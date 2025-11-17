5 idei de amenajare a bucătăriei cu scaune moderne
Cotidianul de Hunedoara, 17 noiembrie 2025 11:50
Scaunele moderne de bucătărie au devenit elementul-cheie al designului contemporan, oferind echilibrul perfect între estetică și funcționalitate. The post 5 idei de amenajare a bucătăriei cu scaune moderne appeared first on Cotidianul RO.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
12:10
Donald Trump îl grațiază din nou pe un participant la asaltul Capitoliului # Cotidianul de Hunedoara
Președintele american l-a grațiat din nou pe Dan Wilson, unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. The post Donald Trump îl grațiază din nou pe un participant la asaltul Capitoliului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
12:00
Partenera președintelui, implicată în susținerea copiilor și tinerilor vulnerabili # Cotidianul de Hunedoara
Mirabela Grădinaru se implică în proiectul social al Președinției „România în lumină”, care susține copiii născuți prematur și alte categorii vulnerabile. The post Partenera președintelui, implicată în susținerea copiilor și tinerilor vulnerabili appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Procurorul care s-a ocupat de dosarul penal inițial este cercetat de Parchetul General pentru „exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”. Nereguli au fost descoperite și în activitatea organelor de poliție. The post „Grave neglijențe” în cazul femicidului din Teleorman appeared first on Cotidianul RO.
12:00
5 greșeli frecvente în amenajarea podelelor — și cum le eviți ca un profesionist # Cotidianul de Hunedoara
O podea perfect plană nu se obține “din ochi”. Aplicarea manuală și fără ghidaje a stratului de bază este una dintre cele mai costisitoare greșeli. The post 5 greșeli frecvente în amenajarea podelelor — și cum le eviți ca un profesionist appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:50
11:50
REPER, partidul înființat de Dacian Cioloș îl preferă pe Ciprian Ciucu la Capitală, nu pe Cătălin Drulă # Cotidianul de Hunedoara
REPER a anunțat că îl susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL. The post REPER, partidul înființat de Dacian Cioloș îl preferă pe Ciprian Ciucu la Capitală, nu pe Cătălin Drulă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:30
O familie din Țările de Jos a fost salvată de jandarmii montani din Costești (Hunedoara) după ce mașina a rămas blocată pe un teren accidentat. The post Mama și doi copii, cetățeni olandezi, salvați de jandarmi VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Trimiși în judecată de DNA. Abuz în serviciu la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău # Cotidianul de Hunedoara
Prejudiciul reţinut în dauna Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, estimat la valoarea de 1.093.730 lei, reprezintă suma totală plătită societăţilor comerciale pentru achiziţiile presupus supraevaluate The post Trimiși în judecată de DNA. Abuz în serviciu la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Daniel David anunță reconstrucția fondului de burse din 2026 și măsuri pentru creșterea accesului și calității studiilor superioare. The post Ministrul Educației promite burse mai mari și sprijin pentru studenți appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:10
Decizia vine ca urmare a unor incidente cu drone care nu s-au întâmplat în România. Totuși, acestea pot afecta zone din Tulcea. The post Localitate din Tulcea, evacuată. Pericol de explozie appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Decizia vine ca urmare a unor incidente cu drone care nu s-au întâmplat în România. Totuși, acestea pot afecta zone din Tulcea. The post Localitatea Paluru din Tulcea a fost evacuată appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Mircea Lucescu a fost atacat dur de unul dintre foștii săi elevi, alături de care a participat la Campionatul European de Fotbal din 1984, desfășurat în Franța. The post Un fost internațional îl distruge pe Mircea Lucescu appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Planul lui Trump implică un stat palestinian, dar acesta ar fi controlat de o forță internațională. Acest plan implică și demilitarizarea Fâșiei Gaza The post Gaza: ONU se va pronunța pe planul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Moțiunile AUR împotriva lui Bogdan Ivan și Ciprian Șerban, la vot în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Ambii miniștri vor fi prezenți la dezbatere și vot. The post Moțiunile AUR împotriva lui Bogdan Ivan și Ciprian Șerban, la vot în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
10:50
În septembrie 2025, România a înregistrat mai multe naşteri decât în luna anterioară, însă numărul deceselor a continuat să depăşească semnificativ numărul nou-născuţilor. The post INS: România, spor natural în zona negativă appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Tom Cruise a primit un premiu onorific al Academiei Americane de Film, ocazie cu care a ținut un discurs în care a adus un omagiu tuturor celor care fac posibilă realizarea filmelor. The post Tom Cruise a primit un Oscar onorific appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Pensionarii speciali de la Apărare, Interne și Justiție ar putea să rămână fără locuințe de serviciu. Legea e blocată la MApN # Cotidianul de Hunedoara
Locuințele de serviciu ocupate de pensionarii speciali din ministere vor fi retrase după pensionare, proiectul de lege vizând redistribuirea acestora angajaților activi. The post Pensionarii speciali de la Apărare, Interne și Justiție ar putea să rămână fără locuințe de serviciu. Legea e blocată la MApN appeared first on Cotidianul RO.
