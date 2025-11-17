Wedding Avenue, „evenimentul anului” la Oradea. Se lansează oficial tendințele 2026–2027 în lumea nunților (FOTO)

08:00

Bogdan Avram este genul de tânăr care nu a așteptat ca lucrurile să se întâmple, ci le-a pus în mișcare. În facultate, a fost lider al studenților orădeni și s-a implicat în multe activități de voluntariat, iar acum, când a devenit antreprenor în domeniul marketingului, i-a venit ideea unui proiect care să-i combine preocupările. Bogdan a scris candidatura orașului pentru titlul de Capitală a Tineretului din România 2027, o idee de succes: Oradea a câștigat din prima încercare și, peste doi ani, va fi centrul național al energiei tinere, sub sloganul „Oradea O’Clock”, orașul în care tinerii dau ritmul.