După atacul ucrainean care a suspendat operațiunile timp de două zile, portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol
Ziarul de Iasi, 17 noiembrie 2025 03:20
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operaţiunile, transmite Reuters, citat de news.ro.
• • •
Acum o oră
03:30
În timpul acelui zbuciumat an, când tineri istorici s-au răsculat contra seniorilor, istoricul Dumitru Vitcu, care făcea parte din cei din urmă, nu a căzut în patima omului mărunt.
03:30
Centrală eoliană uriașă la marginea Iașului: înălțimea va urca cu 50%, până la 180 de metri # Ziarul de Iasi
Compania care o construiește a obținut aprobarea pentru creșterea înălțimii turbinelor de la 125 la 180 de metri.
03:30
Politehnica joacă astăzi un meci amical la Botoșani, cu viceliderul. Selymes, care a programat patru antrenamente în weekend, la debut # Ziarul de Iasi
Antrenorul Tibor Selymes va debuta astăzi pe banca Politehnicii Iași. Acest lucru se va întâmpla în meciul amical pe care echipa clasată pe locul X în Liga a II-a îl va disputa astăzi, începând cu ora 14:00, la Botoșani, în compania viceliderului Ligii I, FC.
03:30
Iașul rămâne cel mai populat județ al României. Câți mai suntem și cum arată declinul din Nord-Est # Ziarul de Iasi
Iașul continuă să fie județul cu cea mai mare populație din România, potrivit celor mai recente date provizorii ale Institutului Național de Statistică, calculate la 1 iulie 2025. Populația după domiciliu a județului ajunge la 985.838 de persoane, înregistrând o scădere de 0,32% față de anul precedent. În termeni concreți, înseamnă 3.143 de ieșeni mai puțini în evidențele oficiale. Județul a înregistrat al treilea an consecutiv de scădere a locuitorilor, după vârful atins în anul 2022, când populația după domiciliu era de 989.029 persoane.
03:30
Un fost procuror și-a dat în judecată foștii colegi din cauză că nu a primit primă de pensionare # Ziarul de Iasi
Magistrații încă mai au bani de luat de la stat. Un fost procuror și-a chemat în judecată foștii colegi, pentru a obține prima de pensionare. Plata acesteia a fost suspendată de guvernul Boc în timpul crizei economice, iar suspendarea a fost prelungită succesiv, până ce a fost eliminată complet acum doi ani.
Acum 2 ore
03:20
Capul de afiș al întrecerilor fotbalistice din România a fost ținut în acest sfârșit de săptămână de eșalonul trei, care a programat duelurile din etapa a XIII-a, în condițiile în care primele două ligi de fotbal interne au fost întrerupte, ca urmare a acțiunilor echipelor naționale.
03:20
03:20
„Regele stațiilor GPL” din Iași, Vasile Sârbu, vinde două terenuri în Valea Lupului. Mall Moldova ar putea ridica valoarea imobilelor # Ziarul de Iasi
Cum ar putea Mall Moldova să îi aducă peste un milion de euro lui Vasile Sârbu, „regele stațiilor GPL" din Iași? Două terenuri pe care le deține în Valea Lupului, peste drum de mall, le-ar putea face destul de atractive în rândul investitorilor pentru proiecte comerciale și de servicii.
03:20
O femeie din Iași care a moștenit un apartament a ajuns datoare sie însăși și nu poate nici să intabuleze proprietatea. Judecătorii s-au spălat pe mâini ca Pilat din Pont # Ziarul de Iasi
După ce a ajuns datoare sie însăși, o ieșeancă și-a dat în judecată propriul tată, decedat de cinci ani. Aceasta, pentru a obține radierea din cartea funciară a unei sulte pe care ar fi trebuit să o plătească mama sa, și ea decedată.
