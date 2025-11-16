Momente șocante la Zenica Comentatorul Emil Grădinescu, martor la scene groaznice la finalul meciului cu Bosnia: „Au dat în ei cu sălbăticie. Nu se uitau că sunt și copii”

14:40

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a încercat în direct să-l convingă pe Marius Șumudică (54 de ani), antrenor român, să intervină personal pentru a-l aduce pe Denis Drăguș (26 de ani) la FCSB. Finanțatorul FCSB-ului a sugerat că i-ar face un favor lui Șumudică, întrucât, cu Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, fosta formație antrenată de tehnicianul român.