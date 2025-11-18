Dezvoltatorul blocurilor Fusion Towers din Iași scoate la vânzare fabrica de panouri LED. Își face loc Adrian Ioniță pentru noi proiecte imobiliare?
18 noiembrie 2025
Omul de afaceri ieșean Adrian Ioniță, dezvoltatorul complexului rezidențial Fusion Towers din CUG și proprietar al companiei Techno Fusion, renunță la clădirea din Valea Lupului în care produce panouri LED și echipamente publicitare pentru clienți din România și străinătate.
Proiectilul din al Doilea Război Mondial descoperit în Campusul „Tudor Vladimirescu" din Iași: reacția Universității
Un proiectil de calibru 85 mm, rămas nedeclanșat din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit în dimineața zilei de 17 noiembrie în campusul „Tudor Vladimirescu" din municipiul Iași, în timpul unor lucrări de înlocuire a rețelei de hidranți. Muniția a fost găsită între căminele T9, T10 și T11.
Pierdere uriașă pentru firme: 40% din productivitate se irosește din cauza inteligenței artificiale prost folosite de angajați. Raport consultat de ZDI
Inteligența artificială (AI) este tot mai prezentă la locul de muncă, fiind folosită deja de aproape 9 din 10 angajați, arată studiul EY Work Reimagined 2025, care a analizat 15.000 de angajați și 1.500 de angajatori din 29 de țări.
Dezvoltatorul blocurilor Fusion Towers din Iași scoate la vânzare fabrica de panouri LED. Își face loc Adrian Ioniță pentru noi proiecte imobiliare?
Omul de afaceri ieșean Adrian Ioniță, dezvoltatorul complexului rezidențial Fusion Towers din CUG și proprietar al companiei Techno Fusion, renunță la clădirea din Valea Lupului în care produce panouri LED și echipamente publicitare pentru clienți din România și străinătate.
FOTBAL Program greu pentru Politehnica Iași în acest final de an: misiune dificilă pentru Selymes. Când se vor juca derby-urile?
Liga a II-a de fotbal va reveni în circuit zilele viitoare, după pauza de săptămâna trecută, generată de acțiunile echipelor naționale. Poli, care a disputat ieri un meci de verificare la Botoșani, 1-2 (1-1) cu viceliderul Ligii I, FC, se pregătește de sprintul de final de an.
Înăsprirea legilor este singurul lucru pe care parlamentarii noștri știu să-l propună. Suntem siguri că Ioan Afloarei din Cocârlatele nu-și va mai bate soția și copiii la beție știind că riscă decăderea din drepturile părintești pe 10 ani, nu doar pe cinci sau că în loc de 25 de ani de pușcărie riscă 26 de ani și trei luni. Dacă pedepsele aspre ar fi soluția, în țările care aplică pedeapsa cu moartea ar fi raiul pe pământ. Înăsprirea pedepselor nu învie morți și nu împiedică crimele.
Semnal de alarmă tras de la IRO Iași: vaccinarea HPV și controlul anual la ginecolog sunt esențiale pentru prevenirea cancerului de col uterin. Medic: „Îngrijorarea, din păcate, apare doar în stadiile avansate"
Medicii de la Institutul Regional de Oncologie Iași atrag atenția, cu ocazia Zilei Globale de Acțiune pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, marcată pe 17 noiembrie, că prevenția este principalul instrument prin care pot fi reduse cazurile și mortalitatea asociată acestei afecțiuni.
Cezar Ouatu, ales să interpreteze imnul național la meciul tricolorilor cu San Marino
Echipa naţională a României încheie campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026 la Ploieşti, într-un duel cu San Marino, programat marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Ilie Oană", scrie News.ro.
Neymar şi tatăl său vor cumpăra marca Pelé prin intermediul companiei lor NR Sports. Astfel, potrivit UOL, atacantul FC Santos va putea exploata imaginea triplului campion mondial, potrivit News.ro.
VIDEO | Impact violent în Canta după o manevră imprudentă: două mașini avariate serios
Un accident rutier a avut loc luni seara în zona Canta din Iași, după ce un șofer nu s-a asigurat și a tăiat două benzi de circulație pentru a întoarce. În acel moment, autoturismul a fost lovit în plin de o mașină care circula regulamentar.
