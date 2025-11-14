Ciolacu, atac dur la Bolojan: „A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României/Totul este blocat” – VIDEO
National.ro, 14 noiembrie 2025 11:20
Fostul premier și totodată ex-lider al PSD-ului, Marcel Ciolacu, l-a criticat fățiș pe actualul șef al Guvernului, Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că „a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României". Conform fostului prim-ministru, nu deficitul bugetar este cea mai mare problemă a României, ci deficitul comercial. În plus, Ciolacu a […]
Ne apropiem tot mai mult de mijlocul lui noiembrie, ultima lună de toamnă. Astfel că nu mai e mult până când, calendaristic cel puțin, va veni iarna. Cei care vor să știe de pe acum cam ce surprize ar putea rezerva ultima parte a lunii noiembrie, dar și primele zile din decembrie sub aspectul vremii […]
Salarii uriașe la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. Ies la iveală cifre impresionante cu privire la lefurile angajaților „Dăruiește viață" # National.ro
De când Oana Gheorghiu a ajuns să ocupe funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan s-a discutat mult în spațiul public despre ONG-ul „Dăruiește Viață" și despre activitatea cofondatoarei asociației, până ca aceasta să ajungă în echipa de la Palatul Victoria. Mai nou, ies la iveală cifre impresionante cu privire la fondul de salarii al asociației. […]
„Durerea e prea mare". Tatăl fetiței care a murit la dentist: „Au omorât-o, asta e părerea mea" # National.ro
Durere de neimaginat pentru părinții copilei de doar doi anișori care și-a pierdut viața, joi seară, într-un cabinet stomatologic de la o clinică din Capitală. Tragedia s-a produs după ce fetiței i s-ar fi administrat, intravenos, o anestezie, pentru a-i fi făcute două tratamente de canal. Tatăl fetiței de doi ani care a murit la […]
BERBEC Ai o dorință mai puternică de a-ți urmări obiectivele și visele în moduri concrete, sau te inspiri de perspectiva unor noi aventuri. Nivelurile de energie se îmbunătățesc cu o încredere sporită în capacitatea ta de a face lucrurile să se întâmple. S-ar putea să lăsați în urmă activitățile care nu vă mai sunt de […]
O fetiță de 2 ani a murit joi seara, după ce o intervenție dentară banală într-o clinică privată din Sectorul 3 s-a transformat într-o tragedie. Deși micuța a fost transportată de urgență către Spitalul Floreasca și medicii au încercat timp de zeci de minute să o resusciteze, fetița nu a mai putut fi salvată. Copil […]
Spitalul Floreasca, zguduit de un nou scandal: doi medici ridicați de procurori chiar din sala de operație # National.ro
Spitalul Floreasca se află din nou în centrul unui scandal major, după ce doi medici au fost ridicați de procurori chiar din sala de operație, în plină intervenție. Scenele, descrise de martori ca fiind șocante, au declanșat o zi de haos în una dintre cele mai importante unități medicale din Capitală, iar acuzațiile sunt extrem […]
Uniunea Europeană urmează să propună Statelor Unite un plan care ar pune în aplicare următoarea fază a acordului comercial încheiat de cele două părți în vară. Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, urmează să se întâlnească cu omologii săi americani la sfârșitul acestei luni, potrivit surselor Bloomberg. Demersul UE este o reacție la cererile trimise […]
În România, unde orice schimbare politică se petrece cu solemnitatea unei glume proaste, conducătorul suprem se străduiește din răsputeri să pară că înțelege lumea. De fapt, el o confundă mereu cu propria lui oglindă. Când Donald Trump a rostit, cu acel zâmbet bine studiat, câteva cuvinte despre România, vorbind în contextul mutării trupelor de la […]
Sindicatele din Educație acuză Guvernul: vrea să distrugă învățământul de stat și să promoveze școlile private # National.ro
Profesorii sindicaliști din Educație consideră că distrugerea sistemului de învățământ s-a făcut în mod deliberat, începând din 2000 până în prezent, și că se urmărește înlocuirea sistemului public cu cel privat. Distrugerea a început încă din facultăți, unde au fost schimbate programele, din care au dispărut metodica și tot ce ținea de pedagogie, lucruri impuse […]