10:20
De ce are nevoie Nicușor Dan de PSD și de Sorin Grindeanu în mod special – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
De când este la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a avut o relație surprinzător de bună și împăciuitoare cu PSD și cu Sorin Grindeanu. Inclusiv cele mai noi declarații ale sale pe această temă confirmă teza că, față de războaiele purtate pe când era primar general, Nicușor Dan a reevaluat principalul partid de stânga. The post De ce are nevoie Nicușor Dan de PSD și de Sorin Grindeanu în mod special – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:10
Iulia Vântur face parte, alături de alţi mari artişti ai lumii, din proiectul-manifest pentru pace, unitate şi speranţă „We are the new world”. The post Iulia Vântur a cântat colinde româneşti la Vatican appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Un metru dintr-o linie feroviară dintre Varșovia și Deblin a fost distrus. Un mecanic de tren a descoperit duminică problema. The post Șine de tren distruse în Polonia. Donald Tusk: Posibil sabotaj appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Există supoziția că tot scandalul cu Justiția să fie acoperirea pentru îngroparea unor dosare care duc la Nicușor Dan, la Vlad Voiculescu The post Gruparea Nicușor Dan – Vlad Voiculescu appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Ce spune Nicușor Dan despre relația lui Ciucu și Băluță cu mafia imobiliară: Ce s-a întâmplat la sectoare în perioada asta a fost cam jale # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a afirmat că are un candidat favorit pentru Primăria Capitalei, „pe care voi pune ştampila în cabina de vot fără discuţie”. Totuși, Nicușor Dan spune că este obligat de Constituție să nu prezinte tot ce știe despre candidați. The post Ce spune Nicușor Dan despre relația lui Ciucu și Băluță cu mafia imobiliară: Ce s-a întâmplat la sectoare în perioada asta a fost cam jale appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Vremea se răcește în România de luni, cu temperaturi de 6-8°C în nord și 10-12°C în sud. La munte vor fi ninsori și vânt puternic, iar precipitațiile mixte sunt posibile în centru și nord. The post Scad temperaturile în România appeared first on Cotidianul RO.
09:10
România ar trebui să ceară o derogare pentru Lukoil, susține Traian Băsescu. The post Soluția lui Traian Băsescu pentru rafinăria Lukoil din România appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Sondaj AtlasIntel arată o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei: Ciucu 19,2%, Băluță 18,6%, Drulă 18,1%, Alexandrescu 17,9%, Ciceală 7,1%. The post SONDAJ Două mari surprize în lupta pentru Capitală. Băluță, detronat appeared first on Cotidianul RO.
