Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României
Antena Sport, 17 noiembrie 2025 10:50
Radu Drăgușin nu a fost păstrat de Mircea Lucescu în lotul pentru "dubla" cu Bosnia și San Marino, însă fundașul este prezent alături de coechipierii săi în cantonament. În noaptea dinspre duminică spre luni, jucătorul de 23 de ani a venit cu un mesaj prin care a marcat revenirea sa sub "tricolor". Drăgușin nu este
Acum 10 minute
11:20
Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra” # Antena Sport
Numărul celor care îl contestă pe Mircea Lucescu este în creştere. După eșecul cu Bosnia, Daniel Stanciu a atacat şi el, făcând chiar câteva afirmaţii care pun la îndoială valoarea lui Mircea Lucescu. Stanciu crede că Mirel Rădoi sau Consmin Contra i-au fost superiori lui Lucescu. "Noi am pierdut din unitatea aia a grupului. Noi
11:20
Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie # Antena Sport
Un arbitru din prima ligă a Bosniei, Anis Kalajdzic, a fost arestat duminică seara, după ce a comis o crimă. Poliția l-a reținut pe suspect după ce a împușcat mortal o femeie într-un restaurant din orașul Mostar. Lumea fotbalului din Bosnia este în șoc, după ce a fost produsă o crimă brutală în centrul orașului
Acum o oră
10:50
Universitatea Craiova a primit veşi proastă de la jucătorii plecaţi la echipele lor naţionale. Două nume importante – Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili – au informat clubul despre accidentările suferie. Unele destul de grave şi care îi scot din competiţie pentru o perioadă îndelungată. Carlos Mora și Anzor Mekvabishviliau suferit rupturi musculare la coapsă și
10:50
Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României # Antena Sport
Radu Drăgușin nu a fost păstrat de Mircea Lucescu în lotul pentru "dubla" cu Bosnia și San Marino, însă fundașul este prezent alături de coechipierii săi în cantonament. În noaptea dinspre duminică spre luni, jucătorul de 23 de ani a venit cu un mesaj prin care a marcat revenirea sa sub "tricolor". Drăgușin nu este
Acum 2 ore
10:20
Florin Cernat (45 de ani) va veni, în cele din urmă, la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat că Cernat îşi va prelua funcţia începând de astăzi. „Cernat va începe, oficial, de mâine (n.r. luni, 17 noiembrie) treaba la FCSB. De mâine, va intra în pâine,
09:50
Italienii vor România, la baraj. Ianis Hagi, ridiculizat în Gazzeta dellor Sport! “A moştenit tricoul cu numărul 10” # Antena Sport
Presa din Italia a analizat posibilii adversari pe care reprezentativa Italiei i-ar putea întâlni în barajul de semifinale. Dacă Suedia este văzută ca un pericol, italienii de la Gazzeta dello Sport cred că Macedonia sau România sunt ţări accesibile pentru o calificare în următoare fază. Ce spus italienii despre naţionala noastră? "România poate fi învinsă,
Acum 4 ore
09:20
Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: “Mancini mi-a pus mâna pe fund” Ce a putut face starul lui City # Antena Sport
Erling Haaland a avut parte de un episod incredibil în timpul meciului Italia – Norvegia 1-4, în urma căruia nordicii au obţinut calificarea matematică la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Starul lui Manchester City a dezvăluit că, atunci când scorul era 1-1, Gianluca Mancini a început să îi pună
09:10
Selecţionerul Nigeriei a sărit la bătaie şi a acuzat adversarii că au făcut voodoo, în meciul crucial pentru World Cup # Antena Sport
Acuza incredibile au venit după Nigeria – RD Congo. "Vulturii" au pierdut calificarea la World Cup 2026 la penalty-uri şi selecţionerul Eric Chelle susţine că un jucător al adversarilor a făcut voodoo, în timpul loviturilor de departajare. La finalul meciului, acesta a sărit la bătaie cu cei din stafful advers. Nigeria, naţionala cotată la 300
09:10
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu are o avere estimată de 40-50 de milioane de euro. Cu o carieră în Asia începută încă din 2007, Cosmin Olăroiu a antrenat giganți ai regiunii precum Al Hilal, Al Ain, Al Ahli sau Jiangsu Suning. Câștigător de campionate în Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China, tehnicianul român s-a remarcat nu doar prin
09:00
Selecţionerul Nigeriei susţine că a pierdut calificarea la World Cup pentru că adversarii au făcut voodoo # Antena Sport
Acuza incredibile au venit după Nigeria – RD Congo. "Vulturii" au pierdut calificarea la World Cup 2026 la penalty-uri şi selecţionerul Eric Chelle susţine că un jucător al adversarilor a făcut voodoo, în timpul loviturilor de departajare. Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce
08:50
Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine” # Antena Sport
Ladislau Boloni a antrenat nume mari ale fotbalului mondial. Printre care şi Jardel, la Sporting Lisabona, atunci când îi mai avea sub comandă și pe Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma. Provenit dintr-o familie cu probleme, Jardel era consumator de droguri. Ladislau Boloni a încercat să-l scape de dependenţă, dar nu a avut câştig de cauză.