Operațiunile administrației federale americane urmează să revină la normal, dar profundele diviziuni politice care au stat la originea paraliziei de 43 de zile nu au fost încă rezolvate. Proiectul de lege privind finanțarea temporară a administrației, aprobat miercuri seara de Camera Reprezentanților după ce a fost votat cu două zile mai devreme de Senat, nu […]
Tensiunile cresc în vestiarul lui Real Madrid, acolo unde Xabi Alonso (43 de ani) ar fi pierdut sprijinul mai multor jucători importanți. Potrivit Mundo Deportivo, două rezultate modeste – 0-1 cu Liverpool în Liga Campionilor și 0-0 cu Rayo Vallecano în La Liga – ar fi aprins fitilul unei crize interne la campioana Spaniei. „Există […]
Companiile care au primit ajutor de stat pentru "investiții majore în economie" nu au reușit să contribuie la bugetul de stat în termen de 5 ani cu cel puțin valoarea sprijinului de stat acordat. Ministerul Finanțelor vrea să le acorde o prelungire a perioadei de calcul a contribuțiilor, ca și în cazul excepțiilor acordate în […]
Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) susține că „Operațiunea Midway Blitz" din Chicago vizează „străinii ilegali criminali care terorizează americanii". Când Donald Trump a început campania sa de deportare în masă, Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE), care se ocupă de deportări, avea resurse limitate. Soluția pe termen scurt a administrației a fost să detașeze aproape […]
Cupa Mondială 2026, organizată în SUA, Canada și Mexic, se anunță cel mai profitabil turneu din istorie, iar FIFA nu ratează nicio oportunitate de a-și rotunji veniturile. Forul mondial a anunțat prețurile pentru permisele de parcare de lângă stadioane, iar sumele i-au șocat pe suporteri. Potrivit New York Times, la o semifinală sau la partida […]
Motto: „E rușinos să pierdem prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul"-Sfântul Vasile cel Mare Materialul de astăzi este despre achizițiile militare, un subiect care revine în prim-plan tocmai pentru că mecanismul european SAFE (Security Action for Europe) se află în prezent pe agenda guvernului român. Într-o perioadă în care războiul din Ucraina continuă să redefinească prioritățile de […]
Momente de coșmar: Tânără din Capitală, răpită de fostul iubit. Fata a reușit să ceară ajutor, în Predeal # National.ro
O tânără în vârstă de 18 ani din București a trecut prin momente de coșmar, după ce fostul iubit ar fi răpit-o și ar fi încercat să o ducă, cu forța, cu mașina în județul Mureș. Într-o benzinărie din Predeal, fata a reușit să ceară ajutor. Le-a spus angajaților din stația de carburant că este […]
Strângerea de mână între deputatul de centru-dreapta Jorgen Warborn și deputatul de centru-stânga Rene Repasi, la ieșirea din hemiciclul Parlamentului European miercuri după-amiază, a bătut un cui în sicriul coaliției Ursulei von der Leyen, notează Politico. Odată cu strângerea de mână, negociatorii Partidului Popular European și ai Grupului Socialiștilor și Democraților au întrerupt discuțiile privind […]
Uneori, pacea nu înseamnă eliberarea oamenilor, ci mai degrabă impunerea unui nou tip de control asupra unor societăți care deja suferă. SUA propun trimiterea unei forțe internaționale de "stabilizare" în Fâșia Gaza. Sună frumos când se vorbește despre reconstrucție și siguranța civililor, dar dacă aprofundezi puțin, vezi jocul viclean al puterii și dorința de a […]
Noile modalități de a strânge și cheltui capitalul seduc șefii ambițioși și impulsionează piețele. Directorii executivi americani adoptă strategii riscante. Toate implică realizări uimitoare de inginerie financiară și oferă indicii cu privire la natura prăbușirii care va urma. Acțiuni Big Tech Când piețele cresc, crește și toleranța față de riscuri. Silicon Valley testează limitele, ecosistemul […]
Optimismul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) s-a stins de tot. În raportul Perspective energetice mondiale 2025, agenția recunoaște faptul că multe state și-au schimbat politicile, punând în prim plan securitatea energetică, în detrimentul Green Deal, rămas înțepenit doar la Comisia Europeană. În fapt, întregul sector energetic se confruntă cu mari incertitudini, noile frământări globale conducând […]
