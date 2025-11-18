Exporturi record de blindate ale industriei turcești de apărare. România, al noulea client european
Euractiv.ro, 18 noiembrie 2025 07:50
Compania turcă Otokar, un fabricant important de vehicule blindate din industria de apărare a Turciei, înregistrează o creștere impresionantă a producției și a exporturilor, scrie „Ethnos” (Grecia).
• • •
Acum 5 minute
08:10
În ultimele zile, au apărut mai multe neînțelegeri cu privire la autorizația de exceptare de la sancțiunile americane a Ungariei, care va fi emisă de Statele Unite, scrie „Magyar Nemzet” (Ungaria).
Acum 15 minute
08:00
Trump avertizează că vor exista „sancțiuni severe” pentru „orice țară” care face afaceri cu Rusia # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a avertizat duminică că vor exista „sancțiuni severe” pentru „orice țară” care face afaceri cu Rusia, în timp ce a susținut o inițiativă din Congresul SUA de a exercita presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin.
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Noul lider conservator al Japoniei a provocat tensiuni cu China care ar duce la o ruptură pe plan diplomatic, scrie „The Washington Post” (SUA).
Acum 2 ore
07:10
Statele UE ar trebui să aibă „garanții multiple” de securitate, pe lângă Articolul 5 al NATO # Euractiv.ro
Statele membre ale UE ar trebui să beneficieze de „garanții multiple” pentru securitatea lor, complementare articolului 5 al NATO, inclusiv prin dezvoltarea unui „mecanism clar” de aplicare a clauzei de apărare mutuală a uniunii.
07:00
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a denunțat luni un „act de sabotaj fără precedent” după descoperirea unor șine avariate de o explozie pe o linie de cale ferată ducând spre Ucraina, notează „France 24” (Franța).
06:50
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, un acord privind achiziționarea de arme, calificat drept „istoric” de președintele ucrainean, scrie „La Libe Belgique” (Belgia).
06:40
Guvernul norvegian pare înclinat să ia în considerare o opțiune de garantare a împrumutului de reparații al Ucrainei prin fondul său suveran pentru petrol... dar numai în anumite condiții, scrie „L'Express” (Franța).
06:30
Finanțarea Ucrainei. Care sunt opțiunile UE pentru găsirea celor 135 de miliarde de euro necesari? # Euractiv.ro
Conform unei scrisori trimise luni și citită de „Euronews” (Italia), Ursula von der Leyen a cerut țărilor UE să convină, asupra unui plan care să acopere nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la 135,7 miliarde de euro.
Acum 12 ore
21:20
Foști judecători CSM au câștigat sume mari, după ce s-au plâns de discriminare față de procurori # Euractiv.ro
În februarie 2023, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Brașov, 20 de judecători, dintre care opt deja pensionari înainte de 2020, au cerut Tribunalului Brașov „recalcularea indemnizației de încadrare”.
21:10
O nouă poziție publică a fost luată luni de către fosta Ministră a Justiției și procuroare, Monica Luisa Macovei.
Acum 24 ore
16:10
„Foarte probabil" ca bugetul pe 2026 să nu fie gata în decembrie, ci în ianuarie, spune Bolojan # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat sceptic în privința finalizării bugetului de stat pe 2026 în luna decembrie, astfel că el ar putea fi gata în ianuarie.
16:00
Bolojan: Posibil ca săptămâna viitoare să declanșăm angajarea răspunderii pe administrație # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, că, în ceea ce privește reforma în administrație, este foarte posibil ca săptămâna viitoare "să declanșăm procedurile de angajare a răspunderii".
15:50
Două localități din Tulcea, evacuate. O dronă a avariat o navă cu GPL, care a luat foc # Euractiv.ro
Autoritățile sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și arde pe malul ucrainian, peste Dunăre de localitatea tulceană Plaurul.
15:10
Nicușor Dan a convocat CSAT: Strategia Națională de Apărare și raportul pe droguri, pe ordinea de zi # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc pe 24 noiembrie, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, anunță Președinția.
14:50
Un memorandum intern aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților prevede alocarea a zeci de mii de lei în 2026 pentru achiziția de reviste românești și străine de specialitate și la Monitorul Oficial, pentru Serviciul Bibliotecă.
