei? # Newsweek.ro
Pensionarii care au cerut recalcularea pensiei au obținut bonusuri chiar și de 2.300 lei. Este cazul...
17:30
Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din anul acesta # Newsweek.ro
Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din 2025. P...
16:50
Sunt deodorantele periculoase? Pot ele să cauzeze cancer de sân? Un mit spulberat de către medici. # Newsweek.ro
Ideea că antiperspirantele (în special cele cu aluminiu) ar favoriza apariţia cancerului mamar a înc...
16:40
Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major # Newsweek.ro
Așteptat a fi unul dintre evenimentele de marcă organizate la Iași, meciul demonstrativ de fotbal de...
16:30
Ce țară din Europa oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mâncare pentru români? Se caută foarte mult personal # Newsweek.ro
Românii care vor să lucreze în străinătate trebuie să știe că în această perioadă se fac angajări ma...