Rugby: România va juca în Nations Cup din 2026, în Grupa A, alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong şi Zimbabwe
World Rugby, forul tutelar la nivel mondial, a oferit publicului unele amănunte legate de noua competiţie, World Rugby Nations Cup, care urmează să fie lansată în curând, potrivit News.ro.
FC Barcelona a anunţat, luni, că meciul său împotriva echipei Athletic Bilbao, care va avea loc sâmbătă (ora 17:15) în cadrul etapei a 13-a din LaLiga, se va juca pe Camp Nou, potrivit News.ro.
În Holstebro, Danemarca, un proiect inovator schimbă felul în care se construiesc locuințele. Skovsporet, un ansamblu de 36 de apartamente printate 3D, demonstrează cum tehnologia poate accelera construcția și susține sustenabilitatea, creând spații funcționale și accesibile pentru studenți.
Faptul că fostul președinte al Franței a ajuns în închisoare după 14 ani de la moartea lui Gaddafi nu e chiar întâmplător. În istorie, lipsa de scrupule se plătește. Când nu te aștepți ies la suprafață lucruri pe care le crezi îngropate.
Antrenorul Tibor Selymes a debutat la Politehnica Iași. Ce a făcut echipa ieșeană cu viceliderul Ligii I?
Clasată pe locul X în Liga a II-a, Politehnica Iași a disputat astăzi, la Botoșani, un meci amical cu viceliderul Ligii I, FC. Partida a avut două reprize a câte o oră fiecare.
Mircea Lucescu: Pentru necalificare eu am cea mai mare vină. Eu mă demit, nu mă demite nimeni
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu San Marino, că nu se gândeşte la plecare şi a mai spus că la partida cu Bosnia, pierdută cu 1-3, s-au făcut greşeli foarte mari, notează news.ro.
Escapadă de început de noiembrie în Antalya. Între relaxare, atmosferă mediteraneană și kitsch-ul al resorturilor locale
La începutul lui noiembrie am petrecut patru zile în Antalya, stațiunea Lara, într-un moment al anului în care acasă temperaturile abia urcau la 11–12 grade. Am ajuns acolo cu partenerii de la agenția Paralela 45, iar sejurul a început direct cu o revelație climatică: între 27 și 30 de grade, aer cald, soare puternic, lumină intensă, senzația că te teleportezi din toamnă în vară.
„Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta": un internațional revine la antrenamente după operația la genunchi
Aflat în România, Radu Drăguşin i-a aşteptat pe tricolori la Mogoşoaia şi s-a antrenat pe teren alături de ei, duminică seară.
Accident mortal pe șantierul de la Filarmonică: un muncitor a căzut de la înălțime și s-a lovit la cap
Un bărbat de 58 de ani, care lucra la șantierul Filarmonicii, a căzut de pe o schelă metalică de la aproximativ 5 metri înălțime și a decedat. Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD, a declarat că victima avea leziuni incompatibile cu viața, iar echipa de terapie intensivă SMURD ajunsă la fața locului nu a putut interveni.
Șase oferte concurează pentru construirea lui.
Portugalia zdrobește Armenia cu 9-1 și câștigă grupa F, iar Irlanda obține dramatic locul de baraj la Budapesta
Echipa naţională a Portugaliei a învins duminică, pe teren propriu, scor 9-1, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Lusitanii vor juca la turneul final din America, anunță news.ro.
În timpul acelui zbuciumat an, când tineri istorici s-au răsculat contra seniorilor, istoricul Dumitru Vitcu, care făcea parte din cei din urmă, nu a căzut în patima omului mărunt.
Centrală eoliană uriașă la marginea Iașului: înălțimea va urca cu 50%, până la 180 de metri
Compania care o construiește a obținut aprobarea pentru creșterea înălțimii turbinelor de la 125 la 180 de metri.
