Nadia, pe „Bernabeu” VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Golazo.ro, 16 noiembrie 2025 23:00
Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă la primul meci de NFL disputat la Madrid, pe legendarul stadion „Santiago Bernabeu”.
• • •
Acum 5 minute
23:50
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv” # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani), a vorbit despre unul dintre jucătorii problematici pe care i-a antrenat de-a lungul carierei, Mario Jardel (52 de ani).
Acum 30 minute
23:30
„De gheață!” Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România + ironie amară a fanilor bosniaci : „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Esmir Bajraktarevic (20 de ani), jucătorul celor de la PSV, a fost suprins jucându-se Solitaire, după reușita în fața „tricolorilor”.
Acum o oră
23:00
Acum 2 ore
22:40
Sinner, parcus perfect VIDEO. Italianul l-a învins pe Alcaraz și a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este din nou triumfător la Turneul Campionilor.
22:10
Momente șocante la Zenica Comentatorul Emil Grădinescu, martor la scene groaznice la finalul meciului cu Bosnia: „Au dat în ei cu sălbăticie. Nu se uitau că sunt și copii” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii meciului la Prima TV, a dezvăluit că a fost martor la scenele incredibile prin care au trecut suporterii „tricolorilor”.
22:00
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile # Golazo.ro
România va fi în ultima urnă pentru tragerea primului baraj și va evolua în deplasare
Acum 4 ore
21:50
Ronaldo, influență uluitoare Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a avut un impact imens asupra naționalei Portugaliei, de la debutul său din anul 2003.
21:40
„Singura scăpare” Valeriu Iftime propune un înlocuitor pentru Mircea Lucescu: „E clar că nu va mai continua la baraj” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Valeriu Iftime (65 de ani) a comentat înfrângerea „tricolorilor” din preliminariile CM 2026.
21:00
Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani, cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng” # Golazo.ro
UNGARIA - IRLANDA 2-3. Troy Parrott (23 de ani), jucătorul celor de la AZ Alkmaar, nu și-a putut stăpânii emoțiile după ce a devenit erou național.
20:50
„Trebuia să protestăm” Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Dacă ieșeam de pe teren?” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre scandările rasiste ale suporterilor bosniaci la adresa „tricolorilor”.
20:50
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre scandările rasiste din partida Bosnia - România, scor 3-1.
20:30
Panică la Turneul Campionilor FOTO: Finala dintre Alcaraz și Sinner, întreruptă timp de 11 minute și jumătate » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Finala Turneului Campionilor a fost întreruptă timp de 11 minute și jumătate, după ce unui spectator i s-a făcut rău.
Acum 6 ore
19:50
Imagini impresionante VIDEO. „Opriți genocidul”. Peste 50.000 de oameni au asistat la meciul Palestina - Țara Bascilor # Golazo.ro
Naționala de fotbal a Palestinei a disputat un meci caritabil împotriva unei selecționatei Țării Bascilor.
19:50
„Te ia la mișto Mihăilă!” Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Bîrligea după gestul de la golul cu Bosnia: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător?!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Daniel Bîrligea (25 de ani), ca urmare a modului în care acesta s-a bucurat la golul marcat împotriva Bosniei.
19:50
Campanie cu stadionul Dinamo Candidatul Băluță dă asigurări că noua arenă va fi terminată în eventualul său mandat de primar: „Trebuie!” # Golazo.ro
Daniel Băluță, edilul sectorului 4 și unul dintre candidații la Primăria București, a dezbătut în campanie și subiectul arzător al stadionului Dinamo.
19:40
Scandal la depunerea candidaturii VIDEO Nețoiu a venit cu taraful și a fost ținta acuzațiilor: „Securistule, ai bătut oameni la secția 10!” # Golazo.ro
Gigi Nețoiu, 66 de ani, a mers azi la Biroul Electoral Municipal, pentru a-și depune candidatura la Primăria Capitalei, alături de un alt candidat, Eugen Teodorovici.
19:10
„Nu e normal să vii cu ifose” Mihai Stoica l-a criticat dur pe Andrei Rațiu, după meciul cu Bosnia: „Joacă așa cum ai jucat cu Real Madrid!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, l-a criticat dur pe Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei naționale.
