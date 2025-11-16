Coșmar la Budapesta. Ungaria pierde cu Irlanda în minutul 96 și ratează Campionatul Mondial
Newsweek.ro, 16 noiembrie 2025 18:50
Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2 ac...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
19:20
Criza climatică este acum un „risc pentru securitatea națională”. Ne va afecta pe toți schimbarea # Newsweek.ro
Islanda este prima țară din lume care clasifică prăbușirea Curentului Atlantic drept o „amenințare e...
Acum 30 minute
19:00
O stațiune de schi populară din Europa avertizează asupra unui virus mortal. Cum poate fi luat? # Newsweek.ro
O epidemie de hepatită se răspândește în prezent în Republica Cehă. Până acum, au fost înregistrate ...
Acum o oră
18:50
Coșmar la Budapesta. Ungaria pierde cu Irlanda în minutul 96 și ratează Campionatul Mondial # Newsweek.ro
Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2 ac...
18:30
Cum să plantezi semințe în noiembrie ca să ai recolta bogată la primăvară. Frigul ajută germinarea # Newsweek.ro
Noiembrie poate fi luna ideală pentru a planta anumite semințe, deoarece frigul stimulează germinare...
Acum 2 ore
18:20
Șoșoacă pretinde că s-a întâlnit cu Putin la Moscova. La Soci, cu Medvedev, susținătorul lui Călin Georgescu # Newsweek.ro
Serviciul de presă al europarlamentarei Diana Șoșoacă, pretinde că s-a întîlnit cu președintele rus,...
18:20
Premierul landului Bavaria îi numeşte pe membrii AfD "bufonii curţii" lui Putin # Newsweek.ro
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alte...
17:50
Iran însămânțează norii pentru ploaie artificială. Dacă seceta persistă, capitala Teheran trebuie evacuată # Newsweek.ro
Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a induce precipitații, în...
17:50
Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane # Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii ...
17:40
Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziționa gaz american ce va fi livrat prin coridor vertical # Newsweek.ro
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (...
Acum 4 ore
16:40
VIDEO Bomba nucleară B6, aprobată pe avioanele F-35A pentru forța NATO de descurajare. România ia 35 # Newsweek.ro
Testele recente de zbor cu avioane de vânătoare F-35A ale Forțelor Aeriene Americane, efectuate la p...
16:40
Ai un câine de pază? Află cum să pregătești cușca lui pentru sezonul rece, să fie cald și protejat # Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar câinii de pază au nevoie de atenție specială pentru a rămâne sănătoși și prote...
16:20
Leguma pe care trebuie să o mănânci toamna. Te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus # Newsweek.ro
Vânata este leguma perfectă de toamnă, bogată în fibre și săracă în calorii, ideală pentru cei care ...
16:20
Ludovic Orban: USR riscă să irite simpatizanții președintelui folosind excesiv imaginea lui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, critică maniera în care USR utilizează imagin...
15:50
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare? # Newsweek.ro
Newsweek a avertizat că numărul pensionarilor va crește cu 600.000 - 1.000.000 de pensionari în urmă...
15:40
Care e cea mai bună companie de evaluare de business a anului desemnată la Romanian Legal Awards # Newsweek.ro
Compania de consultanță românească, fondată anul trecut, a primit premiul „Best Valuation Company” l...
Acum 6 ore
15:10
Ce gadget-uri nu trebuie să încarci direct la USB-ul mașinii? Pot genera erori și stricăciuni serioase # Newsweek.ro
Tablete, laptop-uri, smartphone-uri cu încărcare rapidă... Specialiștii atrag atenția că nu toate ga...
15:00
Probleme grave la clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani. Rogobete: Nu erau respectate normele # Newsweek.ro
Sunt noi informații legate de cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică dentară din București...
14:40
Primii interlopi feroce ai României: Balauru, Cioc și Nae Chioru din Ferentari. Cum au sfârșit # Newsweek.ro
Balauru, Cioc, Nae Chioru și Sandu Moise din Ferentari au fost primii interlopi români, după cel de-...
14:20
„Sunt foarte pasionat de administrație” - podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București # Newsweek.ro
Bucureștiul intră tot mai des în rapoartele internaționale despre orașele care contează pentru inves...
14:10
Cresc impozitul și CASS la pensie în 2026? Cererea ciudată făcută de FMI către guvernul român # Newsweek.ro
O cerere ciudată a fost făcută de FMI către guvernul român. Așa că ne putem întreba - cresc impozitu...
14:10
608 de permise de conducere au fost reținute de polițiști, sâmbătă. Câți șoferi au fost prinși băuți la volan # Newsweek.ro
Un număr de 608 permise de conducere au fost reținute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză și 67 ...
13:50
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Ironii la adresa lui Bolojan # Newsweek.ro
Fostul președinte PSD și premier Marcel Ciolacu și-a depus astăzi candidatura la șefia Consiliului J...
13:40
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționare # Newsweek.ro
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționar...
Acum 8 ore
13:20
Un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, duminică, într-un apart...
