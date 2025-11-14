ȘOC PE SCENĂ: Vedeta K-pop Hyuna a leșinat în timpul unui concert după care a uitat tot ce s-a întâmplat - VIDEO
ActiveNews.ro, 15 noiembrie 2025 00:50
Vedeta K-pop Hyuna a leșinat în timpul unui concert la un festival de muzică - VIDEO. Cântăreața a declarat ulterior că nu-și amintește nimic din spectacol.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 2 ore
00:50
ȘOC PE SCENĂ: Vedeta K-pop Hyuna a leșinat în timpul unui concert după care a uitat tot ce s-a întâmplat - VIDEO # ActiveNews.ro
Vedeta K-pop Hyuna a leșinat în timpul unui concert la un festival de muzică - VIDEO. Cântăreața a declarat ulterior că nu-și amintește nimic din spectacol.
00:30
ȘOC PE SCENĂ: Vedeta K-pop Hyuna a leșinat pe scenă în timpul unui concert după care a uitat tot ce s-a întâmplat - VIDEO # ActiveNews.ro
Vedeta K-pop Hyuna a leșinat în timpul unui concert la un festival de muzică - VIDEO. Cântăreața a declarat ulterior că nu-și amintește nimic din spectacol.
00:10
O URIAȘĂ PERSONALITATE atacată de bolșevicii de ieri și de azi. 14 Noiembrie: 35 de ani de la nașterea în Ceruri a sociologului, etnologului, antropologului, filosofului și marelui mărturisitor al temnițelor bolșevice, Ernest Bernea # ActiveNews.ro
O uriașă personalitate a culturii române a fost aruncată, în mod intenționat, într-un con de umbră. După 23 august 1944, regimul sovietic de ocupație l-a pus la index, excepționalele sale lucrări din varii domenii (sociologie, etnologie, etnografie, filosofie, pedagogie, literatură și poezie) fiind, în cea mai mare parte, interzise.
00:00
Democrații și idioții utili ai lui Soros au vrut să-i sape groapa lui Trump cu Epstein și au căzut chiar ei în ea: Familia Clinton băgată până în gât în Afacerea Epstein. Trump cere anchetarea oficială a lui Bill și Hillary Clinton, suspecți de crimă # ActiveNews.ro
Noua dezgropare a „Afacerii Epstein” de către democrați și presa globalistă soroșistă cu idioții ei utili care le propagă „narațiunea” cu suficiență progresistă este dezavuată de Casa Albă care arată clar că Jeffrey Epstein a fost dat afară cu mult timp în urmă din clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago cu ștampila de „pedofil”.
Acum 4 ore
22:50
Pr. Ioan Lisnic: Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei și cântărețul bisericesc Anton Ursu - 82 de ani de la nașterea lor pentru viața veșnică (14 noiembrie 1943) # ActiveNews.ro
La 14 noiembrie 1943, într-o locuință modestă din București a trecut la Domnul Mitropolitul Gurie Grosu, primul mitropolit al Basarabiei de după Marea Unire. Tot în acelaș an, la 21 august, s-a stins din viață într-un lagăr de muncă forțată din URSS, Anton Ursu.
22:10
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan despre interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți, despre cei chemați la cina nunții Mielului, despre Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ședea pe un cal alb - EMISIUNE VIDEO # ActiveNews.ro
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
Acum 6 ore
21:50
O mână de mânuțe la ”marele protest” de la ICCJ. Mai mulți jandarmi și jurnaliști - FOTO # ActiveNews.ro
„Mda, la protestul de la Înalta Curte din seara aceasta al smintiților de la Declic și Corupția ucide n-au fost în număr de câteva zeci de mii către trei milioane, cum anticipau ei delirând, ci în jur de 300.
20:40
Anca Alexandrescu și-a depus azi candidatura la primăria capitalei, cu șanse reale să devină a două femeie primar general din istoria Bucureștilor, după Gabriela Firea, tot ziaristă, și al doilea primar care vine în funcție direct din presă, după Matei Gheorghe Corbescu, în 1922.