08:30
Surpriză uriaşă: naţionala de 300 de milioane de euro care a ratat dramatic calificarea la World Cup 2026 # Antena Sport
Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce a pierdut dramatic play-off-ul intercontinental la penalty-uri, în faţa RD Congo. A fost 4-3 după loviturile de departajare, în duelul din finala play-off-ului zonei Africa. Scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute
08:30
Gigi Becali a început deja campania de achiziţii. Meme Stoica a dezvălui că patronul FCSB a luat deja legăura cu fotbaliştii pe care vrea să-i aducă din iarna. Totuşi, există o probemă: salariile foarte mari pe care jucătorii ofertaţi le-au cerut. „Gigi vrea cinci jucători, eu, trei. Îmi doresc un fundaș central, un mijlocaș și
08:20
Atac fără precedent la adresa lui Mircea Lucescu: “A trecut vremea lui. Lasă pe altul mai tânăr!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost criticat dur de un fost elev pe care l-a avut la naţionala României, în primul său mandat. Nicolae Negrilă (71 de ani) nu a mai ţinut cont că a jucat sub comanda lui Il Luce în anii 80 şi i-a transmis să lase un antrenor mai tănăr în locul său. "După
08:10
La anul, precum știți, Formula 1 va cunoaște niște modificări de regulament fără precedent. Nu se știe încă felul în care acestea vor schimba fața competiției. Sunt semne de întrebare legate de succesul acestor noi reglementări. Dacă vreți să înțelegeți cum funcționează, în prezent, o mașină de Formula 1, vă recomand această animație. În ciuda
Acum 12 ore
00:20
Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: “Ce să mai zic?” # Antena Sport
Mihai Stoica nu a ezitat să trimită săgeţi către selecţionerul Mircea Lucescu, după ce acesta l-a introdus pe Florin Tănase abia în al treilea minut al prelungirilor, în victoria obţinută de Bosnia cu 3-1, în faţa României. În urma acestui eşec, tricolorii au pierdut orice şansă de a mai termina pe locul 2. România va
00:00
Erling Haaland merge la World Cup 2026! Atacantul lui City, statisică fabuloasă în preliminarii # Antena Sport
Erling Haaland va juca la World Cup 2026. Atacantul lui Manchester City îşi îndeplineşte astfel un vis, urmând să joace alături de naţionala sa la un turneu final. Norvegia a învins cu 3-1 Italia şi a încheiat pe locul 1 grupa de calificare la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic şi
16 noiembrie 2025
23:50
Italia – Norvegia 1-4 și Israel – Moldova 4-1. Erling Haaland a îngenuncheat ”Squadra Azzurra” pe final. Toate rezultatele serii # Antena Sport
Preliminariile europene pentru Cupa Mondială au continuat, după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică a fost marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia. Seria de meciuri a fost deschisă de cele două partide din Grupa F,
23:20
Carlos Alcaraz i-a pus gând rău lui Jannik Sinner, după finala de la Torino: „Sper să fii pregătit” # Antena Sport
Jannik Sinner a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul Campionilor, după ce l-a învins în ultimul act al competiției de la Torino pe Carlos Alcaraz. Italianul a avut nevoie de două ore și patru minute pentru a-și trece în palmares un nou trofeu. Imediat după finalul disputei, ibericul a avut cuvinte mari la adresa
23:10
Zinedine Zidane este pregătit să revină în antrenorat. După ce a anunţat în urmă cu câteva zile că va prelua în curând o nouă echipă, presa din Spania a aflat că fostul campion mondial a ajuns deja la o înţelegere. Este vorba chiar despre naţionala Franţei, marele său vis, pe care nu l-a ascuns niciodată.