18:30
Dortmund - Bistrița 32-36 Gloria câștigă cu același scor ca în România și continuă parcursul excelent în Liga Campionilor # Golazo.ro
Borussia Dortmund - Gloria Bistrița 32-36. Echipa antrenată de Carlos Viver a câștigat ultimul meci programat în acest an în Liga Campionilor.
18:30
FRF face reclamație la FIFA Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că va reclama la FIFA condițiile de organizare a partidei cu Bosnia, meci disputat la Zenica.
18:20
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL! Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri # Golazo.ro
Portugalia a obținut calificarea la CM 2026, după ce a învins Armenia, într-un meci fără istoric, scor 9-1.
Acum 8 ore
17:40
Emeric Ienei, omagiat la Budapesta La partida dintre Ungaria și Irlanda a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor # Golazo.ro
Emeric Ienei a fost omagiat la partida Ungaria - Irlanda, în preliminariile pentru Campionatul Mondial.
17:40
Dinamo, surclasată VIDEO+FOTO Metaloglobus, victorie categorică în fața „câinilor”, într-un meci amical disputat la Săftica # Golazo.ro
Dinamo a fost învinsă categoric de Metaloglobus, scor 0-3, într-un meci amical disputat cu porțile închise, la Săftica.
17:10
Neymar, în lacrimi VIDEO. Starul nu și-a stăpânit emoțiile după ce Santos a învins o candidată la titlu și a ieșit din zona retrogradării # Golazo.ro
Santos - Palmeiras 1-0. Neymar (33 de ani), vedeta echipei de pe Urbano Caldeira, a izbucnit în lacrimi la finalul meciului.
17:00
Amendați cu o jumătate de milion de euro Karim Adeyemi și soția sa au scăpat de închisoare, după ce au fost prinși cu arme ilegale # Golazo.ro
Karim Adeyemi (23 de ani), atacantul cu origini românești al Borussiei Dortmund, se află în centrul unui scandal în Germania, după ce autoritățile au descoperit în locuința sa două arme deținute ilegal.
16:20
Bosnia - România 3-1. Basarab Panduru (55 de ani), component al Generației de Aur, i-a ironizat pe jucători pentru prestația din repriza secundă.
16:10
Cum au sărbătorit bosniacii Președintele federației a cântat împreună cu jucătorii. Imagini din vestiar # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Vico Zeljkovic (37 de ani), președintele federației bosniace de fotbal, a transmis un mesaj public în urma victoriei de la Zenica.
Acum 12 ore
15:40
„Chiar eram mirat” Opinie contracurent în privința arbitrajului de la meciul Bosnia - România: „Nu bun, foarte bun” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoica (60 de ani), managerul celor de la FCSB, crede că prestația arbitrului Michael Oliver a fost una bună.
15:30
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „Va sta în tribună până îi cresc rădăcini&rdq # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a mustrat pe Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul, marcator în meciul Bosnia – România 3-1, și-a replicat gestul care îi adusese o eliminare în Superliga. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, crede că gestul a fost doar o glumă și nu vede situația la fel ca Mihai Stoica.
15:00
Bosnia - România 3-1. Jurnaliștii de la Sarajevo îi consideră vinovați pe suporterii „tricolorilor” pentru huiduielile din timpul imnului.
14:40
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a încercat în direct să-l convingă pe Marius Șumudică (54 de ani), antrenor român, să intervină personal pentru a-l aduce pe Denis Drăguș (26 de ani) la FCSB. Finanțatorul FCSB-ului a sugerat că i-ar face un favor lui Șumudică, întrucât, cu Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, fosta formație antrenată de tehnicianul român.
14:30
„Va fi ceva special, credeți-mă” Selecționerul Bosniei a lăudat doi jucători + Nu se teme de meciul cu Austria: „O șansă unică” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul gazdelor, a fost mulțumit de evoluția „dragonilor”.
14:00
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj # Golazo.ro
Naționala României a înregistrat în meciul din Bosnia (1-3) cea mai slabă posesie din mandatul lui Mircea Lucescu, stârnind îngrijorare înainte de barajul din martie.
13:30
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant # Golazo.ro
Fotbalistul a cedat după eliminarea din meciul Bosnia - România 3-1 și a părăsit conferința de presă în lacrimi.