20:30
Maica Ecaterina Fermo: SCRISOARE CĂTRE NEAMUL MEU (ȘI INSTITUTUL ELIE WIESEL): „SĂ VĂ FEREASCĂ DUMNEZEU SĂ MĂ FAC ȘI EU ANTISEMIT!” # ActiveNews.ro
Fosta actriță Monica Fermo intrată în monahism și trăitoare la Mănăstirea Paltin Petru Vodă ca Maica Ecaterina, evreică-româncă, al cărei bunic, Iosif Fermo, a fost ziarist la Universul, a plecat la Domnul în această dimineață, de ziua Sfântului Ioan Gură de Aur.
20:00
Dacă inima adversarilor noștri ar fi atât de copilăroasă pe cât le e mintea n-am sta tocmai rău. Răsucitorii de cuvinte - Eminescu magistral despre Roșiii de ieri și de azi, de 14 noiembrie # ActiveNews.ro
Știm foarte bine că generația roșie vorbește și scrie așa ca și când vorbele n-ar fi având nici un înțeles. Și nu-l au în capetele ei. Procesul substanțial al gândirii nu se petrece deloc înlăuntru-le; nu se învârtește în ele decât moara de vânt a sunetelor articulate, nu compararea și coordonarea substanțială a ideilor ce corespund cu acele sunete articulate.
Acum 8 ore
19:40
Dacă inima adversarilor noștri ar fi atât de copilăroasă pe cât le e mintea n-am sta tocmai rău. Răsucitorii de cuvinte - Eminescu magistral despre Roșii de ieri și de azi, de 14 noiembrie # ActiveNews.ro
Știm foarte bine că generația roșie vorbește și scrie așa ca și când vorbele n-ar fi având nici un înțeles. Și nu-l au în capetele ei. Procesul substanțial al gândirii nu se petrece deloc înlăuntru-le; nu se învârtește în ele decât moara de vânt a sunetelor articulate, nu compararea și coordonarea substanțială a ideilor ce corespund cu acele sunete articulate.
19:10
Colega noastră de presă Anca Alexandrescu s-a înscris în cursa pentru Primăria Capitalei. Îi urăm SUCCES! Contracandidatul ei va fi PSD-istul Daniel Băluță, cel care a eliminat numele filosofului-martir Mircea Vulcănescu din titulatura unui liceu # ActiveNews.ro
Anca Alexandrescu a intrat azi oficial în lupta pentru Capitală. Candidata independentă susținută de AUR și-a depus candidatura la Prefectura București, însoțită de liderul suveraniștilor, George Simion, dar și numeroși bucureșteni care i-au scandat numele. ActiveNews îi urează SUCCES!
Acum 12 ore
17:10
Aniversăm anul acesta trei decenii de la repunerea în drepturi ca membru al Academiei Române a academicianului Nichifor Crainic, primit în acest înalt for de cultură națională în mai 1940 și exclus în iunie 1946.
16:20
Deci atenție la ziua de azi și la actorii implicați – dintre care nu trebuie să lipsească fîcându-și treaba serviciile secrete, Jandarmeria și Poliția.
15:50
ISTORICUL ȘI STATUTUL JURIDIC AL INSULEI ȘERPILOR - VECHI PĂMÂNT ROMÂNESC. „O alianță cu rușii în orice împrejurare, o încredere în cuvântul sau semnătura lor, va fi totdeauna o nebunie scump platită.” (A.D.Xenopol) - Valabil și cu ucrainenii. (ActiveNews)
15:30
Fiecare om, indiferent unde s-ar afla pe globul pământesc și în constelația stelară poartă cu el o lacrimă a suferinței, un strop de iubire, un licăr de lumină, o scânteie a divinității și o speranță a fericirii!
