DEZBATEREA ZILEI / ”SIMFONIA ARTELOR” – PUNTE ÎNTRE ȚĂRI
IasiTV Life, 17 noiembrie 2025 14:50
INVITAȚI / Prof.Dr. HIM KUMAR CHATTERJEE – Vice-cancelarProf.Dr. RAM VIRANJA – Decan Kurukshetra India The post DEZBATEREA ZILEI / ”SIMFONIA ARTELOR” – PUNTE ÎNTRE ȚĂRI first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 30 minute
14:50
INVITAȚI / Prof.Dr. HIM KUMAR CHATTERJEE – Vice-cancelarProf.Dr. RAM VIRANJA – Decan Kurukshetra India The post DEZBATEREA ZILEI / ”SIMFONIA ARTELOR” – PUNTE ÎNTRE ȚĂRI first appeared on IasiTV Life.
Acum o oră
14:40
INVITAT / LIVIU SUCEVEANU – Redactor Radio IașiPrin tel. EMILIAN HULUBEI – Președinte AFAN The post CONTRAATAC / Politehnica Iași pe marginea prăpastiei first appeared on IasiTV Life.
14:40
Ai o contabilitate care te ține pe loc sau una care te protejează? – Optyma Accounting îți explică diferența # IasiTV Life
În fiecare lună, sute de antreprenori din Iași primesc aceleași întrebări de la contabilii lor: „Îmi mai aduceți niște facturi?” sau „Ați semnat balanța?”. Puțini primesc, însă, întrebarea esențială: „Vreți să vedem cum stăm fiscal și ce putem îmbunătăți?”. Diferența dintre o contabilitate pasivă și una activă e uriașă. Prima doar înregistrează trecutul. A doua [...] The post Ai o contabilitate care te ține pe loc sau una care te protejează? – Optyma Accounting îți explică diferența first appeared on IasiTV Life.
Acum 4 ore
13:10
INVITAT / Dr. ANAMARIA HRIȘCĂ – Medic primar Endocrinologie The post EU SĂNĂTOS / ECHILIBRUL HORMONAL – Cheia longevității și a stării de bine first appeared on IasiTV Life.
Acum 6 ore
10:30
Un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament propune interzicerea mașinilor puternice soferilor cu experiență de condus de sub doi ani. Potrivit acestui document, mașina nu trebuie să aibă un raport putere / greutate mai mare de 0,075 kW/kg. Parlamentul consideră că, în acest fel, se vor reduce accidentele produse de șoferi neexperimentați, aflați [...] The post Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă anumite mașini first appeared on IasiTV Life.
09:20
Ultima lună a anului va aduce 11 întâlniri cu publicul pentru artiștii Operei Naționale Române din Iași. Iată programul spectacolelor pe care teatrul liric ieșean le va susține în decembrie. Vedeți și The Motans concertează la Iași, în luna decembrie Fii alături de noi pe Facebook The post Opera Iași va susține 11 spectacole în decembrie first appeared on IasiTV Life.
Acum 8 ore
07:40
Opera Națională Română Iași a anunțat programul complet pentru luna decembrie, care va fi dominat de spectacole festive, capodopere clasice și tradiționalele concerte de Crăciun. Publicul este invitat să pășească într-un final de an plin de lumină și emoție, cu un repertoriu variat: Citiți și Tânără de 17 ani, ucisă într-un apartament din Galați: Principalul [...] The post Magia lunii decembrie la Opera Națională Română Iași first appeared on IasiTV Life.
07:30
Un bărbat din Deleni a fost ucis de unul dintre invitați, pe fondul consumului de alcool # IasiTV Life
O crimă a avut loc noaptea trecută în localitatea Deleni, județul Iași. Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost ucis cu un topor, principalul suspect fiind unul dintre cei doi bărbați pe care îi avea ca invitați. Potrivit surselor apropiate anchetei, cei trei consumau alcool, iar la un moment dat, din motive [...] The post Un bărbat din Deleni a fost ucis de unul dintre invitați, pe fondul consumului de alcool first appeared on IasiTV Life.
07:30
Tânără de 17 ani, ucisă într-un apartament din Galați: Principalul suspect, un bărbat de 26 de ani, a fost reținut # IasiTV Life
O crimă a avut loc în municipiul Galați, unde o tânără în vârstă de doar 17 ani și-a pierdut viața. Victima, originară din Tecuci, a fost găsită fără suflare într-un apartament din oraș, după ce ar fi fost strangulată. Potrivit surselor din anchetă, crima ar fi survenit pe fondul unei dispute legate de bani și [...] The post Tânără de 17 ani, ucisă într-un apartament din Galați: Principalul suspect, un bărbat de 26 de ani, a fost reținut first appeared on IasiTV Life.
Acum 12 ore
07:00
Sarcina este o perioadă încărcată de emoții, dar și de multiple provocări pentru viitorii părinții. Este perioada în care apar multe întrebări legate de micuțul care urmează să vină pe lume, despre cum va fi la naștere, dar și în perioada de după naștere. În cele mai multe dintre cazuri, sarcina evoluează normal, fără probleme, [...] The post Ce trebuie să știe o gravidă, dacă are risc de naștere prematură first appeared on IasiTV Life.
Ieri
07:30
Rezidențiat 2025: Peste 10.000 de candidați înscriși și o concurență acerbă la specializările medicale # IasiTV Life
O competiție acerbă se anunță duminică, 16 noiembrie 2025, la examenul de admitere în Rezidențiat, unde s-au înscris la nivel național 10.147 de candidați. Aceștia își vor disputa șansele pentru ocuparea a 5.079 de locuri și 295 de posturi în cele șase centre universitare din țară. Cea mai mare concurență se înregistrează la București, unde [...] The post Rezidențiat 2025: Peste 10.000 de candidați înscriși și o concurență acerbă la specializările medicale first appeared on IasiTV Life.
