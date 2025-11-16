Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu la baraj
16 noiembrie 2025
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu la baraj
Schi alpin | Marcel Hirscher şi-a amânat revenirea pentru ianuarie
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri se joacă ACUM! Programul complet
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu la baraj
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu
MM Stoica nu a mai ţinut cont de nimic şi l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea! Măsuri extreme anunţate la FCSB: „Face băşcălie de noi. Păi chiar aşa am ajuns? Bătaia de joc a unui jucător?” | EXCLUSIV
MM Stoica l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea şi a anunţat măsuri extreme la FCSB: „Face băşcălie de noi. Păi chiar aşa am ajuns? Bătaia de joc a unui jucător?” | EXCLUSIV
România a fost învinsă de Polonia şi retrogradează în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I la Billie Jean King Cup # Primasport.ro
România a fost învinsă de Polonia şi retrogradează în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I la Billie Jean King Cup
Harri Heliovaara şi Henry Patten s-au impus în finala de dublu la Turneul Campionilor ATP # Primasport.ro
Harri Heliovaara şi Henry Patten s-au impus în finala de dublu la Turneul Campionilor ATP
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet
MM Stoica a dat de pământ cu un titular de la echipa naţională: „Aşa ceva nu se poate. Nu e normal să vii la echipa naţională cu ifosele astea” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a dat de pământ cu un titular de la echipa naţională: „Aşa ceva nu se poate. Nu e normal să vii la echipa naţională cu ifosele astea” | VIDEO EXCLUSIV
Lista completă a ţărilor calificate până în prezent la Cupa Mondială din 2026
VIDEO | Portugalia - Armenia 9-1. Lusitanii termină grupa de calificare en fanfare
VIDEO | Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii iau gol în minutul 90+6 şi ratează prezenţa la turneul final # Primasport.ro
VIDEO | Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii iau gol în minutul 90+6 şi ratează prezenţa la turneul final
După Florin Cernat, FCSB mai pregăteşte o lovitură! MM Stoica a dezvăluit totul: „Este cineva în care am încredere” . Campioana a demarat negocierile pentru primele transferuri ale iernii # Primasport.ro
După Florin Cernat, FCSB mai pregăteşte o lovitură! MM Stoica a dezvăluit totul: „Este cineva în care am încredere” . Campioana a demarat negocierile pentru primele transferuri ale iernii
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport. Portugalia merge la Cupa Mondială, după ce i-a dat nouă goluri Armeniei! Surpriză mare în Ungaria # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport. Portugalia merge la Cupa Mondială, după ce i-a dat nouă goluri Armeniei! Surpriză mare în Ungaria
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat ultima etapă a sezonului din MotoGP
Fostul elev al lui Mircea Lucescu a pus tunurile pe selecţioner după eşecul din Bosnia: „Suntem buni la găsit scuze! Avem şi noi vină, de ce am jucat de maniera asta?” # Primasport.ro
Fostul elev al lui Mircea Lucescu a pus tunurile pe selecţioner după eşecul din Bosnia: „Suntem buni la găsit scuze! Avem şi noi vină, de ce am jucat de maniera asta?”
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport. Portugalia şi Ungaria joacă chiar ACUM # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport. Portugalia şi Ungaria joacă chiar ACUM
E gata! A fost anunţat înlocuitorul lui Mircea Lucescu: ”Locul trei într-o grupă facilă!” # Primasport.ro
E gata! A fost anunţat înlocuitorul lui Mircea Lucescu: ”Locul trei într-o grupă facilă!”
Cine arbitrează meciul România - San Marino
VIDEO | Borussia Dortmund - Gloria Bistriţa 32-36. S-a repetat succesul de senzaţie din tur # Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund - Gloria Bistriţa 32-36. S-a repetat succesul de senzaţie din tur
Lucas Pinheiro Braathen a adus prima victorie pentru Brazilia în Cupa Mondială de schi alpin # Primasport.ro
Lucas Pinheiro Braathen a adus prima victorie pentru Brazilia în Cupa Mondială de schi alpin
VIDEO | Diogo Moreira a câştigat titlul mondial la Moto2 în ultima etapă. Brazilianul a recuperat fabulos în a doua parte a sezonului # Primasport.ro
VIDEO | Diogo Moreira a câştigat titlul mondial la Moto2 în ultima etapă. Brazilianul a recuperat fabulos în a doua parte a sezonului
Presa din Ungaria nu a avut milă pentru naţionala României: „Sunt cei mai slabi”
”Vom avea nişte discuţii mai aprinse de această dată”. Atitudinea lui Bîrligea de la naţională l-a supărat pe MM Stoica # Primasport.ro
”Vom avea nişte discuţii mai aprinse de această dată”. Atitudinea lui Bîrligea de la naţională l-a supărat pe MM Stoica
CSM Unirea Alba Iulia, în turul II al Conference Cup la polo feminin, graţie unui gol marcat în ultima secundă # Primasport.ro
CSM Unirea Alba Iulia, în turul II al Conference Cup la polo feminin, graţie unui gol marcat în ultima secundă
Cu Neymar în mare formă, Santos a învins Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării # Primasport.ro
Cu Neymar în mare formă, Santos a învins Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării
Gigi Becali a dat de pământ cu Michael Oliver! Patronul FCSB nu s-a ferit de cuvinte după ce a văzut meciul Bosnia – România: „Un arbitru tâmpit” # Primasport.ro
Gigi Becali a dat de pământ cu Michael Oliver! Patronul FCSB nu s-a ferit de cuvinte după ce a văzut meciul Bosnia – România: „Un arbitru tâmpit”
Un patron din Superliga îl cere pe Boloni la echipa naţională. ”E singura noastră scăpare” # Primasport.ro
Un patron din Superliga îl cere pe Boloni la echipa naţională. ”E singura noastră scăpare”
2 milioane de telespectatori au trăit împreună meciul naţionalei la Prima TV!