22:40
România a fost învinsă de Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup! Victorie cu 3-0 pentru echipa condusă de Iga Swiatek # Antena Sport
Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de Polonia cu 3-0, duminică, în Grupa B a play-off-ului Cupei Billie Jean King, pe suprafaţă hard, la Gorzow Wielkopolski (Polonia), după ce a pierdut şi meciul de dublu. Monica Niculescu şi Mara Gae au fost întrecute de perechea Katarzyna Kawa/Martyna Kubka în două seturi, cu
22:30
Au sărit de pe scaune! Cum s-a trăit golul istoric marcat de Irlanda în aeroportul din Dublin # Antena Sport
Irlanda a produs o surpriză uriașă duminică, în ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Aceștia au dat lovitura la Budapesta, acolo unde au învins Ungaria și s-au calificat la barajul care îi poate duce la turneul final de anul viitor. Meciul a fost trăit la intensitate maximă de suporterii echipei naționale irlandeze,
22:30
Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter i-a dat dreptate lui Erling Haaland! A deschis scorul în Italia – Norvegia # Antena Sport
Pio Esposito a deschis scorul în meciul dintre Italia şi Norvegia, în ultima etapă a preliminariilor World Cup 2026. Noua vedetă de la Inter a marcat după numai 11 minute de joc în meciul pe care Squadra Azzurra trebuie să îl câştige cu o diferenţă uriaşă, pentru a obţine calificarea directă la turneul final din
Acum 24 ore
21:50
Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino # Antena Sport
Jannik Sinner a cucerit pentru al doilea an la rând titlul la Turneul Campionilor. În finala de la Torino, acolo unde a avut parte de susţinerea fanilor italieni, Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz, marele său rival, scor 7-6(4), 7-5, după 2 ore şi 4 minute extrem de echilibrate. În urma acestui succes, Jannik Sinner
21:20
Naționala de fotbal a României mai avea șanse la locul doi înaintea meciului de la Zenica, însă tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu au suferit o înfrângere dureroasă, în fața unui public ostil. Mai mult decât atât, arbitrajul a fost în multe momente în defavoarea selecționatei României și a fost aspru contestat de selecționer. Cristi Săpunaru
21:10
Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: “Nu a vorbit nici măcar cu familia” # Antena Sport
Denis Drăguş a avut un adevărat meci de coşmar în Bosnia, acolo unde România a pierdut penultimul meci din preliminariile World Cup 2026 şi a pierdut orice şansă de a încheia pe locul 2 grupa de calificare. Internaţionalul român a fost eliminat după doar două minute de la introducerea sa pe teren, în locul lui
21:00
Ucraina – Islanda 2-0! Calificare la baraj pentru selecționata lui Serhiy Rebrov. Victorii pentru Anglia și Franța # Antena Sport
Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică va fi marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia, dar și de posibilitatea de a vedea încă două naționale calificate la turneul final
20:40
Jurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful
20:20
Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj # Antena Sport
România a pierdut sâmbătă seară meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, şi a pierdut orice şansă la locul 2 în grupa de calificare. Asta înseamnă că tricolorii vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul
20:00
Mihai Stoica, un nou avertisment pentru Daniel Bîrligea: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!?” # Antena Sport
Daniel Bîrligea este în continuare în vizorul conducerii FCSB-ului, după acel cartonaș roșu încasat în meciul cu Hermannstadt. Amendat de către patronul campioanei României, acesta a făcut un gest care l-a revoltat pe Mihai Stoica. După ce a deschis scorul în meciul dintre Bosnia și România, atac
19:50
Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi # Antena Sport
Cristiano Ronald a fost marele absent al meciului dintre Portugalia şi Armenia, din preliminariile World Cup 2026. Starul portughez a fost eliminat în partida de la Dublin, cu Irlanda, astfel încât a ratat ultimul meci al acestei campanii de calificare. Portugalia avea nevoie de o victorie, lucru pe care l-a şi obţinut, chiar şi fără […] The post Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi appeared first on Antena Sport.
19:20
Irlanda a reușit o performanță remarcabilă și a obținut un loc în barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Rezultatul a venit ca urmare a două victorii uriașe în ultimele două jocuri din preliminarii, cu Portugalia, respectiv Ungaria. Troy Parrott a fost eroul irlandezilor, el fiind cel care a marcat toate cele cinci goluri […] The post Eroul Irlandei de la Budapesta, performanță istorică în preliminariile CM 2026 appeared first on Antena Sport.
