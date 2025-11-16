Președintele Nicușor Dan, despre Georgescu: „Mă interesează mult mai mult biografia acestui personaj, cum a stat câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic. Oameni normali nu sunt în poziția asta”
16 noiembrie 2025
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat duminică searp, din nou, subiectul Georgescu, investigațiile legate de alegerile din 2024 și nivelul interferenței ruse în spațiul public. Șeful statului a explicat că lucrează la un raport amplu. Întrebat „De ce nu vă atacă Georgescu?”, președintele a răspuns: „Mi se fac niște rapoarte de presă, n-am sesizat. Am […]
• • •
Financial Times: Apple caută un înlocuitor pentru Tim Cook. Acesta ar putea demisiona din funcția de CEO la începutul anului 2026 # Aktual24
Consiliul de administrație și conducerea Apple au intensificat pregătirile pentru posibila plecare a lui Tim Cook din funcția de CEO. Surse apropiate Apple spun că posibila plecare a lui Cook din funcția de CEO a fost „planificată de mult timp” și nu are legătură cu performanța actuală a companiei – în plus, se așteaptă ca […]
Președintele Nicușor Dan a venit, duminică seara, la România TV, cu noi precizări legate de căsătoria cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. ”Ați stabilit nunta? După căsătoria cu Mirabela Grădinaru îi veți prelua numele?”, a fost întrebat președintele la România TV. ”Nu mi-am pus problema asta. Se va întâmpla căsătoria, va fi foarte discret, o să […]
USR preia conducerea Radio România. În loc de un politruc, aduce un jurnalist cu o mare experiență internațională # Aktual24
Jurnalistul Robert Schwartz, care a condus timp de două decenii redacția în limba română a Deutsche Welle, este propunerea USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune. Numirea acestei funcții a revenit USR în urma unei decizii în cadrul coaliției, iar votul în Parlament este programat pentru marți. Anunțul a fost făcut duminică […]
Tarifele mari și numeroase impuse de președintele american Donald Trump devin mai mici și mai puțin numeroase. Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care reduce retroactiv o serie de tarife aplicate importurilor agricole, cu efect imediat începând de joi. Decizia, confirmată de surse citate de CNN, vizează produse precum carnea de vită, roșiile, […]
”Bufonii curţii lui Putin, servitorii Kremlinului”. În Germania se spune lucrurilor pe nume în privința parlamentarilor care susțin interesele Rusiei # Aktual24
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) drept „bufonii curţii” preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează dpa, citată de Agerpres. „Oamenii ăştia sunt sicofanţi, sunt bufonii curţii lui Putin, sunt servitorii Kremlinului”, a declarat Soder la o conferinţă a tineretului conservator din sud-vestul Germaniei. Parlamentarii AfD au […]
Nicușor Dan, interviu la România TV: ”Românii o duc mai rău față de acum șase luni/ Oamenii văd cum se angajează oameni în primării, că deodată dacă te angajezi acolo poți să o duci mai bine” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a acordat, duminică seară, un interviu postului România Tv în care a vorbit despre corupție și starea economiei. ”Oamenii văd cum se angajează oameni în primării, că deodată dacă te angajezi acolo poți să o duci mai bine, văd că la nivel mare sunt corupți dovediți și, după un an, doi, de […]
Ucraina a aruncat în aer încă un obiectiv din Rusia: rafinăria de petrol Novokuibyshevsk din regiunea Samara # Aktual24
Forțele ucrainene au atacat rafinăria Novokuibyshevsk din regiunea rusă Samara, precum și un depozit de drone aparținând unității ruse de elită Rubikon, a raportat Statul Major al Ucrainei pe 16 noiembrie. Rafinăria Novokuibyshevsk, operată de compania petrolieră Rosneft, se numără printre cele mai mari zece rafinării din Rusia, având o capacitate anuală de producție de […]
Iranul își recunoaște înfrângerea: ”Dacă atingem ceva, vom fi atacați”. Ministrul de Externe anunță că Teheranul nu mai îmbogățește uraniu în nicio instalație din țară # Aktual24
Ministrul iranian de Externe a declarat duminică faptul că Teheranul nu mai îmbogățește uraniu în nicio instalație din țară, încercând să transmită un semnal Occidentului că rămâne deschis potențialelor negocieri privind programul său nuclear. Răspunzând unei întrebări adresate de un jurnalist Associated Press aflat în vizită în Iran, ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a oferit […]
