“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Antena Sport, 17 noiembrie 2025 19:20
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a dezvăluit că l-a abordat pe secretarul general al UEFA, Theodore Theodoridis, după meciul România – Bosnia 0-1, plângându-se de arbitrajul olandezului Danny Makkelie (42 de ani). Lucescu a reclamat faptul că olandezul, deşi a fost sesizat din camera VAR, nu a acordat un penalty României pentru un
• • •
Acum 15 minute
19:40
Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina # Antena Sport
Gigi Becali nu renunță la ideea de a-i transfera la pachet pe Louis Munteanu și Lindon Emërllahu, însă patronul campioanei României are dificultăți din mai multe considerente. Condițiile impuse de atacantul din Gruia nu au fost acceptate de oficialul roș-albaștrilor, iar acum mijlocașul kosovar negociază cu un club din prima ligă ucraineană. Probleme pentru Gigi
Acum o oră
19:20
"L-au suspendat" Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a dezvăluit că l-a abordat pe secretarul general al UEFA, Theodore Theodoridis, după meciul România – Bosnia 0-1, plângându-se de arbitrajul olandezului Danny Makkelie (42 de ani). Lucescu a reclamat faptul că olandezul, deşi a fost sesizat din camera VAR, nu a acordat un penalty României pentru un
19:00
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro # Antena Sport
Kylian Mbappe continuă războiul cu Paris Saint Germain, la mai bine de un an de la acea plecare cu scandal de la clubul din Hexagon. Cele două părți se află în plin proces, iar luni a avut loc o întâlnire la tribunal. Starul ajuns în cele din urmă la Real Madrid cere despăgubiri de la
Acum 2 ore
18:30
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” # Antena Sport
Un fost jucător antrenat de Marius Șumudică în perioada în care era în Turcia a venit cu declarații șocante la adresa tehnicianului român. Mykola Morozyuk, pe numele său, a folosit cuvinte extrem de dure și care nu își au locul când și-a adus aminte de managerul român, oferind și câteva detalii incredibile legate de cum
18:20
O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său # Antena Sport
Ryan Giggs (51 de ani) este în prezent liber de contract după ce s-a despărţit de formaţia Salford City, din liga a treia engleză, la sfârşitul lunii septembrie. Ryan Giggs a ocupat timp de un an şi şapte luni funcţia de director sportiv la clubul englez. Giggs a fost anterior selecţioner al Ţării Galilor. El
18:10
Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat” # Antena Sport
Siyabonga Ngezana este unul dintre cei mai importanți jucători din naționala Africii de Sud. Fundașul care a impresionat în ultimii doi ani prin evoluțiile din tricoul celor de la FCSB a devenit om de bază la echipa națională. La ultimul meci de pregătire, înainte de începerea Cupei Africii pe Națiuni, jucătorul în vârstă de 28
18:00
SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite # Antena Sport
Diseară, imediat după Chefi la cuțite, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia intră în „prelungiri" la SuperFAZE! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, cei doi maeștri ai gastronomiei retrăiesc marile momente ale echipei naționale, într-o ediție savuroasă difuzată la Antena 1. De la Generația de Aur a fotbalului românesc la „generația de aur" a
Acum 4 ore
17:40
Scenariul de care se teme Dorinel Munteanu înainte de tragerea la sorți a barajului: “Am văzut o variantă” # Antena Sport
Dorinel Munteanu, fostul component al Generației de Aur, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru World Cup în care va fi angrenată și România. "Tricolorii" vor face parte din urna a patra și vor întâlni în deplasare într-o singură manșă o adversară din prima urnă, din care fac parte momentan Italia, Turcia, Ucraina
17:10
A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan # Antena Sport
Mijlocaşul Hakan Calhanoglu nu va face parte din lotul Turciei pentru meciul cu Spania, de marţi, din preliminariile Cupei Mondiale, pentru că a revenit în Italia pentru a se alătura formaţiei antrenate de Cristi Chivu, Inter Milano, pentru a pregăti meciul împotriva rivalei AC Milan, poreclit drept Derby della Madonnina, conform Football Italia. Cotidianul italian
17:10
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Lucescu, atac spre Drăguș Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguș după eliminarea din meciul cu Bosnia. "Nici nu l-am mai văzut", a spus selecționerul. Drăguș a văzut roșu după o intrare cu piciorul la cap asupra unui adversar. 2.
