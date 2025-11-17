Investiție nouă în Oradea: CTP adaugă 10.800 mp de spații industriale
Bihoreanul, 17 noiembrie 2025 11:50
Zona Calea Borșului continuă să atragă investiții importante: CTP, cel mai mare dezvoltator listat de spații industriale și logistice din Europa, construiește o nouă clădire de 10.800 mp în CTPark Oradea North, pe Calea Borșului. După finalizarea acestei clădiri, cele trei parcuri industriale deținute de CTP în Oradea vor cumula peste 100.000 mp de spații industriale și logistice moderne, consolidând orașul ca un punct de referință pentru afacerile din vestul țării.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
11:50
Zona Calea Borșului continuă să atragă investiții importante: CTP, cel mai mare dezvoltator listat de spații industriale și logistice din Europa, construiește o nouă clădire de 10.800 mp în CTPark Oradea North, pe Calea Borșului. După finalizarea acestei clădiri, cele trei parcuri industriale deținute de CTP în Oradea vor cumula peste 100.000 mp de spații industriale și logistice moderne, consolidând orașul ca un punct de referință pentru afacerile din vestul țării.
Acum o oră
11:20
Termoficare fără recirculare: Orădenii conectați la sistemul centralizat au de așteptat până când la robinet ajunge apă caldă # Bihoreanul
După răcirea vremii, orădenii au început să reclame că dimineața așteaptă și 15 minute să vină apa caldă. Vechi din anii '70, conductele de recirculare nu mai fac față solicitărilor consumatorilor din centrul orașului ori de la capete de rețele, care au de ales între a face dușuri reci sau a plăti în plus la factură
Acum 2 ore
10:50
Băsescu, despre premierul Ilie Bolojan: „Nu îl va da nimeni jos. Nimeni nu vrea să îi ia locul” # Bihoreanul
Fostul președinte Traian Băsescu susține că premierul Ilie Bolojan nu riscă să fie schimbat prin moțiune de cenzură, întrucât niciun partid nu ar fi dispus să preia conducerea Executivului în plină criză economică. Într-o intervenție la România TV, Băsescu i-a cerut premierului să nu demisioneze, avertizând că o astfel de decizie ar agrava atât situația politică, cât și pe cea financiară a țării.
10:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o avertizare de tip cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă și în județul Bihor, urmată de o informare meteorologică care anunță ploi importante cantitativ, ninsori la munte și răcire accentuată a vremii.
Acum 4 ore
10:00
O nouă săptămână aduce în Oradea o agendă bogată. Teatrul Regina Maria prezintă premiera „Oglinda spartă”, iar Filarmonica propune un concert vocal-simfonic. Joi are loc proiecția filmului „Cravata galbenă” cu John Malkovich și o dublă lansare de carte, la MȚC. În weekend, publicul poate vedea baletul „Spărgătorul de nuci” la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar și concertul Il Volo la Oradea Arena. Muzeele și galeriile orașului completează programul cu o serie amplă de expoziții.
09:00
Comuna Ioan Șora: Primarul din Pomezeu nu vrea să boteze o sală de nunți cu numele fostului edil # Bihoreanul
Urmașii politici ai fostului primar PNL din Pomezeu, Ioan Șora, decedat în urmă cu două luni, la un an după ce a ratat câștigarea celui de-al 6-lea mandat, îl somează pe actualul edil-șef Viorel Ciuhandu (PSD) să boteze o sală de evenimente din satul Câmpani cu numele predecesorului, ceea ce acesta nu are de gând să facă, cu atât mai mult cu cât în timpul mandatelor trecute sala de nunți era practic pe minus, abia de un an fiind adusă pe profit.
08:20
Wedding Avenue, „evenimentul anului” la Oradea. Se lansează oficial tendințele 2026–2027 în lumea nunților (FOTO) # Bihoreanul
Oradea se pregătește să fie, pentru o seară, capitala absolută a industriei nunților. Pe 20 noiembrie, de la ora 18:00, Armonia Venue deschide porțile celui mai așteptat eveniment al sezonului: Wedding Avenue - The Trend Edition, întâlnirea care promite să aducă în același loc toate mințile creative și toate tendințele care vor dicta nunțile anilor 2026–2027.