19:00
Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Livrpool abia şi-a găsit cuvintele # Antena Sport
Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, şi-a găsit cu greu cuvintele după ce Ungaria a ratat orice şansă de a mai ajunge la World Cup 2026. Irlanda a câştigat cu 3-2 meciul de la Budapesta, graţie unui gol marcat în minutul 90+5. Irlanda a trecut astfel pe locul al doilea şi va merge la baraj, în […] The post Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Livrpool abia şi-a găsit cuvintele appeared first on Antena Sport.
18:40
”Visele noastre au fost spulberate” – Presa din Ungaria a reacționat, după eșecul dramatic de la Budapesta # Antena Sport
Naționala de fotbal a Ungariei era pe punctul de a încheia grupa de preliminarii pe poziția a doua, loc care le garanta prezența la barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Speranțele maghiarilor au fost ruinate, după ce irlandezul Troy Parrott a întors rezultatul la Budapesta, reușita de 3-2 venind în ultimele momente ale […] The post ”Visele noastre au fost spulberate” – Presa din Ungaria a reacționat, după eșecul dramatic de la Budapesta appeared first on Antena Sport.
18:40
Cristiano Bergodi, dezamăgit după plecarea de la Rapid: „Nu poți să dai afară un antrenor când e acolo” # Antena Sport
Plecat de la Rapid cu scandal la finalul sezonului 2023/24, Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc și l-a înlocuit pe Ioan Ovidiu Sabău pe banca celor de la Universitatea Cluj. Tehnicianul italian a vorbit în premieră despre plecarea din Giulești și a criticat indirect conducerea pentru faptul că a fost găsit „țap ispășitor” în […] The post Cristiano Bergodi, dezamăgit după plecarea de la Rapid: „Nu poți să dai afară un antrenor când e acolo” appeared first on Antena Sport.
18:10
Portugalia s-a calificat la Cupa Mondială! Surpriză mare la Budapesta. Programul complet al zilei din preliminarii # Antena Sport
Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică va fi marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia, dar și de posibilitatea de a vedea încă două naționale calificate la turneul final […] The post Portugalia s-a calificat la Cupa Mondială! Surpriză mare la Budapesta. Programul complet al zilei din preliminarii appeared first on Antena Sport.
18:00
Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria – Irlanda! 60.000 de oameni, aplauze pentru fostul antrenor al Stelei # Antena Sport
Emeric Ienei a fost omagiat chiar înaintea meciului dintre Ungaria şi Irlanda, din preliminariile Wolrd Cup 2026. Fostul mare antrenor al Stelei, alături de care formaţia roş-albastră a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, a murit pe 5 noiembrie, la 88 de ani. Fostul selecţioner al României a pregătit şi naţionala ţării vecine. Ienei a […] The post Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria – Irlanda! 60.000 de oameni, aplauze pentru fostul antrenor al Stelei appeared first on Antena Sport.
17:30
FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei # Antena Sport
România a pierdut meciul din Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, scor 1-3, şi a pierdut orice speranţă de a încheia grupa de calificare pe locul secund al grupei. Meciul de la Zenica a fost umbrit şi de scandările rasiste ale fanilor gazdă. Federaţia Română de Fotbal a anunţa că va reclama […] The post FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei appeared first on Antena Sport.
17:20
FCSB mai are de tras pentru a-și asigura un loc de play-off la finalul sezonului regulat, însă patronul campioanei României a anunțat transferuri importante în pauza competițională din iarnă. Mihai Stoica a vorbit și el pe acest subiect după meciul dintre Bosnia și România. Acesta a precizat că ar prefera să aducă trei jucători noi […] The post Mihai Stoica, anunț important pentru fanii FCSB: „Vom fi mai puternici, clar” appeared first on Antena Sport.
17:10
Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor # Antena Sport
Portugalia avea emoţii înaintea ultimului meci din preliminariile World Cup 2026 cu Armenia, mai ales după înfrângerea din Irlanda, scor 0-2. Cu Cristiano Ronaldo suspendat, după roşul direct încasat la Dublin, echipa lui Roberto Martinez avea o singură opţiune duminică seară. O înfrângere ruşinoasă cu Armenia şi o victorie a Ungariei cu Irlanda i-ar fi […] The post Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor appeared first on Antena Sport.
