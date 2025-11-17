Investiție nouă în Oradea: CTP adaugă 10.800 mp de spații industriale

09:00

Urmașii politici ai fostului primar PNL din Pomezeu, Ioan Șora, decedat în urmă cu două luni, la un an după ce a ratat câștigarea celui de-al 6-lea mandat, îl somează pe actualul edil-șef Viorel Ciuhandu (PSD) să boteze o sală de evenimente din satul Câmpani cu numele predecesorului, ceea ce acesta nu are de gând să facă, cu atât mai mult cu cât în timpul mandatelor trecute sala de nunți era practic pe minus, abia de un an fiind adusă pe profit.