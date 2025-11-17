De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF
Antena Sport, 17 noiembrie 2025 16:20
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare unul incert, în contextul în care selecționerul refuză să răspundă la întrebările adresate pe acest subiect. "Il Luce" spunea acum ceva timp că va pleca de la cârma echipei dacă nu se califică direct, însă acest lucru ar putea să se schimbe cu o condiție
Acum 10 minute
16:40
Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, Cristi Chirica, şi-a anunţat retragerea # Antena Sport
Meciul cu Uruguay, de pe 22 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru jucătorul de linia a treia, Cristi Chirica (28 ani). Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, care a adunat 44 de selecţii (10 eseuri marcate) în tricoul de Stejar, debutând pentru România în 2016, într-un meci test cu Canada,
16:40
A venit anunțul mult așteptat! Meciul la care Barcelona va reveni pe Spotify Camp Nou # Antena Sport
Barcelona revine în sfârșit pe stadionul propriu, după o lungă perioadă în care și-a disputat meciurile de "acasă" pe Estadi Olímpic Lluís Companys. Clubul a publicat pe contul oficial de X data și meciul la care vor debuta pe arena proaspăt renovată. Campioana Spaniei va juca pe data de 22 noiembrie pe Spotify Camp Nou,
Acum 30 minute
16:30
Atleții, pasionații de fitness și cei care fac sport ocazional caută mereu soluții practice pentru a-și îmbunătăți antrenamentele. Creatina atrage atenția multora datorită cercetărilor care arată impactul său asupra forței, energiei și refacerii musculare. În acest articol vei descoperi cum funcționează creatina, ce efecte generează asupra performanței fizice și cum o poți folosi în mod
16:30
Mihai Stoica i-a ironizat pe tricolori, după eșecul din Bosnia: „E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani” # Antena Sport
Au trecut deja câteva zile de la eșecul suferit de naționala de fotbal a României la Zenica, dar continuă să apară reacții de tot felul dinspre oamenii de fotbal care activează în prima ligă. Mihai Stoica i-a ironizat pe fotbaliștii pregătiți de Mircea Lucescu, motivul principal fiind faptul că unul dintre marcatorii Bosniei a fost
16:20
Jocurile de noroc online au atras tot mai mulți pasionați în ultimii ani. Mulți jucători povestesc diverse experiențe, își dau cu părerea despre „secretele" platformelor sau prezintă presupuse rețete de succes. Din această cauză, circulă tot felul de mituri care dezinformează. este important să vă clarificați ideile greșite despre cazinourile online și să înțelegeți modul
16:20
De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF # Antena Sport
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare unul incert, în contextul în care selecționerul refuză să răspundă la întrebările adresate pe acest subiect. "Il Luce" spunea acum ceva timp că va pleca de la cârma echipei dacă nu se califică direct, însă acest lucru ar putea să se schimbe cu o condiție
Acum o oră
16:10
Germania – Slovacia LIVE SCORE (21:45). Meci de totul sau nimic la Leipzig. Programul complet al zilei # Antena Sport
Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 continuă luni cu meciuri tari din grupele A, G și L. Capul de afiș al serii este duelul de la Leipzig, dintre Germania și Slovacia. Toate partidele sunt transmiste în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann își poate asigura calificarea
15:50
Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: “este cu ceva sânge violet!” Jucătorul de la care a plecat scandalul # Antena Sport
Scandal între Mihai Stoica şi selecţionerul României U19. Managerul FCSB-ului consideră că Adrian Dulcea îl favorizează pe Yanis Pârvu în detrimentul lui Mihai Toma, care a pierdut baderola de căpitan. Meme crede că nu e întâmplător faptul, că la ultimul meci jucat, Toma a fost schimbat! El crede că Dulcea face jocuri pentru FC Argeş,
15:50
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii # Antena Sport
România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor World Cup 2026. Partida se va disputa la Ploieşti marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Din păcate pentru noi, meciul nu va avea nicio miză în economia Grupei H, una pe care România o va termina
