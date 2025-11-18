Mănăstirea Slatina, o academie a spiritului
Ziarul Lumina, 18 noiembrie 2025 15:20
Pe valea largă ce desparte ținutul Sucevei de cel al Neamțului, sub un versant împădurit, Mănăstirea Slatina își ocrotește istoria și legendele. Azi, cine ajunge să o vadă înțelege ce înseamnă
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
15:20
Pe valea largă ce desparte ținutul Sucevei de cel al Neamțului, sub un versant împădurit, Mănăstirea Slatina își ocrotește istoria și legendele. Azi, cine ajunge să o vadă înțelege ce înseamnă
Acum 2 ore
14:20
Mesaj de felicitare transmis IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului # Ziarul Lumina
București, 17 noiembrie
Acum 4 ore
13:40
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au organizat vineri, 14 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”. Activitatea s‑a desfășurat la Școala
13:40
Biserica românească din Micherechi, Ungaria, și‑a sărbătorit hramul duminică, 16 noiembrie, la o săptâmână după sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Cu acest prilej, a fost oficiată
13:30
La pomenirea Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, reorganizatorul obștilor monahale pe ritmul isihast al rugăciunii lui Iisus, cunoscută și ca rugăciunea inimii, tot într‑o isihie prelungită de ceva timp bun
12:20
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a aniversat luni, 17 noiembrie, patru decenii de la hirotonia sa întru arhiereu și instalarea ca Arhiereu‑vicar al Eparhiei Râmnicului
12:20
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat duminică, 16 noiembrie, Parohia Voislova, județul Caraș‑Severin. Părintele Episcop Lucian a sfințit două icoane din mozaic așezate deasupra
Acum 6 ore
10:10
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit Sfânta Liturghie în Duminica a 25‑a după Rusalii, la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din
Acum 8 ore
09:40
București, 17 noiembrie
Acum 24 ore
21:50
Politehnica Bucureşti organizează o nouă ediţie a celui mai mare târg universitar de joburi din ţară, POLIJobs, în zilele de 18 şi 19 noiembrie, la Bucureşti, la Rectoratul Politehnicii (Splaiul Independenţei
21:50
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de marfă, comparativ cu tariful de referinţă publicat în decembrie 2024, conform
21:50
Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ, în condiţiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la
21:50
Conceptul central al Strategiei Naţionale de Apărare, prezentată săptămâna trecută de preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Cotroceni, este „independenţa solidară”,
21:50
Joong Shik Kang, șeful misiunii FMI la București, a avut în septembrie o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan # Ziarul Lumina
Boardul Fondului Monetar Internaţional recomandă României să continue aplicarea de politici şi reforme structurale cu rol de a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea
21:50
Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” găzduiește, în galeria „Theodor Aman”, expoziția artistei Adina Romanescu, intitulată „Sciitori români”, cu lucrări ce pun în valoare puterea de expresie
21:50
Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor și colecționar” prezintă, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”, expoziția „George Enescu - promotor al copiilor minune ai muzicii”, centrată pe
21:40
Organizația Tinerilor din București abordează un subiect extrem de actual în vremurile în care trăim, în cadrul conferinţei „Autenticitate în era inteligenței artificiale”, care are loc astăzi, de la
21:40
În urmă cu 122 de ani, în ziua de 16 noiembrie, venea pe lume cel mai mare teolog ortodox al secolului 20, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Teologul şi scriitorul ortodox Olivier Clément scria, în
21:40
Textul de față a fost provocat și este motivat de câteva studii foarte recente privind opera și persoana Părintelui Stăniloae care, sub pretenția unei cercetări „obiective”, mai riguroase și mai bogate,
21:40
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a dat startul atelierelor „Călător prin tradiții de iarnă”. Până în 13 decembrie, cei mici vor avea ocazia să picteze icoane pe sticlă, să confecționeze o
21:40
Muzeul Național al Țăranului Român vernisează, în 28 noiembrie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, aducând în prim-plan
21:10
Fraților, acum noi suntem vii, dacă voi stați neclintiți întru Domnul. Și ce mulțumire pentru voi putem să dăm în schimb lui Dumnezeu, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi, înaintea
21:00
„Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, atunci și trupul tău este întunecat. Ia seama, deci, ca lum
21:00
Sfântul Mucenic Platon (†302) era din ţara Galatiei, din cetatea Ancira, frate cu mucenicul Antioh, născut din părinţi creştini, şi crescut în dreapta credinţă. Deşi tânăr cu anii, cu înţelepciunea era
21:00
Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 35-36, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 322-323„Precum se liniștește marea tulburată când se varsă untdelemn în ea, furtuna ei fiind biruită de calitatea aceluia, așa
20:50
Lectura Decalogurilor oferă cititorului ocazia unui examen de conștiință cu privire la propria trăire religios-morală, alături de o modalitate fermă de a învăța cum să reacționăm în fața vântului rece
19:50
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului felicitat la aniversarea a 40 de ani de arhierie # Ziarul Lumina
București, 17 noiembrie
19:20
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: secretar, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioada de candidare 15-30 noiembrie;
19:20
La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă,
19:00
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, a săvârșit luni, 17 noiembrie, slujba Înmormântării maicii Ierusalima Ghibu, la Mănăstirea
Ieri
15:30
Scriitorul Grigore Ilisei și‑a serbat duminică, 16 noiembrie a.c., cu anticipație, aniversarea zilei de naștere, la Mănăstirea Văratec, în Ținutul Neamțului, unde a lansat volumul recent apărut la Editura Do
15:20
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea tulceană Rachelu s-a aflat în zi de sărbătoare în Duminica a 25-a după Rusalii, 16 noiembrie 2025, întrucât în mijlocul credincioșilor
15:10
Numeroși credincioși din Capitală au participat sâmbătă, 15 noiembrie, la cel de-al treilea hram al Parohiei Șerban Vodă din sectorul 4, „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț”. Au avut ocazia să se închine
15:10
Numeroși credincioși din satul Dumbrăvița, județul Arad, s-au strâns duminică, 16 noiembrie, în gând de rugăciune, pentru a participa la târnosirea noii biserici parohiale, cu hramul „Nașterea Maicii
15:00
Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei”, prezentat la Londra, de ziua de naștere a Majestății Sale Regele Charles al III-lea # Ziarul Lumina
Ambasada României la Londra a găzduit, în 14 noiembrie 2025, vernisajul expoziţiei şi prezentarea volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, in honorem Majestății Sale Regele Charles al III-lea,
14:10
În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au început vineri, 14 noiembrie, lucrările Simpozionului Internaţional „De la sinodalitatea
13:50
La Catedrala Episcopală din Slobozia, județul Ialomița, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 16 noiembrie, de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, împreună cu un
13:30
Credincioșii din municipiul Galați au participat duminică, 16 noiembrie, la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în Catedrala Arhiepiscopală din oraș.
13:30
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a sfințit sâmbătă, 15 noiembrie, biserica din stâncă, cu hramurile „Sfânta Treime” și „Duminica Tuturor Sfinților”, de la Mănăstirea Piatra
13:20
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 16 noiembrie, la schitul din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș, se arată pe
12:50
În ziua de cinstire a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, 14 noiembrie, Paraclisul Arhiepiscopal „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din incinta Centrului eparhial din Buzău
12:40
În ziua de 16 noiembrie, în Duminica a 25‑a după Rusalii, Catedrala Mitropolitană din Craiova a îmbrăcat haine de sărbătoare. Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul
12:20
Cu deosebită bucurie, am primit invitația de a participa la cea de-a III-a ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului în perioada 17-18 noiembrie 2025 de către
12:00
Stavrofora Ierusalima Ghibu, stareța Mănăstirii Râmeț, un simbol al rezistenței prin credință și curaj mărturisitor în perioada regimului comunist # Ziarul Lumina
„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32)Cu inimile îndurerate și cu recunoștință pentru credinţa
11:10
În prima duminică din Postul Naşterii Domnului, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost săvârşită Sfânta Liturghie, urmată de un Te Deum şi lansarea unui volum omagial dedicat
01:40
Consiliul de administrație al Grădiniței cu P.P. Waldorf Eruditio, cu sediul în localitatea București, str. Orșova, nr. 77, sector 6, tel. 0723346791 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor
16 noiembrie 2025
22:20
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Despre Întruparea Domnului, Cartea a VI-a, Cap. XXIII, 3-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 853-854„După pilda Profetului Iona (Matei
22:20
Fraților, voi sunteți mărirea și bucuria noastră. De aceea, nemaiputând răbda, noi am hotărât să rămânem singuri la Atena. Și am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu și
22:00
„În vremea aceea, adunându-se mulțime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona
21:50
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul # Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie Taumaturgul a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275) şi s-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinţi bogaţi. După moartea tatălui său, pe când Grigorie avea
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.