Acum 6 ore
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Noul city manager amenință că ne lasă cu gura căscată # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Între altele, avem un nou city manager. „O să iau măsuri atât de neobișnuite, că o să rămâneți toți cu gura căscată. Nu degeaba-s stomatolog”. „Dar nu vă e teamă că o să dați greș?”...
07:40
Termoficare Oradea: Întreruperea furnizării energiei termice pentru 3 puncte termice din Municipiul Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport situață la intersecția străzilor Aleea Salca și Nojoridului, începând de azi, 16 noiembrie 2025, ora 14.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din punctele termice: PT 871, PT 872 și PT 875.
07:40
Având în vedere impactul mediatic cu privire la tragicul eveniment precum și a efectelor dezastruoase asupra locuințelor și mai ales asupra vieților omenești, clarificăm faptul că DISTRIGAZ VEST SA deține licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale doar în județul Bihor, respectiv în Municipiul Oradea, comuna Sânnicolau Român și comuna Cociuba Mare, fără a avea o legătură de asociere cu alți operatori ai sistemelor de distribuție gaze naturale.
07:20
Mihai Lasca și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Dialog cu activistul Marian Ceaușescu: „Ești cumva bucureștean...?” (VIDEO) # Bihoreanul
Controversatul politician orădean Mihai Lasca și-a depus duminică dosarul de candidatură pentru Primăria Capitalei, anunțând pe Facebook că intră oficial în competiția electorală pentru fotoliul de primar general care va avea loc pe 7 decembrie. Fostul deputat afirmă că reprezintă opțiunea „patrioților” care ar trebui să preia conducerea Bucureștiului.
Acum 12 ore
00:00
Weekend cu rezultate contrastante pentru echipele bihorene din Liga 3: Crișul triumfă în derby, Beiușul cedează clar la Baia Mare # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga 3 şi-au adjudecat doar trei puncte în etapa din acest weekend. În derby-ul judeţean de la Sânmartin, Crişul Sântandrei a dispus cu scorul de 3-1 de cei de la Lotus Băile Felix, după ce a condus şi la pauză cu 2-1. La Baia Mare, în schimb, pe terenul celor de la Minaur, liderul clasamentului, Bihorul Beiuş nu a avut vreo şansă şi a cedat cu 0-4.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Povestea emoționantă a doi soți bihoreni care au sărbătorit nunta de platină # Bihoreanul
Luni, 17 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: BIHOREANUL vă dezvăluie o poveste de dragoste rară; Soția judecătorului Antik este „abonată” la instituții publice din Bihor; Probleme cu conductele de recirculare ale termoficării orădene; Adina Chiș e campioană națională și vicecampioană mondială la skandenberg; Povestea bandei care a deturnat un avion de pe Aeroportul Oradea pentru a fugi în Occident.
Acum 24 ore
21:50
Termoficare Oradea: Întreruperea furnizării energiei termice pentru 3 puncte termice din Municipiul Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport situață la intersecția străzilor Aleea Salca și Nojoridului, începând de azi, 16 noiembrie 2025, ora 14.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din punctele termice: PT 871, PT 872 și PT 875.
19:50
Concert caritabil cu Ad Libitum Voices, la Teatrul Regina Maria din Oradea, în sprijinul persoanelor cu autism # Bihoreanul
Asociația S.O.S. Autism Bihor organizează vineri, 21 noiembrie, de la ora 18, un concert caritabil la Teatrul Regina Maria din Oradea. Evenimentul îi are în centru pe membrii grupului vocal Ad Libitum Voices, care vor susține un spectacol dedicat strângerii de fonduri pentru activitățile asociației.
17:00
Iată că, după ce au fost văzuți urși prin bătăturile bihorenilor, după ce castorii ne-au rumegat copacii și mistreții au râmat grădinile orădenilor, e rândul lupilor să halească câinii cu lanț cu tot. Vezi ce impact pot produce lupii în Bihor, potrivit viziunii lui Bihorel!
15:50
„Angel shot”, codul care poate salva femei aflate în pericol, folosit acum în barurile din Cluj # Bihoreanul
Câteva localuri din Cluj-Napoca s-au alăturat unei campanii internaționale care urmărește protejarea clientelor aflate în situații de risc. Barurile au introdus „Angel shot”, un cod discret prin care femeile pot cere ajutor atunci când se simt amenințate sau sunt agresate.
