Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, e oficial!

13:20

Gigi Becali (67 de ani) i-a făcut o ofertă lui Denis Drăguş (26 de ani) pentru ca atacantul să vină la FCSB. Becali i-a propus un câştig de 1 milion de euro pe an lui Drăguş, din salariu şi bonusuri. Sunt mai mulţi bani decât Becali ar fi fost dispus să îi dea lui Louis […]