13:20
Procurorul general a sesizat MAI și Inspecția Judiciară în cazul femicidului din Teleorman # Euractiv.ro
Procurorul general Alex Florența a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne și a Inspecției Judiciare în cazul femei ucise în județul Teleorman.
13:10
Candidatul la Primăria Capitalei și deputat USR, Cătălin Drulă și consilierii generali ai partidului au depus un proiect care propune realizarea Parcului Uranus, un amplu spațiu verde public de aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului.
12:40
Primăria Cluj-Napoca propune un buget redus pentru ziua de 1 Decembrie și Revelionul din acest an: 650.000 de lei, față de 950.000 de lei în 2024, potrivit instituției amintite. Suma urmează să fie discutată și votată în ședința Consiliului Local.
12:10
Cum afectează experiențele dificile din copilărie sănătatea emoțională la vârstă adultă # Euractiv.ro
Un studiu de anvergură, care a analizat datele a peste 300 000 de persoane, relevă o legătură puternică între adversitățile din copilărie (precum neglijarea, instabilitatea familială sau abuzul) și apariția problemelor emoționale în viața de adult.
12:10
Partidul REPER susține candidatura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pentru funcția de primar general al Municipiului București la alegerile din 7 decembrie.
11:50
Donald Trump l-a grațiat din nou pe unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deținere ilegală de arme de foc, relatează AFP.
11:30
Localitatea Plauru din Tulcea, evacuată. O dronă a avariat o navă cu GPL, care a luat foc # Euractiv.ro
Autoritățile sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și arde pe malul ucrainian, peste Dunăre de localitatea tulceană Plaurul.
10:00
Președintele spune că discută mult cu Sorin Grindeanu și are o relație "foarte bună" cu PSD # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat duminică un interviu la România TV, iar printre subiectele abordate a fost și relația cu PSD-ul și USR-ul.
09:40
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică seară, la RomâniaTV, că ”românii o duc mai rău în momentul ăsta față de acum, să zicem, șase luni”.
Ieri
08:00
Demisiile de la vârful BBC, provocate de raportul Prescott privind manipularea unui discurs al lui Trump, au declanșat o criză de legitimitate și o dezbatere globală despre imparțialitate, informează „Jornal de Notícias” (Portugalia).
07:40
Roboții umanoizi intră în fabrica Sapa din Benevento. A fost semnat un acord cu Wandercraft # Euractiv.ro
Grupul Sapa, producător italian de componente auto, a încheiat un acord de colaborare cu Wandercraft, o companie franceză specializată în producția de exoschelete, și a decis să integreze roboții umanoizi ai companiei în procesele sale de producție.
07:40
Abonamentul Wizz Air pentru a zbura tot anul, amendat de Autoritatea Antitrust italiană # Euractiv.ro
Autoritatea Antitrust a constatat că compania aeriană low-cost Wizz Air Hungary Ltd. a încălcat prevederile Codului Consumatorilor privind practicile comerciale neloiale și a aplicat o amendă de 500.000 de euro, potrivit „RAI News” (Italia).
07:20
Mattarella: „Din Gaza până la Kiev, cei care atacă civilii nu trebuie să rămână nepedepsiți” # Euractiv.ro
Președintele italian a vorbit duminică la Bundestag, sediul Parlamentului german din Berlin. Atmosfera era solemnă, muzica era emoționantă, iar cele cinci cruci negre din fundal simbolizau Ziua de Doliu Național, notează „Il Corriere della Sera”.
07:10
„Fiecare euro peste 10.000 de euro va deveni o tranzacție ilegală”, scrie într-o postare care a atras peste 2,6 milioane de vizualizări și care susține că „banii în numerar vor fi în curând de contrabandă” în conformitate cu legislația UE.
07:00
Analiză publicată inițial în limba engleză de Consiliul European pentru Relații Externe, realizată de Ilke Toygür și Catherine de Vries, sub titlul „Cum pot europenii să depășească 'limitarea imprevizibilității' și să răspundă doctrinei MAGA”.
06:50
Diplomația precară a guvernului sârb, între aspirațiile europene și legăturile cu Rusia, ar putea pune țara într-o situație delicată în această iarnă, date fiind sancțiunile asupra petrolului rusesc, cred analiștii, potrivit AFP (Franța).
06:50
Se pare că președintele rus are replici ale biroului său oficial în mai multe locuri pe care le vizitează în secret, pentru a da impresia că se află la sediul său din Moscova, dezvăluie „Le Point” (Franța) într-un articol semnat de Pauline Pausini.