14:30
Pe trotuarul de pe Bulevardul Dacia, într-o zonă comercială aglomerată, unde mulți orădeni o iau la pas, zace de mult timp o groapă periculoasă.
13:10
Un concert de Crăciun cu Maria Coman, artistă cunoscută pentru interpretările sale de muzică bizantină, va avea loc vineri, 12 decembrie, de la ora 19, la Casa de Cultură „George Bologan” din Băile Felix. Evenimentul este gratuit, accesul fiind permis doar pe baza unei rezervări online.
Ieri
11:40
Parking cu presiune: WC-urile din parcarea subterană de lângă Catedrală sunt mai mult închise decât funcționale (FOTO) # Bihoreanul
Turiștii care vizitează Cetatea Oradea și își lasă mașinile în parcarea subterană din vecinătatea catedralei ortodoxe nu au unde merge la toaletă. De doi ani, de la darea în folosință a parkingului, WC-urile din incinta acestuia se înfundă periodic, fapt pentru care sunt mai mult închise decât funcționale...
10:20
CSM CSU Raiffeisen rămâne neînvinsă! Victorie clară cu Craiova și 8-0 în Liga Națională # Bihoreanul
Formația de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea și-a continuat sâmbătă seară parcursul fără greșeală în Liga Națională. Evoluând pe teren propriu, la Arena Antonio Alexe, echipa bihoreană s-a impus clar în fața celor de la SCM Universitatea Craiova, cu scorul de 77-59, și rămâne neînvinsă după 9 etape.
09:10
Rhythmix, recital inedit la Filarmonică, cu piese semnate inclusiv de chitaristul orădean Marius Pop # Bihoreanul
Recital inedit la Filarmonica Oradea. Marți, de la ora 19, percuționiștii Marius Bulzan, Cătălin-Cristian Cioargă și Hayashi-Kelemen Jacint-Yuuka vor fi protagoniștii evenimentului Rhythmix, care invită la energie, ritm și libertate. Soliștii vor interpreta o serie de lucrări semnate de chitaristul orădean Marius Pop, CM Project sau Mark Glenthworth.
08:00
Guvernul își asumă răspunderea pentru Pachetul 3 de măsuri, care vizează administrația. Bolojan: „În mod normal, 10% din personal ar trebui să plece” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că în cursul săptămânii viitoare Guvernul va începe procedurile pentru asumarea răspunderii pentru adoptarea unui al treilea pachet de măsuri care au drept scop corectarea deficitului bugetar, vizând administrația locală și centrală, unde se vor face reduceri de personal și de cheltuieli. Potrivit premierului, numărul de angajaţi în primării va fi calculat după o formulă care ţine cont de numărul de locuitori.
15 noiembrie 2025
21:30
Lansare de carte și slujbă cu doi episcopi la Sântandrei, în memoria martirilor care și-au dat viața pentru credință (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din centrul localității Sântandrei s-a umplut de credincioși, sâmbătă, la lansarea de carte a preotului paroh Ion Alexandru Mizgan. Eveniment rar, doi episcopi au ales să slujească împreună, alături de un sobor format din mai mulți diaconi și preoți, iar cei prezenți au avut parte și de momente artistice, inclusiv de colinde.
19:40
Fotograful orădean Ovi D. Pop, președintele clubului Varadinum Foto, a câștigat unul dintre cele mai importante premii ale unui concurs internațional de fotografie desfășurat în China. Artistul a fost distins la categoria Portret în cadrul ediției din acest an a competiției „Golden Silk Road”, organizată în orașul Fangchenggang.
18:50
Aproape 5.000 de puieți sădiți în Bihor, într-o singură zi, în a patra ediție „Bihorul Plantează” (FOTO) # Bihoreanul
A patra ediție a proiectului „Bihorul Plantează” a adunat sâmbătă sute de voluntari în trei zone din Sânmartin: Băile Felix, Băile 1 Mai și Betfia. Participanții au sădit aproximativ 5.000 de puieți de gorun, stejar, fag, paltin și frasin, iar elevii și studenții au semănat peste 60 de kilograme de ghindă de stejar în pădurea din Felix.
