Sfatul unui medic specialist pentru bolnavii de diabet. Ce lucru banal pot face pacienții

Deținătorii de bilete intrare la meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 se pot aștepta să cheltuiască sume mari doar pentru a-și parca mașinile la stadioane pentru turneul de anul viitor, prețurile de pe site-ul oficial al FIFA ajungând la 175 de dolari pentru un parking pass, informează Reuters.