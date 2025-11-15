Șoferul autobuzului implicat în accidentul mortal din Stockholm a fost eliberat
Aktual24, 15 noiembrie 2025 22:50
Șoferul de autobuz arestat după ce trei persoane au fost ucise și alte trei rănite într-un accident produs vineri la Stockholm a fost eliberat sâmbătă. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele incidentului, după ce un autobuz a intrat în oamenii aflați într-o stație de autobuz din capitala Suediei, potrivit BBC. Parchetul a declarat sâmbătă că „nu […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum o oră
22:50
Șoferul de autobuz arestat după ce trei persoane au fost ucise și alte trei rănite într-un accident produs vineri la Stockholm a fost eliberat sâmbătă. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele incidentului, după ce un autobuz a intrat în oamenii aflați într-o stație de autobuz din capitala Suediei, potrivit BBC. Parchetul a declarat sâmbătă că „nu […]
22:40
Papa Leon al XIV-lea a avut o întâlnire cu mai multe vedete de la Hollywood, îndemnându-i pe actori și regizori precum Cate Blanchett, Viggo Mortensen și Monica Bellucci să-și continue munca de „pelerini ai imaginației”, contribuind la „aducerea speranței”. Întâlnirea cu celebritățile a fost o scânteie pentru un papă încă nou în funcție și o […]
Acum 2 ore
22:00
Fostul premier al Islandei avertizează: Limba islandeză riscă să dispară din cauza AI și a dominației limbii engleze # Aktual24
Fostul premier al Islandei, Katrín Jakobsdóttir, a declarat că limba islandeză ar putea fi eradicată în doar o generație, din cauza ascensiunii rapide a inteligenței artificiale și a dominației tot mai mari a limbii engleze. Jakobsdóttir, care a demisionat din funcția de prim-ministru anul trecut pentru a candida la președinție după șapte ani de mandat, […]
21:40
Detonarea explozibililor confiscați la o secție de poliție din Kashmirul controlat de India ucide nouă persoane # Aktual24
Cel puțin nouă persoane au fost ucise și 32 rănite după ce un depozit de explozibili confiscați au detonat în interiorul unei secții de poliție din Kashmirul indian, a anunțat poliția. Explozia a avut loc în zona Nowgam din Srinagar, principalul oraș al regiunii, în timp ce o echipă de experți criminaliști și polițiști examinau […]
Acum 4 ore
21:00
Un fals căpitan a transportat mii de pasageri pentru o companie aeriană cu documente falsificate # Aktual24
Un copilot ar fi falsificat certificate pentru a se califica pentru o poziție de căpitan la o companie aeriană lituaniană și ar fi pilotat zboruri care transportau sute de pasageri în toată Europa. Falsul aviator, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a ocupat funcția de căpitan pentru compania aeriană lituaniană Avion Express pentru o […]
20:50
Drulă, despre Anca Alexandrescu: ”I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a avut un mesaj dur, sâmbătă, la adresa Ancăi Alexandrescu, candidata susținută de extremiștii de la AUR. Drulă a spus despre Alexandrescu că este ”candidatul care i-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul”. „Piața Rahova. Mulțumesc pentru încredere, pentru că mi-ați spus păsurile voastre, și pentru […]
20:30
Simion îi îndeamnă pe olteni la răscoală: ”În ţară este jale, în ţară este prăpăd. Oltenilor, nu mai este timp de frică, România se ridică” # Aktual24
Liderul extremist al AUR, George Simion, a făcut sâmbătă noi afirmații delirante. El a declarat la Drobeta-Turnu Severin: „În ţară este jale, în ţară este prăpăd. Ţara nu mai există!”. În cadrul conferinţei judeţene AUR Mehedinţi, Simion a susținut că în România este ”dezastru”. „Tinerii pleacă, pensionarii abia supravieţuiesc, familiile trăiesc cu frică la fiecare […]
20:20
Un adolescent în vârstă de 17 ani din Beclean, județul Bistrița-Năsăud fost arestat pentru 30 de zile după ce a luat un câine fără stăpân, l-a dus în pădure și l-a schingiuit până când acesta a murit. Poliția l-a reținut pentru 24 de ore. Apoi l-a prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. […]
19:50