17:00
Surpriză uriaşă! Selecţionerul celebru a părăsit naţionala înainte de meciul decisiv pentru World Cup 2026 # Antena Sport
Celebrul selecţioner al statului Curacao, Dick Advocaat (78 de ani), a plecat de la naţionala micuţului stat înaintea meciului decisiv, cu Jamaica, pentru calificarea la World Cup 2026. Dick Advocaat a invocat probleme familiale, iar Curacao ia în calcul despărţirea de selecţionerul cu un CV impresionant. Dick Advocaat a plecat de la naţionala statului Curacao
17:00
Cristi Chivu, pe cale să-l piardă pe jucătorul cerut insistent la Inter! Ofertă de 40 de milioane de euro # Antena Sport
Cristi Chivu și-a stabilit mai multe ținte pentru perioada de transferuri din iarnă, însă tehnicianul român nu a renunțat nicio secundă la ideea de a-l aduce pe "Meazza" pe nigerianul Ademola Lookman. Antrenorul lui Inter a primit însă o veste proastă, asta după ce un club puternic a decis să pregătească o ofertă pentru starul
16:50
Programul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPlay (06:00) # Antena Sport
Aventura din Formula 1 intră în "linie dreaptă", iar antepenultima cursă din acest sezon urmează să se desfășoare în Las Vegas. Toată atenția va fi îndreptată către lupta pentru titlu în care sunt angrenați Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen. Cursa de duminică va fi transmisă de la ora 06:00 în direct pe Antena
16:40
Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, Cristi Chirica, şi-a anunţat retragerea # Antena Sport
Meciul cu Uruguay, de pe 22 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru jucătorul de linia a treia, Cristi Chirica (28 ani). Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, care a adunat 44 de selecţii (10 eseuri marcate) în tricoul de Stejar, debutând pentru România în 2016, într-un meci test cu Canada,
16:40
A venit anunțul mult așteptat! Meciul la care Barcelona va reveni pe Spotify Camp Nou # Antena Sport
Barcelona revine în sfârșit pe stadionul propriu, după o lungă perioadă în care și-a disputat meciurile de "acasă" pe Estadi Olímpic Lluís Companys. Clubul a publicat pe contul oficial de X data și meciul la care vor debuta pe arena proaspăt renovată. Campioana Spaniei va juca pe data de 22 noiembrie pe Spotify Camp Nou,
16:30
Atleții, pasionații de fitness și cei care fac sport ocazional caută mereu soluții practice pentru a-și îmbunătăți antrenamentele. Creatina atrage atenția multora datorită cercetărilor care arată impactul său asupra forței, energiei și refacerii musculare. În acest articol vei descoperi cum funcționează creatina, ce efecte generează asupra performanței fizice și cum o poți folosi în mod
16:30
Mihai Stoica i-a ironizat pe tricolori, după eșecul din Bosnia: „E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani” # Antena Sport
Au trecut deja câteva zile de la eșecul suferit de naționala de fotbal a României la Zenica, dar continuă să apară reacții de tot felul dinspre oamenii de fotbal care activează în prima ligă. Mihai Stoica i-a ironizat pe fotbaliștii pregătiți de Mircea Lucescu, motivul principal fiind faptul că unul dintre marcatorii Bosniei a fost
16:20
Jocurile de noroc online au atras tot mai mulți pasionați în ultimii ani. Mulți jucători povestesc diverse experiențe, își dau cu părerea despre „secretele" platformelor sau prezintă presupuse rețete de succes. Din această cauză, circulă tot felul de mituri care dezinformează. este important să vă clarificați ideile greșite despre cazinourile online și să înțelegeți modul
16:20
De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF # Antena Sport
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare unul incert, în contextul în care selecționerul refuză să răspundă la întrebările adresate pe acest subiect. "Il Luce" spunea acum ceva timp că va pleca de la cârma echipei dacă nu se califică direct, însă acest lucru ar putea să se schimbe cu o condiție