Acum 12 ore
18:20
Descinderi în trei comune din Iași: amenzi de 40.000 de lei, magazin fără bonuri și un șofer prins băut la volan # Ziarul de Iasi
Polițiștii din Hârlău au ieșit în forță pe teren. Într-o amplă acțiune desfășurată în comunele Erbiceni, Belcești și Focuri, echipe mixte – de la ordine publică, economic, protecția animalelor și luptători SAS – au verificat tot ce mișcă: șoferi, magazine, animale și modul în care este respectată legea. Rezultatul: peste o sută de persoane legitimate, zeci de controale, amenzi de aproape 40.000 de lei, un magazin amendat cu 10.000 lei pentru că nu dădea bonuri și un șofer depistat cu 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acum 24 ore
15:20
Cu cine poate juca România barajul pentru CM 2026 / Detalii despre drumul final spre Mondial # Ziarul de Iasi
După 1-3 cu Bosnia-Herţegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câştigătoare de grupă a Ligii Naţiunilor în sezonul 2024/2025 al acestei competiţii, notează news.ro.
15:20
EXCLUSIV | Bărbat de 50 de ani din Deleni, ucis în propria casă cu un topor de un invitat chemat la un „păhărel” # Ziarul de Iasi
Un bărbat de 50 de ani din Deleni a fost ucis ieri noapte cu un topor. Crima s-a petrecut pe fondul consumului de alcool. Mai exact, bărbatul de 50 de ani a avut doi invitați și au servit alcool.
11:20
Intervenție de urgență în satul Gârbești, comuna Țibănești, după ce o persoană a fost prinsă într-o combină agricolă.
05:20
VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Ce se poate face când descoperim nereguli în privința angajărilor făcute de șeful asociației de proprietari? (V) # Ziarul de Iasi
Un cititor ieșean ne pune o întrebare inedită: cum se fac angajările în cadrul asociației și ce se poate face când acestea sunt abuzive? Răspunsul, în rândurile de mai jos.
Ieri
04:20
Un militar a aflat abia după 15 de ani de la întoarcerea dintr-o misiune de o diurnă care i s-ar fi cuvenit. Ce i-au răspuns judecătorii? # Ziarul de Iasi
Un militar și-a cerut diurna pentru o misiune în Georgia la 15 ani după întoarcere. El a explicat că aflase întâmplător, de la alți colegi, că avea dreptul la banii respectivi.
04:20
Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (III) # Ziarul de Iasi
Continuăm serialul nostru, pe tema rolului și locului inteligenței artificiale în domeniul științei și ingineriei materialelor, cu domnul Prof. univ. dr. habil. ing. Nicanor Cimpoesu, Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare științifică, antreprenoriat și ofertă educațională, coordonator de doctorat și membru CNATDCU, coordonatorul laboratorului de microscopie electronică ESIM.
04:20
CÂND FORMA UCIDE DREPTUL. Despre drept, morală și reforma imposibilă într-o societate care se apără prin formă și uită de fond # Ziarul de Iasi
O reflecție despre drept, economie și morală publică, inspirată din ideile profesorului Valerius M. Ciucă și ale economistului-șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea.
04:20
Firmele ar putea primi până la 27.000 de lei/salariat anual de la stat dacă angajează persoane din rândul a trei categorii. Care sunt ele? # Ziarul de Iasi
Firmele care angajează mame cu cel puțin trei copii până la împlinirea vârstei de 18 ani, tineri între 16-30 de ani sau victime ale violenței domestice ar putea primi până la 27.000 de lei pe an pentru fiecare angajat.
03:20
Sunt explicate expresiile latinești „in succum et sanguinem", „odium generis humani" și „homo animal politicum", așa cum apar ele folosite de Mihai Eminescu în publicistica sa.
03:20
Poate va ajunge și România noastră la Cupa Mondială, lângă Iordania și Uzbekistan.
03:20
Cazul fetiței de 2 ani: tatăl susține că reprezentanții clinicii au încercat să mușamalizeze incidentul/„Au chemat avocatul înainte să explice ce s-a întâmplat” # Ziarul de Iasi
Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja, transmite news.ro.
03:20
Lovitură majoră pentru Moscova: calea ferată trans-siberiană, ținta unui atac ucrainean – VIDEO # Ziarul de Iasi
Ucraina a anunțat că a lansat mai multe atacuri pe calea ferată trans-siberiană, blocând lanțurile de aprovizionare militare rusești, inclusiv livrările de arme din Coreea de Nord, anunță Kyiv Post, citat de ziare.com.