1. AEP nu îi înapoiază lui Nicușor Dan aproape un milion de euro, bani folosiți în campania prezidențială, pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Pe Nicușor Dan îl prefer oricând unui Călin Georgescu sau unui Dragnea. Pentru că Nicușor Dan a avut o vocație. Că și-a batjocorit-o, asta e treaba lui. Georgescu și […]
Nicușor Dan a semnat numirea! Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA, devine consilier onorific la Cotroceni # National.ro
Președintele Nicușor Dan își completează echipa de la Cotroceni cu noi consilieri. În acest sens, a semnat joi, 13 noiembrie, cinci decrete de numire. Pe listă se regăsește și numele fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, care ar urma să devină consilier onorific pentru „reziliență, inovație și solidaritate europeană". Președintele Nicușor Dan și-a numit, joi, […]
Un mare actor a părăsit scena vieții, la vârsta de 74 de ani. Actorul Mihai Dinvale s-a stins din viață – au anun
VIDEO. Dominic Fritz anunță că a trecut de interviul pentru obținerea cetățeniei române. Ce urmează # National.ro
Primarul municipiului Timişoara şi totodată preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat joi dimineață, 13 noiembrie, că a trecut de proba interviului pentru obţinerea cetăţeniei române. Urmează depunerea jurământului. „România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în […] The post VIDEO. Dominic Fritz anunță că a trecut de interviul pentru obținerea cetățeniei române. Ce urmează first appeared on Ziarul National.
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Trei persoane duse la spital, zeci de oameni evacuați – VIDEO # National.ro
Salvatorii din județul Olt s-au mobilizat de urgență și au intervenit, joi, 13 noiembrie, la un bloc din orașul Balș, după ce au fost alertați că s-a produs o explozie. Deflagrația a fost urmată de un incendiu. Din datele făcute publice de autorități, trei persoane au fost transportate la spital, alte trei fiind evaluate medical […] The post Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Trei persoane duse la spital, zeci de oameni evacuați – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Bilanț cutremurător al unui accident în care a fost implicat un autobuz cu zeci de oameni la bord. Tragedia s-a produs în Peru și s-a soldat cu numeroase victime. Cel puțin 37 de persoane au murit şi zeci au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea muntoasă Arequipa din sudul […] The post VIDEO. Autobuz căzut într-o râpă: 37 de oameni au murit. Unde a avut loc tragedia first appeared on Ziarul National.
Finala Asia Express din 12 noiembrie 2025 ar fi trebuit să fie „regina sezonului”. În realitate, a fost o combinație între haos controlat, probe desprinse parcă dintr-un escape room și alergături fără direcție prin Seul. Dar, culmea, din toată nebunia asta, doi oameni au reușit să iasă campioni: Dan Alexa și Gabi Tamaș. Duelul final […] The post Finala Asia Express Drumul Eroilor. Cine sunt câștigătorii sezonului 8 first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung „shutdown” din istoria SUA # National.ro
Președintele Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj al guvernului din istoria SUA. Astfel că, după 43 de zile, așa-numitul „shutdown” ia sfârșit. Președintele american Donald Trump a promulgat miercuri legea care pune capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA, profitând de ocazie pentru a critica opoziția democrată […] The post VIDEO. Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung „shutdown” din istoria SUA first appeared on Ziarul National.
Accident în județul Constanța: Cinci oameni răniți, după ce un microbuz s-a răsturnat -FOTO # National.ro
Un accident rutier în care a fost implicat, joi dimineață, 13 noiembrie, un microbuz cu pasageri a pus în alertă salvatorii constănțeni, care au intervenit la fața locului cu mai multe ambulanțe. Conform primelor informații, un microbuz în care se aflau 9 persoane s-a răsturnat, joi dimineaţă, în afara părţii carosabile, între localitățile Pietreni şi […] The post Accident în județul Constanța: Cinci oameni răniți, după ce un microbuz s-a răsturnat -FOTO first appeared on Ziarul National.