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat sâmbătă drept „iresponsabile” noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago împreună cu SUA, ale cărei operaţiuni din Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul, relatează AFP, citată de Agerpres. Acest exerciţiu comun, care urmează să aibă loc de duminică până vineri, este al doilea în mai puţin de […]
Emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, şi-a exprimat duminică surprinderea faţă de lipsa de reacţie a Statelor Unite cu privire la scandalul de corupţie din Ucraina, ce-l are ca principal protagonist pe unul dintre apropiaţii preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează agenţia EFE, citat[ de Agerpres. „Este ceva straniu când Casa Albă tace”, […]
Disperare la Kremlin. Rusia insistă pentru comunicarea cu SUA privind razboiul din Ucraina # Aktual24
Comunicarea dintre Rusia și Statele Unite continuă, inclusiv pe tema soluționării conflictului din Ucraina, a declarat consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov. „Comunicările continuă”, a spus Ușakov. „Discutăm proactiv despre soluționarea conflictului din Ucraina”, a adăugat el, relatează agenția rusă Tass. Acordurile care vor fi atinse cu privire la întâlnirea dintre liderii celor două țări vor […]
Ucraina va primi gaze pentru iarnă din Statele Unite prin ”coridorul vertical”. Înțelegerea s-a parafat la Atena # Aktual24
Ucraina şi Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 – martie 2026, înţelegere menită să satisfacă nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia continuă bombardarea infrastructurilor energetice ucrainene, transmit agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. Compania publică […]
Conflict de interese? Trump a cumpărat acțiuni în valoare de peste 80 milioane dolari la companii care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice # Aktual24
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari, în ultimele luni, investind în companii și sectoare obligațiuni corporative care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice. Conform unor documente financiare recent dezvăluite, președintele american Donald Trump a cheltuit cel puțin 82 de milioane […]
Guvernul Bolojan vrea să-i lase fără locuințele de serviciu pe pensionarii speciali. Unii plătesc chirie de 200 lei/lună # Aktual24
Un proiect de lege al Ministerului Justiției prevede că sute de pensionari speciali care locuiesc în imobile ale statului vor trebui să elibereze locuințele de serviciu pe care le ocupă, în prezent, cu chirii foarte mici. Surse guvernamentale au declarat pentru G4Media.ro că în unele cazuri chiria nu depășește 200 de lei lunar, tarifele fiind […]
Zelenski anunță un ”acord istoric cu Franţa”: ”Va întări aviaţia noastră de luptă şi apărarea aeriană” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, duminică, că va semna un acord cu Grecia privind importurile de gaz şi a mai precizat că se aşteaptă la un „acord istoric cu Franţa”, la începutul unui turneu european, relatează dpa, citată de Agerpres. „Diplomaţie fructuoasă în zilele următoare”, a postat Zelenski pe X, într-o înregistrare video în […]
Dumitru Chisăliţă (AEI): ”România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii, dar nicio măsură clară care să prevină următoarea tragedie” # Aktual24
România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime, clădiri distruse şi comunităţi întregi evacuate, dar soluţiile întârzie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-un punct de vedere transmis, duminică, Agerpres. „În mai puţin de treizeci de zile, România a fost zguduită de […]
Campania lui Orban în Ungaria, miting ”anti-război” la Győr. Despre UE spune că este un „spin în carne” # Aktual24
Orașul Győr din nord-vestul Ungariei a găzduit sâmbătă mitinguri rivale ale prim-ministrului Viktor Orbán și ale rivalului său din opoziție Péter Magyar, care și-au început campania electorală anticipată. Cu scrutinul apropiindu-se în aprilie, Orbán – aflat în urma în majoritatea sondajelor față de principalul său rival politic, Péter Magyar – urmează să organizeze evenimente în […]
Fiul lui Gușă vrea să devina primar al Ploieștiului. El a fost instalat deja președinte al AUR Ploiești: ”Trebuie să atragem elitele locale” # Aktual24
Deputatul Andrei Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, a devenit noul președinte al organizației AUR Ploiești. El va fi și candidat al partidului la funcția de primar al municipiului la alegerile din 2028. Anunțul a fost făcut de AUR Prahova: „Începând de astăzi, în mod oficial, domnul Andrei Gușă va fi președintele interimar al Organizației AUR […]
