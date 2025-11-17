“România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa

16:40

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost extrem de supărat după înfrângerea României din Bosnia şi a pus tunurile pe Mircea Lucescu. Acesta este de părere că selecţionerul României nu a avut reacţie în repriza a doua a meciului de la Zenica. Mai mult, el este de părere că România s-a păcălit […] The post Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: “El e singura noastră scăpare” appeared first on Antena Sport.