BERBEC Deși familia ta a apreciat întotdeauna anumite idei și tradiții, ai propriile tale principii. Filozofiile tale despre dragoste nu numai că te vor elibera să iubești în propriile condiții, ci te vor ajuta și să manifesti viitorul care te-ar putea face fericit. TAUR Mentalitatea voastră puternică duce adesea la propriul punct de vedere, dar […] The post Horoscop 13 noiembrie 2025 – Ai nevoie de o pauză first appeared on Ziarul National.
Tăriceanu cere explicații pentru costurile uriașe ale spitalului construit Oana Gheorghiu, prin Dăruiește Viață # National.ro
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu o acuză pe Oana Gheorghiu, vicepremier și fondatoare a ONG-ului „Dăruiește Viață”, că spitalul construit de organizația sa ar fi costat nejustificat de mult comparativ cu un proiect similar din mediul privat. El afirmă că investiția ar fi ajuns la aproximativ 100 de milioane de euro, în timp ce un […] The post Tăriceanu cere explicații pentru costurile uriașe ale spitalului construit Oana Gheorghiu, prin Dăruiește Viață first appeared on Ziarul National.
RĂZBOI TOTAL pe pensii: Guvernul și Justiția, la cuțite. Medierea lui Nicușor Dan, fără succes # National.ro
Reforma pensiilor magistraților rămâne subiectul cel mai tensionat din coaliția de guvernare. După mai bine de trei ore de discuții la Palatul Cotroceni, întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Oana Gheorghiu și reprezentanții sistemului judiciar s-a încheiat fără o decizie clară. Potrivit surselor politice, negocierile au fost dure, iar șeful Guvernului s-a menținut pe poziții, […] The post RĂZBOI TOTAL pe pensii: Guvernul și Justiția, la cuțite. Medierea lui Nicușor Dan, fără succes first appeared on Ziarul National.
UE se străduiește să-și refacă temele privind aprovizionarea cu microcipuri, după ce a fost nevoită să recunoască că nu a redus dependența de SUA și China. Comisia Europeană a anunțat că va accelera revizuirea planificată a eforturilor în domeniul producției de cipuri, o nouă propunere fiind așteptată până în primul trimestru al anului 2026, notează […] The post Criza cipurilor trimite Bruxelles-ul la masa de proiectare first appeared on Ziarul National.
Suntem în plină campanie electorală pentru alegerea noului Primar General al Capitalei, așa încât suntem asasinați efectiv de către fiecare candidat al Monstruoasei Coaliții aflate la guvernare, cu povești demne de Sherezada, Ion Creangă, Carlo Lorenzini – Collordo (“tatăl”lui Pinochio) și Isaac Asimov la un loc! În mod evident, această campanie va fi prima campanie […] The post AI-ul și Primăria first appeared on Ziarul National.
Conducerea General Motors le-a comunicat furnizorilor că ar trebui să găsească alternative la China pentru materiile prime și piesele de schimb, cu scopul de a-și muta în cele din urmă lanțurile de aprovizionare în afara țării. GM a stabilit 2027 termen limită pentru ca unii furnizori să-și dizolve legăturile cu China, potrivit surselor Reuters. Tarifele […] The post General Motors vrea să se pună cu China first appeared on Ziarul National.
România este prinsă, din nou, între rachetele Moscovei și „strategiile” ONG-iștilor care conduc Bucureștii. În timp ce FSB vorbește despre un complot ucraineano-britanic ce ar fi putut aprinde Al Treilea Război Mondial chiar la Constanța, Guvernul Bolojan glumește pe seama subiectului, ca și cum ar fi un „meme” de pe Facebook. În loc de diplomație, […] The post România, între rachetele Kinjal și caterinca diplomatică a USR first appeared on Ziarul National.
Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna octombrie 2025, față de aceeași lună a anului trecut, energia electrică s-a scumpit cu peste 72%, fapt care a avut efect în lanț, ridicând inflația la 9,8%. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că România a ajuns să aibă a 21-a cea mai scumpă energie din întreaga […] The post INS dă verdictul. Energia electrică s-a scumpit cu peste 72% first appeared on Ziarul National.