15:30
14 noiembrie: Revenirea Insulei Șerpilor, a Gurilor Dunării și a Dobrogei la Patria-mamă. Proclamația Regelui Carol I către dobrogeni # ActiveNews.ro
În urma războiului româno-ruso-turc din 1877-1878, România obținea la Congresul Internațional de la Berlin de la 1/13 iunie - 1/13 iulie 1878 recunoașterea independenței de stat și revenirea la țară a Dobrogei de nord cu Delta Dunării și Insula Șerpilor.
15:00
LIVE: Conferința COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ la Parlamentul României. Interzisă abuziv de agenții vaccinării cu seruri experimentale, conferința științifică este găzduită de AUR. Invitată: geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude # ActiveNews.ro
Urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie 2025, vă informez că prima ședință a "Conferinței-Dezbatere "COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ" (III) - interzisă de Academia Română - va avea loc în PARLAMENTUL ROMÂNIEI
14:50
LIVE: Conferința COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ la Parlamentul României. Interzisă abuziv de agenții vaccinării cu seruri experimentale, conferința științifică este găzduită de AUR # ActiveNews.ro
Urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie 2025, vă informez că prima ședință a "Conferinței-Dezbatere "COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ" (III) - interzisă de Academia Română - va avea loc în PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Acum 24 ore
11:50
Ion Cristoiu, despre mega-scandalul de corupție de la Kiev: ”Nu e doar corupție - e un grup criminal organizat” # ActiveNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre scandalul de corupție din Ucraina și implicațiile lui Timur Mindich în ascensiunea politică a lui Volodimir Zelenski.
11:20
Care este rolul lui Donald Trump în construirea Statelor Unite aleEuropei?
11:10
Care este rolul lui Donald Trump în construirea Statelor Unite aleEuropei?
10:50
BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru că a modificat sensul discursului său din 6 ianuarie 2021 prin combinarea a două părți din acesta, dar a respins cererile de despăgubire, anunță BBC.
10:10
Urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie 2025, vă informez că prima ședință a "Conferinței-Dezbatere "COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ" (III) - interzisă de Academia Română - va avea loc în PARLAMENTUL ROMÂNIEI
09:50
Vlad Cubreacov: KA-GHE-BE și KU-GU-MU (Kutârkin-Gudâm-Munteanu) sau așchii pe apucate despre un soi de continuitate # ActiveNews.ro
Își mai amintește cineva ce a fost și ce a reprezentat INTERFRONTUL în Basarabia noastră și cine i-au fost ideologii și fruntașii? Da, da, acel Interfront creat de KA-GHE-BE-ul cui îl are.
09:30
Ștefan Avrămescu (AUR) candidează împotriva lui Marcel Ciolacu pentru președinția CJ Buzău - VIDEO # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Ștefan Avrămescu și-a depus joi candidatura la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 pentru președinția Consiliului Județean Buzău.
09:10
Comunitatea românească din Ucraina și-a luat rămas bun de la doi tineri soldați căzuți pe front, unul în vârstă de doar 20 de ani # ActiveNews.ro
Comunitatea românească din Ucraina este în doliu după moartea tragică a doi tineri soldați: Gheorghe Strejac și Bogdan Pantia.
09:00
Românii din Cernăuți, în beznă: întreruperi dese ale curentului într-o regiune neafectată de bombardamente: ”Au grijă unii, să nu ne pară că aici, în Bucovina, suntem în rai” # ActiveNews.ro
Românii din Cernăuți reclamă întreruperile constante de curent: regiunea, neafectată de bombardamente, suferă mai mult decât alte zone, iar corupția autorităților stârnește indignare.
08:40
Dna vicepremier Oana Gheorghiu are principii înalte. Oare va protesta la Cotroceni pentru "de-penalizarea", în înțelesul dumneai, a Președinției de consilierul onorific Vlad Voiculescu???