15:50
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african # Antena Sport
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, după ce au fost desemnaţi drept cei trei finalişti pentru titlul de Jucătorul Anului, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal. Hakimi, căpitanul echipei marocane, a încununat un sezon istoric câştigând Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima
Acum 2 ore
15:20
Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut” # Antena Sport
Denis Drăguş a intrat pe teren la 1-1 şi a văzut cartonaşul roşu după o intrare cu picorul la cap asupra lui Nikola Katic. Apoi, a fost surprins plângând în drumul spre vestiare. Mircea Lucescu susţine că nu a mai vorbit deloc cu atacantul de 26 de ani cotat la 3.5 milioane de euro. Acum,
14:50
Primul transfer perfectat după ce Bosnia a trecut categoric de România, cu 3-1. Kerim Alajbegovic (18 ani), tânărul jucător din naționala Bosniei și Herțegovinei, legitimat la RB Salzburg din această vară, va reveni de anul viitor în Bundesliga, la Bayer Leverkusen. Alajbegovic a avut o evoluţie apreciată cu România. A fost introdus în repriza a
Acum 4 ore
14:30
Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă # Antena Sport
România şi ţările din Europa se vor afla într-o mare primejdie în următoarele decenii. Ion Țiriac privește cu îngrijorare spre viitor și avertizează că pericolul vine de unde nu ne aşteptăm acum. Țiriac amintește o declarație a lui Nicolas Sarkozy, care estima că populația globului ar putea ajunge la aproximativ 18 miliarde de oameni în
14:30
Mircea Lucescu, înlocuit de un fost “discipol” pe banca României? Replica a venit imediat: “Sunt detalii” # Antena Sport
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare incert, în contextul în care selecționerul nu dorește să spună dacă va pleca după finalul preliminariilor. Recent, Ioan Ovidiu Sabău a acordat un interviu și a fost întrebat dacă ia în considerare să îi preia pe "tricolori" pentru barajul de calificare la World Cup 2026.
14:00
Mihai Stoica i-a făcut praf pe suporterii lui Dinamo care au provocat Bosnia: “O prostie monumentală” # Antena Sport
Mihai Stoica nu a rămas indiferent după ce a văzut bannerul scandalos pe care l-a afișat o facțiune de suporteri asociați cu Dinamo înainte de duelul dintre România și Bosnia. Pe pânza ultrașilor figura un mesaj prin care era elogiat Ratko Mladic, un criminal de război condamnat la închisoare pentru uciderea a mii de bosniaci.
13:50
“La 19 ani eram paznic la hotel!” Povestea jucătorului care bate un record istoric în Liga 1 # Antena Sport
Dan Nistor a strâns 495 de partide în Liga 1 și este foarte aproape să devină jucătorul cu cele mai multe meciuri în prima divizie. Ionel Dănciulescu este acum deţinătorul recordului, cu 515 meciuri. Dan Nistor rememorează începutul lui în fotbal, iar cariera de fotbalist profesionist el a început-o destul de târziu. "Le mai povestesc
13:30
“Eu mă demit”. Mircea Lucescu a răspuns pe loc când a fost întrebat cine e vinovat pentru ratarea calificării # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost întrebat cine este principalul responsabil pentru ratarea calificării directe la Mondial înainte de duelul dintre România și San Marino. "Il Luce" a recunoscut că el este cel care trebuia blamat pentru campania ratată, deoarece el răspunde de rezultatele "tricolorilor", după care a dat de înțeles că dacă va fi cazul, el
13:20
Mircea Lucescu l-a făcut praf pe Denis Drăguş: “Să îşi pună mintea la punct. Nu poţi intra în halul ăsta” # Antena Sport
Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguş, jucătorul care a fost eliminat după doar două minute după ce i-a luat locul lui Daniel Bîrligea în echipa României, în duelul pierdut în Bosnia, 1-3. Drăguş a intrat pe teren la 1-1 şi a văzut cartonaşul roşu după o intrare cu picorul la cap asupra lui
13:00
“Veţi continua la echipa naţională?” Răspunsul dat de Mircea Lucescu la conferinţa de presă # Antena Sport
