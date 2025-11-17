Luca 11, 34-41
„Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, atunci și trupul tău este întunecat. Ia seama, deci, ca lum
Fraților, acum noi suntem vii, dacă voi stați neclintiți întru Domnul. Și ce mulțumire pentru voi putem să dăm în schimb lui Dumnezeu, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi, înaintea
Sfântul Mucenic Platon (†302) era din ţara Galatiei, din cetatea Ancira, frate cu mucenicul Antioh, născut din părinţi creştini, şi crescut în dreapta credinţă. Deşi tânăr cu anii, cu înţelepciunea era
Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 35-36, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 322-323„Precum se liniștește marea tulburată când se varsă untdelemn în ea, furtuna ei fiind biruită de calitatea aceluia, așa
Lectura Decalogurilor oferă cititorului ocazia unui examen de conștiință cu privire la propria trăire religios-morală, alături de o modalitate fermă de a învăța cum să reacționăm în fața vântului rece
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului felicitat la aniversarea a 40 de ani de arhierie # Ziarul Lumina
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: secretar, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioada de candidare 15-30 noiembrie;
La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă,
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, a săvârșit luni, 17 noiembrie, slujba Înmormântării maicii Ierusalima Ghibu, la Mănăstirea
Scriitorul Grigore Ilisei și‑a serbat duminică, 16 noiembrie a.c., cu anticipație, aniversarea zilei de naștere, la Mănăstirea Văratec, în Ținutul Neamțului, unde a lansat volumul recent apărut la Editura Do
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea tulceană Rachelu s-a aflat în zi de sărbătoare în Duminica a 25-a după Rusalii, 16 noiembrie 2025, întrucât în mijlocul credincioșilor
Numeroși credincioși din Capitală au participat sâmbătă, 15 noiembrie, la cel de-al treilea hram al Parohiei Șerban Vodă din sectorul 4, „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț”. Au avut ocazia să se închine
Numeroși credincioși din satul Dumbrăvița, județul Arad, s-au strâns duminică, 16 noiembrie, în gând de rugăciune, pentru a participa la târnosirea noii biserici parohiale, cu hramul „Nașterea Maicii
Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei”, prezentat la Londra, de ziua de naștere a Majestății Sale Regele Charles al III-lea # Ziarul Lumina
Ambasada României la Londra a găzduit, în 14 noiembrie 2025, vernisajul expoziţiei şi prezentarea volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, in honorem Majestății Sale Regele Charles al III-lea,
În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au început vineri, 14 noiembrie, lucrările Simpozionului Internaţional „De la sinodalitatea
La Catedrala Episcopală din Slobozia, județul Ialomița, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 16 noiembrie, de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, împreună cu un
Credincioșii din municipiul Galați au participat duminică, 16 noiembrie, la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în Catedrala Arhiepiscopală din oraș.
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a sfințit sâmbătă, 15 noiembrie, biserica din stâncă, cu hramurile „Sfânta Treime” și „Duminica Tuturor Sfinților”, de la Mănăstirea Piatra
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 16 noiembrie, la schitul din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș, se arată pe
În ziua de cinstire a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, 14 noiembrie, Paraclisul Arhiepiscopal „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din incinta Centrului eparhial din Buzău
În ziua de 16 noiembrie, în Duminica a 25‑a după Rusalii, Catedrala Mitropolitană din Craiova a îmbrăcat haine de sărbătoare. Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul
Cu deosebită bucurie, am primit invitația de a participa la cea de-a III-a ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului în perioada 17-18 noiembrie 2025 de către
Stavrofora Ierusalima Ghibu, stareța Mănăstirii Râmeț, un simbol al rezistenței prin credință și curaj mărturisitor în perioada regimului comunist # Ziarul Lumina
„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32)Cu inimile îndurerate și cu recunoștință pentru credinţa
În prima duminică din Postul Naşterii Domnului, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost săvârşită Sfânta Liturghie, urmată de un Te Deum şi lansarea unui volum omagial dedicat
