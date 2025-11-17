Ceva prețios și de neuitat

03:20

Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja, transmite news.ro. Articolul Cazul fetiței de 2 ani: tatăl susține că reprezentanții clinicii au încercat să mușamalizeze incidentul/„Au chemat avocatul înainte să explice ce s-a întâmplat” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.