Mircea Lucescu a susținut conferința de presă înainte de partida dintre România și San Marino, iar selecționerul nu a scăpat de întrebarea referitoare la viitorul său pe banca naționalei. "Il Luce" a evitat ca și în alte ocazii să dea un răspuns și a încercat să îndrepte atenția spre duelul care va avea loc la
12:50
Mircea Lucescu, atac spre bosniaci înainte de duelul cu San Marino: “Trebuia întrerupt. Țările mici, protejate” # Antena Sport
Mircea Lucescu a prefațat duelul cu San Marino din ultima etapă a preliminariilor pentru Cupa Mondială și a ținut să vorbească printre altele din nou despre ce li s-a întâmplat "tricolorilor" la meciul de la Zenica contra Bosniei. "Il Luce" este convins că suporterii "tricolorilor" vor fi civilizați, făcând o aluzie la comportamentul fanilor de
Acum 6 ore
12:40
Virgil Ghiță, 27 de ani, a fost eroul României cu Austria, dar toate speranţele tricolorilor de calificare – direct din grupă – au fost spulbertate în deplasarea de la Bosnia. Fundaşul a vorbit despre eşecul naţionalei, dar şi despre şansele care au rămas pentru România, la barajul de calificare pentru World Cup. "Dezamăgire un pic
12:10
Gigi Becali îşi face deja calcule să-l vândă pe Bîrligea. Chiar dacă naţionala României a pierdut, cu Bosnia, atacantul a avut un gol fabulos. Patronul FCSB-ul crede că reuşita i-a crescut cota de transfer. Becali se aşteaptă că în viitor să încaseze o sumă frumoasă pe transferul lui Bîrligea. Patronul vrea 10 milioane de euro
12:10
Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: “Românii sunt plângăcioși” # Antena Sport
Federația Română de Fotbal a anunțat că va reclama la Comisia de Disciplină a FIFA tot ce s-a întâmplat la partida de la Zenica contra Bosniei, iar jurnaliștii balcanici nu au ezitat să vină cu o replică în acest sens. Presa din țara care i-a înfruntat pe "tricolori" sâmbătă i-a catalogat pe români drept "plângăcioși"
11:50
“România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa # Antena Sport
România este sigură că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial, iar "tricolorii" își cunosc și o parte din adversarele peste care pot da în semifinale. Printre ele se află și Ucraina, iar un fost jucător al naționalei lui Serghei Rebrov și-a exprimat dorința de a înfrunta naționala lui
11:50
Nadia Comăneci este cunoscută în lumea întreagă, iar o dovadă în acest sens stau imaginile postate de "Zeița de la Montreal". Stadionul Bernabeu a fost duminică, 16 noiembrie, gazda partidei de NFL dintre Miami Dolphins – Washington Commanders, scor 16-13 după prelungiri. Mai multe nume importante din sport au asistat la partidă. Printre ei şi
11:20
Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra” # Antena Sport
Numărul celor care îl contestă pe Mircea Lucescu este în creştere. După eșecul cu Bosnia, Daniel Stanciu a atacat şi el, făcând chiar câteva afirmaţii care pun la îndoială valoarea lui Mircea Lucescu. Stanciu crede că Mirel Rădoi sau Consmin Contra i-au fost superiori lui Lucescu. "Noi am pierdut din unitatea aia a grupului. Noi
11:20
Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie # Antena Sport
Un arbitru din prima ligă a Bosniei, Anis Kalajdzic, a fost arestat duminică seara, după ce a comis o crimă. Poliția l-a reținut pe suspect după ce a împușcat mortal o femeie într-un restaurant din orașul Mostar. Lumea fotbalului din Bosnia este în șoc, după ce a fost produsă o crimă brutală în centrul orașului
10:50
Universitatea Craiova a primit veşi proastă de la jucătorii plecaţi la echipele lor naţionale. Două nume importante – Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili – au informat clubul despre accidentările suferie. Unele destul de grave şi care îi scot din competiţie pentru o perioadă îndelungată. Carlos Mora și Anzor Mekvabishviliau suferit rupturi musculare la coapsă și
10:50
Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României # Antena Sport
Radu
Acum 8 ore
10:20
Florin Cernat (45 de ani) va veni, în cele din urmă, la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat că Cernat îşi va prelua funcţia începând de astăzi. „Cernat va începe, oficial, de mâine (n.r. luni, 17 noiembrie) treaba la FCSB. De mâine, va intra în pâine, […] The post Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, e oficial! appeared first on Antena Sport.