03:20
România pierde în Bosnia și ajunge la baraj – misiune aproape imposibilă pentru Mondial # Ziarul de Iasi
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.
03:20
A treia victorie, după trei eșecuri? Politehnica Iași se duelează astăzi cu un „satelit” # Ziarul de Iasi
Echipa de baschet masculin a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași, Politehnica, joacă astăzi, de la ora 17:15, în Sala Polivalentă din Iași, cu gruparea secundă a CSM BBA Petrolul Ploiești.
03:20
Legiuitorul român vine, chiar în aceste zile, cu o inițiativă care vorbește despre echilibru și dreptate, nu – cum ne-am fi așteptat - despre sancțiune și constrângere. Observăm că Proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică nu șterge datorii și nu promite amnistii financiare, având un scop mult mai profund: oprirea executărilor silite abuzive pentru creanțe prescrise.
03:20
Povestea Anei Maria Toader, tânara pe care părinții o vedeau medic, dar ea a ajuns horticultor din dragoste pentru vin. „Nu este doar o băutură, ci o lume de sine stătătoare” – FOTO # Ziarul de Iasi
Ana Maria Toader, absolventă a Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), este Wine Traveller - o exploratoare a vinului care călătorește prin podgorii și crame din întreaga lume, descoperind nu doar gusturi, ci și povești, tradiții și oameni din spatele fiecărei sticle. Pentru ea, vinul nu este doar o băutură, ci un limbaj universal, o cale de a înțelege lumea și pe cei din jur.
15 noiembrie 2025
16:20
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României – VIDEO # Ziarul de Iasi
Militarii români din EUFOR ALTHEA le-au transmis tricolorilor mesajul lor de încurajare înainte de meciul cu Bosnia şi Herţegovina, de sâmbătă seară, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, notează news.ro.
15:20
După o absență de zeci de ani din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, unul dintre cele mai frumoase animale din România, a apărut în mai multe păduri din țară, transmite stirileprotv.ro
13:20
Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor # Ziarul de Iasi
Canadianul Felix Auger-Aliassime, numărul 8 mondial, a obţinut, vineri seară, ultimul bilet pentru semifinalele Masters ATP de la Torino, învingându-l pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, conform news.ro.
12:20
Echipa naţională a Croaţiei s-a calificat vineri seara la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce Polonia şi Cehia nu mai pot pierde locul secund în grupele lor şi vor merge la baraj, scrie news.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Patru schelete au fost descoperite sub Palatul de Justiție. „La o adâncime de 7 metri, s’au dat de niște ruine, formate din cărămizi și lemnărie” # Ziarul de Iasi
La mijlocul lunii noiembrie, cu exact un secol în urmă, un gazetar al cotidianului Universul trimitea din Iași către foaia bucureșteană la care lucra o știre care avea să circule cu repeziciune printre cititorii vremii: „Noui descoperiri la palatul domnesc din Iași". Inaugurat cu doar o luna înainte, palatul de Justiție (actualul Palat al Culturii din Iași) atrăgea atenția ca un magnet.
04:20
Iașul îmbătrânește mai repede decât restul țării. De la cel mai tânăr județ, se îndreaptă hotărât spre vârsta a doua # Ziarul de Iasi
În urmă cu doar trei ani, Iașul era județul cu populația cea mai tânără din țară. În 2025 a ajuns deja la „vârsta a doua". Potrivit Institutului Național de Statistică, la jumătatea acestui an vârsta medie a populației după domiciliu din județul Iași era de 40,2 ani, a treia cea mai mică din țară.
04:20
RAPORT Unde se adăpostesc românii în caz că ne invadează rușii? Ieșenii s-ar putea „bate” la propriu pentru un loc: 97% dintre locuitori nu au adăpost sigur # Ziarul de Iasi
Dacă mâine ar izbucni un conflict armat, întrebarea care planează asupra Iașului este una simplă și tulburătoare: unde s-ar adăposti oamenii? În orașul cu peste 271.000 de locuitori, doar 66 de adăposturi de protecție civilă sunt operative, după cum reiese dintr-un raport al Curții de Conturi, consultat de „Ziarul de Iași".
