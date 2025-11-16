Vremea se schimbă radical. Temperaturile vor coborî sub normalul perioadei, vor fi ninsori la munte și vânt puternic

11:00

Marele dirijor Sergiu Celibidache nu i-a spus niciodată cât de dor îi era de România, dar dorul trăia în fiecare detaliu al casei lor de lângă Paris – în lemnul lucrat ca-n copilăria de la Iași, în muzica ce nu se oprea niciodată, în felul în care lumina cădea pe fotografii vechi.