17:50
FC Bihor a câștigat cu 6-5 amicalul cu U Cluj U19, după un meci spectaculos cu multe goluri (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliştii de la FC Bihor au câştigat cu scorul de 6-5 meciul amical disputat sâmbătă, pe Stadionul Iuliu Bodola, în compania celor de la U Cluj U19, una dintre cele mai bune echipe de juniori și tineret din țară. Orădenii au condus cu 3-0 în minutul 11, la pauză scorul era 4-1, iar în repriza a doua au avut 6-2, însă, pe fondul numeroaselor schimbări, oaspeții au revenit și au redus din diferență. Antrenorul Erik Lincar a folosit în acest joc jucători care au evoluat mai puțin, dar și șase juniori.
16:10
Sute de oameni la „D’ale Porcului” în Băile Felix: Mirosuri îmbietoare și un atelier unde copiii își fac propriul cârnaț FOTO/VIDEO # Bihoreanul
Festivalul-concurs „D’ale Porcului” a început sâmbătă cu voie bună în parcarea de la intrarea în stațiunea Băile Felix, unde evenimentul se desfășoară pentru prima oară. Soarele blând de noiembrie a scos din case sute de oameni, de la turiști la localnici și familii cu copii, care au umplut parcarea transformată într-o bucătărie în aer liber, unde echipele pregătesc pe loc, în ceaune și pe plite, felurite preparate din carne de porc.
15:40
Bihorel: Zece observații despre plângerea penală a Consiliului Superior al Magistraturii # Bihoreanul
Declarația vicepremierului Oana Gheorghiu pe problema pensiilor magistraților, care ar fi fost prinși într-un fel de Caritas, are acoperire matematică. Cei din CSM iau pensii de 8 ori mai mari decât contribuția lor la fondul de pensii...
14:30
Sportivii orădeni de la CS Wolf au strălucit la Cupa României de Taekwon-do ITF de la Baia Mare (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii orădeni ai clubului Wolf au dominat întrecerile de juniori ale Cupei României de Taekwon-do ITF, competiţie care s-a desfăşurat la Baia Mare şi care a reunit aproape 700 de competitori din întreaga ţară. Participând cu o delegaţie impresionantă, clubul orădean condus de Harascsák Gyula şi-a adjudecat 44 de medalii, dintre care 19 au fost aferente primului loc.
13:10
Începând cu 15 noiembrie, credincioşii ortodocşi intră în cele 40 de zile ale Postul Crăciunului - cunoscut şi ca Postul Naşterii Domnului - care se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. În acelaşi timp, Adventul marchează perioada de anticipare a sărbătorii printr-o serie de ritualuri distincte.
12:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va acționa în instanță BBC, acuzând postul public britanic că a editat în mod înșelător un discurs rostit pe 6 ianuarie 2021, înaintea asaltului asupra Capitolului. Într-un documentar Panorama difuzat în 2024, cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale americane, BBC ar fi montat fragmente distincte ale discursului astfel încât să pară că liderul american își îndemna direct susținătorii la violențe. Trustul și-a cerut scuze, dar a refuzat să ofere despăgubiri, motiv pentru care Trump spune că va solicita în justiție între 1 și 5 miliarde de dolari.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
CSM Oradea – SCM Universitatea Craiova: Duel care promite spectacol, sâmbătă seara, la Arena Antonio Alexe # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea revin în Arena Antonio Alexe, unde, sâmbătă seara, vor întâlni echipa SCM Universitatea Craiova, în cadrul campionatului Ligii Naţionale. Jocul, programat de la ora 19, nu se anunţă deloc facil pentru bihoreni, care ocupă primul loc în clasament, deoarece vor înfrunta o echipă care a pierdut un singur meci până acum în actuala ediţie de campionat. Partida va putea fi urmărită în direct atât la TV, cât și online.
10:40
CSM Oradea începe perfect returul Seriei C: Victorie categorică împotriva celor de la Dinamyc Zalău # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea s-au impus destul de clar, fără să forţeze foarte mult, vineri seara, în Arena Antonio Alexe, în faţa celor de la ACS Dinamyc Zalău, în primul joc din returul Seriei C a Diviziei A. Elevii antrenorului Cosmin Liberţ au câştigat cu scorul de 44-35, după ce la pauză conduceau cu 24-20. Este cel de-al şaselea succes al CSM-ului în campionat în acest sezon, fapt care plasează echipa orădeană pe primul loc.
