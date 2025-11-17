În Serbia, „timpul se scurge” și nu există încă o soluție la criza energetică
Euractiv.ro, 17 noiembrie 2025 06:50
Diplomația precară a guvernului sârb, între aspirațiile europene și legăturile cu Rusia, ar putea pune țara într-o situație delicată în această iarnă, date fiind sancțiunile asupra petrolului rusesc, cred analiștii, potrivit AFP (Franța).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 15 minute
07:20
Mattarella: „Din Gaza până la Kiev, cei care atacă civilii nu trebuie să rămână nepedepsiți” # Euractiv.ro
Președintele italian a vorbit duminică la Bundestag, sediul Parlamentului german din Berlin. Atmosfera era solemnă, muzica era emoționantă, iar cele cinci cruci negre din fundal simbolizau Ziua de Doliu Național, notează „Il Corriere della Sera”.
Acum 30 minute
07:10
„Fiecare euro peste 10.000 de euro va deveni o tranzacție ilegală”, scrie într-o postare care a atras peste 2,6 milioane de vizualizări și care susține că „banii în numerar vor fi în curând de contrabandă” în conformitate cu legislația UE.
Acum o oră
07:00
Analiză publicată inițial în limba engleză de Consiliul European pentru Relații Externe, realizată de Ilke Toygür și Catherine de Vries, sub titlul „Cum pot europenii să depășească 'limitarea imprevizibilității' și să răspundă doctrinei MAGA”.
06:50
06:50
Se pare că președintele rus are replici ale biroului său oficial în mai multe locuri pe care le vizitează în secret, pentru a da impresia că se află la sediul său din Moscova, dezvăluie „Le Point” (Franța) într-un articol semnat de Pauline Pausini.
06:40
Finlanda se pregătește de război: 1.000 de poligoane de tragere îi vor consolida apărarea # Euractiv.ro
Țara nordică cu 5,6 milioane de locuitori se remarcă pentru cele mai multe arme pe cap de locuitor din lume, scrie „La Razon” (Spania) într-un articol semnat de Carmen Oporto.
Acum 2 ore
06:30
Ucraina lucrează la reluarea schimburilor de prizonieri cu Rusia, ceea ce ar putea aduce acasă 1.200 de prizonieri ucraineni, așa cum a anunțat președintele Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru duminică, notează „Euronews” (Italia).
06:20
În prezența premierului grec Kyriakos Mitsotakis și a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost semnat duminică, la Atena, acordul pentru transportul de gaze naturale lichefiate americane din Grecia în Ucraina, scrie „Kathimerini” (Grecia).
06:10
Care este adevărata urgență a lui Putin, în a patra iarnă de război?, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia), într-o analiză semnată de Federico Rampini privind situația frontului ucrainean.
Acum 24 ore
09:50
Consiliul Concurenței: Tranzacția Bonafarm-FrieslandCampina poate distorsiona piața lactatelor # Euractiv.ro
Preluarea Napolact de către Bonafarm poate schimba echilibrul unei piețe lactate fragmentate, arată Raportul privind evoluția concurenței lansat vineri de Consiliul Concurenței, raport citat de Agerpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Comisia Europeană a propus vineri o modificare pentru a consolida cooperarea dintre Parchetul European („EPPO”), Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”) și statele membre.
15:50
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) se alătură fondului coordonat de FEI pentru susținerea companiilor aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est.
14:30
În urma negocierilor, PE a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru agricultură și dezvoltare rurală.
12:50
PulseZ Youth Festival 2025, Youth Newsroom: Cea mai mare redacție de știri din Europa PulseZ Newsroom realizată de tineri, despre tineri dă putere noii generații de creatori de conținut.
09:40
Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei, scrie „Timpul” (Moldova).
09:30
Anatol Țăranu: Drumul lung de la Helsinki la Bruxelles. Moldova între rateu și speranță # Euractiv.ro
În decembrie 1999, în sălile Consiliului European de la Helsinki, se scria o pagină de istorie pentru estul Europei. Zece state primeau undă verde pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Moldova nu era printre ele.
09:20
Tinerii artiști pot primi sprijin prin programul „Tinere Talente 2026”, care se extinde, în premieră, și pentru studenții și elevii din Republica Moldova care urmează studii de arte vizuale sau muzică clasică, transmite IPN (Moldova).
09:10
Planul de acțiune pentru axa rutieră și feroviară Salonic - București este gata de semnare # Euractiv.ro
Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a participat la Adunarea Generală a Asociației Regiunilor din Grecia printr-o conexiune directă de la Bruxelles, pentru a da vești bune, informează Capital.gr (Grecia).
