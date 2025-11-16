Băsescu, despre reforma în administraţie: E blocată în negocierile dintre partide, care nu servesc interesul naţional sau poporul. Partidelor nu le pasă decât de locurile lor călduţe. Nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică
News.ro
,
17 noiembrie 2025 00:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, întrebat despre anunţata reformă în administraţie, că aceasta este „blocată în negocierile dintre partide”, care nu servesc interesul naţional, electoratul sau poporul. „Sunt partide care n-au nicio jenă să pună mult deasupra intereselor ţării interesele de partid şi ale clientelei politice. Deci, în momentul de faţă, partidele nu servesc interesul naţional. (...) Nu le pasă decât de locurile lor călduţe, de locurile pentru clientelă. Nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică”, mai spune Băsescu. În opinia sa, această reformă „e o poveste”, întrucât reforma administraţiei publice locale înseamnă „reaşezarea pe regiuni”, şi nu „reduceri de posturi”, în fapt, „optimizări de costuri”.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de News.ro
00:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că România ar trebui să ceară o derogare de la aplicarea sancţiunilor care au fost impuse de americani companiei Lukoil şi a precizat că nu ar vrea ca România să cadă în plasă şi să ia în administrare rafinăria Petrotel. El a explicat că statul român trebuie să facă orice este posibil ca Lukoil să vândă rafinăria, şi nu să ne-o pună în braţe, deoarece costurile pentru a o menţine în funcţiune s-ar ridica la 1,2 miliarde de dolari pe an.
00:40
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt trei candidaţi cu şanse. Este vorba de candidatul USR, Cătălin Drulă, candidatul PSD, Daniel Băluţă, şi candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Băsescu a avertizat că bucureştenii au pe cine alege şi a subliniat că, dacă o vor face prost, atunci este problema lor. În privinţa candidatei AUR Anca Alexandrescu, Băsescu a spus că este „ridicolă doamna”
00:30
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt trei candidaţi cu şanse. Este vorba de candidatul USR, Cătălin Drulă, candidatul PSD, Daniel Băluţă, şi candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Băsescu a avertizat că bucureştii au pe cine alege şi a subliniat că, dacă o vor face prost, atunci este problema lor.
00:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, întrebat despre anunţata reformă în administraţie, că aceasta este „blocată în negocierile dintre partide”, care nu servesc interesul naţional, electoratul sau poporul. „Sunt partide care n-au nicio jenă să pună mult deasupra intereselor ţării interesele de partid şi ale clientelei politice. Deci, în momentul de faţă, partidele nu servesc interesul naţional. (...) Nu le pasă decât de locurile lor călduţe, de locurile pentru clientelă. Nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică”, mai spune Băsescu. În opinia sa, această reformă „e o poveste”, întrucât reforma administraţiei publice locale înseamnă „reaşezarea pe regiuni”, şi nu „reduceri de posturi”, în fapt, „optimizări de costuri”.
00:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că în secţiile de Anestezie Terapie Intensivă personalul medical nu are voie să poarte bijuterii şi unghii false şi a precizat că aceste lucruri care se regăsesc în lege trebuie respectate de toată lumea.
00:00
Echipa naţională a Norvegiei a dispus duminică seara, în deplasare, scor 4-1, de reprezentativa Italiei, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Norvegia s-a calificat la turneul final.
23:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că raportarea infecţiilor nosocomiale este un act care poate fi debirocratizat masiv şi a explicat că a modificat un set de ordine de ministru care reglementează normativul după care funcţionează secţiile ATI sperând ca raportarea acestor infecţii să fie mai uşoară de la începutul anului viitor.
23:50
O licitaţie cu obiecte şi documente aparţinând victimelor Holocaustului a fost anulată în urma protestelor internaţionale. Comitetul Auschwitz a calificat licitarea unor obiecte precum stelele lui David purtate ca fiind „cinică şi ruşinoasă”, relatează dw.com.
