Șoferiță din Lugașu de Jos, reținută după ce a fost prinsă beată la volan: avea o concentrație alcoolică de 1,09 mg/l în aerul expirat

„Este foarte sufocant, nu ai aer, te sufoci, pentru că ventilația nu face față, iar geamurile nu se pot deschide”. Aceasta este reclamația trimisă BIHOREANULUI de unul dintre orădenii care au ajuns în noua policlinică a Spitalului Județean Bihor în prima lună de la deschiderea acesteia. Managerul spitalului și reprezentantul constructorului confirmă problema, cauzată de o greșeală de proiectare, care a prevăzut ferestre fixe la primul etaj, și spun că ea este în curs de remediere.