Decizie a judecătorilor din Timișoara în legătură cu jaful de la Băile Herculane: 19 hoteluri și băi termale readuse în proprietatea statului, 6 acuzați condamnați. Iosif Armaș pierde aproape 5 milioane de euo dar scapă de închisoare # Aktual24
Judecătorii Curții de Apel Timișoara au decis confiscarea și astfel readucerea în patrimoniul statului român a 19 hoteluri și complexuri hoteliere, respectiv a mai multor băi termale din Herculane. Ancheta în acest caz a început în 2016 și avea în vedere infracțiuni săvârșite în perioada 2001-2016. În 2022, DIICOT Timișoara trimitea în judecată 35 de […]
19:30
Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun de la Craiova. Micii sunt mai scumpi decât în București, sarmale 10 lei/100g: ”Cu banii cheltuiți la Craiova puteți vedea Viena liniștiți!” # Aktual24
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost deschis, vineri, cu mare festivism de primarul Lia Olguța Vasilescu. Peste 100.000 de oameni ar fi venit la târg, s-a lăudat Vasilescu, însă foaret mulți oameni sunt șocați de prețurile la mâncare și distracții. ”Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun din […]
Acum 6 ore
19:20
Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun de la Craiova. Micii sunt mai scumpi decât în București, pomana porcului este 15 lei/100g: ”Cu banii cheltuiți la Craiova puteți vedea Viena liniștiți!” # Aktual24
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost deschis, vineri, cu mare festivism de primarul Lia Olguța Vasilescu. Peste 100.000 de oameni ar fi venit la târg, s-a lăudat Vasilescu, însă foaret mulți oameni sunt șocați de prețurile la mâncare și distracții. ”Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun din […]
18:30
Presshub: „Pot judecătorii fi influențați de articole de presă și petiții civice?” – un interviu cu Roxana Pencea, coordonatoarea campaniilor Declic # Aktual24
Declic — o organizaţie civică care militează, printre altele, și pentru transparenţa şi independenţa justiţiei — a contestat în instanţă procedura prin care Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedintă a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), iar acum contestă si cererea CSM ca procesul să fie mutat de la Cluj. Principala […]
17:40
PNL suspectează un posibil blat între PSD și AUR la alegerile din București: „Nu exclud ca AUR să nu își susțină propriul candidat pentru a-l sprijini pe Daniel Băluță” # Aktual24
Deputatul PNL Raluca Turcan susține că AUR ar putea renunța la propriul candidat la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, pentru a-l sprijini pe Daniel Băluță. În emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV, Turcan a afirmat că nu exclude un aranjament politic între PSD și AUR în București. Întrebată dacă se așteaptă la un „blat”, Raluca […]
Acum 8 ore
17:10
Susținere din PNL pentru Ilie Bolojan: „Rezistă atacurilor și bine face. Este cel mai important lider cu pârghii concrete pentru a rezolva problemele țării” # Aktual24
Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat că premierul Ilie Bolojan reușește să facă față atacurilor venite din partea PSD și că „bine face”, afirmând că acesta este liderul cu cele mai solide pârghii executive pentru a corecta problemele acumulate în guvernările anterioare. Turcan subliniază că o parte dintre dificultățile cu care se confruntă în prezent […]
16:40
Apelul rectorului SNSPA: ”Nu vreau să trăiesc într-o capitală condusă de o persoană exaltată, cu grave probleme de moralitate, și, probabil, și de altă natură, promotoare a ‘înțelepciunii rusești’” # Aktual24
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, avertizează că Anca Alexandrescu are șase reale să câștige alegerile dacă atacurile între candidații partidelor pro-europene vor continua. El spune că Alexandrescu are ”grave probleme de moralitate”. ”Avem câteva nume foarte bune pentru Capitală. Și totuși, incapacitatea partidelor pro-europene de a se coordona într-o competiție desfășurată într-un singur tur poate genera […]
16:10
Bucurie pentru Regimul Vucic. SUA au amânat pentru trei luni sancțiunile pentru rafinăria NIS # Aktual24