08:30
Anca Alexandrescu își depune oficial candidatura la Primăria Capitalei, azi la ora 16:00 # ActiveNews.ro
Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, susținută de partidele suverniste, își depune oficial candidatura, azi la ora 16:00. Anunțul a fost făcut de fosta realizatoare TV pe pagina sa de Facebook.
08:20
Stegarul Dac, liber după șase luni de arest preventiv: nu are voie la proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare # ActiveNews.ro
Faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, joi 13 noiembrie, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, și plasat sub măsura controlului judiciar.
08:00
Durere fără margini: Fetiță de doi ani decedată în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Sectorul 3 # ActiveNews.ro
O tragedie a avut loc joi seară într-o clinică stomatologică privată din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță în vârstă de doi ani a murit în urma complicațiilor apărute după administrarea unei anestezii.
07:40
14 noiembrie: Începutul Postului Crăciunului, Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli și Sfântul Grigorie Palama # ActiveNews.ro
Sfântul Apostol Filip s-a născut în Betsaida Galileei, de unde erau și Sfinții Petru și Andrei. A fost chemat la apostolat chiar a doua zi după chemarea acestora și a celor doi frați Iacob și Ioan, fiii lui Zevedei. Filip era căsătorit. Avea patru fete care prin propovăduirea lor au ilustrat apostolatul și chipul femeii creștine.
Ieri
01:00
Dr. Damian Baciu anunță: Conferința COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ, interzisă de Ioan Aurel Pop și reclamată de ministrul Rogobete, se va desfășura la Parlamentul României, Vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu Orele 10.00 # ActiveNews.ro
Urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie 2025, vă informez că prima ședință a "Conferinței-Dezbatere "COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ" (III) - interzisă de Academia Română - va avea loc în PARLAMENTUL ROMÂNIEI
00:30
Un talentat scriitor debordant pe Facebook i-a făcut ferparul regretatului (de către unii) Toader Paleologu.
13 noiembrie 2025
23:40
Constantin Barbu: Omu’ e Florin Piersic - junior (18 iulie 1968 – 22 octombrie 2025) # ActiveNews.ro
Născut în 1954, Barbu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Craiova și a fost bursier al Guvernului Francez la Grenoble. A fost lăudat de mari nume precum Constantin Noica, Emil Cioran și Marin Sorescu, fiind considerat un gânditor de excepție al culturii române.
22:10
Vineri, 28 noiembrie, românii sunt invitați la proclamarea locală a canonizării Sfântului Arsenie Boca de la Prislop # ActiveNews.ro
Episcopia Devei și Hunedoarei invită credincioșii la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, care va avea loc în data de 28 noiembrie la Mănăstirea Prislop, transmite Basilica:
21:50
Corriere della Sera scrie azi că în dimineața zilei de joi, 13 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că publicația italiană a refuzat să publice un interviu cu ministrul Serghei Lavrov, potrivit agenției de știri ruse Tass
20:30
Nicușor Dan - Una caldă, una rece. Pe lângă congelata cu penalul Vlad Voiculescu el a numit-o consilier la Administrația Prezidențială pe prezbitera Mădălina-Gabriela Fătu, soția părintelui Valentin Fătu, la rândul lui consilier al Patriarhului Daniel # ActiveNews.ro
În același timp, Mădălina-Gabriela Fătu este soția preotului Valentin Fătu (foto central), consilier patriarhal la Administrația Patriarhală, ceea ce o poate face un bun liant al Patriarhiei Române în Administrația Prezidențială și viceversa.
19:20
Irina Petra Stroe: Dor și sete de cuvântul și amintirea Bătrânilor noștri. ”Când s-a unit Smerenia cu Înțelepciunea, avem un om complet.” - Părintele Proclu Nicău (13 noiembrie 1928 - 28 ianuarie 2017) # ActiveNews.ro
Și dacă vă lauda careva vreodată prea tare și insistent, să stiți că așa cum vă laudă, la fel vă poate și dojeni sau judeca mâine. Voi să nu cătați (să nu luați aminte) nici la lauda lui, nici la vorbele de ocară. Și nici să-l judecați, pentru ca mai rau veți cădea”.
