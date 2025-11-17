Donald Trump îl grațiază pentru a doua oară pe unul dintre atacatorii Capitoliului

Donald Trump l-a grațiat din nou pe unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deținere ilegală de arme de foc, relatează AFP.