09:50
Italienii vor România, la baraj. Ianis Hagi, ridiculizat în Gazzeta dellor Sport! “A moştenit tricoul cu numărul 10” # Antena Sport
Presa din Italia a analizat posibilii adversari pe care reprezentativa Italiei i-ar putea întâlni în barajul de semifinale. Dacă Suedia este văzută ca un pericol, italienii de la Gazzeta dello Sport cred că Macedonia sau România sunt ţări accesibile pentru o calificare în următoare fază. Ce spus italienii despre naţionala noastră? “România poate fi învinsă, […] The post Italienii vor România, la baraj. Ianis Hagi, ridiculizat în Gazzeta dellor Sport! “A moştenit tricoul cu numărul 10” appeared first on Antena Sport.
09:20
Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: “Mancini mi-a pus mâna pe fund” Ce a putut face starul lui City # Antena Sport
Erling Haaland a avut parte de un episod incredibil în timpul meciului Italia – Norvegia 1-4, în urma căruia nordicii au obţinut calificarea matematică la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Starul lui Manchester City a dezvăluit că, atunci când scorul era 1-1, Gianluca Mancini a început să îi pună […] The post Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: “Mancini mi-a pus mâna pe fund” Ce a putut face starul lui City appeared first on Antena Sport.
09:10
Selecţionerul Nigeriei a sărit la bătaie şi a acuzat adversarii că au făcut voodoo, în meciul crucial pentru World Cup # Antena Sport
Acuza incredibile au venit după Nigeria – RD Congo. “Vulturii” au pierdut calificarea la World Cup 2026 la penalty-uri şi selecţionerul Eric Chelle susţine că un jucător al adversarilor a făcut voodoo, în timpul loviturilor de departajare. La finalul meciului, acesta a sărit la bătaie cu cei din stafful advers. Nigeria, naţionala cotată la 300 […] The post Selecţionerul Nigeriei a sărit la bătaie şi a acuzat adversarii că au făcut voodoo, în meciul crucial pentru World Cup appeared first on Antena Sport.
09:10
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu are o avere estimată de 40-50 de milioane de euro. Cu o carieră în Asia începută încă din 2007, Cosmin Olăroiu a antrenat giganți ai regiunii precum Al Hilal, Al Ain, Al Ahli sau Jiangsu Suning. Câștigător de campionate în Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China, tehnicianul român s-a remarcat nu doar prin […] The post Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu” appeared first on Antena Sport.
09:00
Selecţionerul Nigeriei susţine că a pierdut calificarea la World Cup pentru că adversarii au făcut voodoo # Antena Sport
Acuza incredibile au venit după Nigeria – RD Congo. “Vulturii” au pierdut calificarea la World Cup 2026 la penalty-uri şi selecţionerul Eric Chelle susţine că un jucător al adversarilor a făcut voodoo, în timpul loviturilor de departajare. Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce […] The post Selecţionerul Nigeriei susţine că a pierdut calificarea la World Cup pentru că adversarii au făcut voodoo appeared first on Antena Sport.