19:00
Guvernul demolează pentru Muzeul Holocaustului corpul principal al clădirii istorice Banloc-Goodrich de pe Calea Victoriei. Muzeul evreilor va costa puțin mai mult decât Spitalul oncologic pentru copii construit de ”Dăruiește Viață”: 54 milioane de euro # ActiveNews.ro
Guvernul va demola corpul principal al fostei fabrici de anvelope Banloc-Goodrich, clădire istorică situată pe Calea Victoriei din Capitală, în vederea construirii Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. Va fi construită o clădire nouă
18:30
„Doamna Ciceală m-a speriat îngrozitor! A scris că vrea "verde de Paris" pentru bucureșteni. Știind din copilărie ce e "verdele de Paris", inițial am vrut să-mi iau un rucsăcel și să fug cu trotineta în altă parte.
17:10
Cum să distrugi o țară în patru pași. Fostul agent KGB Yuri Bezmanov: “Scoteți-vă bananele din urechi!” # ActiveNews.ro
Interviul de mai jos a fost realizat cu un antrenat agent subversiv KGB: Yuri Bezmenov. El expune cei patru pași folosiți pentru a schimba gândirea și comportamentul unei întregi națiuni, de-a lungul generațiilor si pentru a distruge o țară aruncând-o în criză.
16:20
România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan.
15:50
Președinția nu a argumentat în niciun fel decizia. Decretele privind destituirea din funcție au fost publicate miercuri în Monitorul Oficial.
14:50
Noi vești despre starea de sănătate a doamnei doctor Flavia Groșan: a fost mutată de la ATI pe secția de Pneumologie # ActiveNews.ro
Doamna doctor Flavia Groșan se află încă într-o comă profundă, de gradul 4. În cursul acestei săptămâni a fost mutată de la ATI la secția de Pneumologie a Spitalului Județean, însă schimbarea nu marchează neapărat o îmbunătățire reală a situației.
14:10
Autorul anti-Trump, Michael Wolff, pare să fi oferit sfaturi lui Jeffrey Epstein despre cum ar putea obține avantaje împotriva președintelui Donald Trump, potrivit unor e-mailuri recent făcute publice, scrie Independent Journal Review.
14:10
13 noiembrie: Sfântul Ioan Gură de Aur, marele dascăl și luminător al lumii, cel mai mare predicator al Ortodoxiei și autorul celei mai des celebrate Liturghii. Ultimele cuvinte: ”Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” # ActiveNews.ro
Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia din părinți nobili: tatăl său, Secundus, era un ofițer de rang înalt în armata imperială. Tatăl său a murit la scurt timp după nașterea sa, astfel încât el a fost crescut de mama sa, Antuza, care era creștină, sărbătorită și ea tot azi.
14:10
Vai de Patriotul nostru! – Rubio: Sistemele de apărare aeriană occidentale livrate Ucrainei sunt distruse de Rusia după o săptămână # ActiveNews.ro
Washingtonul negociază cu Kievul furnizareade arme pentru protejarea sistemului energetic ucrainean, tocat sistematic deatacurile Rusiei. Însă secretarul de stat american a declarat că echipamentele livratede Occident sunt distruse aproape imediat de ruși.
14:10
13 Noiembrie - Maica Ecaterina Fermo, 3 ani de la adormire: ”Lasă-mă să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi! Aceasta a fost rugăciunea care m-a însoțit mereu”. CARTEA EI # ActiveNews.ro
Maica Ecaterina (Monica) Fermo, actrița care s-a convertit de la iudaism la ortodoxie și care a îmbrăcat rasa călugărească, renunțând la slava reflectoarelor, a trecut la cele veșnice în ziua de 13 noiembrie a anului 2022,
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.