13:10
BNR anunță explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, în primăvară. Se scumpesc cu 15% # Newsweek.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunță în proiecţii explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, l...
12:50
Accident grav la Cluj-Napoca. Un bărbat a murit. Trei persoane sunt rănite, printre are și o fetiță de 7 ani # Newsweek.ro
Un bărbat a murit și trei persoane sunt rănite, între ele și o copilă de 7 ani, în urma unui acciden...
12:30
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine” # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine...
12:20
Cum a schimbat Ciucu dinamica urbană în Vestul Capitalei: spații verzi amenajate pe terenuri abandonate # Newsweek.ro
Cu Ciprian Ciucu primar, Sectorul 6 a reușit să-și extindă masiv suprafața destinată relaxării și pe...
12:00
Ce s-a întâmplat la granițele României în 10 luni de Schengen total? 32.000 de fapte ilegale # Newsweek.ro
România este complet în Schengen de la începutul acestui an. Într-un raport al Poliției de Frontieră...
11:40
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mu...
11:30
Un nou femicid în România. Adolescentă de 17 ani, ucisă în casă. Agresorul, înjunghiat de iubitul fetei # Newsweek.ro
O adolescentă a fost ucisă de un bărbat într-o locuință din Galați. Agresorul a fost înjunghiat de p...
Acum 12 ore
11:10
Măsuri „istorice”, în Marea Britanie, împotriva migrației: Fără ajutoare sociale pentru refugiați # Newsweek.ro
Marea Britanie ia măsuri dure împotriva migrației pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Uni...
10:40
Mașină furată în Slovacia, oprită la intrarea în România. Ce le-a spus șoferița autorităților? # Newsweek.ro
O femeie, cu cetățenie română și ucraineană a încarcat să intre în România la volanul unui autoturis...
10:30
Schimbare în sănătate, după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Anunțul ministrului Rogobete # Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță schimbări după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Ea a ...
10:30
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor. Pe unde va trece? # Newsweek.ro
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre a...
10:20
Un fost ministru și senator PSD intră în cursa pentru Primăria București. Promite parcare la 1 leu pe TikTok # Newsweek.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru și senator PSD, intră în cursa pentru Primăria București ca indepen...
10:20
Oamenii de știință australieni au descoperit o nouă specie nativă de albină cu coarne minuscule - și...
10:00
Ludovic Orban, despre pensiile speciale: Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur si sistem de calcul # Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost premier și lider PNL, apreciază că, dacă magistrații nu...
09:40
În post, românul tinde să consume o cantitate mai mare de cartofi și orez. Ce spune un medic specialist # Newsweek.ro
Un medic specialist atrage atenția că obiceiul de a consuma o cantitate mai mare de cartofi și orez ...
09:10
România află pe 20 noiembrie cu cine va juca barajul pentru CM 2026. Cine sunt potențialii adversari de coșmar # Newsweek.ro
Drumul României spre Cupa Mondială 2026 se anunță de coșmar, după ce a luat bătaie de la Serbia. Pe ...
08:40
Rezidențiat 2025. Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concurs. Câte locuri sunt? # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie 2025, concursul național de admitere în rezi...
08:40
VIDEO România, îngenuncheată de Serbia, 3-1, în drumul către Cupa Mondială din 2026. Ce spune Ilie Dumitrescu # Newsweek.ro
Naționala de fotbal a căzut în repriza a doua și a fost îngenuncheată de Serbia, cu 3-1, în drumul c...
08:20
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Scapă de el și mergi la medic cât mai repede # Newsweek.ro
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Nu ignora problema! Mucegaiul poate afecta grav sănătatea...
08:10
A fost descoperit un malware terifiant: o inteligență artificială care rescrie codul în timp ce atacă # Newsweek.ro
Un nou tip de malware creat cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă o mare îngrijorare în rând...
08:00
VIDEO Ce sport este recomandat în funcție de vârstă și de forma fizică. Ce să nu faceți niciodată # Newsweek.ro
Mișcarea este vitală pentru noi, însă atunci când decidem să facem un sport trebuie să ținem cont și...
07:50
Remus Pricopie, despre alegerile din București: „Nu subestimați dorința Moscovei de a-și lua revanșa” # Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, transmite un mesaj partidelor care se luptă acum pentru Primăria Cap...
07:40
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de asociație # Newsweek.ro
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de aso...
07:30
Cele mai frumoase 15 nume de fete inspirate din Biblie. De ce e bine să-ți botezi micuța Eva sau Marta? # Newsweek.ro
Pentru mulți oameni, Biblia este o sursă inepuizabilă de inspirație, fie că este vorba de a-i urmări...
07:20
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri financiare # Newsweek.ro
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri finan...
07:10
Pensionar cu grupe obligă Casa de Pensii să îi crească cu 50% punctajele la pensie. Câți ani și unde a muncit # Newsweek.ro
O victorie istorică pentru un pensionar. Un pensionar care a lucrat în condiții speciale a obligat C...