09:00
„Vrei să vezi copiii diseară?”, apoi aruncă cu benzină pe fosta soție și încearcă să-i dea foc # Euractiv.ro
Se întâmpla de ceva vreme. Insulte, amenințări, chiar și în fața copiilor. Apoi, punctul culminant. A așteptat-o în fața locului de muncă, la Seregno, în Brianza. În mână avea o sticlă de plastic de jumătate de litru plină cu benzină.
08:50
Bogdan Ivan, despre Lukoil: România are combustibil suficient, deci nu e un motiv de scumpiri # Euractiv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că, la cum este configurată piața, există motorină și benzină suficiente în România ca să nu justifice o creștere a prețului, după intrarea în vigoare a sancțiunilor internaționale impuse Lukoil.
08:40
România obține aprobarea PNRR la Bruxelles și urmează să încaseze încă 10,7 mld euro anul viitor # Euractiv.ro
România a obținut joi aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), de la Bruxelles, informează „Radio Europa LIberă”.
08:30
Programul european pentru apărare SAFE avansează, dar se lovește de o serie de obstacole # Euractiv.ro
Pregătirile pentru lista proiectelor de apărare ce vor fi propuse pentru finanțare pe bază de împrumuturi garantate de UE (regulamentul SAFE) avansează, dar se lovesc de o serie de obstacole, notează „Kathimerini” (Grecia).
08:20
Exercițiul militar multinațional Dacian Fall 2025 de la poligonul de antrenament Cincu, care a început pe 20 octombrie pe mai multe poligoane de antrenament din țări aliate, se va încheia în România, informează „Dnevnik” (Bulgaria).
01:20
Suma va fi disponibilă ca urmare a încheierii cu succes a negocierilor pentru aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
13 noiembrie 2025
19:20
18:40
Munteanu: Datorită sprijinului românesc și european, Moldova nu mai depinde de gazul rusesc # Euractiv.ro
Chișinăul a devenit un partener cheie în coridorul vertical de gaze care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, a declarat joi la București premierul R. Moldova Alexandru Munteanu.
14:10
Articol semnat de Mihaela-Alexandra Tudor, profesor univ. dr., specialist în media, politică și religie la Universitatea Paul Valéry Montpellier 3, Franța.
13:20
Festivalul de Film Ecranul Memoriei - filme care readuc în memorie tragedia pogromului de la Iași # Euractiv.ro
Festivalul de Film Ecranul Memoriei aduce în fața publicului documentare și discuții despre episoade puțin discutate ale istoriei românești, de la Pogromul de la Iași la momente esențiale ale perioadei recente.
07:50
Portavionul Ford se află în Caraibe, Venezuela își ridică nivelul de alertă. SUA, fără aliați # Euractiv.ro
Venezuela a anunțat o „desfășurare masivă” de forțe terestre, navale, aeriene, fluviale și de rachete, precum și de miliții, ca răspuns la prezența SUA în largul coastei sale, care marți a marcat și sosirea portavionului Ford, cel mai mare din lume.
07:40
Sănătatea lui Vladimir Putin este din nou subiect de discuție. Imagini recente cu președintele rus îi arată mâna dreaptă umflată, cu vene proeminente, reaprinzând speculațiile despre starea sa de sănătate, notează „La Libre Belgique”.
07:30
Ministrul justiției din Ucraina și fost ministru al energiei a fost suspendat miercuri, a anunțat premierul ucrainean, pe fondul unui scandal major de corupție care zguduie sectorul energetic al țării, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:10
Apropierea dintre Rusia și China este o alianță între imperiul grabei și imperiul calmului # Euractiv.ro
În timp ce Moscova trimite drone peste Europa, Beijingul se gândește să controleze autobuzele la distanță. Rușii sunt în declin și trebuie să se grăbească, dar chinezii sunt în ascensiune și își pot permite luxul să aștepte, scrie „Folha Online”.
07:00
Georgia nu a fost invitată la forumul pentru extinderea Uniunii Europene care va avea loc pe 18 noiembrie, la Bruxelles, anunță publicația rusească „Nezavisimaia Gazeta”.
06:50
Partidul francofon numit TRUMP, care înseamnă „Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes” (Toți Uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste), a fost fondat de Salvatore Nicotra, fost președinte al Frontului Național Belgian.
06:40
Îngrijorări serioase provoacă pentru Grecia cele mai recente date privind puterea de cumpărare din Balcani, pe prima poziție situându-se Bulgaria, care a depășit atât România, cât și Grecia, scrie „Europost” (Grecia).
