ȘOC PE SCENĂ: Vedeta K-pop Hyuna a leșinat în timpul unui concert după care a uitat tot ce s-a întâmplat - VIDEO

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia din părinți nobili: tatăl său, Secundus, era un ofițer de rang înalt în armata imperială. Tatăl său a murit la scurt timp după nașterea sa, astfel încât el a fost crescut de mama sa, Antuza, care era creștină, sărbătorită și ea tot azi.