Învierea lui Hristos (Semnul Profetului Iona)
Ziarul Lumina, 16 noiembrie 2025 22:20
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Despre Întruparea Domnului, Cartea a VI-a, Cap. XXIII, 3-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 853-854„După pilda Profetului Iona (Matei
Fraților, voi sunteți mărirea și bucuria noastră. De aceea, nemaiputând răbda, noi am hotărât să rămânem singuri la Atena. Și am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu și
„În vremea aceea, adunându-se mulțime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul # Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie Taumaturgul a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275) şi s-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinţi bogaţi. După moartea tatălui său, pe când Grigorie avea
Diaspora creează, în continuare, emoție. Mai ales când e decuplată de politic, adică de dihonia partizanatului. Ea este tulburător de emoționantă atunci când se roagă, când Îi cântă lui Dumnezeu, când se
E foarte comod: stai acasă pe scaun ori în fotoliu, pe canapea sau chiar în pat, cu laptopul ori telefonul în față, te plimbi pe Internet, făcând ceea ce englezii numesc window shopping, iar francezii, mai
Prin însăși definiția sa, exilul a constituit o acțiune negativă la adresa omului și consta într-o pedepsire a acestuia prin separarea de tot ceea ce îi era drag - familie, patrie, situație socială. Nimeni din
Covor potopit de frunze ruginii, ici reavăn, colo ridat de seceta verii, așterne toamna peste lume. Răcoarea dimineții trâmbițează sosirea celei de-a treia fiice a anului. Berzele ne-au părăsit demult,
Miere, smochine, bomboane. Ce au în comun aceste produse? Gustul dulce. Trăim într-o perioadă în care mugurii noștri gustativi sunt suprastimulați de cantitățile mari de zahăr și alți îndulcitori, naturali
Municipiul Bistriţa a fost inclus în reţeaua oraşelor creative UNESCO, în domeniul arhitecturii, a anunţat recent primarul Gabriel Lazany. „Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a mo
Muzeul Național al Literaturii Române Iași (MNLRI), în colaborare cu Penitenciarul Iași, va organiza, în 21 noiembrie 2025, activitatea educativă „Muzeul Copilăriei în Comunism. Istorie și educație”. Zece
Peste 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu au lansat un apel public către Ministerul Culturii, dar și către autoritățile locale din domeniul culturii, pentru declanşarea în regim de urgenţă a
Italia, Spania, Grecia şi Cipru vor trebui să primească ajutor anual de la alte țări pentru rezolvarea situației a cel puţin 30.000 de migranți. Anunțul de marțea trecută al Comisiei Europene deschide
Africa de Sud va găzdui în weekend (22-23 noiembrie), la Johannesburg, summitul G20 care reunește ţările industrializate (Germania, Franţa, Statele Unite, Japonia, Canada, Italia, Marea Britanie), țările mari
Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercurea trecută legea bugetului care pune capăt celei mai lungi paralizii a Administrației federale din istorie, relatează AFP. Legea fusese blocată 43 de zile
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a dat asigurări că se află la conducerea unei „echipe unite”, la câteva ore după ce unul din miniştrii săi a dezminţit că ar fi vrut să îl răstoarne de la putere,
Parlamentul European a dezbătut arhitectura noului buget pe termen lung al UE (2028-2034), după ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o serie de amendamente, prin care s-ar aduce încă 64 mi
Sfânta Euharistie, anunțată de Mântuitorul Iisus Hristos în cuvântarea euharistică (cf. Ioan 6) rostită după ce a înmulțit cele cinci pâini și cei doi pești cu care a săturat o mulțime de oameni, devine
Despre Sfântul Cuvios Arsenie Mărturisitorul de la Prislop, a cărui proclamare locală a canonizării se petrece pe 28 noiembrie, uneori devine aproape o impietate să vorbim. Atât de mare și neprețuit este
Poate este mai puțin cunoscut faptul că singurul cuvânt autentic al Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie Mărturisitorul de la Prislop, care este înregistrat audio și care circulă și
Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) Luca 12, 16-21Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug țarina. Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am
Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, „Sfântul Ardealului”, a aprofundat în cuvintele sale duhovnicești, de o intensă adâncime, adevărurile esențiale ale credinței și ale vieții creștine. Radiografiile
Oricât s-a străduit Securitatea ca Sfântul Cleopa de la Sihăstria să nu-l întâlnească pe Sfântul Arsenie de la Prislop, Dumnezeu a rânduit altfel. Într-adevăr, nu s-au văzut, însă Duhul Sfânt le-a
Protopopiatul Tinca a desfășurat, în ultimele două săptămâni, o campanie de donare de sânge, organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, la inițiativa Preasfințitului Părinte
La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă,
Anunț privind demararea procedurii competitive pentru atribuirea „Construire centrală fotovoltaică (Prosumator) Mănăstirea Turnu” # Ziarul Lumina
Informații generale privind achizitorul: MĂNĂSTIREA TURNU, cu sediul în jud. Prahova, com. Târgșoru Vechi, str. Mănăstirii nr. 2, cod unic de înregistrare 11511620, persoană de contact: Iulian
În perioada 10-11 noiembrie 2025, Iașiul a devenit centrul unui amplu dialog între teologie, știință și vocația slujirii aproapelui, găzduind prima ediție a Simpozionului Național Studențesc „Mitropolit Pimen Georgescu”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub genericul „Omul în fața provocărilor lumii contemporane”, o temă ce a invitat la reflecție, dialog și comuniune între credință și cunoaștere.