03:20
Supermarket, amendat din cauza etichetelor cu imagini cu frunze de mentă și jeleuri neglazurate Crazy Bee # Ziarul de Iasi
Etichetele și ambalajele viu colorate aduc amenzi pe capul supermarket-urilor. Un magazin Profi din Pașcani a fost sancționat pentru că una se vedea pe etichetă, iar alta era în lista de ingrediente.
03:10
MAI: România și Turcia își consolidează cooperarea pentru securitatea la Marea Neagră # Ziarul de Iasi
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu omologul din Turcia despre stabilitatea şi securitatea la Marea Neagră, noţiuni esenţiale pentru ambele state. De asemenea, s-a discutat despre combaterea criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri, transmite news.ro.
03:10
Manele în surdină despre candidaturile la șefia hoperetei ieșene. Plus una despre magistrați pensionari de să vă sară căciula de nervi # Ziarul de Iasi
Mai multă lume sensibilă din târg, fani și fane de arte lirice, ne-a tot întrebat în ultima perioadă oare de ce e atâta agitațiune pe șefia hopeterei ieșene, încât s-au adunat cinci candidaturi, și de ce e așa de stofocat din cauza asta A lu' Preutu, băiatul acela bărbos din trupa lui Mihăiță, tenor de felul lui.
03:10
Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major, cu impact și asupra imaginii Iașului” # Ziarul de Iasi
Așteptat a fi unul dintre evenimentele de marcă organizate la Iași, meciul demonstrativ de fotbal de pe 29 noiembrie, dintre o echipă formată din celebrul Ronaldinho și alți fotbaliști străini și una alcătuită din foști jucători români, a generat numeroase controverse.
03:10
Șoselele ocolitoare ale Iașului de la Podu Iloaiei și Uricani se scumpesc văzând cu ochii, deși sunt gata doar pe hârtie # Ziarul de Iasi
Cea de la Uricani cost
14 noiembrie 2025
20:20
Meciul Bosnia-România: Mircea Lucescu – Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare! # Ziarul de Iasi
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa sa are potenţialul de a câştiga la Zenica şi recunoaşte că responsabilitatea lui, ca antrenor, este să facă o echipă competitivă pentru Cupa Mondială 2026, transmite news.ro. Articolul Meciul Bosnia-România: Mircea Lucescu – Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Echipa naţională U20 a României a pierdut vineri, pe teren neutru, scor 0-6, meciul amical disputat în compania echipei U20 a Germaniei. Articolul Fotbal – Amical: România U20, eşec usturător cu Germania, scor 6-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
După cum am anticipat, CSM Iași 2020 nu a avut probleme nici în duelul din prima etapă a returului ultimului eșalon intern de handbal feminin, de la Sfântu Gheorghe. Vineri, Iașul s-a impus în Covasna cu 30-25 (13-13). Articolul Iașul a bătut în deplasare pe Sepsi Sfântu Gheorghe și a trecut pe primul loc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Start în retur pentru echipa ieșeană, care joacă pe terenul lui Sepsi Sfântu Gheorghe # Ziarul de Iasi
Plecat la drum ieri, returul Seriei B a ultimului eșalon intern de handbal feminin programează astăzi, de la ora 14:00, la Sfântu Gheorghe, meciul dintre echipa locală Sepsi și CSM Iași 2020. Articolul Start în retur pentru echipa ieșeană, care joacă pe terenul lui Sepsi Sfântu Gheorghe apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Culise incredibile de la Poli. 50.000 de euro pentru Tony și ajutoarele lui, Șfaițer a stins focul în Copou. Totul depinde de subordonații primarului Chirica # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” v-a ținut la curent în permanență cu evenimentele nebune derulate, începând de ieri, la foc automat la Politehnica Iași. Articolul Culise incredibile de la Poli. 50.000 de euro pentru Tony și ajutoarele lui, Șfaițer a stins focul în Copou. Totul depinde de subordonații primarului Chirica apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Pentru Republica Moldova, adevărata bătălie