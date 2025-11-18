Coaliția rezistă. Șapte amenințări de la Grindeanu, șase de la Bolojan
Cotidianul de Hunedoara, 18 noiembrie 2025 06:10
Liderii principali ai coaliției, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, au amenințat în total de treisprezece ori că rup construcția politică aflată la guvernare sau că demisionează, în mai puțin de cinci luni. În medie, de aproape trei ori pe lună.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
06:10
Acum 8 ore
23:40
Spitalele publice din România nu sunt doar locuri ale groazei. Medicii de aici pot face și minuni, așa cum s-a întâmplat în cazul bătrânului de 101 ani din Timișoara.
23:00
Cerșetor care se vindecă „miraculos”, filmat pe stradă. Autorul clipului, un polițist # Cotidianul de Hunedoara
Pe rețelele de socializare a apărut un clip în care un bărbat care cele mila șoferilor, folosindu-se de un baston, scapă de handicap după ce pleacă de pe șosea.
Acum 12 ore
22:20
Liderii coaliției au discutat despre reducerea cu 10% a salariilor militarilor – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul reformei administrației publice locale prevede și excepții.
22:20
Enrico Letta, fost premier al Italiei, primit la Cotroceni de președintele Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al raportului „Much More than a Market", dedicat viitorului Pieţei Unice Europene.
22:10
Lista numelor care intră în cursă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați, respinși # Cotidianul de Hunedoara
Luni, 17 noiembrie 2025, a fost ultima zi de înscriere pentru alegerile care se vor desfășura la București, pe 7 decembrie 2025.
20:50
Candidatul USR se simte motivat să continue cursa electorală pentru Primăria Capitalei.
20:30
Nicușor Dan va vorbi iar cu magistrații despre pensiile speciale. Coaliția nu a ajuns încă la un acord final # Cotidianul de Hunedoara
Nu a ieșit fum alb nici de data aceasta în urma discuțiilor liderilor coaliției de la Palatul Victoria. Dar lucrurile par că se îndreaptă spre un deznodământ.
19:50
ISU Tulcea evacuează localnicii din Ceatalchioi. Riscul de explozie se menține # Cotidianul de Hunedoara
După decizia de la prânz a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, pompierii și paramedicii SMURD au început evacuarea populației din localitatea Ceatalchioi.
19:30
Senatorii din Parlamentul României au adoptat proiectul de lege privind indemnizația compensatorie acordată la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale.
19:00
Cât costă construcția celei mai dificile porțiuni a Autostrăzii Unirii – A8 # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Transporturilor anunță semnarea Ordinului de începere a proiectării pentru cea mai dificilă porțiune a Autostrăzii „Unirii" - A8.
19:00
Șefia AEP. 20 de ani de politruci instalați să păzească alegerile – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro vă prezintă numele celor care au avut carnete de partid până aproape de înscăunarea la șefia AEP.
18:30
Mai multe verificări vor fi efectuate de Consiliul Concurenței, alături de alte instituții abilitate, privind creșterea nejustificată la pompă.
17:50
Cele două moțiuni simple depuse de AUR împotriva ministrului Energiei și ministrului Transporturilor au fost respinse de parlamentarii puterii.
Acum 24 ore
17:30
Într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu San Marino, Mircea Lucescu a ținut să precizeze că nu se gândește la plecare și a reafirmat faptul că nimeni nu-l va putea demite.
17:10
Donald Trump nu face excepție de la regula nescrisă a pierderii influenței în partid în ultimul mandat prezidențial. Cazul Epstein este o dovadă
17:00
Șase persoane acuzate că ar fi obținut ilegal fonduri europene destinate tinerilor aflați în risc de excluziune socială au fost trimise în judecată de Parchetul European.
17:00
ANSVSA, avertisment pentru cei care cumpără alimente de pe reţelele de socializare # Cotidianul de Hunedoara
"Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală„
16:40
Un bărbat deghizat în preot a fost prins la Mănăstirea Neamț colectând ilegal pomelnice și bani de la turiști. Autoritățile au deschis o anchetă, iar pelerinii sunt avertizați să fie precauți.
16:20
Armătura unui pasaj s-a prăbușit peste liniile de cale ferată. Circulaţia trenurilor, oprită # Cotidianul de Hunedoara
Modernizarea liniei feroviare pe Lotul 4 Ronat Triaj – Arad, pentru creşterea vitezei, capacităţii şi siguranţei traficului, se apropie de stadiul de execuţie de 25%.
16:00
Ce europarlamentari români au susținut avortul sigur. Surprizele suveraniste # Cotidianul de Hunedoara
Luis Lazarus, europarlamentar independent ales pe listele SOS, dar și doi aleși de pe listele AUR, au susținut prin vot inițiativa lansată de „My Voice, My Choice".
16:00
Călin Georgescu: „în spatele păduchilor, au apărut șobolanii din politică“ # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu revine cu un mesaj dur la adresa clasei politice, folosind din nou un limbaj extrem de agresiv în declarațiile sale publice.
15:40
Spitalul Universitar Bucureşti, de Ziua Mondială a Prematurităţii. Fetița de 500 de grame # Cotidianul de Hunedoara
Mămici şi copii născuţi prematur la SUUB au sărbătorit momentul într-o atmosferă de poveste. Tema acestei zile: «Incubatorul cu amintiri»
15:40
Scriitorul Mircea Cărtărescu va fi prezent în Anglia, acolo unde va desfășura un turneu literar cu ocazia traducerii în limba engleză a uneia dintre cărțile sale.
