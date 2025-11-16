Coșmar la Budapesta. Ungaria pierde cu Irlanda în minutul 96 și ratează Campionatul Mondial

Newsweek.ro, 16 noiembrie 2025 18:50

Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2 ac...

Acum 5 minute
19:20
Criza climatică este acum un „risc pentru securitatea națională”. Ne va afecta pe toți schimbarea Newsweek.ro
Islanda este prima țară din lume care clasifică prăbușirea Curentului Atlantic drept o „amenințare e...
Acum 30 minute
19:00
O stațiune de schi populară din Europa avertizează asupra unui virus mortal. Cum poate fi luat? Newsweek.ro
O epidemie de hepatită se răspândește în prezent în Republica Cehă. Până acum, au fost înregistrate ...
Acum o oră
18:50
Coșmar la Budapesta. Ungaria pierde cu Irlanda în minutul 96 și ratează Campionatul Mondial Newsweek.ro
Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2 ac...
18:30
Cum să plantezi semințe în noiembrie ca să ai recolta bogată la primăvară. Frigul ajută germinarea Newsweek.ro
Noiembrie poate fi luna ideală pentru a planta anumite semințe, deoarece frigul stimulează germinare...
Acum 2 ore
18:20
Șoșoacă pretinde că s-a întâlnit cu Putin la Moscova. La Soci, cu Medvedev, susținătorul lui Călin Georgescu Newsweek.ro
Serviciul de presă al europarlamentarei Diana Șoșoacă, pretinde că s-a întîlnit cu președintele rus,...
18:20
Premierul landului Bavaria îi numeşte pe membrii AfD &#34;bufonii curţii&#34; lui Putin Newsweek.ro
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alte...
17:50
Iran însămânțează norii pentru ploaie artificială. Dacă seceta persistă, capitala Teheran trebuie evacuată Newsweek.ro
Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a induce precipitații, în...
17:50
Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii ...
17:40
Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziționa gaz american ce va fi livrat prin coridor vertical Newsweek.ro
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (...
Acum 4 ore
16:40
VIDEO Bomba nucleară B6, aprobată pe avioanele F-35A pentru forța NATO de descurajare. România ia 35 Newsweek.ro
Testele recente de zbor cu avioane de vânătoare F-35A ale Forțelor Aeriene Americane, efectuate la p...
16:40
Ai un câine de pază? Află cum să pregătești cușca lui pentru sezonul rece, să fie cald și protejat Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar câinii de pază au nevoie de atenție specială pentru a rămâne sănătoși și prote...
16:20
Leguma pe care trebuie să o mănânci toamna. Te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus Newsweek.ro
Vânata este leguma perfectă de toamnă, bogată în fibre și săracă în calorii, ideală pentru cei care ...
16:20
Ludovic Orban: USR riscă să irite simpatizanții președintelui folosind excesiv imaginea lui Nicușor Dan Newsweek.ro
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, critică maniera în care USR utilizează imagin...
15:50
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare? Newsweek.ro
Newsweek a avertizat că numărul pensionarilor va crește cu 600.000 - 1.000.000 de pensionari în urmă...
15:40
Care e cea mai bună companie de evaluare de business a anului desemnată la Romanian Legal Awards Newsweek.ro
Compania de consultanță românească, fondată anul trecut, a primit premiul „Best Valuation Company” l...
Acum 6 ore
15:10
Ce gadget-uri nu trebuie să încarci direct la USB-ul mașinii? Pot genera erori și stricăciuni serioase Newsweek.ro
Tablete, laptop-uri, smartphone-uri cu încărcare rapidă... Specialiștii atrag atenția că nu toate ga...
15:00
Probleme grave la clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani. Rogobete: Nu erau respectate normele Newsweek.ro
Sunt noi informații legate de cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică dentară din București...
14:40
Primii interlopi feroce ai României: Balauru, Cioc și Nae Chioru din Ferentari. Cum au sfârșit Newsweek.ro
Balauru, Cioc, Nae Chioru și Sandu Moise din Ferentari au fost primii interlopi români, după cel de-...
14:20
„Sunt foarte pasionat de administrație” - podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București Newsweek.ro
Bucureștiul intră tot mai des în rapoartele internaționale despre orașele care contează pentru inves...
14:10
Cresc impozitul și CASS la pensie în 2026? Cererea ciudată făcută de FMI către guvernul român Newsweek.ro
O cerere ciudată a fost făcută de FMI către guvernul român. Așa că ne putem întreba - cresc impozitu...
14:10
608 de permise de conducere au fost reținute de polițiști, sâmbătă. Câți șoferi au fost prinși băuți la volan Newsweek.ro
Un număr de 608 permise de conducere au fost reținute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză și 67 ...
13:50
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Ironii la adresa lui Bolojan Newsweek.ro
Fostul președinte PSD și premier Marcel Ciolacu și-a depus astăzi candidatura la șefia Consiliului J...
13:40
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționare Newsweek.ro
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționar...
Acum 8 ore
13:20
Un polițist de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap în apartamentul său Newsweek.ro
Un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, duminică, într-un apart...
13:10