Metaloglobus s-a impus clar cu Dinamo, în cadrul unui meci amical
FRF reacţionează! Forul condus de Răzvan Burleanu va sesiza UEFA în legătură cu scandările rasiste de la meciul cu Bosnia # Primasport.ro
FRF reacţionează! Forul condus de Răzvan Burleanu va sesiza UEFA în legătură cu scandările rasiste de la meciul cu Bosnia
”Îi fac să câştige şi 1 milion de euro pe an”. Gigi Becali ar vrea să aducă la FCSB un jucător de la naţională # Primasport.ro
”Îi fac să câştige şi 1 milion de euro pe an”. Gigi Becali ar vrea să aducă la FCSB un jucător de la naţională
Gigi Becali, o nouă ofertă pentru Louis Munteanu! Ce salariu fabulos i-a propus
Francezul Saint Denis l-a învins pe pe americanul Dariush în doar 16 secunde, la gala UFC de la New York # Primasport.ro
Francezul Saint Denis l-a învins pe pe americanul Dariush în doar 16 secunde, la gala UFC de la New York
Dorinel Munteanu nu s-a lăsat impresionat de nemulţumirile jucătorilor României: „Asta e o scuză că am fost relaxaţi, că n-a fost bun terenul, că am fost huiduiţi, şi aşa mai departe. Ne-au bătut că au fost mai buni” # Primasport.ro
Dorinel Munteanu nu s-a lăsat impresionat de nemulţumirile jucătorilor României: „Asta e o scuză că am fost relaxaţi, că n-a fost bun terenul, că am fost huiduiţi, şi aşa mai departe. Ne-au bătut că au fost mai buni”
S-a luat decizia! Cine va fi selecţionerul României la barajul pentru Campionatul Mondial # Primasport.ro
S-a luat decizia! Cine va fi selecţionerul României la barajul pentru Campionatul Mondial
”Huliganii români au fost opriţi”. Presa kosovară, nemiloasă după eşecul ”tricolorilor” cu Bosnia # Primasport.ro
”Huliganii români au fost opriţi”. Presa kosovară, nemiloasă după eşecul ”tricolorilor” cu Bosnia
FIFA a raportat peste 30.000 de postări abuzive online în acest an
VIDEO | Scene de groază la finalul meciului Bosnia – România! Forţele de ordine au sărit să îi bată pe suporterii tricolorilor! Scandarea care a pornit haosul pe stadionul din Zenica # Primasport.ro
VIDEO | Scene de groază la finalul meciului Bosnia – România! Forţele de ordine au sărit să îi bată pe suporterii tricolorilor! Scandarea care a pornit haosul pe stadionul din Zenica
VIDEO | Elveţia - Suedia, scor 4-1, în calificările pentru Cupa Mondială. Preliminarii de coşmar pentru nordici # Primasport.ro
VIDEO | Elveţia - Suedia, scor 4-1, în calificările pentru Cupa Mondială. Preliminarii de coşmar pentru nordici
VIDEO | Danemarca - Belarus, scor 2-2, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Continuă seria marilor surprize # Primasport.ro
VIDEO | Danemarca - Belarus, scor 2-2, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Continuă seria marilor surprize
Santiago Bernabeu, arena grupării Real Madrid, găzduieşte un meci de fotbal american # Primasport.ro
Santiago Bernabeu, arena grupării Real Madrid, găzduieşte un meci de fotbal american
Beatrice Romanescu, aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă # Primasport.ro
Beatrice Romanescu, aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă
Edin Dzeko, dezvăluiri din vestiarul Bosniei la pauza meciului cu România: „Le-am spus doar atât” # Primasport.ro
Edin Dzeko, dezvăluiri din vestiarul Bosniei la pauza meciului cu România: „Le-am spus doar atât”
Un cunoscut om de fotbal ”îl face praf” pe Ianis Hagi. ”Pui pe coafat căpitan de echipă?” # Primasport.ro
Un cunoscut om de fotbal ”îl face praf” pe Ianis Hagi. ”Pui pe coafat căpitan de echipă?”
Un cunoscut om de fotbal ”îl face praf” pe Ianis Hagi. ”Îl pui pe coafat căpitan de echipă?” # Primasport.ro
Un cunoscut om de fotbal ”îl face praf” pe Ianis Hagi. ”Îl pui pe coafat căpitan de echipă?”
Denis Drăguş, în genunchi după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau să-mi cer scuze în faţa tuturor” # Primasport.ro
Denis Drăguş, în genunchi după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau să-mi cer scuze în faţa tuturor”
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Italia - Norvegia, capul de afiş al zilei! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Italia - Norvegia, capul de afiş al zilei! Programul complet
Mircea Lucescu, enervat la culme de jurnaliştii bosnieci. Selecţionerul a răbufnit! ”O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră!” # Primasport.ro
Mircea Lucescu, enervat la culme de jurnaliştii bosnieci. Selecţionerul a răbufnit! ”O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră!”