08:50
Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine” # Antena Sport
Ladislau Boloni a antrenat nume mari ale fotbalului mondial. Printre care şi Jardel, la Sporting Lisabona, atunci când îi mai avea sub comandă și pe Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma. Provenit dintr-o familie cu probleme, Jardel era consumator de droguri. Ladislau Boloni a încercat să-l scape de dependenţă, dar nu a avut câştig de cauză. […] The post Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:30
Surpriză uriaşă: naţionala de 300 de milioane de euro care a ratat dramatic calificarea la World Cup 2026 # Antena Sport
Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce a pierdut dramatic play-off-ul intercontinental la penalty-uri, în faţa RD Congo. A fost 4-3 după loviturile de departajare, în duelul din finala play-off-ului zonei Africa. Scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute […] The post Surpriză uriaşă: naţionala de 300 de milioane de euro care a ratat dramatic calificarea la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali a început deja campania de achiziţii. Meme Stoica a dezvălui că patronul FCSB a luat deja legăura cu fotbaliştii pe care vrea să-i aducă din iarna. Totuşi, există o probemă: salariile foarte mari pe care jucătorii ofertaţi le-au cerut. „Gigi vrea cinci jucători, eu, trei. Îmi doresc un fundaș central, un mijlocaș și […] The post Gigi Becali a făcut oferte pentru cinci transferuri. Meme: “Suntem deja în discuții” appeared first on Antena Sport.
08:20
Atac fără precedent la adresa lui Mircea Lucescu: “A trecut vremea lui. Lasă pe altul mai tânăr!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost criticat dur de un fost elev pe care l-a avut la naţionala României, în primul său mandat. Nicolae Negrilă (71 de ani) nu a mai ţinut cont că a jucat sub comanda lui Il Luce în anii 80 şi i-a transmis să lase un antrenor mai tănăr în locul său. “După […] The post Atac fără precedent la adresa lui Mircea Lucescu: “A trecut vremea lui. Lasă pe altul mai tânăr!” appeared first on Antena Sport.
08:10
La anul, precum știți, Formula 1 va cunoaște niște modificări de regulament fără precedent. Nu se știe încă felul în care acestea vor schimba fața competiției. Sunt semne de întrebare legate de succesul acestor noi reglementări. Dacă vreți să înțelegeți cum funcționează, în prezent, o mașină de Formula 1, vă recomand această animație. În ciuda […] The post Marile necunoscute din 2026. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:20
Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: “Ce să mai zic?” # Antena Sport
Mihai Stoica nu a ezitat să trimită săgeţi către selecţionerul Mircea Lucescu, după ce acesta l-a introdus pe Florin Tănase abia în al treilea minut al prelungirilor, în victoria obţinută de Bosnia cu 3-1, în faţa României. În urma acestui eşec, tricolorii au pierdut orice şansă de a mai termina pe locul 2. România va […] The post Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: “Ce să mai zic?” appeared first on Antena Sport.
00:00
Erling Haaland merge la World Cup 2026! Atacantul lui City, statisică fabuloasă în preliminarii # Antena Sport
Erling Haaland va juca la World Cup 2026. Atacantul lui Manchester City îşi îndeplineşte astfel un vis, urmând să joace alături de naţionala sa la un turneu final. Norvegia a învins cu 3-1 Italia şi a încheiat pe locul 1 grupa de calificare la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic şi […] The post Erling Haaland merge la World Cup 2026! Atacantul lui City, statisică fabuloasă în preliminarii appeared first on Antena Sport.
16 noiembrie 2025
23:50
Italia – Norvegia 1-4 și Israel – Moldova 4-1. Erling Haaland a îngenuncheat ”Squadra Azzurra” pe final. Toate rezultatele serii # Antena Sport
Preliminariile europene pentru Cupa Mondială au continuat, după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică a fost marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia. Seria de meciuri a fost deschisă de cele două partide din Grupa F, […] The post Italia – Norvegia 1-4 și Israel – Moldova 4-1. Erling Haaland a îngenuncheat ”Squadra Azzurra” pe final. Toate rezultatele serii appeared first on Antena Sport.