Washingtonul a acordat un nou răgaz, de 90 de zile, de la regimul sancţiunilor pentru compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), a anunţat sâmbătă un oficial guvernamental sârb, transmite Reuters, citată de Agerpres. NIS, care operează singura rafinărie din Serbia, este cea mai tranzacţionată companie la Bursa de la Belgrad. Compania are aproximativ 13.500 de […]
15:50
Șoșoacă a revenit acasă, în Rusia. Ea este la Soci, unde susține că reprezintă România la BRICS # Aktual24
Europarlamentarul Diana Șoșoacă este iar în Rusia, unde se laudă că reprezintă România la summitul BRICS de la Soci. ”Pentru prima dată, România are reprezentant la BRICS! Cel de-al Doilea Congres BRICS–Europe, Soci, Federația Rusă, 2025”, a transmis Șoșoacă pe Facebook. Sochi, Federația Rusă, găzduiește în perioada 14–15 noiembrie 2025 cel de-al doilea congres BRICS–Europa. […]
Acum 12 ore
15:20
Sondaj CURS (Buble-Tușa): Daniel Băluță și Makaveli apar cu procente surprinzătoare, pe ce loc este Anca Alexandrescu # Aktual24
Un nou sondaj realizat de CURS susține că Daniel Băluță (PSD) ar avea 27% la alegerile pentru Primăria Capitalei, fiind pe primul loc. În sondaj mai apare cu un surprinzător 5% și Makaveli, autointitulat ”influencer”, fost condamnat penal. CURS este patronat de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Tușa s-a aflat alături de Băluță, […]
14:40
Băluță a venit cu soțul Olguței Vasilescu să-și depună candidatura: ”Îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică” # Aktual24
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile parțiale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal. El a declarat că prioritățile sale ca primar general vizează proiecte care să conducă la creșterea calității vieții și scăderea costurilor traiului zilnic pentru locuitorii Capitalei. Alături de Daniel […]
14:10
Pokrovsk nu a căzut. Ucraina a respins 107 atacuri disperate ale Rusiei și menține controlul asupra orașului – VIDEO # Aktual24
Potrivit Statului Major al Ucrainei, pe frontul Pokrovsk au avut loc 107 atacuri și acțiuni ofensive rusești în ultimele 24 de ore, de departe cel mai mare număr raportat pe toate direcțiile într-o singură zi. Confruntările au avut loc în jurul localităților: Volodymyrivka Nykanorivka Rodynske Novopavlivka Lysivka Pokrovsk Kotlyne Udachne Molodetske Kotliarivka Horikhove Filiia Dachne […]
13:50
O brânză Gruyère elvețiană, maturată 18 luni, a fost desemnată „cea mai bună brânză din lume”. A învins peste 5.000 de rivale din 46 de țări # Aktual24
O brânză Gruyère elvețiană a fost încoronată Campioana Mondială a Brânzeturilor în 2025, învingând peste 5.200 de rivale din 46 de țări la premiile mondiale desfășurate în Berna, capitala Elveției. 265 de experți în brânzeturi proveniți din toate colțurile lumii au jurizat World Cheese Awards anul acesta, potrivit capitaloofcheese. Așezate pe mese aparent nesfârșite, acoperite […]
13:40
Președintele Poloniei cere Curții Constituționale interzicerea Partidului Comunist: „Nu există loc pentru glorificarea criminalilor” # Aktual24
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțional Partidul Comunist din Polonia (KPP), susținând că formațiunea promovează ideologii și personaje responsabile pentru moartea a milioane de oameni, inclusiv cetățeni polonezi. Demersul său vine după prăbușirea unei proceduri îndelungate, inițiate în perioada guvernării național-conservatoare (PiS), care urmărea același obiectiv. Administrația prezidențială a anunțat […]
13:20
O analiză ADN revoluționară a sângelui lui Adolf Hitler a scos la iveală niște descoperiri extraordinare despre strămoșii dictatorului și posibilele sale probleme de sănătate. Testele minuțioase efectuate de o echipă de experți internaționali au reușit să infirme un zvon despre originea evreiască a lui Hitler (nu avea) și să stabilească faptul că acesta avea […]
13:10
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o situaţie de criză legată de Taiwan, relatează Kyodo, citată de Agerpres. Ministerul de Externe al Chinei a transmis că „atmosfera din jurul schimburilor interpersonale s-a deteriorat extrem de mult, prezentând […]
12:50
Obrăznicia ambasadei Rusiei după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României: „Opriți livrările de armament către regimul Zelenski” # Aktual24
Ambasada Rusiei în România a reacționat vineri seară, printr-un comunicat amplu, la convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe, unde autoritățile române i-au prezentat fragmente ale unei drone despre care MAE afirmă că ar fi pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Reprezentanții diplomației ruse resping categoric concluziile părții […]
12:40
Columbia cumpără avioane de luptă Gripen de 4,3 miliarde de dolari. A refuzat oferta Statelor Unite # Aktual24
Preşedintele columbian a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva Columbiei, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează AFP, citată de Agerpres. Contractul, care a făcut obiectul unui acord de principiu în aprilie cu compania Saab, vizează […]
12:10
Camera Reprezentanților din SUA va decide marți publicarea integrală a dosarelor Epstein. Zeci de aleși republicani vor vota „pentru” # Aktual24
Camera Reprezentanților SUA va organiza un vot istoric: eliberarea integrală a dosarelor Jeffrey Epstein, miliardarul condamnat pentru trafic sexual de minori, decedat în 2019 într-o închisoare federală. Proiectul de lege, intitulat Epstein Files Transparency Act, obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să publice toate documentele neclasificate, inclusiv e-mailuri, înregistrări telefonice, depoziții și materiale investigative, într-un format […]
11:40
Îl scapă Savonea? „Regele asfaltului”, Nelu Iordache, a mai primit o condamnare și urmează să execute peste 18 ani de închisoare # Aktual24
Omul de afaceri Nelu Iordache, supranumit „Regele asfaltului”, a primit vineri, 14 noiembrie, o nouă condamnare la Tribunalul București, pedeapsa finală cumulată ajungând la 18 ani și o lună de închisoare. Decizia nu este definitivă, dar îl menține pe Iordache în detenție, unde se află din septembrie 2021. În ultimul dosar, DNA l-a acuzat că […]
11:40
O structură fantezistă din Alaska pe care localnicii au început să o numească „Casa Dr. Seuss”, se înalță spre cer la o înălțime imposibilă. Arată ca niște case nepotrivite, așezate una peste cealaltă. Dar casa, numită oficial Turnul Goose Creek, este foarte reală. Situată în Talkeetna, Alaska, casa are o înălțime de aproape 57 de […]
11:10
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl acuză pe Ciprian Ciucu că refuză sistematic dezbaterile publice # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe contracandidatul PNL, Ciprian Ciucu, că refuză sistematic dezbaterile publice și că a șters o postare pe Facebook în doar două minute după ce a acceptat o confruntare pe tema camerelor de supraveghere a traficului. Conflictul dintre cei doi a izbucnit în jurul propunerii USR de […]
10:40
MAGA a murit: Donald Trump o face „lunatică urlătoare” pe cea mai fidelă susținătoare a sa din Congres, Marjorie Taylor Greene, după ce aceasta i-a solicitat să publice dosarele Epstein # Aktual24
Președintele Donald Trump a declanșat vineri, 14 noiembrie, un atac fără precedent împotriva celei mai loiale susținătoare a sa din Congres, Marjorie Taylor Greene (R-GA), retrăgându-i sprijinul politic și amenințând că va susține un adversar în primarele republicane din 2026. Motivul? Insistența lui Taylor Greene de a forța eliberarea integrală a dosarelor Jeffrey Epstein, programată […]
10:30
Când Canada și-a lansat bugetul federal luna aceasta, o mare parte era standard, de la planurile de reducere a serviciului public până la creșterea cheltuielilor pentru apărare. Însă o frază ascunsă în documentul de aproape 500 de pagini a captivat atenția de ambele părți ale Atlanticului: mențiunea că guvernul colaborează cu postul național de radio […]
Acum 24 ore
10:20
Traian Berbeceanu a câștigat procesul cu statul român și va primi 200.000 de euro despăgubiri – bani pe care îi vor plăti toți românii, nu procurorii și ofițerii corupți care i-au fabricat dosare # Aktual24
Fostul comisar-șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a obținut o victorie răsunătoare în justiție: Tribunalul Hunedoara a obligat Statul Român să-i plătească peste 200.000 de euro daune morale și materiale pentru arestarea preventivă nelegală, abuzurile în serviciu și prejudiciul de imagine suferit în urmă cu un deceniu. Decizia, […]
10:10
Vortexul polar se prăbușește: Din decembrie, Europa se va confrunta cu viscole năprasnice și geruri siberiene, iar estul continentului va fi primul afectat # Aktual24
Vortexul polar, uriașa „cupolă” de aer înghețat care învăluie Polul Nord, dă semne dramatice de slăbire la finalul lui noiembrie, deschizând poarta unor valuri de frig extrem în Europa, inclusiv în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că un eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW) – fenomen rar, dar cu impact devastator – ar […]
10:10
Pe urmele bijuteriilor furate de la Luvru: Secretele lumii subterane a bijuteriilor din Anvers # Aktual24
După jaful de la Luvru, poliția belgiană a primit o alertă de la omologii săi francezi, care îi îndemnau să fie atenți la oricine încearcă să vândă bijuteriile furate, potrivit a doi ofițeri de poliție din Antwerp. Alerta a venit prin intermediul rețelei „Pink Diamond”, un canal securizat supravegheat de agenția UE de aplicare a […]
09:50
Sabotajul continuă: Ungaria redirecționează cei 1,5 milioane de euro care îi revin din Fondul European pentru Pace către armata libaneză, nu către cea ucraineană # Aktual24
Ungaria a decis să aloce cei 1,5 milioane de euro din partea sa în Fondul European pentru Pace (EPF) către forțele armate libaneze, refuzând explicit să susțină înarmarea Ucrainei. Anunțul a fost făcut vineri, 14 noiembrie, de ministrul de Externe Péter Szijjártó pe platforma X, subliniind că securitatea națională a Ungariei depinde de stabilitatea Orientului […]
09:40
Primul avatar digital interactiv, cu inteligență artificială, care „readuce la viață” rudele decedate, a fost deja lansat în SUA # Aktual24
Un startup din Los Angeles, 2Wai, a lansat aplicația mobilă HoloAvatar, care permite crearea unor avatare digitale interactive ale rudelor decedate. Disponibilă deja în App Store, tehnologia a stârnit un val de reacții – de la entuziasm la acuzații de „deranjant” și „lipsit de etică” – și a readus în discuție limitele inteligenței artificiale în […]
09:20
Descoperire epocală: cercetătorii spanioli au reușit să elimine complet simptomele de anxietate, prin editarea unei singure gene din creier # Aktual24
Cercetători spanioli au realizat un pas uriaș în lupta împotriva anxietății: au reușit să elimine complet simptomele de anxietate, depresie și izolare socială la șoareci prin corectarea unei singure gene din creier. Descoperirea, publicată recent în Science Alert, ar putea deschide calea spre tratamente noi pentru cele aproximativ 360 de milioane de oameni afectați la […]
09:10
Donald Trump continuă „alba-neagra” cu tarifele:le-a redus pe cele pentru carnea de vită, cafea, roșii și banane la doar câteva zile după ce au intrat în vigoare # Aktual24
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care reduce retroactiv o serie de tarife aplicate importurilor agricole, cu efect imediat începând de joi. Decizia, confirmată de surse citate de CNN, vizează produse precum carnea de vită, roșiile, cafeaua și bananele, dar și alte bunuri agricole larg consumate în Statele Unite. Această […]
09:10
Record mondial: Piesa „It’s a Long Way to the Top” de la AC/DC, cântată de 374 de cimpoieri în Melboune, Australia # Aktual24
Sute de cimpoieri au stabilit un nou record mondial, interpretând piesa „It’s a Long Way to the Top” a trupei AC/DC, potrivit Associated Press. Anunțat drept „Marele turneu al cimpoilor din Melbourne”, spectacolul a avut loc în Piața Federation din Melbourne, unde trupa australiană de hard rock a filmat clipul din 1976, în care a […]
08:40
Guvernul chinez și-a îndemnat cetățenii să evite vizitele în Japonia, după recentele remarci ale premierului nipon # Aktual24
Guvernul chinez și-a îndemnat vineri cetățenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potențiala implicare a Japoniei într-o situație de criză legată de Taiwan, relatează publicația Japan Times. Ministerul de Externe al Chinei a transmis că ”atmosfera din jurul schimburilor interpersonale s-a deteriorat extrem de mult, prezentând riscuri […]