nu e cea electorală, ci cea de anduranță. Cea în care se câștigă, pas cu pas, fiecare standard european, fiecare reformă, fiecare instituție care începe, încet, să funcționeze așa cum trebuie. Este acel examen care nu are nici subiecte ușoare, nici dată fixă. Articolul Greul abia începe apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Ciocolată sau cafea? De ce să alegi, când le poți savura pe ambele în acest weekend! La Iași se desfășoară Chocolate Saga Festival, singurul festival al ciocolatei din România, la Palas Mall, și Iași Coffee Festival, la Palatul Culturii. Descoperă toate evenimentele din aceste zile în ghidul de weekend realizat de „Ziarul de Iași”. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Acesta e climatul toxic în care trăim. O vreme ne consolam cu gândul că suntem în „tranziție” și că mârlănia, insulta, mistificarea vor dispărea. Speranță vană: tentația violenței, verbale și nu numai, e mai puternică. Când se mai vorbește despre „specificul național” ar trebui să se țină seama și de acest aspect. Articolul Tentația violenței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Despre Iuda Iscarioteanul – cel care L-a vândut, pentru treizeci de arginţi, pe Mântuitorul – aflăm din Evanghelii că „era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea” (Ioan 12, 4). Iuda era un fel de trezorier al întregului grup de apostoli, era cel care gestiona donaţiile primite de la cei ce-şi arătau, astfel, recunoştinţa faţă de Iisus Hristos. La el se adunau banii şi tot Iuda era cel care „cumpăra cele de trebuinţă la sărbătoare sau dădea săracilor” (Cf. Ioan 13, 29). Articolul Adulter și apostazie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
VIDEO | Percheziții de amploare ale mascaților la Iași într-un dosar european de trafic și preparare de droguri # Ziarul de Iasi
La data de 11 noiembrie 2025, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și autoritățile judiciare din Republica Moldova, Republica Cehă și Ungaria, vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializată în trafic de droguri de risc, mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive și operațiuni ilegale cu precursori de droguri, au fost puse în aplicare 18 mandate de percheziție, pe teritoriile României, Republicii Moldova, Cehiei și Ungariei. Articolul VIDEO | Percheziții de amploare ale mascaților la Iași într-un dosar european de trafic și preparare de droguri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Politehnica Iași atacă promovarea cu un fost component al Generației de Aur. Ce obiective are noul antrenor al lui Poli? – EXCLUSIV # Ziarul de Iasi
Așa cum Ziarul de Iași a anticipat, Tibor Selymes se ocupă, începând de astăzi, de pregătirea echipei de fotbal Politehnica după ce clubul ieșean a renunțat la antrenorul cu care s-a plecat la drum în acest sezon, Anthony „Tony” da Silva. Înaintea antrenamentului Politehnicii din această dimineață, Selymes, care va fi ajutat de Ovidiu Marius Mihalache, Ioan Câmpeanu (antrenor de portari) și, când va reveni de la naționala României, de preparatorul fizic Darius Hîmpea, și-a prezentat gândurile, într-un dialog pe care-l prezentăm în continuare. Articolul Politehnica Iași atacă promovarea cu un fost component al Generației de Aur. Ce obiective are noul antrenor al lui Poli? – EXCLUSIV apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Bărbat căzut mort din picioare azi în cartierul Dacia, pe trotuar. Nu s-a mai putut face nimic pentru el # Ziarul de Iasi
Un bărbat s-a prăbușit pe trotuar, vineri dimineață, în jurul orei 10.00, în zona Bicaz din cartierul Dacia. Trecătorii care au observat incidentul au sunat imediat la 112, iar un echipaj de poliție a ajuns primul la fața locului. Articolul Bărbat căzut mort din picioare azi în cartierul Dacia, pe trotuar. Nu s-a mai putut face nimic pentru el apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
