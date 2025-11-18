Mănăstirea Slatina, o academie a spiritului

Ziarul Lumina, 18 noiembrie 2025 15:20

Pe valea largă ce desparte ținutul Sucevei de cel al Neamțului, sub un versant împădurit, Mănăstirea Slatina își ocrotește istoria și legendele. Azi, cine ajunge să o vadă înțelege ce înseamnă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 30 minute
15:20
Mănăstirea Slatina, o academie a spiritului Ziarul Lumina
Pe valea largă ce desparte ținutul Sucevei de cel al Neamțului, sub un versant împădurit, Mănăstirea Slatina își ocrotește istoria și legendele. Azi, cine ajunge să o vadă înțelege ce înseamnă
Acum 2 ore
14:20
Mesaj de felicitare transmis IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului Ziarul Lumina
București, 17 noiembrie
Acum 4 ore
13:40
Campanie de educație pentru sănătate la o școală prahoveană Ziarul Lumina
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au organizat vineri, 14 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”. Activitatea s‑a desfășurat la Școala
13:40
Hramul Parohiei Micherechi din Ungaria Ziarul Lumina
Biserica românească din Micherechi, Ungaria, și‑a sărbătorit hramul duminică, 16 noiembrie, la o săptâmână după sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Cu acest prilej, a fost oficiată
13:30
Urcuş tainic spre luminoasele lăcașuri de sus Ziarul Lumina
La pomenirea Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, reorganizatorul obștilor monahale pe ritmul isihast al rugăciunii lui Iisus, cunoscută și ca rugăciunea inimii, tot într‑o isihie prelungită de ceva timp bun
12:20
Patru decenii de arhierie pentru Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a aniversat luni, 17 noiembrie, patru decenii de la hirotonia sa întru arhiereu și instalarea ca Arhiereu‑vicar al Eparhiei Râmnicului
12:20
Înnoire și binecuvântare la Parohia Voislova din Caraș‑Severin Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat duminică, 16 noiembrie, Parohia Voislova, județul Caraș‑Severin. Părintele Episcop Lucian a sfințit două icoane din mozaic așezate deasupra
Acum 6 ore
10:10
Slujire arhierească la Catedrala din Suceava Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit Sfânta Liturghie în Duminica a 25‑a după Rusalii, la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din
Acum 8 ore
09:40
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului felicitat la 40 de ani de arhierie Ziarul Lumina
București, 17 noiembrie
Acum 24 ore
21:50
Târg universitar de joburi Ziarul Lumina
Politehnica Bucureşti organizează o nouă ediţie a celui mai mare târg universitar de joburi din ţară, POLIJobs, în zilele de 18 şi 19 noiembrie, la Bucureşti, la Rectoratul Politehnicii (Splaiul Independenţei
21:50
Creștere a RCA în ultimul an Ziarul Lumina
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de marfă, comparativ cu tariful de referinţă publicat în decembrie 2024, conform
21:50
Monitorizare a pieței ouălor Ziarul Lumina
Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ, în condiţiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la
21:50
Vulnerabilități și atuuri în noua Strategie de Apărare Ziarul Lumina
Conceptul central al Strategiei Naţionale de Apărare, prezentată săptămâna trecută de preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Cotroceni, este „independenţa solidară”,
21:50
Joong Shik Kang, șeful misiunii FMI la București, a avut în septembrie o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan Ziarul Lumina
Boardul Fondului Monetar Internaţional recomandă României să continue aplicarea de politici şi reforme structurale cu rol de a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea
21:50
Portrete de scriitori români Ziarul Lumina
Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” găzduiește, în galeria „Theodor Aman”, expoziția artistei Adina Romanescu, intitulată „Sciitori români”, cu lucrări ce pun în valoare puterea de expresie
21:50
George Enescu, promotor al copiilor talentați Ziarul Lumina
Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor și colecționar” prezintă, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”, expoziția „George Enescu - promotor al copiilor minune ai muzicii”, centrată pe
