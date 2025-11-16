Francezul Saint Denis l-a învins pe pe americanul Dariush în doar 16 secunde, la gala UFC de la New York

Primasport.ro, 16 noiembrie 2025 12:50

Francezul Saint Denis l-a învins pe pe americanul Dariush în doar 16 secunde, la gala UFC de la New York

Acum 15 minute
13:00
Acum 30 minute
12:50
12:50
Dorinel Munteanu nu s-a lăsat impresionat de nemulţumirile jucătorilor României: „Asta e o scuză că am fost relaxaţi, că n-a fost bun terenul, că am fost huiduiţi, şi aşa mai departe. Ne-au bătut că au fost mai buni” Primasport.ro
Dorinel Munteanu nu s-a lăsat impresionat de nemulţumirile jucătorilor României: „Asta e o scuză că am fost relaxaţi, că n-a fost bun terenul, că am fost huiduiţi, şi aşa mai departe. Ne-au bătut că au fost mai buni”
Acum 2 ore
11:50
S-a luat decizia! Cine va fi selecţionerul României la barajul pentru Campionatul Mondial Primasport.ro
S-a luat decizia! Cine va fi selecţionerul României la barajul pentru Campionatul Mondial
11:40
”Huliganii români au fost opriţi”. Presa kosovară, nemiloasă după eşecul ”tricolorilor” cu Bosnia Primasport.ro
”Huliganii români au fost opriţi”. Presa kosovară, nemiloasă după eşecul ”tricolorilor” cu Bosnia
11:30
FIFA a raportat peste 30.000 de postări abuzive online în acest an Primasport.ro
FIFA a raportat peste 30.000 de postări abuzive online în acest an
11:30
VIDEO | Scene de groază la finalul meciului Bosnia – România! Forţele de ordine au sărit să îi bată pe suporterii tricolorilor! Scandarea care a pornit haosul pe stadionul din Zenica Primasport.ro
VIDEO | Scene de groază la finalul meciului Bosnia – România! Forţele de ordine au sărit să îi bată pe suporterii tricolorilor! Scandarea care a pornit haosul pe stadionul din Zenica
Acum 4 ore
11:10
VIDEO | Elveţia - Suedia, scor 4-1, în calificările pentru Cupa Mondială. Preliminarii de coşmar pentru nordici Primasport.ro
VIDEO | Elveţia - Suedia, scor 4-1, în calificările pentru Cupa Mondială. Preliminarii de coşmar pentru nordici
11:10
VIDEO | Danemarca - Belarus, scor 2-2, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Continuă seria marilor surprize Primasport.ro
VIDEO | Danemarca - Belarus, scor 2-2, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Continuă seria marilor surprize
11:10
Santiago Bernabeu, arena grupării Real Madrid, găzduieşte un meci de fotbal american Primasport.ro
Santiago Bernabeu, arena grupării Real Madrid, găzduieşte un meci de fotbal american
10:30
Beatrice Romanescu, aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă Primasport.ro
Beatrice Romanescu, aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă
10:30
Edin Dzeko, dezvăluiri din vestiarul Bosniei la pauza meciului cu România: „Le-am spus doar atât” Primasport.ro
Edin Dzeko, dezvăluiri din vestiarul Bosniei la pauza meciului cu România: „Le-am spus doar atât”
10:30
Un cunoscut om de fotbal ”îl face praf” pe Ianis Hagi. ”Pui pe coafat căpitan de echipă?” Primasport.ro
Un cunoscut om de fotbal ”îl face praf” pe Ianis Hagi. ”Pui pe coafat căpitan de echipă?”
10:10
09:50
Denis Drăguş, în genunchi după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau să-mi cer scuze în faţa tuturor” Primasport.ro
Denis Drăguş, în genunchi după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau să-mi cer scuze în faţa tuturor”
Acum 6 ore
09:00
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Italia - Norvegia, capul de afiş al zilei! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Italia - Norvegia, capul de afiş al zilei! Programul complet
Acum 12 ore
01:50
Mircea Lucescu, enervat la culme de jurnaliştii bosnieci. Selecţionerul a răbufnit! ”O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră!” Primasport.ro
Mircea Lucescu, enervat la culme de jurnaliştii bosnieci. Selecţionerul a răbufnit! ”O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră!”
01:20
01:20
01:10
Mircea Lucescu s-a luat la trântă cu bosniacii: ”O ruşine! Când mă uit în ce hal de stadion jucăm. Dacă noi suntem aşa cum ne-au strigat, atunci cum sunt ei!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mircea Lucescu s-a luat la trântă cu bosniacii: ”O ruşine! Când mă uit în ce hal de stadion jucăm. Dacă noi suntem aşa cum ne-au strigat, atunci cum sunt ei!” | VIDEO EXCLUSIV
01:10
Selecţionerul Bosniei jubilează după ce a bătut România. ”Am visat să avem baraj” Primasport.ro
Selecţionerul Bosniei jubilează după ce a bătut România. ”Am visat să avem baraj”
01:00
”Ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu. Selecţionerul să explice. Dezastru!”. Fostul mare internaţional, discurs manifest după umilinţa cu Bosnia | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
”Ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu. Selecţionerul să explice. Dezastru!”. Fostul mare internaţional, discurs manifest după umilinţa cu Bosnia | VIDEO EXCLUSIV
00:50
”Nu am mai luptat cum trebuia”. Daniel Bîrligea nu poate savura golul marcat Bosniei Primasport.ro
”Nu am mai luptat cum trebuia”. Daniel Bîrligea nu poate savura golul marcat Bosniei
00:50