16:10
Germania – Slovacia LIVE SCORE (21:45). Meci de totul sau nimic la Leipzig. Programul complet al zilei # Antena Sport
Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 continuă luni cu meciuri tari din grupele A, G și L. Capul de afiș al serii este duelul de la Leipzig, dintre Germania și Slovacia. Toate partidele sunt transmiste în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann își poate asigura calificarea
Acum 6 ore
15:50
Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: “este cu ceva sânge violet!” Jucătorul de la care a plecat scandalul # Antena Sport
Scandal între Mihai Stoica şi selecţionerul României U19. Managerul FCSB-ului consideră că Adrian Dulcea îl favorizează pe Yanis Pârvu în detrimentul lui Mihai Toma, care a pierdut baderola de căpitan. Meme crede că nu e întâmplător faptul, că la ultimul meci jucat, Toma a fost schimbat! El crede că Dulcea face jocuri pentru FC Argeş,
15:50
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii # Antena Sport
România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor World Cup 2026. Partida se va disputa la Ploieşti marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Din păcate pentru noi, meciul nu va avea nicio miză în economia Grupei H, una pe care România o va termina
15:50
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african # Antena Sport
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, după ce au fost desemnaţi drept cei trei finalişti pentru titlul de Jucătorul Anului, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal. Hakimi, căpitanul echipei marocane, a încununat un sezon istoric câştigând Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima
15:20
Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut” # Antena Sport
Denis Drăguş a intrat pe teren la 1-1 şi a văzut cartonaşul roşu după o intrare cu picorul la cap asupra lui Nikola Katic. Apoi, a fost surprins plângând în drumul spre vestiare. Mircea Lucescu susţine că nu a mai vorbit deloc cu atacantul de 26 de ani cotat la 3.5 milioane de euro. Acum,
14:50
Primul transfer perfectat după ce Bosnia a trecut categoric de România, cu 3-1. Kerim Alajbegovic (18 ani), tânărul jucător din naționala Bosniei și Herțegovinei, legitimat la RB Salzburg din această vară, va reveni de anul viitor în Bundesliga, la Bayer Leverkusen. Alajbegovic a avut o evoluţie apreciată cu România. A fost introdus în repriza a
14:30
Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă # Antena Sport
România şi ţările din Europa se vor afla într-o mare primejdie în următoarele decenii. Ion Țiriac privește cu îngrijorare spre viitor și avertizează că pericolul vine de unde nu ne aşteptăm acum. Țiriac amintește o declarație a lui Nicolas Sarkozy, care estima că populația globului ar putea ajunge la aproximativ 18 miliarde de oameni în
14:30
Mircea Lucescu, înlocuit de un fost “discipol” pe banca României? Replica a venit imediat: “Sunt detalii” # Antena Sport
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare incert, în contextul în care selecționerul nu dorește să spună dacă va pleca după finalul preliminariilor. Recent, Ioan Ovidiu Sabău a acordat un interviu și a fost întrebat dacă ia în considerare să îi preia pe "tricolori" pentru barajul de calificare la World Cup 2026.
14:00
Mihai Stoica i-a făcut praf pe suporterii lui Dinamo care au provocat Bosnia: “O prostie monumentală” # Antena Sport
Mihai Stoica nu a rămas indiferent după ce a văzut bannerul scandalos pe care l-a afișat o facțiune de suporteri asociați cu Dinamo înainte de duelul dintre România și Bosnia. Pe pânza ultrașilor figura un mesaj prin care era elogiat Ratko Mladic, un criminal de război condamnat la închisoare pentru uciderea a mii de bosniaci.
