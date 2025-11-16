Dorinel Munteanu nu s-a lăsat impresionat de nemulţumirile jucătorilor României: „Asta e o scuză că am fost relaxaţi, că n-a fost bun terenul, că am fost huiduiţi, şi aşa mai departe. Ne-au bătut că au fost mai buni”

Dorinel Munteanu nu s-a lăsat impresionat de nemulţumirile jucătorilor României: „Asta e o scuză că am fost relaxaţi, că n-a fost bun terenul, că am fost huiduiţi, şi aşa mai departe. Ne-au bătut că au fost mai buni”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro