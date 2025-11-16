Fiul lui Gușă vrea să devina primar al Ploieștiului. El a fost instalat deja președinte al AUR Ploiești: ”Trebuie să atragem elitele locale”
Deputatul Andrei Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, a devenit noul președinte al organizației AUR Ploiești. El va fi și candidat al partidului la funcția de primar al municipiului la alegerile din 2028. Anunțul a fost făcut de AUR Prahova: „Începând de astăzi, în mod oficial, domnul Andrei Gușă va fi președintele interimar al Organizației AUR […]
• • •
Campania lui Orban în Ungaria, miting ”anti-război” la Győr. Despre UE spune că este un „spin în carne” # Aktual24
Orașul Győr din nord-vestul Ungariei a găzduit sâmbătă mitinguri rivale ale prim-ministrului Viktor Orbán și ale rivalului său din opoziție Péter Magyar, care și-au început campania electorală anticipată. Cu scrutinul apropiindu-se în aprilie, Orbán – aflat în urma în majoritatea sondajelor față de principalul său rival politic, Péter Magyar – urmează să organizeze evenimente în […]
Fiul lui Gușă vrea să devina primar al Ploieștiului. El a fost instalat deja președinte al AUR Ploiești: ”Trebuie să atragem elitele locale” # Aktual24
Ecuadorienii se pronunţă duminică prin referendum în problema revenirii bazelor militare străine în ţara lor şi a unei noi constituţii, în cadrul unei consultări importante pentru preşedintele Daniel Noboa, aliat al SUA, relatează AFP, citată de Agerpres. În schimbul susţinerii sale pentru Washington, Daniel Noboa speră la un sprijin american pentru lupta împotriva bandelor care […]
SUA și Elveția au ajuns la un acord comercial, a declarat reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer. Taxele vor fi reduse la 15%, a anunțat guvernul elvețian într-o postare pe X, relatează CNBC. Ca parte a acordului, companiile elvețiene s-au angajat să investească aproximativ 200 de miliarde de dolari în SUA până la sfârșitul anului […]
Schimbări majore în UK privind politica migraționistă: Londra va elimina accesul automat la beneficii sociale pentru solicitanții de azil # Aktual24
Regatul Unit va pune capăt accesului automat la beneficii sociale pentru solicitanții de azil, ca parte a unei reforme ample care vizează combaterea imigrației ilegale, a anunțat sâmbătă Ministerul de Interne britanic. „Într-un plan istoric, beneficiile automate pentru persoanele care solicită azil vor înceta”, se arată în comunicatul Ministerului de Interne, în timp ce ministrul […]
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie, menţionând că face „un pas imens înainte”, întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative. Ciolacu a fost însoţit pe primarul municipiului Buzău, […]
Încleștarea continuă. Ucraina a aruncat în aer o legătură vitală cu Pokrovsk, un drum controlat de ruși – VIDEO # Aktual24
Luptele grele continuă în Pokrovsk. Invadatorii ruși avansează în oraș, în principal dinspre sud. Forțele ucrainene au răspuns cu un atac aerian puternic pe o stradă și raportează pierderi semnificative în rândul trupelor Kremlinului. În ciuda presiunii intense din partea Rusiei, forțele ucrainene continuă să dețină părți din orașul Pokrovsk din regiunea Donbas. În încercarea […]
Un număr de 191 de arbori au fost plantaţi în Parcul Regele Mihai I în perioada 10 – 14 noiembrie, informează Primăria Municipiului Bucureşti. În această toamnă, în parc au fost plantaţi aproximativ 400 de arbori, în condiţiile în care autoritatea locală îşi propune să ajungă la un total de o mie. „Toamna aceasta aduce […]
O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind declarat decesul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean. În locuinţă a fost găsit şi un bărbat care prezenta urme de violenţă. „La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, […]
PSD pregătește un nou politruc pentru șefia AEP după dezastruosul Greblă. Și-a adus fiica în Guvern, aceasta i-a făcut ”oi” pe manifestanții anti-OUG13 în timpul amplelor proteste din Piața Victoriei # Aktual24
Pesedistul Adrian Ţuţuianu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a anunţat că şi-a depus oficial dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. El demisionat joi din PSD, deoarece legea interzice preşedintelui AEP să fie membru al unui partid politic. „La propunerea Partidului Social Democrat şi după un timp […]
Cotroceniul acuză PSD-ul de joc dublu: blochează reformele şi încearcă să joace simultan rolul de partid de guvernare şi principal opozant # Aktual24
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că premierul Ilie Bolojan nu poartă principala responsabilitate pentru faptul că toate pachetele legislative ale Guvernului nu au fost încă adoptate. În opinia sa, blocajele vin din zona PSD, partid pe care îl acuză că sabotează reforma în administraţie, în timp ce încearcă să îşi conserve beneficiile de partid aflat […]
Șoșoacă, un pericol pentru România. Stă lângă cel care a amenințat România cu rachete, spunând că ”românii nu sunt o națiune” # Aktual24
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă s-a pozat mândră, la Soci în Rusia, alături de Dmitri Medvedev, un individ care deseori a amenințat România și a spus că ”românii nu sunt o națiune”. Prezentă la summitul BRICS de la Soci, Șoșoacă a ținut să anunțe mândră că s-a pozat chiar lângă Medvedev, fost președinte al Rusiei. ”Dupǎ […]
Hunedoara: Tineri reținuți după ce au furat burlanele de cupru de pe pereții unei biserici # Aktual24
Un adolescent de 17 ani şi alţi patru tineri au fost reţinuţi de poliţiştii hunedoreni pentru furt din societăţi comerciale şi de la o biserică, informează, duminică, IPJ Hunedoara. Adolescentul este bănuit de furtul de scule electrice şi motofierăstraie, în valoare de aproximativ 15.000 de lei. Totodată, el este suspectat de comiterea unui furt de […]
Germania ia măsuri dure contra Chinei. Guvernul primește noi atribuții pentru a interzice contracte cu furnizori chinezi în mai multe domenii # Aktual24
Guvernul german va primi noi competențe pentru a interzice furnizorii chinezi, considerați riscanți, în infrastructurile critice ale țării, pe fondul îngrijorărilor privind securitatea cibernetică și dependența de tehnologii sensibile din China. Parlamentul federal de la Berlin, Bundestagul, a aprobat joi un proiect de lege care oferă Ministerului de Interne instrumente suplimentare pentru a interzice utilizarea […]
Japonia și China sunt într-un război diplomatic în care nu au mai fost de decenii. Totul a pornit de la declarația noii șefe a guvernului japonez, Sanae Takaichi. În Parlament, Takaichi a spus că o folosire a forței de către China împotriva Taiwanului ar putea constitui pentru Japonia o „situație care amenință supraviețuirea”, ceea ce […]
SpaceX obține o victorie cheie în industria aviației. Emirates se pregătește să instaleze Starlink pe aeronavele sale # Aktual24
Emirates poartă discuții cu SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru a revizui serviciul de internet al companiei, în contextul în care cea mai mare companie aeriană internațională din lume dorește să își îmbunătățească Wi-Fi-ul în timpul zborului. Aceasta ar putea fi cea mai mare victorie pentru serviciul lui Elon Musk în industria aviației. Acest lucru […]
Israelul ridică un zid pe teritoriul Libanului. Plângere depusă la Consiliul de Securitate al ONU # Aktual24
Libanul a anunţat sâmbătă că va depune o plângere pe lângă Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului din cauza zidului construit de acesta în sudul Libanului şi despre care a raportat vineri FINUL (Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban), transmite AFP. Israelul a respins acuzaţiile FINUL, vorbind despre o ‘întărire a barierei fizice’ […]
Primul reactor nuclear mic Rolls-Royce din Marea Britanie va fi construit în Țara Galilor. Va alimenta 3 milioane de locuințe # Aktual24
Guvernul britanic a anunțat că prima sa centrală cu reactoare modulare mici (SMR) va fi construită la Wylfa, în nordul Țării Galilor, într-un proiect de referință care se așteaptă să furnizeze energie curată pentru echivalentul a aproximativ trei milioane de locuințe. Guvernul a confirmat orașul Wylfa ca amplasament pentru noile „mini-reactoare nucleare”, care sunt cunoscute […]
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul, potrivit Reuters, citată de Agerpres. Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului […]
Ruptură majoră în MAGA. Trump vrea să o elimine din politică pe o fostă susținătoare înflăcărată, aceasta îl acuză de ”agresiune veninoasă” # Aktual24
Președintele Donald Trump și-a retras tot sprijinul pentru congresmena republicană Marjorie Taylor Greene, o conservatoare înflăcărată care a susținut mult timp agenda președintelui, dar a criticat recent mai multe dintre politicile sale. Trump a declarat într-o postare de aproape 300 de cuvinte pe rețelele de socializare că parlamentara din Georgia „s-a radicalizat spre stânga” și […]
Băsescu îl face praf pe Georgescu: ”L-am întâlnit când eram președinte, spunea numai prostii”. Despre Anca Alexandrescu spune că n-are nicio șansă la Primăria Capitalei # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă seară, la România TV, că nu a primit niciodată informații potrivit cărora Călin Georgescu ar fi fost agent al Serviciului de Informații Externe. „Dacă aveam informații, spuneam. Când am fost președinte, mi l-a propus Sorin Frunzăverde. L-am primit, am discutat cu el, mi-am dat seama că spune numai […]
Trump o atacă pe Marjorie Taylor Greene, aliata sa de lungă durată din mișcarea MAGA: „Nu pot răspunde în fiecare zi la apelul unui lunatic care se răzvrătește”. MTG reclamă o serie de „amenințări alimentate de cel mai puternic om din lume” # Aktual24
Şase candidaturi depuse până în prezent pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42. Biroul Electoral Municipal a decis sâmbătă admiterea candidaturilor depuse de Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD), Virgil Alexandru Zidaru […]
Reacție dură de la Cotroceni pentru că ”cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui”: ”Până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan” # Aktual24
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi consideră că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedinteului prin faptul că abuzează de imaginea lui. Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că Nicuşor Dan nu este […]
Șoferul de autobuz arestat după ce trei persoane au fost ucise și alte trei rănite într-un accident produs vineri la Stockholm a fost eliberat sâmbătă. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele incidentului, după ce un autobuz a intrat în oamenii aflați într-o stație de autobuz din capitala Suediei, potrivit BBC. Parchetul a declarat sâmbătă că „nu […]
Papa Leon al XIV-lea a avut o întâlnire cu mai multe vedete de la Hollywood, îndemnându-i pe actori și regizori precum Cate Blanchett, Viggo Mortensen și Monica Bellucci să-și continue munca de „pelerini ai imaginației”, contribuind la „aducerea speranței”. Întâlnirea cu celebritățile a fost o scânteie pentru un papă încă nou în funcție și o […]
Fostul premier al Islandei avertizează: Limba islandeză riscă să dispară din cauza AI și a dominației limbii engleze # Aktual24
Fostul premier al Islandei, Katrín Jakobsdóttir, a declarat că limba islandeză ar putea fi eradicată în doar o generație, din cauza ascensiunii rapide a inteligenței artificiale și a dominației tot mai mari a limbii engleze. Jakobsdóttir, care a demisionat din funcția de prim-ministru anul trecut pentru a candida la președinție după șapte ani de mandat, […]
Detonarea explozibililor confiscați la o secție de poliție din Kashmirul controlat de India ucide nouă persoane # Aktual24
Cel puțin nouă persoane au fost ucise și 32 rănite după ce un depozit de explozibili confiscați au detonat în interiorul unei secții de poliție din Kashmirul indian, a anunțat poliția. Explozia a avut loc în zona Nowgam din Srinagar, principalul oraș al regiunii, în timp ce o echipă de experți criminaliști și polițiști examinau […]
Un fals căpitan a transportat mii de pasageri pentru o companie aeriană cu documente falsificate # Aktual24
Un copilot ar fi falsificat certificate pentru a se califica pentru o poziție de căpitan la o companie aeriană lituaniană și ar fi pilotat zboruri care transportau sute de pasageri în toată Europa. Falsul aviator, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a ocupat funcția de căpitan pentru compania aeriană lituaniană Avion Express pentru o […]
Drulă, despre Anca Alexandrescu: ”I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a avut un mesaj dur, sâmbătă, la adresa Ancăi Alexandrescu, candidata susținută de extremiștii de la AUR. Drulă a spus despre Alexandrescu că este ”candidatul care i-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul”. „Piața Rahova. Mulțumesc pentru încredere, pentru că mi-ați spus păsurile voastre, și pentru […]
Simion îi îndeamnă pe olteni la răscoală: ”În ţară este jale, în ţară este prăpăd. Oltenilor, nu mai este timp de frică, România se ridică” # Aktual24
Liderul extremist al AUR, George Simion, a făcut sâmbătă noi afirmații delirante. El a declarat la Drobeta-Turnu Severin: „În ţară este jale, în ţară este prăpăd. Ţara nu mai există!”. În cadrul conferinţei judeţene AUR Mehedinţi, Simion a susținut că în România este ”dezastru”. „Tinerii pleacă, pensionarii abia supravieţuiesc, familiile trăiesc cu frică la fiecare […]
Un adolescent în vârstă de 17 ani din Beclean, județul Bistrița-Năsăud fost arestat pentru 30 de zile după ce a luat un câine fără stăpân, l-a dus în pădure și l-a schingiuit până când acesta a murit. Poliția l-a reținut pentru 24 de ore. Apoi l-a prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. […]
Decizie a judecătorilor din Timișoara în legătură cu jaful de la Băile Herculane: 19 hoteluri și băi termale readuse în proprietatea statului, 6 acuzați condamnați. Iosif Armaș pierde aproape 5 milioane de euo dar scapă de închisoare # Aktual24
Judecătorii Curții de Apel Timișoara au decis confiscarea și astfel readucerea în patrimoniul statului român a 19 hoteluri și complexuri hoteliere, respectiv a mai multor băi termale din Herculane. Ancheta în acest caz a început în 2016 și avea în vedere infracțiuni săvârșite în perioada 2001-2016. În 2022, DIICOT Timișoara trimitea în judecată 35 de […]
Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun de la Craiova. Micii sunt mai scumpi decât în București, sarmale 10 lei/100g: ”Cu banii cheltuiți la Craiova puteți vedea Viena liniștiți!” # Aktual24
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost deschis, vineri, cu mare festivism de primarul Lia Olguța Vasilescu. Peste 100.000 de oameni ar fi venit la târg, s-a lăudat Vasilescu, însă foaret mulți oameni sunt șocați de prețurile la mâncare și distracții. ”Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun din […]
Presshub: „Pot judecătorii fi influențați de articole de presă și petiții civice?” – un interviu cu Roxana Pencea, coordonatoarea campaniilor Declic # Aktual24
Declic — o organizaţie civică care militează, printre altele, și pentru transparenţa şi independenţa justiţiei — a contestat în instanţă procedura prin care Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedintă a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), iar acum contestă si cererea CSM ca procesul să fie mutat de la Cluj. Principala […]
PNL suspectează un posibil blat între PSD și AUR la alegerile din București: „Nu exclud ca AUR să nu își susțină propriul candidat pentru a-l sprijini pe Daniel Băluță” # Aktual24
Deputatul PNL Raluca Turcan susține că AUR ar putea renunța la propriul candidat la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, pentru a-l sprijini pe Daniel Băluță. În emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV, Turcan a afirmat că nu exclude un aranjament politic între PSD și AUR în București. Întrebată dacă se așteaptă la un „blat”, Raluca […]
Susținere din PNL pentru Ilie Bolojan: „Rezistă atacurilor și bine face. Este cel mai important lider cu pârghii concrete pentru a rezolva problemele țării” # Aktual24
Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat că premierul Ilie Bolojan reușește să facă față atacurilor venite din partea PSD și că „bine face”, afirmând că acesta este liderul cu cele mai solide pârghii executive pentru a corecta problemele acumulate în guvernările anterioare. Turcan subliniază că o parte dintre dificultățile cu care se confruntă în prezent […]
Apelul rectorului SNSPA: ”Nu vreau să trăiesc într-o capitală condusă de o persoană exaltată, cu grave probleme de moralitate, și, probabil, și de altă natură, promotoare a ‘înțelepciunii rusești’” # Aktual24
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, avertizează că Anca Alexandrescu are șase reale să câștige alegerile dacă atacurile între candidații partidelor pro-europene vor continua. El spune că Alexandrescu are ”grave probleme de moralitate”. ”Avem câteva nume foarte bune pentru Capitală. Și totuși, incapacitatea partidelor pro-europene de a se coordona într-o competiție desfășurată într-un singur tur poate genera […]
Bucurie pentru Regimul Vucic. SUA au amânat pentru trei luni sancțiunile pentru rafinăria NIS # Aktual24
Washingtonul a acordat un nou răgaz, de 90 de zile, de la regimul sancţiunilor pentru compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), a anunţat sâmbătă un oficial guvernamental sârb, transmite Reuters, citată de Agerpres. NIS, care operează singura rafinărie din Serbia, este cea mai tranzacţionată companie la Bursa de la Belgrad. Compania are aproximativ 13.500 de […]
Șoșoacă a revenit acasă, în Rusia. Ea este la Soci, unde susține că reprezintă România la BRICS # Aktual24
Europarlamentarul Diana Șoșoacă este iar în Rusia, unde se laudă că reprezintă România la summitul BRICS de la Soci. ”Pentru prima dată, România are reprezentant la BRICS! Cel de-al Doilea Congres BRICS–Europe, Soci, Federația Rusă, 2025”, a transmis Șoșoacă pe Facebook. Sochi, Federația Rusă, găzduiește în perioada 14–15 noiembrie 2025 cel de-al doilea congres BRICS–Europa. […]
Sondaj CURS (Buble-Tușa): Daniel Băluță și Makaveli apar cu procente surprinzătoare, pe ce loc este Anca Alexandrescu # Aktual24
Un nou sondaj realizat de CURS susține că Daniel Băluță (PSD) ar avea 27% la alegerile pentru Primăria Capitalei, fiind pe primul loc. În sondaj mai apare cu un surprinzător 5% și Makaveli, autointitulat ”influencer”, fost condamnat penal. CURS este patronat de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Tușa s-a aflat alături de Băluță, […]
Băluță a venit cu soțul Olguței Vasilescu să-și depună candidatura: ”Îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică” # Aktual24
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile parțiale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal. El a declarat că prioritățile sale ca primar general vizează proiecte care să conducă la creșterea calității vieții și scăderea costurilor traiului zilnic pentru locuitorii Capitalei. Alături de Daniel […]
Pokrovsk nu a căzut. Ucraina a respins 107 atacuri disperate ale Rusiei și menține controlul asupra orașului – VIDEO # Aktual24
Potrivit Statului Major al Ucrainei, pe frontul Pokrovsk au avut loc 107 atacuri și acțiuni ofensive rusești în ultimele 24 de ore, de departe cel mai mare număr raportat pe toate direcțiile într-o singură zi. Confruntările au avut loc în jurul localităților: Volodymyrivka Nykanorivka Rodynske Novopavlivka Lysivka Pokrovsk Kotlyne Udachne Molodetske Kotliarivka Horikhove Filiia Dachne […]
O brânză Gruyère elvețiană, maturată 18 luni, a fost desemnată „cea mai bună brânză din lume”. A învins peste 5.000 de rivale din 46 de țări # Aktual24
O brânză Gruyère elvețiană a fost încoronată Campioana Mondială a Brânzeturilor în 2025, învingând peste 5.200 de rivale din 46 de țări la premiile mondiale desfășurate în Berna, capitala Elveției. 265 de experți în brânzeturi proveniți din toate colțurile lumii au jurizat World Cheese Awards anul acesta, potrivit capitaloofcheese. Așezate pe mese aparent nesfârșite, acoperite […]
Președintele Poloniei cere Curții Constituționale interzicerea Partidului Comunist: „Nu există loc pentru glorificarea criminalilor” # Aktual24
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțional Partidul Comunist din Polonia (KPP), susținând că formațiunea promovează ideologii și personaje responsabile pentru moartea a milioane de oameni, inclusiv cetățeni polonezi. Demersul său vine după prăbușirea unei proceduri îndelungate, inițiate în perioada guvernării național-conservatoare (PiS), care urmărea același obiectiv. Administrația prezidențială a anunțat […]
O analiză ADN revoluționară a sângelui lui Adolf Hitler a scos la iveală niște descoperiri extraordinare despre strămoșii dictatorului și posibilele sale probleme de sănătate. Testele minuțioase efectuate de o echipă de experți internaționali au reușit să infirme un zvon despre originea evreiască a lui Hitler (nu avea) și să stabilească faptul că acesta avea […]
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o situaţie de criză legată de Taiwan, relatează Kyodo, citată de Agerpres. Ministerul de Externe al Chinei a transmis că „atmosfera din jurul schimburilor interpersonale s-a deteriorat extrem de mult, prezentând […]
Obrăznicia ambasadei Rusiei după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României: „Opriți livrările de armament către regimul Zelenski” # Aktual24
Ambasada Rusiei în România a reacționat vineri seară, printr-un comunicat amplu, la convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe, unde autoritățile române i-au prezentat fragmente ale unei drone despre care MAE afirmă că ar fi pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Reprezentanții diplomației ruse resping categoric concluziile părții […]
Columbia cumpără avioane de luptă Gripen de 4,3 miliarde de dolari. A refuzat oferta Statelor Unite # Aktual24
Preşedintele columbian a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva Columbiei, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează AFP, citată de Agerpres. Contractul, care a făcut obiectul unui acord de principiu în aprilie cu compania Saab, vizează […]