12:30
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Ciprian Marica (40 de ani), fost internațional român, a vorbit despre înfrângerea de la Zenica. Fostul atacant de la Schalke și Stuttgart a transmis un avertisment Federației Române de Fotbal (FRF).
12:10
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru, a analizat deciziile „centralului” Michael Oliver (40 de ani).
11:50
A explicat căderea „tricolorilor” Florin Bratu, după cele 3 goluri încasate de România în meciul cu Bosnia: „Eu știu cum se întâmplă” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Florin Bratu (45 de ani), fost internațional, a explicat de ce elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani) s-au prăbușit în joc după o primă repriză excelentă.
11:30
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Bosnia - România.
11:20
„Am meritat victoria” Edin Dzeko, entuziasmat după victoria Bosniei în fața României: „Această echipă are viitor” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Edin Dzeko (39 de ani) crede că evenimentele din prima jumătate a reprizei secunde au oferit un avantaj „dragonilor”.
11:00
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani) a vorbit despre situația lui Mircea Lucescu și dacă selecționerul va continua sau nu la echipa națională.
Acum 24 ore
10:50
„Pretențiile unei națiuni mari, resursele unei națiuni mici” Un fost internațional critică așteptările fanilor: „Ignorăm realitatea” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Florin Gardoș (37 de ani) a criticat așteptările pe care le consideră nerealiste legate de națională. Fostul fundaș a mai spus că România nu poate concura cu echipe mult mai valoroase.
10:30
„Barajul e cel mai important” Chipciu se așteaptă la o „dublă” complicată după înfrângerea de la Zenica + Ce a zis despre Drăguș # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Alexandru Chipciu (36 de ani) crede că „tricolorii” s-au relaxat după ce au dominat prima repriză și au dat șansa gazdelor să controleze jocul.
10:20
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre ce li s-a întâmplat comentatorilor Emil Grădinescu și Costi Mocanu.
10:10
„Vârtej al neputinței” Mihai Stoichiță, despre înfrângerea de la Zenica + A vorbit despre o posibilă revanșă # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre eșecul de la Zenica din penultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
09:20
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Mircea Lucescu nu acceptă criticile. Sâmbătă noapte, la conferința de presă care a urmat eșecului din Bosnia (1-3), selecționerul s-a aprins când i s-a arătat o eroare mare în jocul „tricolorilor”.
02:00
A ieșit plin de sânge FOTO. Cum arată Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată. Adversarul a scăpat nepedepsit: „Arbitrul mi-a spus că a greșit” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Marius Marin (27 de ani), a vorbit despre cele întâmplate la Zenica, la finalul partidei.
02:00
A urlat la ziariștii bosniaci! VIDEO. Mircea Lucescu a reacționat șocant la conferința de presă: „Eu vorbesc, nu tu!” # Golazo.ro
Mircea Lucescu s-a înfuriat și s-a răstit la un jurnalist bosniac în timpul conferinței de la Zenica. „Aici noi trebuie să vorbim. Tu ce vrei?”.
01:40
Denis Drăguș, dărâmat VIDEO. Atacantul și-a găsit cu greu cuvintele după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau doar să-mi cer scuze” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș (26 de ani) și-a prezentat scuzele, după cartonașul roșu încasat în minutul 67 al partidei, când scorul era 1-1.
01:10
„Arbitrul le-a permis tot!” Mircea Lucescu, despre bosniaci: „Dacă noi suntem țigani , ei ce sunt?” + Întrebarea care l-a făcut să plece de la interviu # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a comentat cele întâmplate la Zenica, la finalul partidei.
01:00
Ianis Hagi, furios pe arbitru A răbufnit după eșecul cu Bosnia: „Asta i-am spus! Mi-a comunicat că e «primul pas» ” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a comentat cele întâmplate, la finalul partidei.
01:00
Provocatori Ce au făcut ultrașii români la sfârșitul jocului de la Zenica » Scutierii care-i păzeau au intrat tare în ei # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. La finalul partidei, fanii radicali ai „tricolorilor” n-au acceptat înfrângerea și au incitat tot stadionul Bilino Polje. Trupele de șoc ale poliției bosniace i-au împins și i-au făcut să se oprească.