08:30
“Bani în plic la școală”. Cât plătesc părinții pentru “Școala Altfel” și “Săptămâna Verde” # Cotidianul de Hunedoara
Provocările programelor “Scoala Altfel” și “Săptămâna Verde”: Doamna învățătoare m-a sunat personal să mă facă să înțeleg că trebuie să trimit banii în plic la școală” The post “Bani în plic la școală”. Cât plătesc părinții pentru “Școala Altfel” și “Săptămâna Verde” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:50
Macron îl primeşte luni pe Zelenski la Paris pentru discuţii despre sprijin militar, apărarea aeriană şi garanţiile de securitate, în contextul blocajului negocierilor de pace. The post Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski se reunesc la Paris appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Stadiul Spitalului Regional din Craiova: „Aproximativ 2,2%”. Iași și Cluj, încă departe de prima cărămidă – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Lucrările ar putea fi gata în decembrie 2028, atât pentru Spitalul Regional de Craiova, cât și pentru cel din Cluj. Și abia în decembrie 2029, pentru cel din Iași. The post Stadiul Spitalului Regional din Craiova: „Aproximativ 2,2%”. Iași și Cluj, încă departe de prima cărămidă – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:30
Robert Schwartz este un jurnalist cu peste 30 de ani experiență. The post Jurnalistul Robert Schwartz, propunerea USR pentru șefia Radioului Public appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Nicușor Dan, despre măsurile lui Bolojan: „Poate că lucrurile puteau fi făcute altfel” # Cotidianul de Hunedoara
„Statul va trebui să umble la multe din cheltuielile pe care statul le face” The post Nicușor Dan, despre măsurile lui Bolojan: „Poate că lucrurile puteau fi făcute altfel” appeared first on Cotidianul RO.
20:20
România a câștigat cinci medalii la Europenele de gimnatică aerobică din Azerbaidjan # Cotidianul de Hunedoara
Două medalii sunt de aur, iar trei de argint. The post România a câștigat cinci medalii la Europenele de gimnatică aerobică din Azerbaidjan appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Examenul a fost susținut la medicină, medicină dentară și farmacie. The post Peste 10.000 de candidați la Rezidențiat. Mesajul lui Rogobete appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Bosniac prins la vamă cu patru milioane de țigarete de contrabandă. Bărbatul a fost reținut # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a fost prins pe sensul de intrare în țară, în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, în jurul orei 09.30. Camionul pe care îl conducea era înmatriculat în Croația și circula pe ruta Grecia-Croația-Spania. Potrivit documentelor, bărbatul transporta butelii cu freon. „Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, echipa comună de […] The post Bosniac prins la vamă cu patru milioane de țigarete de contrabandă. Bărbatul a fost reținut appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Anchetă în Cluj-Napoca, după ce un băiețel a fost bătut și umilit de colegi # Cotidianul de Hunedoara
Liceul în care s-a petrecut incidentul ar fi încercat să mușamalizeze cazul, scrie presa locală. The post Anchetă în Cluj-Napoca, după ce un băiețel a fost bătut și umilit de colegi appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Șefii EximBank și CEC, salarii peste guvernatorii băncilor naționale din Franța, Italia, Germania, Olanda și Belgia # Cotidianul de Hunedoara
Noua lege a guvernanței corporative plafonează veniturile, dar numai pentru viitorii șefi. Actualii conducători ai companiilor de stat au contracte ,,blindate”, a spus premierul Bolojan. The post Șefii EximBank și CEC, salarii peste guvernatorii băncilor naționale din Franța, Italia, Germania, Olanda și Belgia appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Consiliul Concurenței: Plafonarea adaosului comercial a depășit termenul legal # Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Concurenței a mai transmis că a monitorizat evoluția prețurilor la raft pentru produsele pentru care a fost introdusă plafonarea adaosului comercial. The post Consiliul Concurenței: Plafonarea adaosului comercial a depășit termenul legal appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Michelle Obama exclude o candidatură: „Nu sunteți pregătiți pentru o femeie” # Cotidianul de Hunedoara
