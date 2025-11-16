Liiceanu, din nou îndrăgostit dar nehotărât între cuplu sau triplu: ”Un cuplu puternic cu prim-ministrul Bolojan, epolat de un vice-premier de frumusețea umană a Oanei Gheorghiu sau de Diana Buzoianu”

22:30

Bănescu calcă în picioare Legea CNA care îl obligă să fie moderat, obiectiv și imparțial în exprimări, iar pe intervievatorul său, Cristian Tabără, să prezinte și opinia celui acuzat trivial în lipsă. Obsedatul de la CNA îl atacă din nou pe ÎPS Teodosie, deși ierarhul nu îi mai răspunde demult pe criteriul că nu se poate apleca să vâneze muște.