BNR anunță explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, în primăvară. Se scumpesc cu 15% Newsweek.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunță în proiecţii explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, l...
12:50
Accident grav la Cluj-Napoca. Un bărbat a murit. Trei persoane sunt rănite, printre are și o fetiță de 7 ani Newsweek.ro
Un bărbat a murit și trei persoane sunt rănite, între ele și o copilă de 7 ani, în urma unui acciden...
12:30
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine” Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine...
12:20
Cum a schimbat Ciucu dinamica urbană în Vestul Capitalei: spații verzi amenajate pe terenuri abandonate Newsweek.ro
Cu Ciprian Ciucu primar, Sectorul 6 a reușit să-și extindă masiv suprafața destinată relaxării și pe...
12:00
Ce s-a întâmplat la granițele României în 10 luni de Schengen total? 32.000 de fapte ilegale Newsweek.ro
România este complet în Schengen de la începutul acestui an. Într-un raport al Poliției de Frontieră...
11:40
Australia: 13 răniți după ce o maşină de demolition derby a intrat în mulţime Newsweek.ro
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mu...
11:30
Un nou femicid în România. Adolescentă de 17 ani, ucisă în casă. Agresorul, înjunghiat de iubitul fetei Newsweek.ro
O adolescentă a fost ucisă de un bărbat într-o locuință din Galați. Agresorul a fost înjunghiat de p...
Acum 12 ore
11:10
Măsuri „istorice”, în Marea Britanie, împotriva migrației: Fără ajutoare sociale pentru refugiați Newsweek.ro
Marea Britanie ia măsuri dure împotriva migrației pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Uni...
10:40
Mașină furată în Slovacia, oprită la intrarea în România. Ce le-a spus șoferița autorităților? Newsweek.ro
O femeie, cu cetățenie română și ucraineană a încarcat să intre în România la volanul unui autoturis...
10:30
Schimbare în sănătate, după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Anunțul ministrului Rogobete Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță schimbări după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Ea a ...
10:30
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor. Pe unde va trece? Newsweek.ro
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre a...
10:20
Un fost ministru și senator PSD intră în cursa pentru Primăria București. Promite parcare la 1 leu pe TikTok Newsweek.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru și senator PSD, intră în cursa pentru Primăria București ca indepen...
10:20
Lucifer, albina cu coarne de diavol. Cercetătorii au s-au inspirat dintr-un film Newsweek.ro
Oamenii de știință australieni au descoperit o nouă specie nativă de albină cu coarne minuscule - și...
10:00
Ludovic Orban, despre pensiile speciale: Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur si sistem de calcul Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost premier și lider PNL, apreciază că, dacă magistrații nu...
09:40
În post, românul tinde să consume o cantitate mai mare de cartofi și orez. Ce spune un medic specialist Newsweek.ro
Un medic specialist atrage atenția că obiceiul de a consuma o cantitate mai mare de cartofi și orez ...
09:10
România află pe 20 noiembrie cu cine va juca barajul pentru CM 2026. Cine sunt potențialii adversari de coșmar Newsweek.ro
Drumul României spre Cupa Mondială 2026 se anunță de coșmar, după ce a luat bătaie de la Serbia. Pe ...
08:40
Rezidențiat 2025. Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concurs. Câte locuri sunt? Newsweek.ro
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie 2025, concursul național de admitere în rezi...
08:40
VIDEO România, îngenuncheată de Serbia, 3-1, în drumul către Cupa Mondială din 2026. Ce spune Ilie Dumitrescu Newsweek.ro
Naționala de fotbal a căzut în repriza a doua și a fost îngenuncheată de Serbia, cu 3-1, în drumul c...
08:20
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Scapă de el și mergi la medic cât mai repede Newsweek.ro
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Nu ignora problema! Mucegaiul poate afecta grav sănătatea...
08:10
A fost descoperit un malware terifiant: o inteligență artificială care rescrie codul în timp ce atacă Newsweek.ro
Un nou tip de malware creat cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă o mare îngrijorare în rând...
08:00
VIDEO Ce sport este recomandat în funcție de vârstă și de forma fizică. Ce să nu faceți niciodată Newsweek.ro
Mișcarea este vitală pentru noi, însă atunci când decidem să facem un sport trebuie să ținem cont și...
07:50
Remus Pricopie, despre alegerile din București: „Nu subestimați dorința Moscovei de a-și lua revanșa” Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, transmite un mesaj partidelor care se luptă acum pentru Primăria Cap...
07:40
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de asociație Newsweek.ro
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de aso...
07:30
Cele mai frumoase 15 nume de fete inspirate din Biblie. De ce e bine să-ți botezi micuța Eva sau Marta? Newsweek.ro
Pentru mulți oameni, Biblia este o sursă inepuizabilă de inspirație, fie că este vorba de a-i urmări...
07:20
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri financiare Newsweek.ro
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri finan...
07:10
Pensionar cu grupe obligă Casa de Pensii să îi crească cu 50% punctajele la pensie. Câți ani și unde a muncit Newsweek.ro
O victorie istorică pentru un pensionar. Un pensionar care a lucrat în condiții speciale a obligat C...
