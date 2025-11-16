O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil

09:15

Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, acuză că în prima repriză pur și simplu televiziunea de stat din Bosnia le-a tăiat sonorul, ca să nu se audă. Mircea Lucescu a acuzat și el gazdele că au strigat echipei noastre „Țiganii, țiganii”.