Politehnica joacă astăzi un meci amical la Botoșani, cu viceliderul. Selymes, care a programat patru antrenamente în weekend, la debut
Antrenorul Tibor Selymes va debuta astăzi pe banca Politehnicii Iași. Acest lucru se va întâmpla în meciul amical pe care echipa clasată pe locul X în Liga a II-a îl va disputa astăzi, începând cu ora 14:00, la Botoșani, în compania viceliderului Ligii I, FC.
Iașul rămâne cel mai populat județ al României. Câți mai suntem și cum arată declinul din Nord-Est
Iașul continuă să fie județul cu cea mai mare populație din România, potrivit celor mai recente date provizorii ale Institutului Național de Statistică, calculate la 1 iulie 2025. Populația după domiciliu a județului ajunge la 985.838 de persoane, înregistrând o scădere de 0,32% față de anul precedent. În termeni concreți, înseamnă 3.143 de ieșeni mai puțini în evidențele oficiale. Județul a înregistrat al treilea an consecutiv de scădere a locuitorilor, după vârful atins în anul 2022, când populația după domiciliu era de 989.029 persoane.
Un fost procuror și-a dat în judecată foștii colegi din cauză că nu a primit primă de pension
Magistrații încă mai au bani de luat de la stat. Un fost procuror și-a chemat în judecată foștii colegi, pentru a obține prima de pensionare. Plata acesteia a fost suspendată de guvernul Boc în timpul crizei economice, iar suspendarea a fost prelungită succesiv, până ce a fost eliminată complet acum doi ani. Articolul Un fost procuror și-a dat în judecată foștii colegi din cauză că nu a primit primă de pensionare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Capul de afiș al întrecerilor fotbalistice din România a fost ținut în acest sfârșit de săptămână de eșalonul trei, care a programat duelurile din etapa a XIII-a, în condițiile în care primele două ligi de fotbal interne au fost întrerupte, ca urmare a acțiunilor echipelor naționale. Articolul Victorii ieșene în weekendul fotbalistic actual apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
După atacul ucrainean care a suspendat operațiunile timp de două zile, portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol # Ziarul de Iasi
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operaţiunile, transmite Reuters, citat de news.ro. Articolul După atacul ucrainean care a suspendat operațiunile timp de două zile, portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„Regele stațiilor GPL” din Iași, Vasile Sârbu, vinde două terenuri în Valea Lupului. Mall Moldova ar putea ridica valoarea imobilelor # Ziarul de Iasi
Cum ar putea Mall Moldova să îi aducă peste un milion de euro lui Vasile Sârbu, „regele stațiilor GPL” din Iași? Două terenuri pe care le deține în Valea Lupului, peste drum de mall, le-ar putea face destul de atractive în rândul investitorilor pentru proiecte comerciale și de servicii. Articolul „Regele stațiilor GPL” din Iași, Vasile Sârbu, vinde două terenuri în Valea Lupului. Mall Moldova ar putea ridica valoarea imobilelor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
O femeie din Iași care a moștenit un apartament a ajuns datoare sie însăși și nu poate nici să intabuleze proprietatea. Judecătorii s-au spălat pe mâini ca Pilat din Pont # Ziarul de Iasi
După ce a ajuns datoare sie însăși, o ieșeancă și-a dat în judecată propriul tată, decedat de cinci ani. Aceasta, pentru a obține radierea din cartea funciară a unei sulte pe care ar fi trebuit să o plătească mama sa, și ea decedată. Articolul O femeie din Iași care a moștenit un apartament a ajuns datoare sie însăși și nu poate nici să intabuleze proprietatea. Judecătorii s-au spălat pe mâini ca Pilat din Pont apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Descinderi în trei comune din Iași: amenzi de 40.000 de lei, magazin fără bonuri și un șofer prins băut la volan # Ziarul de Iasi
Polițiștii din Hârlău au ieșit în forță pe teren. Într-o amplă acțiune desfășurată în comunele Erbiceni, Belcești și Focuri, echipe mixte – de la ordine publică, economic, protecția animalelor și luptători SAS – au verificat tot ce mișcă: șoferi, magazine, animale și modul în care este respectată legea. Rezultatul: peste o sută de persoane legitimate, zeci de controale, amenzi de aproape 40.000 de lei, un magazin amendat cu 10.000 lei pentru că nu dădea bonuri și un șofer depistat cu 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Articolul Descinderi în trei comune din Iași: amenzi de 40.000 de lei, magazin fără bonuri și un șofer prins băut la volan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cu cine poate juca România barajul pentru CM 2026 / Detalii despre drumul final spre Mondial # Ziarul de Iasi