Joi, 13 noiembrie 2025, în cadrul activităților social-filantropice derulate ca parte a proiectului „Coeziune socială și comuniune de credință”, zona București-Ilfov, Penitenciarul București-Rahova a găzduit conferința cu titlul „Importanța Catedralei Mântuirii Neamului din perspectiva jertfei eroilor români pentru libertatea și demnitatea națională - considerații istorice”. Prelegerea a fost susținută de părintele prof. dr. Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.
În prima duminică din Postul Nașterii Domnului, a 25‑a după Rusalii, în mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune la Catedrala Patriarhală din București a poposit Preasfințitul Părinte Varlaam
Joi, 13 noiembrie 2025, în cadrul activităților social‑filantropice derulate ca parte a proiectului „Coeziune socială și comuniune de credință”, zona București‑Ilfov, Penitenciarul București‑Rahova a
Înțelesurile duhovnicești bogate ale pildei samarineanului milostiv au fost tâlcuite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Duminica a 2
Biserica noastră l-a cinstit astăzi, 15 noiembrie, pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț: isihast, stareț al mai multor mănăstiri din Țara Moldovei, organizator și înnoitor al vieții monahale. La Mănăstirea
Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, judeţul Alba, a trecut la Domnul în dimineața zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 73-74„Când Domnul a spus: Faceți-vă prieteni, nu s-a oprit numai la aceste cuvinte, ci a
Prochimen glasul al 8-lea: Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru (Ps. 75, 11).Stih: Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui (Ps. 75, 1).Fraților, vă
Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei era evreu de neam şi a fost unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Înainte de a fi chemat de Hristos-Domnul să-I fie ucenic, Matei fusese vameş în
„Zis-a Domnul: Nimeni, aprinzând făclia, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o așază în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Că nu este nimic tăinuit care să nu se arate și
Fraților, vă fac cunoscut harul lui Dumnezeu cel dăruit în Bisericile Macedoniei; că, în multa lor încercare prin necaz, prisosul bucuriei lor și sărăcia lor cea adâncă au sporit în bogăția dărniciei
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLIV, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 521-522„(Iisus) îi învață să caute înrudirea cealaltă, mai mare și mai proprie dec
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ; Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv diaconul # Ziarul Lumina
Sfântul Paisie (†1794) s-a născut în oraşul Poltava din Ucraina, în anul 1722, într-o familie preoţească. Din botez a primit numele Petru. A fost dat să înveţe la Academia Teologică din Kiev, întemeiată
Nimic întâmplător! În ajunul pomenirii Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, drumurile m-au dus către Termoli. Cineva grăbit ar putea spune că este vorba despre o simplă coincidență.
Doi ostenitori ai Administrației Patriarhale au primit vineri, 14 noiembrie 2025, Ordinul „Credință și Comuniune” din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ordinul, care
În fiecare an, în ziua de 14 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama. Cu acest prilej, biserica aflată în complexul Universității Naționale de Știință și
A 12-a ediție a Conferinței Naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească” a continuat joi, 13 noiembrie, cu prima sesiune de comunicări științifice și s-a încheiat vineri cu
În anul 1980, în timpul vacanţei de vară, cinci tineri membri ai corpului didactic de la Institutul Teologic de Grad Universitar din București au primit burse de studii în Germania. Preotul Viorel Ioniţă,
La Tulcea s‑au desfăşurat joi, 13 noiembrie 2025, lucrările Conferinţei semestriale a preoţilor din Episcopia Tulcii, dedicată Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din
ASCOR Arad a sărbătorit Ziua Internațională a Bibliei prin oferirea a 100 de Sfinte Scripturi către copiii și tinerii din medii defavorizate.Cele 100 de exemplare au fost achiziționate în cadrul proiectului
Dialog între teologie și știință la prima ediție a Simpozionului „Mitropolit Pimen Georgescu” de la Iași # Ziarul Lumina
În perioada 10‑11 noiembrie 2025, Iașiul a devenit centrul unui amplu dialog între teologie, știință și vocația slujirii aproapelui, găzduind prima ediție a Simpozionului Național Studențesc „Mitropolit
Protopopiatul Tinca a desfășurat, în ultimele două săptămâni, o campanie de donare de sânge, organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, la inițiativa Preasfințitului Părinte