10:10
De la Paris la Giriș: Cum a ajuns o bicicletă din capitala Franței în fața unei primării din Bihor? # Bihoreanul
Capitala Franței, Parisul, și Girișu de Criș, comuna cu două sate din Zona Metropolitană Oradea, par să nu aibă nimic în comun, dar ceva totuși le leagă, după cum a constatat Bihorel. Și nu e vorba de vreo „înfrățire” sau de un schimb cultural, ci de primării și o... bicicletă.
09:00
Centrul cartierului Dorobanților a fost, de la început, proiectat pentru a fi un loc de odihnă. Cartierul s-a dezvoltat în perioada interbelică, sub numele Râtul comandantului, ca o zonă rezidențială pentru funcționari, avocați, medici ș.a., care beneficiau de locuri de casă prin reforma agrară. În anii 1930-1940, zona centrală era încă neamenajată, iar ziarele vremii arătau că era plină de bălți și bălării...
14 noiembrie 2025
19:40
Bolojan: Până marți trebuie închis capitolul pensiilor magistraților. Se va vedea „buna credință” a CSM # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că la începutul săptămânii viitoare Guvernul va repune în dezbatere publică proiectul ce prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani și plafonarea pensiilor acestora. El a arătat că ulterior se va vedea „buna credință și colaborarea loială” între magistrați și celelalte puteri ale statului.
18:00
O adolescentă de 16 ani a fost operată la Oradea pentru o anomalie anatomică rară la mână (FOTO) # Bihoreanul
O adolescentă de 16 ani din Deva a fost supusă unei intervenţii chirurgicale complexe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, după ce medicii au descoperit că avea o anomalie anatomică extrem de rară la nivelul mâinii drepte. Operaţia, realizată de echipa Secţiei Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, a avut loc pe 6 noiembrie şi s-a încheiat cu succes.
17:00
O nouă centură, în Bihor: De sâmbătă, șoferii vor putea circula pe drumul ocolitor al Bihariei (FOTO) # Bihoreanul
De sâmbătă dimineață, șoferii vor avea o nouă rută de ocolire a localității Biharia. Centura, construită pentru a prelua o parte din traficul intens de pe direcția Oradea - Marghita - Satu Mare, urmează să fie deschisă circulației de la ora 9. Noua variantă ar trebui să reducă riscul de accidente pe DN 19 și să diminueze aglomerația din localitate.
16:50
Navetă fără plată: Zeci de profesori din Bihor așteaptă degeaba să-și primească banii pentru combustibil # Bihoreanul
Zeci de profesorii navetiști din Bihor așteaptă degeaba să-și primească banii pentru combustibilul consumat ca să predea la școli din alte localități decât cele în care domiciliază. Vreo 20 de primari din județ i-au informat pe dascăli că nu au de unde să le deconteze banii de transport, așa că n-au decât să vină la școală pe socoteala lor sau să se lase de meserie...
16:10
Navetă fără plată: Zeci de profesori din Bihor așteaptă degeaba să-și primască banii pentru combustibil # Bihoreanul
Zeci de profesorii navetiști din Bihor așteaptă degeaba să-și primească banii pentru combustibilul consumat ca să predea la școli din alte localități decât cele în care domiciliază. Vreo 20 de primari din județ i-au informat pe dascăli că nu au de unde să le deconteze banii de transport, așa că n-au decât să vină la școală pe socoteala lor sau să se lase de meserie...
15:10
Teatru pentru Bac: Elevii de liceu din Bihor sunt invitați la spectacole gratuite de teatru # Bihoreanul
În perioada 17-19 noiembrie, elevii de liceu din județul Bihor vor putea participa la spectacole gratuite de teatru educațional, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie „I. L. Caragiale” din București. Elevii vor viziona spectacolul „O scrisoare pierdută”, iar apoi vor dezbate tema lui, această operă fiind una din programa pregătirii pentru examenul de bacalaureat.
14:40
Ești antreprenor sau angajat și AI îți dă emoții? Participă GRATUIT la un webinar care-ți schimbă modul în care privești tehnologia! # Bihoreanul
Antreprenorii, dar și angajații sau curioșii care vor să înțeleagă cum îi poate ajuta tehnologia să-și adapteze afacerile și joburile la ritmul actual sunt invitați pe 25 noiembrie la un webinar GRATUIT susținut de Adrian Dragomir și echipa Sferal AI. Evenimentul își propune să arate, prin demonstrații practice, cum poate deveni inteligența artificială infrastructura reală a unei companii moderne.