21:40
Autenticitate în era AI  Ziarul Lumina
Organizația Tinerilor din Bucu­rești abordează un subiect extrem de actual în vremurile în care trăim, în cadrul conferinţei „Autenticitate în era inteligenței artificiale”, care are loc astăzi, de la
21:40
„Lumea a fost creată de Dumnezeu ca un dar pentru oameni” Ziarul Lumina
În urmă cu 122 de ani, în ziua de 16 noiembrie, venea pe lume cel mai mare teolog ortodox al secolului 20, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Teologul şi scriitorul ortodox Olivier Clément scria, în
21:40
Despre Părintele Stăniloae, părinți și copii Ziarul Lumina
Textul de față a fost provocat și este motivat de câteva studii foarte recente privind opera și persoana Părintelui Stăniloae care, sub pre­tenția unei cercetări „obiective”, mai riguroase și mai bogate,
21:40
Călător prin tradiții  de iarnă Ziarul Lumina
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a dat startul atelierelor „Călător prin tradiții de iarnă”. Până în 13 decembrie, cei mici vor avea ocazia să picteze icoane pe sticlă, să confecționeze o
21:40
„Zabrenicele Bucovinei” Ziarul Lumina
Muzeul Național al Țăranului Român vernisează, în 28 noiembrie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, aducând în prim-plan
21:10
I Tesaloniceni 3, 8-13 Ziarul Lumina
Fraților, acum noi suntem vii, dacă voi stați neclintiți întru Domnul. Și ce mulțumire pentru voi putem să dăm în schimb lui Dumnezeu, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi, înaintea
21:00
Luca 11, 34-41 Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, atunci și trupul tău este întunecat. Ia seama, deci, ca lum
21:00
Sfinţii Mucenici Platon, Roman şi Zaheu Ziarul Lumina
Sfântul Mucenic Platon (†302) era din ţara Galatiei, din cetatea Ancira, frate cu mucenicul Antioh, născut din părinţi creştini, şi crescut în dreapta credinţă. Deşi tânăr cu anii, cu înţelepciunea era
21:00
Purificarea sufletului Ziarul Lumina
Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 35-36, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 322-323„Precum se liniștește marea tulburată când se varsă untdelemn în ea, furtuna ei fiind biruită de calitatea aceluia, așa
20:50
O carte cu repere morale pentru omul contemporan Ziarul Lumina
Lectura Decalogurilor oferă cititorului ocazia unui examen de conștiință cu privire la propria trăire religios-morală, alături de o modalitate fermă de a învăța cum să reacționăm în fața vântului rece
19:50
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului felicitat la aniversarea a 40 de ani de arhierie Ziarul Lumina
București, 17 noiembrie
19:20
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor Ziarul Lumina
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: secretar, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioada de candidare 15-30 noiembrie;
19:20
Licitație la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Botoșani Ziarul Lumina
La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă,
19:00
Înmormântarea stavroforei Ierusalima Ghibu, la Mănăstirea Râmeț Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, a săvârșit luni, 17 noiembrie, slujba Înmormântării maicii Ierusalima Ghibu, la Mănăstirea
Ieri
15:30
Grigore Ilisei și darul unei aniversări în duh filocalic Ziarul Lumina
Scriitorul Grigore Ilisei și‑a serbat duminică, 16 noiembrie a.c., cu anticipație, aniversarea zilei de naștere, la Mănăstirea Văratec, în Ținutul Neamțului, unde a lansat volumul recent apărut la Editura Do
15:20
Vizite arhierești în parohii din Tulcea Ziarul Lumina
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea tulceană Rachelu s-a aflat în zi de sărbătoare în Duminica a 25-a după Rusalii, 16 noiembrie 2025, întrucât în mijlocul credincioșilor
15:10
Hramul Parohiei Șerban Vodă din București Ziarul Lumina
Numeroși credincioși din Capitală au participat sâmbătă, 15 noiembrie, la cel de-al treilea hram al Parohiei Șerban Vodă din sectorul 4, „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț”. Au avut ocazia să se închine
15:10
Sfințirea unui nou lăcaș de cult arădean Ziarul Lumina
