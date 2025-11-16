Președintele Nicușor Dan, despre Georgescu: „Mă interesează mult mai mult biografia acestui personaj, cum a stat câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic. Oameni normali nu sunt în poziția asta”

20:20

Un adolescent în vârstă de 17 ani din Beclean, județul Bistrița-Năsăud fost arestat pentru 30 de zile după ce a luat un câine fără stăpân, l-a dus în pădure și l-a schingiuit până când acesta a murit. Poliția l-a reținut pentru 24 de ore. Apoi l-a prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. […]