„Nici măcar nu vă uitaţi la mine în legătură cu o candidatură” The post Michelle Obama exclude o candidatură: „Nu sunteți pregătiți pentru o femeie” appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Târgurile de Crăciun 2025 din România: când se deschid și ce surprize pregătesc marile orașe # Cotidianul de Hunedoara
Magia Crăciunului se aprinde în toată România: târguri pline de lumini, colinde și tradiții transformă orașele în tărâmuri de poveste, cu cel mai mare brad ecologic în București. The post Târgurile de Crăciun 2025 din România: când se deschid și ce surprize pregătesc marile orașe appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Mama fetei a sunat imediat la poliție. Bărbatul a fost prins. The post Minoră agresată sexual și tâlhărită în lift de un bărbat de 50 de ani appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Zonele montane și nordul țării vor fi cele mai afectate. The post Cum va fi vremea săptămâna viitoare? Situația pe zile appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Salariile românilor sunt printre cele mai mici din UE: 1.759 euro/lună, deși prețurile sunt aproape de standardele occidentale. Clasamentul salariilor nu ne onorează. The post Clasamentul salariilor în Europa. Cât de mici sunt lefurile în România appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„N-am venit să-mi caut serviciu, sunt parlamentar tot prin votul buzoienilor” The post Marcel Ciolacu și-a depus candidatura pentru șefia CJ Buzău appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Posibilii adversari ai României pentru barajul Campionatului Mondial de Fotbal 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Tragerea la sorți pentru baraj va avea loc pe 20 noiembrie, de la ora 14.00, la Zurich. România se va afla în a patra urnă valorică, ultima ca și importanță. Componența urnelor 1-3 se va stabili pe baza clasamentului FIFA de după finalul preliminariilor CM 2026. La momentul încheierii partidei Bosnia-Herțegovina – România 1-3, posibilii […] The post Posibilii adversari ai României pentru barajul Campionatului Mondial de Fotbal 2026 appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Până la data de 15 noiembrie, BEM a validat șase candidaturi. The post Nouă candidați înscriși oficial pentru Primăria București. Cine urmează appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Carmen Trandafir: Oamenii vor muzică, tinerii la fel, ascultă muzica adevărată, cu versuri de calitate. Petrecerile, cluburile și marile festivaluri păstrează vie muzica anilor ’60, ’70, ’80, ’90. The post Carmen Trandafir are „Măști“, dar n-are mască appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Anunțul cu privire la suspendarea activității clinicii unde s-a petrecut tragedia a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. The post Cazul fetiței moarte la stomatolog. Clinica are activitatea suspendată appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Minoră de 17 ani, moartă într-un apartament. În același imobil, un tânăr cu urme de lovituri # Cotidianul de Hunedoara
Adolescenta a fost descoperită în stare de inconștiență, iar paramedicii SMURD sosiți la fața locului au încercat să o resusciteze, dar manevra nu a reușit, fiind declarat decesul. The post Minoră de 17 ani, moartă într-un apartament. În același imobil, un tânăr cu urme de lovituri appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Opozant al lui Dragnea, propus de PSD la șefia AEP. Ce funcție deține acum # Cotidianul de Hunedoara
Adrian Țuțuianu a anunțat că și-a depus dosarul pentru președinția Autorității Electorale Permanente. The post Opozant al lui Dragnea, propus de PSD la șefia AEP. Ce funcție deține acum appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
12:10
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, afirmă că euro nu va scădea sub 5 lei și că piața valutară este stabilă, fără intervenții recente ale băncii. Totuși, o eventuală scumpire a monedei unice, dacă ea va avea loc, ar putea avea efecte negative semnificative. The post Curs valutar 2026. Cât de scump va fi Euro anul viitor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Solidaritate pe teren. Amical Țara Bascilor – Palestina pentru sprijinul civililor palestinieni # Cotidianul de Hunedoara
Weekendul acesta la Bilbao a avut loc un meci de fotbal amical între naționala locală a Țării Baștilor și cea a Palestinei. The post Solidaritate pe teren. Amical Țara Bascilor – Palestina pentru sprijinul civililor palestinieni appeared first on Cotidianul RO.