08:40
Un sat din statul american New York nu mai acceptă plângeri prin e-mail sau telefon, după ce a fost copleșit de solicitări online # Aktual24
Un sat aflat la 80 de kilometrii de Manhattan, New York, nu mai permite oamenilor să depună plângeri electronic, după ce oficialii orașului spun că au fost asediați de reclamații online care s-au dovedit a fi nefondate. Satul Islandia, din Long Island impune acum ca plângerile să fie depuse personal. Politica, adoptată luna trecută, împiedică […]
00:40
Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a invitat persoanele care postează online comentarii ostile la adresa sa, la o întâlnire față în față, relatează vineri dpa. Fostul șef al guvernului danez și actualul lider al Partidului Moderat a înființat acum circa două săptămâni pe Facebook un grup de „hate” (ură), cu numele ilustrativ […]
00:20
Un bărbat a primit o condamnare la 13 luni de închisoare pentru furtul celebrului tablou „Fată cu balon” al lui Banksy dintr-o galerie din Londra. Larry Fraser, în vârstă de 49 de ani, a fost condamnat vineri după ce a pledat vinovat la o acuzație de jaf, potrivit Sky News. Tabloul, unul dintre cele mai […]
00:00
Un britanic a fost acuzat că a purtat uniforma cu însemnele Forțelor Majestății Sale fără permisiune la o ceremonie în Duminica Comemorării # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost pus sub acuzare după ce a purtat fără permisiune uniformă de amiral cu însemnele Forțelor Majestății Sale la un eveniment în Duminica Comemorării. Imaginile difuzate în presă și pe rețelele de socializare au arătat un bărbat purtând uniforma și medaliile unui ofițer de marină de […]
14 noiembrie 2025
23:40
Africa de Sud va investiga „misterul” avionului încărcat cu palestinieni care au intrat în țară # Aktual24
Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a declarat că va exista o anchetă privind sosirea „misterioasă” în țară a unui avion charter care transporta 153 de palestinieni din Gaza. Grupul a ajuns pe Aeroportul Internațional OR Tambo, dar inițial li s-a refuzat intrarea și au rămas blocați în avion mai mult de 10 ore, deoarece „nu aveau […]
Ieri
23:20
Un tânăr activist francez, care a înființat o asociație pentru a ajuta victimele violenței legate de droguri și a ajuns cu cauza sa în fața președintelui Emmanuel Macron, și-a pierdut un al doilea frate din cauza unor bande criminale din Marsilia. Mehdi (foto), fratele în vârstă de 20 de ani al lui Amine Kessaci, își […]
22:50
Iranul a interceptat un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall în Strâmtoarea Hormuz # Aktual24
Iranul a interceptat, vineri, un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall care traversa îngustă strâmtoarea Hormuz, ducând nava în apele teritoriale iraniene, a declarat un oficial american. Este prima astfel de interceptare din ultimele luni pe această cale navigabilă strategică. Iranul nu a recunoscut incidentul, deși aceasta are loc în contextul în care Teheranul avertizează din […]
22:20
Accident soldat cu morți și răniți după ce un autobuz a intrat într-o stație din Stockholm # Aktual24
Un autobuz supraetajat a intrat, vineri, într-o stație din Stockholm, accidentul soldându-se cu morți și răniți, a anunțat poliția. Poliția a declarat că mai multe persoane au fost lovite, dar nu a oferit imediat informații despre numărul, sexul sau vârsta lor, potrivit AP. Poliția a tratat accidentul drept „omucidere involuntară”, dar încă investighează. Nu se […]
21:40
Anchetă la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași unde u pacientă a făcut stop cardio-respirator ia personalul medical nu a observat-o # Aktual24
La Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași este anchetă după ce o pacientă din cadrul Secției IV Acuți a suferit un stop cardio-respirator și a zăcut în agonie fără să fie observată de personalul medical. Femeia a murit, iar familia a cerut efectuarea necropsiei. După ce a văzut imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.