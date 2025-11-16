Ludovic Orban, despre pensiile magistraţilor: Poziţia exprimată de magistraţi este complet nerezonabilă

15:20

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani, după o sedare, reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător. ”Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat el.