12 noiembrie 2025
18:50
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara ofensează cetățenii pe Facebook dar se dă victimă # Euractiv.ro
Încleștarea pe viață și pe moarte dintre magistrați, cu autorități ale statului precum și cu societatea civilă pentru prezervarea pensiilor speciale, a ajuns într-o faza absurdă: CSM o trimite pe Oana Gheorghiu, vicepremier, în cercetare penală la Parchet, pentru o afirmație complet acoperită de realitate, că pensiile exagerate ale magistraților consumă bugetul în criză al țării. CSM a reacționat vehement la opiniile exprimate de Oana Gheorghiu într-o emisiune de la DIGI24, considerându-le „atac...
17:10
Nicușor Dan despre Lukoil: Nu există riscul să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei # Euractiv.ro
În cazul Lukoil - companie rusă afectată de sancțiuni SUA, care are afaceri și în România - există un grup de lucru la nivelul Guvernului, spune președintele, dând asigurări că nu există riscul ca ea să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei.
16:30
Fundația Adăpostul Speranța le va acorda angajaților săi câte 2 zile libere pentru doliu, în cazul nefericit al decesului câinilor care fac parte din familiile lor.
15:30
Radu Miruță: DNA și Parchetul, sesizate în legătură cu procedura de selecție a conducerii ROMARM # Euractiv.ro
Corpul de Control al Ministerului Economiei a descoperit că procedura de selecție a conducerii ROMARM a fost viciată.
14:30
Nicușor Dan despre noile pretenții salariale ale magistraților: E un echilibru în acest moment # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că există un echilibru în acest moment în ceea ce privește salariile magistraților. Reacția sa vine după ce ICCJ a cerut "cote compensatorii".
11:40
Copii care programează viitorul la Cluj. Cum devin ideile aplicații care salvează vieți # Euractiv.ro
La Cluj e o toamnă morocănoasă, însă aula Facultății de Științe Economice și Gesiunea Afacerilor este plină de tineri entuziaști. Ei participă la o demonstrație de imaginație și cod: Gala Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” (DpIT).
11:30
Cernăuțeanu (IGP Moldova): Nu vrem cenzură, dar e nevoie de reguli pentru Telegram și TikTok # Euractiv.ro
Șeful Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că autoritățile trebuie să aibă pârghii legale mai clare pentru a combate dezinformarea și instigarea în mediul online, relatează Agora.md.
11:10
Consiliul Europei cere României eforturi suplimentare pentru a proteja grupurile vulnerabile # Euractiv.ro
Traficul de persoane în România: legislație și politici îmbunătățite, dar este nevoie de o prevenție și un sprijin mai puternice pentru grupurile vulnerabile și victime
10:00
Clujul își vinde un hotel pentru Spitalul Copiilor. Alin Tișe: „Suntem contracronometru” # Euractiv.ro
Rămas fără finanțare prin PNRR, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunță o strategie radicală: județul își vinde din patrimoniu pentru a construi Spitalul Pediatric Monobloc, primul de acest fel din România.
09:30
Mahmoud Abbas la Paris, prima etapă diplomatică după recunoașterea statului palestinian # Euractiv.ro
În prima sa vizită oficială în Franța, Mahmoud Abbas, președintele statului Palestina [sic!], s-a întâlnit cu Emmanuel Macron pentru a consolida această recunoaștere, a discuta despre Gaza, Hamas și reformele promise, notează „Le Point” (Franța).
09:20
De ce baclavaua lui Ben Gvir și pedeapsa cu moartea pentru teroriști ar fi o problemă pentru Bibi # Euractiv.ro
Baclavaua lui Ben-Gvir li s-a părut multora greu de digerat, notează „Il Corriere della Sera” (Italia): ministrul israelian al Securității sărbătorește pedeapsa cu moartea pentru teroriști, în timp ce Netanyahu caută sprijinul lui Jared Kushner.
09:20
Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), informează Reuters (Marea Britanie).
09:10
Reuniunea extinsă G7 va căuta la Niagara un răspuns comun privind Ucraina în fața Moscovei # Euractiv.ro
Miniștrii de externe ai G7 se întâlnesc marți în Canada, cu Ucraina în fruntea agendei și cu speranța de a vorbi pe o singură voce în fața intransigenței Rusiei într-un moment în care negocierile sunt în impas, notează „France 24” (Franța).
09:00
De la lansarea sa din august, racheta de croazieră Flamingo proiectată de Ucraina a fost utilizată de nouă ori de Kiev. Ar putea fi, în cele din urmă, mai utilă decât Tomahawk?, se întreabă „Le Parisien” (Franța).
08:50
Moscova revendică controlul asupra unor noi locații în Pokrovsk, Kupiansk și Zaporijjia, în timp ce Kievul își intensifică atacurile împotriva rafinăriilor și terminalelor de petrol rusești, scrie „La Razon” (Spania).