După 1-3 cu Bosnia-Herţegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câştigătoare de grupă a Ligii Naţiunilor în sezonul 2024/2025 al acestei competiţii, notează news.ro. Articolul Cu cine poate juca România barajul pentru CM 2026 / Detalii despre drumul final spre Mondial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
EXCLUSIV | Bărbat de 50 de ani din Deleni, ucis în propria casă cu un topor de un invitat chemat la un „păhărel” # Ziarul de Iasi
Un bărbat de 50 de ani din Deleni a fost ucis ieri noapte cu un topor. Crima s-a petrecut pe fondul consumului de alcool. Mai exact, bărbatul de 50 de ani a avut doi invitați și au servit alcool. Articolul EXCLUSIV | Bărbat de 50 de ani din Deleni, ucis în propria casă cu un topor de un invitat chemat la un „păhărel” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Intervenție de urgență în satul Gârbești, comuna Țibănești, după ce o persoană a fost prinsă într-o combină agricolă. Articolul Bărbat prins într-o combină agricolă la Țibănești apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Ce se poate face când descoperim nereguli în privința angajărilor făcute de șeful asociației de proprietari? (V) # Ziarul de Iasi
Un cititor ieșean ne pune o întrebare inedită: cum se fac angajările în cadrul asociației și ce se poate face când acestea sunt abuzive? Răspunsul, în rândurile de mai jos. Articolul VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Ce se poate face când descoperim nereguli în privința angajărilor făcute de șeful asociației de proprietari? (V) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un militar a aflat abia după 15 de ani de la întoarcerea dintr-o misiune de o diurnă care i s-ar fi cuvenit. Ce i-au răspuns judecătorii? # Ziarul de Iasi
Un militar și-a cerut diurna pentru o misiune în Georgia la 15 ani după întoarcere. El a explicat că aflase întâmplător, de la alți colegi, că avea dreptul la banii respectivi. Articolul Un militar a aflat abia după 15 de ani de la întoarcerea dintr-o misiune de o diurnă care i s-ar fi cuvenit. Ce i-au răspuns judecătorii? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (III) # Ziarul de Iasi
Continuăm serialul nostru, pe tema rolului și locului inteligenței artificiale în domeniul științei și ingineriei materialelor, cu domnul Prof. univ. dr. habil. ing. Nicanor Cimpoesu, Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare științifică, antreprenoriat și ofertă educațională, coordonator de doctorat și membru CNATDCU, coordonatorul laboratorului de microscopie electronică ESIM. Articolul Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (III) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
CÂND FORMA UCIDE DREPTUL. Despre drept, morală și reforma imposibilă într-o societate care se apără prin formă și uită de fond # Ziarul de Iasi
O reflecție despre drept, economie și morală publică, inspirată din ideile profesorului Valerius M. Ciucă și ale economistului-șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea. Articolul CÂND FORMA UCIDE DREPTUL. Despre drept, morală și reforma imposibilă într-o societate care se apără prin formă și uită de fond apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Firmele ar putea primi până la 27.000 de lei/salariat anual de la stat dacă angajează persoane din rândul a trei categorii. Care sunt ele? # Ziarul de Iasi
Firmele care angajează mame cu cel puțin trei copii până la împlinirea vârstei de 18 ani, tineri între 16-30 de ani sau victime ale violenței domestice ar putea primi până la 27.000 de lei pe an pentru fiecare angajat. Articolul Firmele ar putea primi până la 27.000 de lei/salariat anual de la stat dacă angajează persoane din rândul a trei categorii. Care sunt ele? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Sunt explicate expresiile latinești „in succum et sanguinem”, „odium generis humani” și „homo animal politicum”, așa cum apar ele folosite de Mihai Eminescu în publicistica sa. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XIV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Poate va ajunge și România noastră la Cupa Mondială, lângă Iordania și Uzbekistan. Articolul Îmbârligatele sunt căile domnului Infantino apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cazul fetiței de 2 ani: tatăl susține că reprezentanții clinicii au încercat să mușamalizeze incidentul/„Au chemat avocatul înainte să explice ce s-a întâmplat” # Ziarul de Iasi
Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja, transmite news.ro. Articolul Cazul fetiței de 2 ani: tatăl susține că reprezentanții clinicii au încercat să mușamalizeze incidentul/„Au chemat avocatul înainte să explice ce s-a întâmplat” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Lovitură majoră pentru Moscova: calea ferată trans-siberiană, ținta unui atac ucrainean – VIDEO # Ziarul de Iasi
Ucraina a anunțat că a lansat mai multe atacuri pe calea ferată trans-siberiană, blocând lanțurile de aprovizionare militare rusești, inclusiv livrările de arme din Coreea de Nord, anunță Kyiv Post, citat de ziare.com. Articolul Lovitură majoră pentru Moscova: calea ferată trans-siberiană, ținta unui atac ucrainean – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
România pierde în Bosnia și ajunge la baraj – misiune aproape imposibilă pentru Mondial # Ziarul de Iasi
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut. Articolul România pierde în Bosnia și ajunge la baraj – misiune aproape imposibilă pentru Mondial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
A treia victorie, după trei eșecuri? Politehnica Iași se duelează astăzi cu un „satelit” # Ziarul de Iasi
Echipa de baschet masculin a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, joacă astăzi, de la ora 17:15, în Sala Polivalentă din Iași, cu gruparea secundă a CSM BBA Petrolul Ploiești. Articolul A treia victorie, după trei eșecuri? Politehnica Iași se duelează astăzi cu un „satelit” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Legiuitorul român vine, chiar în aceste zile, cu o inițiativă care vorbește despre echilibru și dreptate, nu – cum ne-am fi așteptat - despre sancțiune și constrângere. Observăm că Proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică nu șterge datorii și nu promite amnistii financiare, având un scop mult mai profund: oprirea executărilor silite abuzive pentru creanțe prescrise. Articolul Umanizarea executării silite. O intenție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Povestea Anei Maria Toader, tânara pe care părinții o vedeau medic, dar ea a ajuns horticultor din dragoste pentru vin. „Nu este doar o băutură, ci o lume de sine stătătoare” – FOTO # Ziarul de Iasi
Ana Maria Toader, absolventă a Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), este Wine Traveller - o exploratoare a vinului care călătorește prin podgorii și crame din întreaga lume, descoperind nu doar gusturi, ci și povești, tradiții și oameni din spatele fiecărei sticle. Pentru ea, vinul nu este doar o băutură, ci un limbaj universal, o cale de a înțelege lumea și pe cei din jur. Articolul Povestea Anei Maria Toader, tânara pe care părinții o vedeau medic, dar ea a ajuns horticultor din dragoste pentru vin. „Nu este doar o băutură, ci o lume de sine stătătoare” – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României – VIDEO # Ziarul de Iasi
Militarii români din EUFOR ALTHEA le-au transmis tricolorilor mesajul lor de încurajare înainte de meciul cu Bosnia şi Herţegovina, de sâmbătă seară, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, notează news.ro. Articolul Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
După o absență de zeci de ani din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, unul dintre cele mai frumoase animale din România, a apărut în mai multe păduri din țară, transmite stirileprotv.ro Articolul Cerbul lopătar, din nou în pădurile Iașului după zeci de ani de dispariție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor # Ziarul de Iasi
Canadianul Felix Auger-Aliassime, numărul 8 mondial, a obţinut, vineri seară, ultimul bilet pentru semifinalele Masters ATP de la Torino, învingându-l pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, conform news.ro. Articolul Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipa naţională a Croaţiei s-a calificat vineri seara la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce Polonia şi Cehia nu mai pot pierde locul secund în grupele lor şi vor merge la baraj, scrie news.ro. Articolul Preliminarii Cupa Mondială 2026: Croaţia s-a calificat la turneul final apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