13:50
Aer sufocant, în noul ambulator al Spitalului Județean din Oradea, recent inaugurat de ministrul Sănătății, din cauza unei... greșeli de proiectare. Ce măsuri vor fi luate # Bihoreanul
„Este foarte sufocant, nu ai aer, te sufoci, pentru că ventilația nu face față, iar geamurile nu se pot deschide”. Aceasta este reclamația trimisă BIHOREANULUI de unul dintre orădenii care au ajuns în noua policlinică a Spitalului Județean Bihor în prima lună de la deschiderea acesteia. Managerul spitalului și reprezentantul constructorului confirmă problema, cauzată de o greșeală de proiectare, care a prevăzut ferestre fixe la primul etaj, și spun că ea este în curs de remediere.
13:20
„Muzica înainte de toate”: întâlnire cu compozitorii orădeni Adrian Gagiu și Ovidiu Iloc # Bihoreanul
Sub genericul „Muzica înainte de toate”, noua ediție a Salonului cultural orădean, inițiat de criticul literar Ion Simuț, propune o întâlnire cu doi compozitori orădeni: Adrian Gagiu și Ovidiu Iloc, care vor vorbi despre creația muzicală proprie și vor prezenta înregistrări din compozițiile lor. Evenimentul va avea loc miercuri, 19 noiembrie, la Muzeul Țării Crișurilor. Intrarea este liberă.
12:50
Fetiță de 2 ani, moartă după o anestezie într-o clinică stomatologică. Părinții acuză întârzieri la apelul 112 # Bihoreanul
Tragedie într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei: o fetiță de 2 ani a murit, joi seară, în urma unui stop cardio-respirator survenit la scurt timp după ce a fost supusă unei anestezii generale intravenoase pentru o intervenție la un canal. Poliția Capitalei a anunțat că a deschis o anchetă, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus controale la clinică pentru verificarea respectării protocoalelor medicale.
12:20
Stop! Locuitorii cartierului West Residence din Oradea cer prioritate la ieșirea dintre blocuri (FOTO) # Bihoreanul
Locuitorii cartierului West Residence din strada Ceyrat se plâng de cozile interminabile care se formează dimineața la ieșirea din cartier. Ambuteiajele au apărut la sfârșitul lunii octombrie, odată cu amenajarea zonei și darea în folosință a drumului de legătură dintre sensul giratoriu și strada Thurzó Sándor, prin fața intrării în cartier. Mașinile care ies dintre blocuri sunt obligate să oprească în fața indicatorului Stop și să traverseze două benzi pentru a ajunge în strada Atelierelor.
11:40
Drumul spre Peștera Urșilor, lăsat luni de zile plin de gropi, după lucrările la rețeaua de gaz. Ce reclamă localnicii și ce promite primarul (VIDEO) # Bihoreanul
Localnicii din satele Stăncești și Brădet, comuna bihoreană Buntești, se plâng de starea proastă a drumului comunal DC252, care duce spre Peștera Urșilor din Chișcău, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Bihor. Oamenii spun că drumul a fost spart pentru introducerea rețelei de gaz, dar de luni bune nu s-ar mai lucra, iar praful și gropile au devenit greu de suportat. Află ce spune și ce promite primarul!
11:00
Universitățile vor trebui să cerceteze acuzațiile de hărțuire sexuală chiar dacă sunt reclamate anonim # Bihoreanul
Comisiile de etică din cadrul universităților românești vor trebui să analizeze sesizările care vizează cazuri de hărțuire pe criteriu de sex sau hărțuire morală chiar dacă sunt făcute de persoane care vor să rămână anonime. Decizia a fost luată prin Hotărâre de Guvern, care modifică astfel Codul de etică și deontologie universitară.
10:40
Ediția a 36-a a Pragului Vaida aduce la Oradea două dintre cele mai în formă tinere poete autohtone. Vom lansa sub candelabrul magic din sala mare a cafenelei Moszkva, în prezența autoarelor, volumele „Fată întâlnește instituție” de Ioana Iuna Șerban (Editura Vellant), carte premiată la Gala Tinerilor Scriitori, și „Însemnări pe tivul fustei” de Anca-Ioana Câdă (Editura ART, colecția Pocket), unul dintre cele mai așteptate debuturi în poezie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.