Parlamentul respinge moțiunile AUR împotriva celor doi miniștri PSD

14:20

,,Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie. Înainte trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil." The post Bugetul pentru 2026 ar putea fi amânat pentru ianuarie. Probleme mari cu dobânzile, anunță premierul appeared first on Cotidianul RO.