15:20
Nu a fost în joc curajul, ci iubirea pe care Monica Lovinescu a îngrijit-o săptămână de săptămână, an de an, când dădea voce țării în care mama ei fusese ucisă abominabil.
15:20
Strategia de Apărare a Țării este subiectul principal de pe ordinea de zi.
15:10
Patru mari confederații sindicale pregătesc un protest în fața Administrației Prezidențiale. Sindicaliștii îl acuză pe Nicușor Dan că ignoră rolul său constituțional de mediator în discuțiile legate de măsurile de austeritate promovate de Guvern.
14:50
Vizitele în Franța și Spania sunt mai puțin importante decât confiscarea banilor Rusiei sau alocarea din propriile bugete a minimum 50 de miliarde de euro anual
14:40
Discuțiile dintre magistrați și liderii coaliției s-au blocat la Palatul Cotroceni.
14:40
Cătălin Drulă aminteşte că multe ţări tratează spaţiul din jurul clădirilor parlamentare ca locuri de întâlnire civică şi participare.
14:30
Administratorul judiciar în procedura de insolvență a Nordis a publicat o analiză amplă a proiectului Nordis Mamaia Wave. Raportul a arătat mai multe tipuri de nereguli, conform Profit.ro.
14:20
Bugetul pentru 2026 ar putea fi amânat pentru ianuarie. Probleme mari cu dobânzile, anunță premierul # Cotidianul de Hunedoara
,,Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie. Înainte trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil."
14:10
Suporterii echipei naționale a Ungariei au ținut să fie solidari cu cei ai naționalei Bosniei și Herțegovinei și le-au transmis un mesaj de la distanță, ca răspuns la acțiunile și scandările suporterilor români.
14:10
Au dreptul progresiștii să fie reprezentați la alegerile locale pentru București? # Cotidianul de Hunedoara
Personal, nu o voi învinovăți deloc pe Ana Ciceală dacă la București ne vom trezi cu reprezentanta AUR sau PSD.
14:00
Mircea Lucescu, la fel de nervos ca la finalul meciului de la Zenica, a refuzat să spună clar dacă va pleca după ultimul meci din grupă
13:40
Cum am pierdut un an și jumătate cu pensiile speciale. Un fost ministru contrazice CSM # Cotidianul de Hunedoara
România și-a asumat prin Jalonul 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență că va aduce echitate în sistemul de pensii, atât în cel public, cât și în cel al pensiilor de serviciu sau speciale. Însă, până în prezent, România a eșuat, cel puțin juridic și practic, în a crea un sistem echitabil în zona pensiilor speciale. Inclusiv în privința magistraților. Un articol scris de Rareș Mereuță
13:40
Impozit și CASS pe depozitele bancare. Cum se calculează și cum se plătesc către stat # Cotidianul de Hunedoara
Depozitele bancare par soluția simplă pentru economisire, însă puțini știu exact ce taxe trebuie plătite pentru câștigul din dobândă.
13:30
Inflația de aproape 10% din România este o amenințare reală și imediată pentru economiile românilor, avertizează viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu.
13:30
Guvernul pregătește limitarea cumulului pensie-salariu și interzicerea detașărilor – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Anumite categorii de persoane vor putea cumula în continuare pensia și salariul în valoare întreagă.
13:30
Polițiștii au încercat să spargă petrecerea organizată de europarlametara SOS România la întoarcerea din Rusia. N-au avut succes.
13:20
Au vrut să-și violeze bebelușul pentru un live pe TikTok. DIICOT a preluat cazul # Cotidianul de Hunedoara
Individul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor de complicitate la viol
12:50
Firma israeliană Hagag este pregătită să investească peste 400 de milioane de euro în România, conform Profit.ro.
12:50
O strategie de resurse umane solidă nu mai este doar un deziderat, ci devine elementul de bază care conduce inteligenţa artificială
12:40
Sabia de gală a prințului Ghica și alte piese pașoptiste valoroase sunt incluse în Licitația de Istorie Artmark.
12:40
Cu toate că, în acest moment, pare un scenariu utopic, echipa națională a României poate juca la București finala barajului de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor.
12:30
Raportul, trimis Parchetului General, în cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist # Cotidianul de Hunedoara
O fetiţă de doi ani a murit, la sfârşitul săptămânii trecute, la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei sedări pentru o intervenţie
12:10
Donald Trump îl grațiază din nou pe un participant la asaltul Capitoliului # Cotidianul de Hunedoara
Președintele american l-a grațiat din nou pe Dan Wilson, unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.
12:00
Partenera președintelui, implicată în susținerea copiilor și tinerilor vulnerabili # Cotidianul de Hunedoara
Mirabela Grădinaru se implică în proiectul social al Președinției „România în lumină", care susține copiii născuți prematur și alte categorii vulnerabile.
12:00
Procurorul care s-a ocupat de dosarul penal inițial este cercetat de Parchetul General pentru „exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă". Nereguli au fost descoperite și în activitatea organelor de poliție.
12:00
5 greșeli frecvente în amenajarea podelelor — și cum le eviți ca un profesionist # Cotidianul de Hunedoara
O podea perfect plană nu se obține "din ochi". Aplicarea manuală și fără ghidaje a stratului de bază este una dintre cele mai costisitoare greșeli.
