Primul transfer realizat după Bosnia-România. Plătesc 6 milioane de euro pentru el

Cristiano Ronald a fost marele absent al meciului dintre Portugalia şi Armenia, din preliminariile World Cup 2026. Starul portughez a fost eliminat în partida de la Dublin, cu Irlanda, astfel încât a ratat ultimul meci al acestei campanii de calificare. Portugalia avea nevoie de o victorie, lucru pe care l-a şi obţinut, chiar şi fără […]