Acum 8 ore
13:50
“La 19 ani eram paznic la hotel!” Povestea jucătorului care bate un record istoric în Liga 1 # Antena Sport
Dan Nistor a strâns 495 de partide în Liga 1 și este foarte aproape să devină jucătorul cu cele mai multe meciuri în prima divizie. Ionel Dănciulescu este acum deţinătorul recordului, cu 515 meciuri. Dan Nistor rememorează începutul lui în fotbal, iar cariera de fotbalist profesionist el a început-o destul de târziu. "Le mai povestesc
13:30
“Eu mă demit”. Mircea Lucescu a răspuns pe loc când a fost întrebat cine e vinovat pentru ratarea calificării # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost întrebat cine este principalul responsabil pentru ratarea calificării directe la Mondial înainte de d
13:20
Mircea Lucescu l-a făcut praf pe Denis Drăguş: “Să îşi pună mintea la punct. Nu poţi intra în halul ăsta” # Antena Sport
Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguş, jucătorul care a fost eliminat după doar două minute după ce i-a luat locul lui Daniel Bîrligea în echipa României, în duelul pierdut în Bosnia, 1-3. Drăguş a intrat pe teren la 1-1 şi a văzut cartonaşul roşu după o intrare cu picorul la cap asupra lui […] The post Mircea Lucescu l-a făcut praf pe Denis Drăguş: “Să îşi pună mintea la punct. Nu poţi intra în halul ăsta” appeared first on Antena Sport.
13:00
“Veţi continua la echipa naţională?” Răspunsul dat de Mircea Lucescu la conferinţa de presă # Antena Sport
Mircea Lucescu a susținut conferința de presă înainte de partida dintre România și San Marino, iar selecționerul nu a scăpat de întrebarea referitoare la viitorul său pe banca naționalei. “Il Luce” a evitat ca și în alte ocazii să dea un răspuns și a încercat să îndrepte atenția spre duelul care va avea loc la […] The post “Veţi continua la echipa naţională?” Răspunsul dat de Mircea Lucescu la conferinţa de presă appeared first on Antena Sport.
12:50
Mircea Lucescu, atac spre bosniaci înainte de duelul cu San Marino: “Trebuia întrerupt. Țările mici, protejate” # Antena Sport
Mircea Lucescu a prefațat duelul cu San Marino din ultima etapă a preliminariilor pentru Cupa Mondială și a ținut să vorbească printre altele din nou despre ce li s-a întâmplat “tricolorilor” la meciul de la Zenica contra Bosniei. “Il Luce” este convins că suporterii “tricolorilor” vor fi civilizați, făcând o aluzie la comportamentul fanilor de […] The post Mircea Lucescu, atac spre bosniaci înainte de duelul cu San Marino: “Trebuia întrerupt. Țările mici, protejate” appeared first on Antena Sport.
12:40
Virgil Ghiță, 27 de ani, a fost eroul României cu Austria, dar toate speranţele tricolorilor de calificare – direct din grupă – au fost spulbertate în deplasarea de la Bosnia. Fundaşul a vorbit despre eşecul naţionalei, dar şi despre şansele care au rămas pentru România, la barajul de calificare pentru World Cup. “Dezamăgire un pic […] The post Ghiţă speră până la capăt la calificare: “Încă mai avem şanse” appeared first on Antena Sport.
12:10
Gigi Becali îşi face deja calcule să-l vândă pe Bîrligea. Chiar dacă naţionala României a pierdut, cu Bosnia, atacantul a avut un gol fabulos. Patronul FCSB-ul crede că reuşita i-a crescut cota de transfer. Becali se aşteaptă că în viitor să încaseze o sumă frumoasă pe transferul lui Bîrligea. Patronul vrea 10 milioane de euro […] The post Fotbalistul pe care Gigi Becali ia “imediat 10 milioane”. FCSB e gata să-l vândă appeared first on Antena Sport.