Numeroși credincioși din satul Dumbrăvița, județul Arad, s-au strâns duminică, 16 noiembrie, în gând de rugăciune, pentru a participa la târnosirea noii biserici parohiale, cu hramul „Nașterea Maicii
15:00
Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei”, prezentat la Londra, de ziua de naștere a Majestății Sale Regele Charles al III-lea Ziarul Lumina
Ambasada României la Londra a găzduit, în 14 noiembrie 2025, vernisajul expoziţiei şi prezentarea volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, in honorem Majestății Sale Regele Charles al III-lea,
14:10
Simpozion Internaţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu Ziarul Lumina
În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au început vineri, 14 noiembrie, lucrările Simpozionului Internaţional „De la sinodalitatea
13:50
Hirotonii la Catedrala Episcopală din Slobozia Ziarul Lumina
La Catedrala Episcopală din Slobozia, județul Ialomița, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 16 noiembrie, de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, împreună cu un
13:30
„Crosul andreian” la Galați Ziarul Lumina
Credincioșii din municipiul Galați au participat duminică, 16 noiembrie, la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în Catedrala Arhiepiscopală din oraș.
13:30
Târnosirea bisericii din stâncă de la Piatra Scrisă Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a sfințit sâmbătă, 15 noiembrie, biserica din stâncă, cu hramurile „Sfânta Treime” și „Duminica Tuturor Sfinților”, de la Mănăstirea Piatra
13:20
Popas de rugăciune la un schit din Argeș Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 16 noiembrie, la schitul din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș, se arată pe
12:50
Binecuvântare și înnoire la Seminarul Teologic din Buzău Ziarul Lumina
În ziua de cinstire a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, 14 noiembrie, Paraclisul Arhiepiscopal „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din incinta Centrului eparhial din Buzău
12:40
Mitropolitul Olteniei aniversat în catedrala din Craiova Ziarul Lumina
În ziua de 16 noiembrie, în Duminica a 25‑a după Rusalii, Catedrala Mitropolitană din Craiova a îmbrăcat haine de sărbătoare. Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul
12:20
Bătrânețea activă, comoară de înțelepciune și comunicare spirituală Ziarul Lumina
Cu deosebită bucurie, am primit invitația de a participa la cea de-a III-a ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului în perioada 17-18 noiembrie 2025 de către
12:00
Stavrofora Ierusalima Ghibu, stareța Mănăstirii Râmeț, un simbol al rezistenței prin credință și curaj mărturisitor în perioada regimului comunist Ziarul Lumina
„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32)Cu inimile îndurerate și cu recunoștință pentru credinţa
11:10
Mitropolitul Ardealului la ceas aniversar Ziarul Lumina
În prima duminică din Postul Naşterii Domnului, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost săvârşită Sfânta Liturghie, urmată de un Te Deum şi lansarea unui volum omagial dedicat
01:40
Anunţ Ziarul Lumina
Consiliul de administrație al Grădiniței cu P.P. Waldorf Eruditio, cu sediul în localitatea București, str. Orșova, nr. 77, sector 6, tel. 0723346791 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor
16 noiembrie 2025
22:20
Învierea lui Hristos (Semnul Profetului Iona) Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Despre Întruparea Domnului, Cartea a VI-a, Cap. XXIII, 3-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 853-854„După pilda Profetului Iona (Matei
22:20
I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8 Ziarul Lumina
Fraților, voi sunteți mărirea și bucuria noastră. De aceea, nemaiputând răbda, noi am hotărât să rămânem singuri la Atena. Și am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu și
22:00
Luca 11, 29-33 (Profeții) Ziarul Lumina
„În vremea aceea, adunându-se mulțime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona
21:50
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie Taumaturgul a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275) şi s-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinţi bogaţi. După moartea tatălui său, pe când Grigorie avea
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.