VIDEO | Mircea Lucescu evită din nou răspunsul! Selecţionerul a părăsit interviul când a fost întrebat dacă va rămâne pe banca României la barajul din martie: „Nu mă întrebaţi, că nu vă răspund nimic” Primasport.ro
VIDEO | Mircea Lucescu evită din nou răspunsul! Selecţionerul a părăsit interviul când a fost întrebat dacă va rămâne pe banca României la barajul din martie: „Nu mă întrebaţi, că nu vă răspund nimic”
00:40
Valentin Mihăilă a tras nişte concluzii amare. ”Ne-am făcut-o cu mâna noastră în această seară” Primasport.ro
Valentin Mihăilă a tras nişte concluzii amare. ”Ne-am făcut-o cu mâna noastră în această seară”
00:30
VIDEO | Ianis Hagi, vehement la adresa lui Michael Oliver: „Mi-a transmis înainte de meci că ştie miza partidei. Fazele trebuie tratate diferit” Primasport.ro
VIDEO | Ianis Hagi, vehement la adresa lui Michael Oliver: „Mi-a transmis înainte de meci că ştie miza partidei. Fazele trebuie tratate diferit”
Acum 24 ore
00:00
Alcaraz - Sinner este finala stelară a Turneului Campionilor 2025 Primasport.ro
Alcaraz - Sinner este finala stelară a Turneului Campionilor 2025
00:00
FC Dinamo, după un mesaj al suporterilor prin care era elogiat un criminal de război: ”Ne distanţăm complet de orice comportament care afectează imaginea României!” Primasport.ro
FC Dinamo, după un mesaj al suporterilor prin care era elogiat un criminal de război: ”Ne distanţăm complet de orice comportament care afectează imaginea României!”
00:00
Traseu infernal pentru România în drumul spre Campionatul Mondial! Posibilele adversare ale tricolorilor la baraj Primasport.ro
Traseu infernal pentru România în drumul spre Campionatul Mondial! Posibilele adversare ale tricolorilor la baraj
15 noiembrie 2025
23:50
23:50
23:30
Incredibil! Cum a putut să se prezinte apărarea României la golul marcat de Dzeko | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Incredibil! Cum a putut să se prezinte apărarea României la golul marcat de Dzeko | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Dezastru pentru România! Denis Drăguş, eliminat la doar două minute după ce a intrat pe teren! Atacantul s-a prăbuşit la vestiare şi a izbucnit în lacrimi | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Dezastru pentru România! Denis Drăguş, eliminat la doar două minute după ce a intrat pe teren! Atacantul s-a prăbuşit la vestiare şi a izbucnit în lacrimi | VIDEO EXCLUSIV
23:20
23:10
Sabotaj sau accident?! Motivul incredibil pentru care au fost probleme cu sunetul în prima repriză la Bosnia - România! Delegatul UEFA a intervenit! Primasport.ro
Sabotaj sau accident?! Motivul incredibil pentru care au fost probleme cu sunetul în prima repriză la Bosnia - România! Delegatul UEFA a intervenit!
23:00
22:40
România a învins Noua Zeelandă. Duminică avem meci decisiv cu Polonia în Billie Jean King Cup Primasport.ro
România a învins Noua Zeelandă. Duminică avem meci decisiv cu Polonia în Billie Jean King Cup
22:40
22:10
Explozie de scandări rasiste la Bosnia – România! Start de meci marcat insulte venite din galeria gazdelor: „Ţ***nii, ţ**nii” Primasport.ro
Explozie de scandări rasiste la Bosnia – România! Start de meci marcat insulte venite din galeria gazdelor: „Ţ***nii, ţ**nii”
22:10
21:20
Eşec dur suferit de naţionala feminină pe terenul Poloniei, în preliminariile EuroBasket2027 Primasport.ro
Eşec dur suferit de naţionala feminină pe terenul Poloniei, în preliminariile EuroBasket2027
21:20
21:00
20:50
Rapid Bucureşti remontează eşecul din tur cu HSG Bensheim şi se califică în grupele European League Primasport.ro
Rapid Bucureşti remontează eşecul din tur cu HSG Bensheim şi se califică în grupele European League
20:50
România a pierdut strâns meciul cu SUA, din cadrul ”Kaufland Games Trilogy” Primasport.ro
România a pierdut strâns meciul cu SUA, din cadrul ”Kaufland Games Trilogy”
20:30
Jucătorii din România, distruşi de un patron din Superligă: ”România plăteşte foarte bine jucătorii în raport cu prestaţia!” Primasport.ro
Jucătorii din România, distruşi de un patron din Superligă: ”România plăteşte foarte bine jucătorii în raport cu prestaţia!”
20:30
Răzvan Burleanu are încredere în jucătorii lui Mircea Lucescu! Preşedintele FRF şi-a oferit pronosticul pentru meciul cu Bosnia: „Vă invit să fim optimişti şi pozitivi” Primasport.ro
Răzvan Burleanu are încredere în jucătorii lui Mircea Lucescu! Preşedintele FRF şi-a oferit pronosticul pentru meciul cu Bosnia: „Vă invit să fim optimişti şi pozitivi”
19:50
HC Buzău, victorie cu Maccabi Tel Aviv în turul 3 al European Cup Primasport.ro
HC Buzău, victorie cu Maccabi Tel Aviv în turul 3 al European Cup
19:40
Au rămas uimiţi, după ce au văzut echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: "Cea mai mare surpriză!” | EXCLUSIV Primasport.ro
Au rămas uimiţi, după ce au văzut echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: "Cea mai mare surpriză!” | EXCLUSIV
19:30
”Niciun jucător nu poate fi sigur de locul său în echipa pentru Cupa Mondială”. Mauricio Pochettino, avertisment ferm pentri jucătorii SUA Primasport.ro
”Niciun jucător nu poate fi sigur de locul său în echipa pentru Cupa Mondială”. Mauricio Pochettino, avertisment ferm pentri jucătorii SUA