23:20
Carlos Alcaraz i-a pus gând rău lui Jannik Sinner, după finala de la Torino: „Sper să fii pregătit” # Antena Sport
Jannik Sinner a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul Campionilor, după ce l-a învins în ultimul act al competiției de la Torino pe Carlos Alcaraz. Italianul a avut nevoie de două ore și patru minute pentru a-și trece în palmares un nou trofeu. Imediat după finalul disputei, ibericul a avut cuvinte mari la adresa […] The post Carlos Alcaraz i-a pus gând rău lui Jannik Sinner, după finala de la Torino: „Sper să fii pregătit” appeared first on Antena Sport.
23:10
Zinedine Zidane este pregătit să revină în antrenorat. După ce a anunţat în urmă cu câteva zile că va prelua în curând o nouă echipă, presa din Spania a aflat că fostul campion mondial a ajuns deja la o înţelegere. Este vorba chiar despre naţionala Franţei, marele său vis, pe care nu l-a ascuns niciodată. […] The post Zinedine Zidane a bătut palma cu noua sa echipă! Anunţul făcut de presa din Spania appeared first on Antena Sport.
22:40
România a fost învinsă de Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup! Victorie cu 3-0 pentru echipa condusă de Iga Swiatek # Antena Sport
Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de Polonia cu 3-0, duminică, în Grupa B a play-off-ului Cupei Billie Jean King, pe suprafaţă hard, la Gorzow Wielkopolski (Polonia), după ce a pierdut şi meciul de dublu. Monica Niculescu şi Mara Gae au fost întrecute de perechea Katarzyna Kawa/Martyna Kubka în două seturi, cu […] The post România a fost învinsă de Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup! Victorie cu 3-0 pentru echipa condusă de Iga Swiatek appeared first on Antena Sport.
22:30
Au sărit de pe scaune! Cum s-a trăit golul istoric marcat de Irlanda în aeroportul din Dublin # Antena Sport
Irlanda a produs o surpriză uriașă duminică, în ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Aceștia au dat lovitura la Budapesta, acolo unde au învins Ungaria și s-au calificat la barajul care îi poate duce la turneul final de anul viitor. Meciul a fost trăit la intensitate maximă de suporterii echipei naționale irlandeze, […] The post Au sărit de pe scaune! Cum s-a trăit golul istoric marcat de Irlanda în aeroportul din Dublin appeared first on Antena Sport.
22:30
Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter i-a dat dreptate lui Erling Haaland! A deschis scorul în Italia – Norvegia # Antena Sport
Pio Esposito a deschis scorul în meciul dintre Italia şi Norvegia, în ultima etapă a preliminariilor World Cup 2026. Noua vedetă de la Inter a marcat după numai 11 minute de joc în meciul pe care Squadra Azzurra trebuie să îl câştige cu o diferenţă uriaşă, pentru a obţine calificarea directă la turneul final din […] The post Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter i-a dat dreptate lui Erling Haaland! A deschis scorul în Italia – Norvegia appeared first on Antena Sport.
21:50
Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino # Antena Sport
Jannik Sinner a cucerit pentru al doilea an la rând titlul la Turneul Campionilor. În finala de la Torino, acolo unde a avut parte de susţinerea fanilor italieni, Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz, marele său rival, scor 7-6(4), 7-5, după 2 ore şi 4 minute extrem de echilibrate. În urma acestui succes, Jannik Sinner […] The post Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino appeared first on Antena Sport.
21:20
Naționala de fotbal a României mai avea șanse la locul doi înaintea meciului de la Zenica, însă tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu au suferit o înfrângere dureroasă, în fața unui public ostil. Mai mult decât atât, arbitrajul a fost în multe momente în defavoarea selecționatei României și a fost aspru contestat de selecționer. Cristi Săpunaru […] The post Cristi Săpunaru a răbufnit, după Bosnia – România 3-1: „Execrabil” appeared first on Antena Sport.