12:10
Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: “Românii sunt plângăcioși” # Antena Sport
Federația Română de Fotbal a anunțat că va reclama la Comisia de Disciplină a FIFA tot ce s-a întâmplat la partida de la Zenica contra Bosniei, iar jurnaliștii balcanici nu au ezitat să vină cu o replică în acest sens. Presa din țara care i-a înfruntat pe “tricolori” sâmbătă i-a catalogat pe români drept “plângăcioși” […] The post Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: “Românii sunt plângăcioși” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:50
“România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa # Antena Sport
România este sigură că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial, iar “tricolorii” își cunosc și o parte din adversarele peste care pot da în semifinale. Printre ele se află și Ucraina, iar un fost jucător al naționalei lui Serghei Rebrov și-a exprimat dorința de a înfrunta naționala lui […] The post “România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa appeared first on Antena Sport.
11:50
Nadia Comăneci este cunoscută în lumea întreagă, iar o dovadă în acest sens stau imaginile postate de ”Zeița de la Montreal”. Stadionul Bernabeu a fost duminică, 16 noiembrie, gazda partidei de NFL dintre Miami Dolphins – Washington Commanders, scor 16-13 după prelungiri. Mai multe nume importante din sport au asistat la partidă. Printre ei şi […] The post Nadia Comăneci, alături de Florentino Perez pe Bernabeu appeared first on Antena Sport.
11:20
Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra” # Antena Sport
Numărul celor care îl contestă pe Mircea Lucescu este în creştere. După eșecul cu Bosnia, Daniel Stanciu a atacat şi el, făcând chiar câteva afirmaţii care pun la îndoială valoarea lui Mircea Lucescu. Stanciu crede că Mirel Rădoi sau Consmin Contra i-au fost superiori lui Lucescu. ”Noi am pierdut din unitatea aia a grupului. Noi […] The post Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra” appeared first on Antena Sport.
11:20
Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie # Antena Sport
Un arbitru din prima ligă a Bosniei, Anis Kalajdzic, a fost arestat duminică seara, după ce a comis o crimă. Poliția l-a reținut pe suspect după ce a împușcat mortal o femeie într-un restaurant din orașul Mostar. Lumea fotbalului din Bosnia este în șoc, după ce a fost produsă o crimă brutală în centrul orașului […] The post Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie appeared first on Antena Sport.
10:50
Universitatea Craiova a primit veşi proastă de la jucătorii plecaţi la echipele lor naţionale. Două nume importante – Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili – au informat clubul despre accidentările suferie. Unele destul de grave şi care îi scot din competiţie pentru o perioadă îndelungată. Carlos Mora și Anzor Mekvabishviliau suferit rupturi musculare la coapsă și […] The post Lovitură grea pentru Universitatea Craiova. Doi jucători de bază s-au accidentat appeared first on Antena Sport.
10:50
Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României # Antena Sport
Radu Drăgușin nu a fost păstrat de Mircea Lucescu în lotul pentru “dubla” cu Bosnia și San Marino, însă fundașul este prezent alături de coechipierii săi în cantonament. În noaptea dinspre duminică spre luni, jucătorul de 23 de ani a venit cu un mesaj prin care a marcat revenirea sa sub “tricolor”. Drăgușin nu este […] The post Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României appeared first on Antena Sport.
10:20
Florin Cernat (45 de ani) va veni, în cele din urmă, la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat că Cernat îşi va prelua funcţia începând de astăzi. „Cernat va începe, oficial, de mâine (n.r. luni, 17 noiembrie) treaba la FCSB. De mâine, va intra în pâine, […] The post Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, e oficial! appeared first on Antena Sport.