23:40
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că „numai prin negociere” se poate ieşi din impasul în care s-a ajuns în cazul pensiilor magistraţilor. În opinia lui Băsescu, este „clar” că ambele părţi s-au „rigidizat”, dar trebuie să înţeleagă că trebuie acceptată „o soluţie de mijloc”. ”Nu văd altă variantă a rezolvării lucrurilor. În cazul în care nu se găseşte o soluţie negociată, foarte probabil premierul va depune asumarea de răspundere din nou la Curtea Constituţională”, a precizat Băsescu. Fostul şef al statului consideră însă că cel mai important acum este să se evite „separarea puterii judecătoreşti de celelalte două puteri”. „ Mă uit la comunicate, la agresivitate şi parcă ar fi o putere care nu e parte a statului. E o putere ruptă de stat. Ori acest lucru nu poate fi acceptat”, mai spune Băsescu.
23:00
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce l-a numit pe fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu în funcţia de consilier prezidenţial onorific, deşi acesta este urmărit penal în dosarul vaccinurilor din pandemie. Şeful statului a explicat că dosarul respectiv a fost deschis în urmă cu mai mulţi ani şi că nu avansează, precizând că dacă se vor întâmpla lucruri, atunci va lua distanţă.
23:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu fetiţa de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că este un caz cutremurător şi că nu a putut citi toate detaliile despre anchetă. El a precizat că este vorba despre incapacitatea statului de a supraveghea şi controla acolo unde trebuie să controleze.
22:30
Ucraina „nu are nicio şansă” să câştige în faţa invaziei ruseşti în curs, iar sprijinul financiar continuu al UE pentru această ţară este „pur şi simplu o nebunie”, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, potrivit Politico.
22:30
Tenismanul italian Jannik Sinner a câştigat duminică seara Turneul Campionilor, învingându-l în finală pe Carlos Alcaraz.
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că fenomenul Călin Georgescu mai degrabă stagnează decât creşte în intensitate şi spune că nu este vorba despre o atracţie sau o simpatie excesivă pentru acesta, ci de faptul că pentru mulţi români există o neîncredere în autorităţile statului.
22:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că îl opreşte Constituţia să spună tot ce ştie despre cum s-au comportat cei doi primari de sector care candidează la Primăria Generală în relaţia cu speculatorii imobiliari. Deşi nu i-a numit, Nicuşor Dan s-a referit la candiatul PSD Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, şi candidatul PNL Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Nicuşor Dan a precizat că pentru Primăria Capitalei va fi o cursă în patru.
22:00
Traficul feroviar este blocat complet, duminică seară, pe Magistrala 200, la ieşire din staţia CF Apoldu de Jos, judeţul Sibiu, după ce un autotren încărcat cu lemn s-a răsturnat pe calea ferată. Şoferul autovehiculului de mare tonaj nu a fost rănit în urma accidentului. Potrivit estimărilor, circulaţia feroviară va fi reluată după ora 23.00.
21:50
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că a avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special atunci când era primarul Capitalei, dar a menţionat că de când social-democraţii au acceptat să facă parte dintr-o coaliţie la nivel naţional are o relaţie foarte bună cu ei. El a adăugat că a fost foarte civilizată interacţiunea pe care a avut-o cu PSD în aceste luni, menţionând că, „evident”, cu Sorin Grindeanu interacţionează „cel mai mult”, fiind „şi fostul, şi noul preşedinte” al partidului.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia este de 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil”. ”Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România a fost împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii ăştia au spus: «nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii dintre noi vă vor împrumuta şi mai scump». Intram într-un cerc vicios şi puteam ajunge la inflaţie de 20-30%”, a avertizat şeful statului. Nicuşor Dan a precizat că şi 2026 va fi un an dificil, dar că din 2027 există toate speranţele de creştere pentru economia românească.
21:30
Echipa naţională a Franţei a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, echipa naţională din Azerbaidjan, în grupa D a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026 . Ucraina a învins Islanda, scor 2-0, şi va juca barajul pentru CM.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că este un lucru bun că partidele din coaliţie reuşesc să ia măsuri împreună, dincolo de discuţiile contondente în spaţiul public despre care a precizat că unele ar putea să lipsească. El a adăugat că până în acest moment lucrurile sunt sub control în coaliţie.
