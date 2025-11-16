16 noiembrie: Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

23:00

În România, distribuirea unui articol de știri mainstream poate duce la etichetarea permanentă ca furnizor de „dezinformare”. Punerea sub semnul întrebării a unui scandal legat de achizițiile publice poate face ca un jurnalist de succes să fie interzis peste noapte. Nu este vorba de o predicție distopică, ci de realitatea Legii serviciilor digitale