09:50
Italienii vor România, la baraj. Ianis Hagi, ridiculizat în Gazzeta dellor Sport! “A moştenit tricoul cu numărul 10” # Antena Sport
Presa din Italia a analizat posibilii adversari pe care reprezentativa Italiei i-ar putea întâlni în barajul de semifinale. Dacă Suedia este văzută ca un pericol, italienii de la Gazzeta dello Sport cred că Macedonia sau România sunt ţări accesibile pentru o calificare în următoare fază. Ce spus italienii despre naţionala noastră? “România poate fi învinsă, […] The post Italienii vor România, la baraj. Ianis Hagi, ridiculizat în Gazzeta dellor Sport! “A moştenit tricoul cu numărul 10” appeared first on Antena Sport.
09:20
Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: “Mancini mi-a pus mâna pe fund” Ce a putut face starul lui City # Antena Sport
Erling Haaland a avut parte de un episod incredibil în timpul meciului Italia – Norvegia 1-4, în urma căruia nordicii au obţinut calificarea matematică la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Starul lui Manchester City a dezvăluit că, atunci când scorul era 1-1, Gianluca Mancini a început să îi pună […] The post Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: “Mancini mi-a pus mâna pe fund” Ce a putut face starul lui City appeared first on Antena Sport.
09:10
Selecţionerul Nigeriei a sărit la bătaie şi a acuzat adversarii că au făcut voodoo, în meciul crucial pentru World Cup # Antena Sport
Acuza incredibile au venit după Nigeria – RD Congo. “Vulturii” au pierdut calificarea la World Cup 2026 la penalty-uri şi selecţionerul Eric Chelle susţine că un jucător al adversarilor a făcut voodoo, în timpul loviturilor de departajare. La finalul meciului, acesta a sărit la bătaie cu cei din stafful advers. Nigeria, naţionala cotată la 300 […] The post Selecţionerul Nigeriei a sărit la bătaie şi a acuzat adversarii că au făcut voodoo, în meciul crucial pentru World Cup appeared first on Antena Sport.
09:10
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu are o avere estimată de 40-50 de milioane de euro. Cu o carieră în Asia începută încă din 2007, Cosmin Olăroiu a antrenat giganți ai regiunii precum Al Hilal, Al Ain, Al Ahli sau Jiangsu Suning. Câștigător de campionate în Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China, tehnicianul român s-a remarcat nu doar prin […] The post Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu” appeared first on Antena Sport.
09:00
Selecţionerul Nigeriei susţine că a pierdut calificarea la World Cup pentru că adversarii au făcut voodoo # Antena Sport
Acuza incredibile au venit după Nigeria – RD Congo. “Vulturii” au pierdut calificarea la World Cup 2026 la penalty-uri şi selecţionerul Eric Chelle susţine că un jucător al adversarilor a făcut voodoo, în timpul loviturilor de departajare. Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce […] The post Selecţionerul Nigeriei susţine că a pierdut calificarea la World Cup pentru că adversarii au făcut voodoo appeared first on Antena Sport.
08:50
Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine” # Antena Sport
Ladislau Boloni a antrenat nume mari ale fotbalului mondial. Printre care şi Jardel, la Sporting Lisabona, atunci când îi mai avea sub comandă și pe Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma. Provenit dintr-o familie cu probleme, Jardel era consumator de droguri. Ladislau Boloni a încercat să-l scape de dependenţă, dar nu a avut câştig de cauză. […] The post Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine” appeared first on Antena Sport.
08:30
Surpriză uriaşă: naţionala de 300 de milioane de euro care a ratat dramatic calificarea la World Cup 2026 # Antena Sport
Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce a pierdut dramatic play-off-ul intercontinental la penalty-uri, în faţa RD Congo. A fost 4-3 după loviturile de departajare, în duelul din finala play-off-ului zonei Africa. Scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute […] The post Surpriză uriaşă: naţionala de 300 de milioane de euro care a ratat dramatic calificarea la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