21:20
Jucătorul echipei New York Jets, Kris Boyd, este internat în stare critică după ce a fost împuşcat duminică, relatează The Guardian.
21:10
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, întrebat ce părere are despre ipoteza avansată de consilierul prezidenţial Ludovic Orban privind revizuirea Constituţiei în conflictul legat de pensiile magistraţilor, că nu este în intenţia sa „în niciun caz” schimbarea Constituţiei, ci problema trebuie rezolvată, pentru că este uan pe care „toată societatea o vede”. „Deci în mod clar trebuie micşorate pensiile in raport cu salariul, este vorba de un echilibru administrativ aşa încât să luăm decizia corectă”, a punctat şeful statului.
20:20
Câştigătorul de opt ori al Cupei Mondiale, schiorul Marcel Hirscher, a anunţat pe Instagram că îşi amână revenirea pentru ianuarie, chiar înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (6-22 februarie).
20:00
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în următoarea săptămână vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, iar vântul va sufla cu putere pe creste, cu viteze de până la 100 de km/h. Meteorologii nu exclud pericipaţii mixte în nordul şi centrul ţăriişi cantităţi de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat.
19:50
Wilmer Geovanny Chavarría Barre, cunoscut sub numele de „Pipo”, presupusul lider al grupării de traficanţi de droguri Los Lobos – cea mai puternică şi violentă organizaţie criminală din Ecuador – a fost arestat în Spania, a anunţat duminică preşedintele ecuadorian Daniel Noboa, potrivit CNN.
19:40
Echipa Minaur Baia Mare a învins duminică, pe teren propriu, formaţia daneză HH Elite, scor 33-22 (19-12), în manşa retur din turul 3 al European League şi s-a calificat în faza grupelor competiţiei. În tur, Minaur pierduse cu 21-27. România va avea trei echipe în grupe – Corona Braşov, Rapid Bucureşti şi Minaur Baia Mare.
19:40
O serie de studii recente sugerează că organele provenite de la animale modificate genetic ar putea deveni, în viitorul apropiat, o soluţie viabilă pentru pacienţii care au nevoie de transplant. Cercetătorii explorează aceste opţiuni pentru a acoperi deficitul sever de organe disponibile pentru transplant la nivel mondial.
19:40
Echipa HC Buzău a învins şi duminică, pe teren propriu, formaţia Maccabi Tel Aviv, scor 40-33 (20-19), în manşa retur din turul 3 al European Cup. HC Buzău s-a calificat în optimile de finală.
19:30
Echipa României a încheiat duminică play-off-ul Billie Jean King Cup pe locul al doilea în Grupa B, după ce a fost învinsă de Polonia Igăi Swiatek.
19:10
Perechea finlandezo-britanică Harri Heliovaara / Henry Patten a câştigat duminică, la Torino, finala de dublu a Turneului Campionilor ATP.
19:00
Pentagonul retrage o parte din trupele Gărzii Naţionale din Chicago şi Portland, la câteva săptămâni după ce preşedintele Donald Trump le-a trimis pentru a combate ceea ce el a descris ca fiind o creştere a criminalităţii, a declarat duminică un oficial al apărării americane familiarizat cu această decizie, relatează Reuters.
18:40
Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic, va fi prima care va include 48 de echipe, faţă de 32 la ediţia anterioară. Până acum s-au calificat 31 de echipe.
18:20
Un bărbat de aproximativ 50 de ani este acuzat că a abordat o fată de 13 ani la intrarea în liftul blocului în care aceasta locuieşte în Bucureşti, a urcat cu ea în lift, iar apoi l-a oprit între etaje şi a pipăit-o în zonele intime. Apoi a obligat-o pe fată să îi dea bunurile personale şi a fugit. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
18:20
Echipa naţională a Portugaliei a învins duminică, pe teren propriu, scor 9-1, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Lusitanii vor juca la turneul final din America.
18:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat, duminică, o analiză privind modul în care conducerea Liceului ”Nocilae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. După ce cazul a apărut în presa locală, Poliţia Cluj a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru lovire şi alte violenţe.
18:00
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operaţiunile, transmite Reuters.
18:00
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la meciul de la Zenica Bosnia – România, scor 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale. Forul reclamă scandările xenofobe şi huiduielile de la imn, lipsa de reacţie a arbitrului, faptul că suporterii români au fost evacuaţi într-un mod agresiv din stadion, dar şi organizarea partidei şi infrastructura teribilă a stadionului.
17:50
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat, duminică, o analiză privind modul în care conducerea Liceului ”Nocilae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. După ce cazul a apărut în presa locală, Poliţia Cluj a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru lovire şi alte violenţe.
17:40
Forţele israeliene au deschis focul duminică asupra unor pacificatori ai ONU în sudul Libanului, într-un incident pe care misiunea ONU de menţinere a păcii l-a descris drept o încălcare gravă a regulilor internaţionale. Niciun membru al contingentului ONU nu a fost rănit, relatează Reuters.
17:40
Fostul ministru al Apărării Naţionale Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). El a mai precizat că a demisionat din PSD deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic.
17:20
Marco Bezzecchi a condus de la start până la final şi a trecut primul linia de sosire în ultima etapă a sezonului de MotoGP, Marele Premiu de la Valencia, duminică, oferind echipei Aprilia două victorii consecutive pentru prima dată.
17:20
Serbia are la dispoziţie doar şapte zile pentru a decide măsurile necesare pentru a proteja aprovizionarea cu combustibil de la rafinăria NIS, deţinută de companii ruseşti, fără a recurge la naţionalizare, a declarat duminică preşedintele Aleksandar Vucic, citat de Reuters.
17:20
O adolescentă de 17 ani a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un apartament din Galaţi. Fata a fost găsită în stare de inconştienţă de către concubinul ei, care l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă în timp ce acesta părăsea imobilul. Presupusul asasin a fost dus la spital în stare gravă. Potrivit unor surse citate de presa locală, adolescenta ar fi practicat prostituţia şi ar fi fost strangulată de un client. Poliţia face anchete pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au petrecut faptele.
17:00
Un bărbat de aproximativ 50 de ani este acuzat că a abordat o fată de 13 ani la intrarea în liftul blocului în care aceasta locuieşte în Bucureşti, a urcat cu ea în lift, iar apoi l-a oprit între etaje şi a pipăit-o în zonele intime. Apoi a obligat-o pe fată să îi dea bunurile personale şi a fugit. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
16:50
Iranul afirmă că actuala abordare a Washingtonului nu arată nicio disponibilitate pentru ”negocieri egale şi corecte”, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută posibile discuţii, transmite Reuters.
16:40
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, în deplasare, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (19-16), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Campionilor, ultima din 2025. Gloria încheie anul pe locul 3 în clasament.
16:30
Câinii de astăzi variază de la rase foarte mici, precum pugul sau pomeranianul, până la giganţii Irish Wolfhound sau Saint Bernard, dar un nou studiu arată însă că această diversitate fizică nu este un fenomen modern, ci are origini mult mai vechi, de ordinul miilor de ani, relatează Reuters.
16:20
Finlandezul Mohammad Al-Emara va conduce la centru meciul România - San Marino, ultimul al tricolorilor în preliminariile CM-2026.
16:10
Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat duminică că opoziţia Israelului faţă de un stat palestinian rămâne neschimbată, după proteste puternice ale aliaţilor săi de extremă dreapta faţă de o declaraţie susţinută de Statele Unite, care sugera deschiderea unui drum către independenţa palestiniană, relatează Reuters.
16:00
Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar al Capitalei şi a declarat jurnaliştilor că este o decizie importantă pentru el. El a menţionat că a fost importantă şi vibraţia primită cu ocazia fiecărei semnături care i-a fost dată pentru a se putea înscrie în această cursă electorală.