Amenințați de Rusia și presați de Donald Trump, liderii europeni s-au angajat să-și unească forțele și să reducă dependența de Statele Unite în materie de securitate. Dar nu se văd rezultatele. Planul în valoare de 100 de miliarde de euro pentru un avion de vânătoare european care ar putea oferi o alternativă la modelul american […] The post Securitatea UE, tot sub umbrela americană? first appeared on Ziarul National.
Universitatea Craiova are un nou antrenor. Portughezul Filipe Coelho (45 de ani) a fost prezentat oficial miercuri, după plecarea lui Mirel Rădoi, care și-a dat demisia în urma eșecului cu UTA (1-2). Mihai Rotaru a ales un tehnician cu experiență …ca antrenor secund. Coelho a fost ani la rând „secundul” lui Paulo Bento la naționalele […] The post Fierbe Oltenia: un „secund” în locul lui Rădoi! first appeared on Ziarul National.
Panică uriașă pentru Raheem Sterling! Internaționalul englez de 30 de ani a fost atacat sâmbăta trecută în locuința sa, în timp ce se afla acasă cu partenera sa, Paige Milian, și cei doi copii, Thiago și Thai Cruz. Hoții, convinși că fotbalistul este pe „Stamford Bridge” la meciul Chelsea – Wolverhampton, au pătruns în casă, […] The post Au crezut că e la meci și i-au spart casa! first appeared on Ziarul National.
Economia Germaniei este blocată în al patrulea an de stagnare. Producția industrială se situează la nivelul din 2005, chiar și după o revenire parțială în septembrie. La șase luni de la preluarea funcției de către cancelarul conservator Friedrich Merz, „criza din sectorul ingineriei germane se accentuează”, a declarat Dirk Pfitzer, partener la Porsche Consulting, pentru […] The post Cea mai mare economie a Europei, blocată în stagnare first appeared on Ziarul National.
Marea țeapă la RCA. COTAR acuză: mașinile, reparate cu piese aftermarket și din dezmembrări # National.ro
Încheierea de convenții cu asigurătorii, la prețurile impuse de aceștia, a determinat service-urile să folosească mai mult piese aftermarket și din dezmembrări pentru a se încadra în costurile cerute de firmele de asigurări, ne spune conducerea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR). Din afacerea aceasta toată lumea iese în profit, mai puțin clienții. […] The post Marea țeapă la RCA. COTAR acuză: mașinile, reparate cu piese aftermarket și din dezmembrări first appeared on Ziarul National.
Luni, cel puțin opt persoane au murit într-o explozie a unei mașini capcană în apropierea Fortului Roșu din New Delhi. Marți, 12 oameni au fost uciși de un atentat sinucigaș cu bombă în Islamabad. Aceste explozii succesive în capitalele Indiei și Pakistanului au crescut tensiunile între cei doi rivali înarmați nuclear. Pakistanul a acuzat deja […] The post Două puteri nucleare se apropie de un război în toată regula first appeared on Ziarul National.
Pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri la Spitalul din Târnăveni. Angajații au demisionat în bloc # National.ro
Scene de coșmar într-un spital de psihiatrie din Târnăveni: pacienți legați, saltele murdare, decese, chiar și sinucideri. Toate aceste orori fost descoperite în urma unei vizite neanunțate efectuate de organizația „Pledoarie pentru Demnitate”. Condiții inimaginabile la Spitalul Municipal Târnăveni La un post privat de televiziune au apărut imagini cu pacienții din cadrul secţiilor de psihiatrie […] The post Pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri la Spitalul din Târnăveni. Angajații au demisionat în bloc first appeared on Ziarul National.
Un român din Italia și-a transformat pivnița într-o „peșteră a hoților”. Captura valorează 70.000 de euro # National.ro
Un român stabilit în Italia și-a transformat pivnița casei într-o adevărată peșteră a hoților. Acesta ascundea în subsolul casei toate bunurile pe care le fura. Nu mai puțin de 23 de biciclete și materiale de construcții de bună calitate au descoperit polițiștii italieni în pivnița conaționalului. Valoarea totală a „capturii” este de aproximativ 70.000 de […] The post Un român din Italia și-a transformat pivnița într-o „peșteră a hoților”. Captura valorează 70.000 de euro first appeared on Ziarul National.