17:00
Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor # Antena Sport
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, în deplasare, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (19-16), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Campionilor, ultima din 2025. Gloria încheie anul pe locul 3 în clasament. Rezultatele complete ale etapei a VIII-a sunt: Metz Handball – DVSC Debrecen 33-26, Storhamar – Gyor ETO 25-32, Borussia […] The post Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
16:50
Prestația lui Michael Oliver, criticată de Cristi Balaj: „Măscărici! Arbitraj rușinos” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a pierdut în deplasarea de la Zenica, iar singura șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor rămâne barajul din Liga Națiunilor. Prestația arbitrului Michael Oliver a fost aspru criticată de Mircea Lucescu, dar și de jucătorii săi. Marius Marin a ieșit cel mai „șifonat” din duelul contra Bosniei. […] The post Prestația lui Michael Oliver, criticată de Cristi Balaj: „Măscărici! Arbitraj rușinos” appeared first on Antena Sport.
16:40
Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: “El e singura noastră scăpare” # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost extrem de supărat după înfrângerea României din Bosnia şi a pus tunurile pe Mircea Lucescu. Acesta este de părere că selecţionerul României nu a avut reacţie în repriza a doua a meciului de la Zenica. Mai mult, el este de părere că România s-a păcălit […] The post Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: “El e singura noastră scăpare” appeared first on Antena Sport.
16:10
Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva” # Antena Sport
România a suferit un eșec dureros în Bosnia, iar singura șansă de calificare la Campionatul Mondial din 2026 rămâne barajul din Liga Națiunilor. Evoluția câtorva tricolori a fost contestată, iar Andrei Rațiu a fost luat din nou la țintă. Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa fotbalistului legitimat în prezent la Rayo Vallecano […] The post Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva” appeared first on Antena Sport.
16:00
Portugalia și Norvegia se pot califica azi la Cupa Mondială (LIVE SCORE). Lusitanii joacă la 16:00 cu Armenia # Antena Sport
Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică va fi marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia, dar și de posibilitatea de a vedea încă două naționale calificate la turneul final […] The post Portugalia și Norvegia se pot califica azi la Cupa Mondială (LIVE SCORE). Lusitanii joacă la 16:00 cu Armenia appeared first on Antena Sport.
15:30
Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), l-a avertizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după bucuria de la golul înscris de acesta cu Bosnia. Mihăilă a făcut o glumă în vestiar, cu referire la gestul care i-a adus cartonaşul roşu lui Bîrligea, iar ulterior, după golul tricolorilor, cei doi […] The post Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare appeared first on Antena Sport.
15:20
Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: “Am zis ceva rău?” # Antena Sport
România este sigură că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru barajul care duce la Cupa Mondială, iar acest lucru este echivalent cu cele mai tari dueluri posibile. După eșecul cu Bosnia de la Zenica, foști jucători și analiști au început să răspundă la întrebarea “Ce adversar preferi pentru echipa națională?”, […] The post Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: “Am zis ceva rău?” appeared first on Antena Sport.
15:00
Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: “Pentru steagul nostru” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care și-a arătat susținerea față de propriii coechipieri de la naționala Portugaliei înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Cupa Mondială. “CR7” nu va fi prezent pe teren la partida de la Lisbona contra Armeniei, după ce a fost eliminat în etapa precedentă cu Irlanda, […] The post Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: “Pentru steagul nostru” appeared first on Antena Sport.
15:00
Cu Neymar în mare formă, Santos a învins-o pe Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării # Antena Sport
Datorită revenirii în formă a lui Neymar, Santos s-a impus sâmbătă cu 1-0 în faţa echipei Palmeiras, într-un meci restanţă din etapa a 13-a a campionatului brazilian. Cu această victorie, clubul iese din zona retrogradării, cu cinci etape înainte de final. Santos – Palmeiras 1-0 Clubul din Sao Paulo, susţinut de un Neymar de neoprit, […] The post Cu Neymar în mare formă, Santos a învins-o pe Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării appeared first on Antena Sport.
14:10
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani) a folosit un cuvânt pentru a caracteriza jocul lui Ianis Hagi cu Bosnia. Căpitan al naţionalei şi cu Bosnia, după ce a purtat banderola şi cu Austria, Ianis Hagi nu a avut prestaţia pe care toţi românii o aşteptau de la el. Mutu l-a catalogat pe căpitanul Ianis Hagi ca […] The post Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! appeared first on Antena Sport.