Consiliul de administrație al Grădiniței cu P.P. Waldorf Eruditio, cu sediul în localitatea București, str. Orșova, nr. 77, sector 6, tel. 0723346791 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Despre Întruparea Domnului, Cartea a VI-a, Cap. XXIII, 3-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 853-854„După pilda Profetului Iona (Matei
Fraților, voi sunteți mărirea și bucuria noastră. De aceea, nemaiputând răbda, noi am hotărât să rămânem singuri la Atena. Și am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu și
„În vremea aceea, adunându-se mulțime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul # Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie Taumaturgul a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275) şi s-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinţi bogaţi. După moartea tatălui său, pe când Grigorie avea
Diaspora creează, în continuare, emoție. Mai ales când e decuplată de politic, adică de dihonia partizanatului. Ea este tulburător de emoționantă atunci când se roagă, când Îi cântă lui Dumnezeu, când se
E foarte comod: stai acasă pe scaun ori în fotoliu, pe canapea sau chiar în pat, cu laptopul ori telefonul în față, te plimbi pe Internet, făcând ceea ce englezii numesc window shopping, iar francezii, mai
Prin însăși definiția sa, exilul a constituit o acțiune negativă la adresa omului și consta într-o pedepsire a acestuia prin separarea de tot ceea ce îi era drag - familie, patrie, situație socială. Nimeni din
Covor potopit de frunze ruginii, ici reavăn, colo ridat de seceta verii, așterne toamna peste lume. Răcoarea dimineții trâmbițează sosirea celei de-a treia fiice a anului. Berzele ne-au părăsit demult,
Miere, smochine, bomboane. Ce au în comun aceste produse? Gustul dulce. Trăim într-o perioadă în care mugurii noștri gustativi sunt suprastimulați de cantitățile mari de zahăr și alți îndulcitori, naturali
Municipiul Bistriţa a fost inclus în reţeaua oraşelor creative UNESCO, în domeniul arhitecturii, a anunţat recent primarul Gabriel Lazany. „Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a mo
Muzeul Național al Literaturii Române Iași (MNLRI), în colaborare cu Penitenciarul Iași, va organiza, în 21 noiembrie 2025, activitatea educativă „Muzeul Copilăriei în Comunism. Istorie și educație”. Zece
Peste 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu au lansat un apel public către Ministerul Culturii, dar și către autoritățile locale din domeniul culturii, pentru declanşarea în regim de urgenţă a
Italia, Spania, Grecia şi Cipru vor trebui să primească ajutor anual de la alte țări pentru rezolvarea situației a cel puţin 30.000 de migranți. Anunțul de marțea trecută al Comisiei Europene deschide
Africa de Sud va găzdui în weekend (22-23 noiembrie), la Johannesburg, summitul G20 care reunește ţările industrializate (Germania, Franţa, Statele Unite, Japonia, Canada, Italia, Marea Britanie), țările mari
Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercurea trecută legea bugetului care pune capăt celei mai lungi paralizii a Administrației federale din istorie, relatează AFP. Legea fusese blocată 43 de zile
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a dat asigurări că se află la conducerea unei „echipe unite”, la câteva ore după ce unul din miniştrii săi a dezminţit că ar fi vrut să îl răstoarne de la putere,
Parlamentul European a dezbătut arhitectura noului buget pe termen lung al UE (2028-2034), după ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o serie de amendamente, prin care s-ar aduce încă 64 mi
Sfânta Euharistie, anunțată de Mântuitorul Iisus Hristos în cuvântarea euharistică (cf. Ioan 6) rostită după ce a înmulțit cele cinci pâini și cei doi pești cu care a săturat o mulțime de oameni, devine
Despre Sfântul Cuvios Arsenie Mărturisitorul de la Prislop, a cărui proclamare locală a canonizării se petrece pe 28 noiembrie, uneori devine aproape o impietate să vorbim. Atât de mare și neprețuit este
Poate este mai puțin cunoscut faptul că singurul cuvânt autentic al Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie Mărturisitorul de la Prislop, care este înregistrat audio și care circulă și
Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) Luca 12, 16-21Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug țarina. Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am
Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, „Sfântul Ardealului”, a aprofundat în cuvintele sale duhovnicești, de o intensă adâncime, adevărurile esențiale ale credinței și ale vieții creștine. Radiografiile
Oricât s-a străduit Securitatea ca Sfântul Cleopa de la Sihăstria să nu-l întâlnească pe Sfântul Arsenie de la Prislop, Dumnezeu a rânduit altfel. Într-adevăr, nu s-au văzut, însă Duhul Sfânt le-a
Protopopiatul Tinca a desfășurat, în ultimele două săptămâni, o campanie de donare de sânge, organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, la inițiativa Preasfințitului Părinte