06:40
Finlanda se pregătește de război: 1.000 de poligoane de tragere îi vor consolida apărarea # Euractiv.ro
Țara nordică cu 5,6 milioane de locuitori se remarcă pentru cele mai multe arme pe cap de locuitor din lume, scrie „La Razon” (Spania) într-un articol semnat de Carmen Oporto.
06:30
Ucraina lucrează la reluarea schimburilor de prizonieri cu Rusia, ceea ce ar putea aduce acasă 1.200 de prizonieri ucraineni, așa cum a anunțat președintele Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru duminică, notează „Euronews” (Italia).
06:20
În prezența premierului grec Kyriakos Mitsotakis și a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost semnat duminică, la Atena, acordul pentru transportul de gaze naturale lichefiate americane din Grecia în Ucraina, scrie „Kathimerini” (Grecia).
06:10
Care este adevărata urgență a lui Putin, în a patra iarnă de război?, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia), într-o analiză semnată de Federico Rampini privind situația frontului ucrainean.
16 noiembrie 2025
09:50
Consiliul Concurenței: Tranzacția Bonafarm-FrieslandCampina poate distorsiona piața lactatelor # Euractiv.ro
Preluarea Napolact de către Bonafarm poate schimba echilibrul unei piețe lactate fragmentate, arată Raportul privind evoluția concurenței lansat vineri de Consiliul Concurenței, raport citat de Agerpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Comisia Europeană a propus vineri o modificare pentru a consolida cooperarea dintre Parchetul European („EPPO”), Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”) și statele membre.
15:50
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) se alătură fondului coordonat de FEI pentru susținerea companiilor aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est.
14:30
În urma negocierilor, PE a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru agricultură și dezvoltare rurală.
12:50
PulseZ Youth Festival 2025, Youth Newsroom: Cea mai mare redacție de știri din Europa PulseZ Newsroom realizată de tineri, despre tineri dă putere noii generații de creatori de conținut.
09:40
Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei, scrie „Timpul” (Moldova).
09:30
Anatol Țăranu: Drumul lung de la Helsinki la Bruxelles. Moldova între rateu și speranță # Euractiv.ro
În decembrie 1999, în sălile Consiliului European de la Helsinki, se scria o pagină de istorie pentru estul Europei. Zece state primeau undă verde pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Moldova nu era printre ele.
09:20
Tinerii artiști pot primi sprijin prin programul „Tinere Talente 2026”, care se extinde, în premieră, și pentru studenții și elevii din Republica Moldova care urmează studii de arte vizuale sau muzică clasică, transmite IPN (Moldova).
09:10
Planul de acțiune pentru axa rutieră și feroviară Salonic - București este gata de semnare # Euractiv.ro
Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a participat la Adunarea Generală a Asociației Regiunilor din Grecia printr-o conexiune directă de la Bruxelles, pentru a da vești bune, informează Capital.gr (Grecia).
09:00
„Vrei să vezi copiii diseară?”, apoi aruncă cu benzină pe fosta soție și încearcă să-i dea foc # Euractiv.ro
Se întâmpla de ceva vreme. Insulte, amenințări, chiar și în fața copiilor. Apoi, punctul culminant. A așteptat-o în fața locului de muncă, la Seregno, în Brianza. În mână avea o sticlă de plastic de jumătate de litru plină cu benzină.
08:50
Bogdan Ivan, despre Lukoil: România are combustibil suficient, deci nu e un motiv de scumpiri # Euractiv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că, la cum este configurată piața, există motorină și benzină suficiente în România ca să nu justifice o creștere a prețului, după intrarea în vigoare a sancțiunilor internaționale impuse Lukoil.
08:40
România obține aprobarea PNRR la Bruxelles și urmează să încaseze încă 10,7 mld euro anul viitor # Euractiv.ro
România a obținut joi aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), de la Bruxelles, informează „Radio Europa LIberă”.
08:30
Programul european pentru apărare SAFE avansează, dar se lovește de o serie de obstacole # Euractiv.ro
Pregătirile pentru lista proiectelor de apărare ce vor fi propuse pentru finanțare pe bază de împrumuturi garantate de UE (regulamentul SAFE) avansează, dar se lovesc de o serie de obstacole, notează „Kathimerini” (Grecia).