Ecuadorienii se pronunţă duminică prin referendum în problema revenirii bazelor militare străine în ţara lor şi a unei noi constituţii, în cadrul unei consultări importante pentru preşedintele Daniel Noboa, aliat al SUA, relatează AFP, citată de Agerpres. În schimbul susţinerii sale pentru Washington, Daniel Noboa speră la un sprijin american pentru lupta împotriva bandelor care […]
SUA și Elveția au ajuns la un acord comercial, a declarat reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer. Taxele vor fi reduse la 15%, a anunțat guvernul elvețian într-o postare pe X, relatează CNBC. Ca parte a acordului, companiile elvețiene s-au angajat să investească aproximativ 200 de miliarde de dolari în SUA până la sfârșitul anului […]
Schimbări majore în UK privind politica migraționistă: Londra va elimina accesul automat la beneficii sociale pentru solicitanții de azil # Aktual24
Regatul Unit va pune capăt accesului automat la beneficii sociale pentru solicitanții de azil, ca parte a unei reforme ample care vizează combaterea imigrației ilegale, a anunțat sâmbătă Ministerul de Interne britanic. „Într-un plan istoric, beneficiile automate pentru persoanele care solicită azil vor înceta”, se arată în comunicatul Ministerului de Interne, în timp ce ministrul […]
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie, menţionând că face „un pas imens înainte”, întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative. Ciolacu a fost însoţit pe primarul municipiului Buzău, […]
Încleștarea continuă. Ucraina a aruncat în aer o legătură vitală cu Pokrovsk, un drum controlat de ruși – VIDEO # Aktual24
Luptele grele continuă în Pokrovsk. Invadatorii ruși avansează în oraș, în principal dinspre sud. Forțele ucrainene au răspuns cu un atac aerian puternic pe o stradă și raportează pierderi semnificative în rândul trupelor Kremlinului. În ciuda presiunii intense din partea Rusiei, forțele ucrainene continuă să dețină părți din orașul Pokrovsk din regiunea Donbas. În încercarea […]
Un număr de 191 de arbori au fost plantaţi în Parcul Regele Mihai I în perioada 10 – 14 noiembrie, informează Primăria Municipiului Bucureşti. În această toamnă, în parc au fost plantaţi aproximativ 400 de arbori, în condiţiile în care autoritatea locală îşi propune să ajungă la un total de o mie. „Toamna aceasta aduce […]
O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind declarat decesul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean. În locuinţă a fost găsit şi un bărbat care prezenta urme de violenţă. „La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, […]
PSD pregătește un nou politruc pentru șefia AEP după dezastruosul Greblă. Și-a adus fiica în Guvern, aceasta i-a făcut ”oi” pe manifestanții anti-OUG13 în timpul amplelor proteste din Piața Victoriei # Aktual24
Pesedistul Adrian Ţuţuianu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a anunţat că şi-a depus oficial dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. El demisionat joi din PSD, deoarece legea interzice preşedintelui AEP să fie membru al unui partid politic. „La propunerea Partidului Social Democrat şi după un timp […]
Cotroceniul acuză PSD-ul de joc dublu: blochează reformele şi încearcă să joace simultan rolul de partid de guvernare şi principal opozant # Aktual24
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că premierul Ilie Bolojan nu poartă principala responsabilitate pentru faptul că toate pachetele legislative ale Guvernului nu au fost încă adoptate. În opinia sa, blocajele vin din zona PSD, partid pe care îl acuză că sabotează reforma în administraţie, în timp ce încearcă să îşi conserve beneficiile de partid aflat […]
Șoșoacă, un pericol pentru România. Stă lângă cel care a amenințat România cu rachete, spunând că ”românii nu sunt o națiune” # Aktual24
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă s-a pozat mândră, la Soci în Rusia, alături de Dmitri Medvedev, un individ care deseori a amenințat România și a spus că ”românii nu sunt o națiune”. Prezentă la summitul BRICS de la Soci, Șoșoacă a ținut să anunțe mândră că s-a pozat chiar lângă Medvedev, fost președinte al Rusiei. ”Dupǎ […]
Hunedoara: Tineri reținuți după ce au furat burlanele de cupru de pe pereții unei biserici # Aktual24
Un adolescent de 17 ani şi alţi patru tineri au fost reţinuţi de poliţiştii hunedoreni pentru furt din societăţi comerciale şi de la o biserică, informează, duminică, IPJ Hunedoara. Adolescentul este bănuit de furtul de scule electrice şi motofierăstraie, în valoare de aproximativ 15.000 de lei. Totodată, el este suspectat de comiterea unui furt de […]
Germania ia măsuri dure contra Chinei. Guvernul primește noi atribuții pentru a interzice contracte cu furnizori chinezi în mai multe domenii # Aktual24
Guvernul german va primi noi competențe pentru a interzice furnizorii chinezi, considerați riscanți, în infrastructurile critice ale țării, pe fondul îngrijorărilor privind securitatea cibernetică și dependența de tehnologii sensibile din China. Parlamentul federal de la Berlin, Bundestagul, a aprobat joi un proiect de lege care oferă Ministerului de Interne instrumente suplimentare pentru a interzice utilizarea […]
Japonia și China sunt într-un război diplomatic în care nu au mai fost de decenii. Totul a pornit de la declarația noii șefe a guvernului japonez, Sanae Takaichi. În Parlament, Takaichi a spus că o folosire a forței de către China împotriva Taiwanului ar putea constitui pentru Japonia o „situație care amenință supraviețuirea”, ceea ce […]
SpaceX obține o victorie cheie în industria aviației. Emirates se pregătește să instaleze Starlink pe aeronavele sale # Aktual24
Emirates poartă discuții cu SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru a revizui serviciul de internet al companiei, în contextul în care cea mai mare companie aeriană internațională din lume dorește să își îmbunătățească Wi-Fi-ul în timpul zborului. Aceasta ar putea fi cea mai mare victorie pentru serviciul lui Elon Musk în industria aviației. Acest lucru […]
Israelul ridică un zid pe teritoriul Libanului. Plângere depusă la Consiliul de Securitate al ONU # Aktual24
Libanul a anunţat sâmbătă că va depune o plângere pe lângă Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului din cauza zidului construit de acesta în sudul Libanului şi despre care a raportat vineri FINUL (Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban), transmite AFP. Israelul a respins acuzaţiile FINUL, vorbind despre o ‘întărire a barierei fizice’ […]
Primul reactor nuclear mic Rolls-Royce din Marea Britanie va fi construit în Țara Galilor. Va alimenta 3 milioane de locuințe # Aktual24
Guvernul britanic a anunțat că prima sa centrală cu reactoare modulare mici (SMR) va fi construită la Wylfa, în nordul Țării Galilor, într-un proiect de referință care se așteaptă să furnizeze energie curată pentru echivalentul a aproximativ trei milioane de locuințe. Guvernul a confirmat orașul Wylfa ca amplasament pentru noile „mini-reactoare nucleare”, care sunt cunoscute […]
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul, potrivit Reuters, citată de Agerpres. Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului […]
Ruptură majoră în MAGA. Trump vrea să o elimine din politică pe o fostă susținătoare înflăcărată, aceasta îl acuză de ”agresiune veninoasă” # Aktual24
Președintele Donald Trump și-a retras tot sprijinul pentru congresmena republicană Marjorie Taylor Greene, o conservatoare înflăcărată care a susținut mult timp agenda președintelui, dar a criticat recent mai multe dintre politicile sale. Trump a declarat într-o postare de aproape 300 de cuvinte pe rețelele de socializare că parlamentara din Georgia „s-a radicalizat spre stânga” și […]
Băsescu îl face praf pe Georgescu: ”L-am întâlnit când eram președinte, spunea numai prostii”. Despre Anca Alexandrescu spune că n-are nicio șansă la Primăria Capitalei # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă seară, la România TV, că nu a primit niciodată informații potrivit cărora Călin Georgescu ar fi fost agent al Serviciului de Informații Externe. „Dacă aveam informații, spuneam. Când am fost președinte, mi l-a propus Sorin Frunzăverde. L-am primit, am discutat cu el, mi-am dat seama că spune numai […]
Trump o atacă pe Marjorie Taylor Greene, aliata sa de lungă durată din mișcarea MAGA: „Nu pot răspunde în fiecare zi la apelul unui lunatic care se răzvrătește”. MTG reclamă o serie de „amenințări alimentate de cel mai puternic om din lume” # Aktual24
Președintele Donald Trump și-a retras tot sprijinul pentru congresmena republicană Marjorie Taylor Greene, o conservatoare înflăcărată care a susținut mult timp agenda președintelui, dar a criticat recent mai multe dintre politicile sale. Trump a declarat într-o postare de aproape 300 de cuvinte pe rețelele de socializare că parlamentara din Georgia „s-a radicalizat spre stânga” și […]
Şase candidaturi depuse până în prezent pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42. Biroul Electoral Municipal a decis sâmbătă admiterea candidaturilor depuse de Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD), Virgil Alexandru Zidaru […]
Reacție dură de la Cotroceni pentru că ”cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui”: ”Până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan” # Aktual24
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi consideră că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedinteului prin faptul că abuzează de imaginea lui. Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că Nicuşor Dan nu este […]
Șoferul de autobuz arestat după ce trei persoane au fost ucise și alte trei rănite într-un accident produs vineri la Stockholm a fost eliberat sâmbătă. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele incidentului, după ce un autobuz a intrat în oamenii aflați într-o stație de autobuz din capitala Suediei, potrivit BBC. Parchetul a declarat sâmbătă că „nu […]
Papa Leon al XIV-lea a avut o întâlnire cu mai multe vedete de la Hollywood, îndemnându-i pe actori și regizori precum Cate Blanchett, Viggo Mortensen și Monica Bellucci să-și continue munca de „pelerini ai imaginației”, contribuind la „aducerea speranței”. Întâlnirea cu celebritățile a fost o scânteie pentru un papă încă nou în funcție și o […]
Fostul premier al Islandei avertizează: Limba islandeză riscă să dispară din cauza AI și a dominației limbii engleze # Aktual24
Fostul premier al Islandei, Katrín Jakobsdóttir, a declarat că limba islandeză ar putea fi eradicată în doar o generație, din cauza ascensiunii rapide a inteligenței artificiale și a dominației tot mai mari a limbii engleze. Jakobsdóttir, care a demisionat din funcția de prim-ministru anul trecut pentru a candida la președinție după șapte ani de mandat, […]
Detonarea explozibililor confiscați la o secție de poliție din Kashmirul controlat de India ucide nouă persoane # Aktual24
Cel puțin nouă persoane au fost ucise și 32 rănite după ce un depozit de explozibili confiscați au detonat în interiorul unei secții de poliție din Kashmirul indian, a anunțat poliția. Explozia a avut loc în zona Nowgam din Srinagar, principalul oraș al regiunii, în timp ce o echipă de experți criminaliști și polițiști examinau […]
Un fals căpitan a transportat mii de pasageri pentru o companie aeriană cu documente falsificate # Aktual24
Un copilot ar fi falsificat certificate pentru a se califica pentru o poziție de căpitan la o companie aeriană lituaniană și ar fi pilotat zboruri care transportau sute de pasageri în toată Europa. Falsul aviator, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a ocupat funcția de căpitan pentru compania aeriană lituaniană Avion Express pentru o […]
Drulă, despre Anca Alexandrescu: ”I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a avut un mesaj dur, sâmbătă, la adresa Ancăi Alexandrescu, candidata susținută de extremiștii de la AUR. Drulă a spus despre Alexandrescu că este ”candidatul care i-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul”. „Piața Rahova. Mulțumesc pentru încredere, pentru că mi-ați spus păsurile voastre, și pentru […]
Simion îi îndeamnă pe olteni la răscoală: ”În ţară este jale, în ţară este prăpăd. Oltenilor, nu mai este timp de frică, România se ridică” # Aktual24
Liderul extremist al AUR, George Simion, a făcut sâmbătă noi afirmații delirante. El a declarat la Drobeta-Turnu Severin: „În ţară este jale, în ţară este prăpăd. Ţara nu mai există!”. În cadrul conferinţei judeţene AUR Mehedinţi, Simion a susținut că în România este ”dezastru”. „Tinerii pleacă, pensionarii abia supravieţuiesc, familiile trăiesc cu frică la fiecare […]
Un adolescent în vârstă de 17 ani din Beclean, județul Bistrița-Năsăud fost arestat pentru 30 de zile după ce a luat un câine fără stăpân, l-a dus în pădure și l-a schingiuit până când acesta a murit. Poliția l-a reținut pentru 24 de ore. Apoi l-a prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. […]
Decizie a judecătorilor din Timișoara în legătură cu jaful de la Băile Herculane: 19 hoteluri și băi termale readuse în proprietatea statului, 6 acuzați condamnați. Iosif Armaș pierde aproape 5 milioane de euo dar scapă de închisoare # Aktual24
Judecătorii Curții de Apel Timișoara au decis confiscarea și astfel readucerea în patrimoniul statului român a 19 hoteluri și complexuri hoteliere, respectiv a mai multor băi termale din Herculane. Ancheta în acest caz a început în 2016 și avea în vedere infracțiuni săvârșite în perioada 2001-2016. În 2022, DIICOT Timișoara trimitea în judecată 35 de […]