07:20
Aterizare forțată pe aerodromul din Neamț. Echipajul a fost salvat de reflexele pilotului # IasiTV Life
Echipajele de intervenție din Neamț au fost alertate sâmbătă după-amiază, în jurul orei 14:15, despre o situație de urgență pe aerodromul din Dumbrava (comuna Timișești). Un avion ultraușor, având doar pilotul la bord, a semnalat defecțiuni la roata din spate în timp ce efectua o manevră în aer. Potrivit ISU Neamț, datorită profesionalismului pilotului, acesta [...] The post Aterizare forțată pe aerodromul din Neamț. Echipajul a fost salvat de reflexele pilotului first appeared on IasiTV Life.
07:10
Accident în Botoșani: Femeie lovită de mașină pe trecerea de pietoni și blocată sub caroserie # IasiTV Life
O femeie de 65 de ani a ajuns sâmbătă la spital, rănită grav, după ce a fost lovită de un autoturism de teren pe o trecere de pietoni din Botoșani și a rămas blocată sub mașină. Pompierii de la Detașamentul Botoșani au intervenit cu autospeciala de descarcerare și au reușit să o extragă pe victimă. [...] The post Accident în Botoșani: Femeie lovită de mașină pe trecerea de pietoni și blocată sub caroserie first appeared on IasiTV Life.
15 noiembrie 2025
16:20
A venit momentul să încheiem acest capitol. Plec cu conștiința împăcată, fiind profesionist din prima până în ultima zi, chiar și atunci când nu existau condițiile minime de muncă. Au fost luni de sacrificiu, dăruire și angajament total, dar și de multe provocări și nedreptăți. Îmi mai sunt datorate trei luni de salariu pentru acest [...] The post Cum spunea maestrul… „Dacă vrei să știi despre antrenor, întreabă jucătorii.” first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Un eveniment cultural inedit va transforma un mijloc de transport public în spațiu expozițional. Luni, 17 noiembrie 2025, la ora 12:00, în Rond Triumf, va avea loc vernisajul expoziției „Design Iași – interferențe europene”, găzduită de celebrul Tramvai al Artelor. Expoziția va prezenta, prin intermediul fotografiei, experiențele acumulate de studenții Specializării Design în cadrul mobilităților [...] The post Expoziție foto-documentară în Tramvaiul Artelor first appeared on IasiTV Life.
07:30
Lovitură pentru traficul de droguri: O rețea europeană de metamfetamină, anihilată. Operațiunea avea conexiuni în Iași # IasiTV Life
O vastă rețea de criminalitate organizată, specializată în producția și traficul de droguri de mare risc, a fost destructurată în urma unei acțiuni internaționale de amploare, desfășurate la data de 11 noiembrie 2025. Operațiunea a reunit forțe DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și autorități judiciare din Republica Moldova, Republica Cehă și Ungaria, sub egida EUROJUST [...] The post Lovitură pentru traficul de droguri: O rețea europeană de metamfetamină, anihilată. Operațiunea avea conexiuni în Iași first appeared on IasiTV Life.
07:20
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cu cetățenie română și Republica Moldova, care intenționa să introducă în țară, trei butelii cu agent refrigerant – freon, deşi nu deţinea autorizaţie de transport pentru astfel de material. În ziua de 13 noiembrie a.c, în jurul orei [...] The post Freon ilegal descoperit în microbuz. Șoferul, oprit la vamă first appeared on IasiTV Life.
07:10
Centrul istoric, scena unui scandal: O dispută între doi localnici a atras o mulțime de spectatori # IasiTV Life
O ceartă în plină stradă, desfășurată în Centrul Istoric al Botoșaniului, a necesitat intervenția rapidă a Poliției Locale, joi după-amiaza. Conflictul, care a avut loc între un bărbat și o femeie de etnie, chiar în fața Bisericii Uspenia, a atras o mulțime semnificativă de spectatori, punând în pericol ordinea publică. Polițiștii locali au fost alertați [...] The post Centrul istoric, scena unui scandal: O dispută între doi localnici a atras o mulțime de spectatori first appeared on IasiTV Life.
07:00
Un incident neobișnuit a avut loc ieri dimineață, pe traseul 7 al Companiei de Transport Public (CTP) Iași. O femeie în vârstă, pasageră în vagonul 2238, a acționat fără niciun motiv real sistemul de alarmă al tramvaiului, în zona Podu Roș, pe sensul de mers spre Palat. Potrivit CTP Iași, gestul iresponsabil a forțat frânarea [...] The post VIDEO. Alarmă falsă într-un tramvai: O bătrână a declanșat sistemul fără motiv first appeared on IasiTV Life.
00:50
INVITAT /Conf. Dr. Gina Botnariu – Medic Primar diabet , nutriție The post DEZBATEREA ZILEI /ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DIABETULUI ZAHARAT first appeared on IasiTV Life.
00:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Anton Carpinschi – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași The post POLITICA LA IAȘI / Despre gândirea captivă și societatea civilă first appeared on IasiTV Life.
00:50
INVITAT / Geanina Alis Radu – Instructor și terapeut ThetaHealing ®, Facilitator de constelații familiale și karmice The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Cum să te protejezi energetic oriunde ai fi first appeared on IasiTV Life.
14 noiembrie 2025
19:00
INVITAT / ARHIM. NICODIM PETRE – Consilier sectorul de misiune MMB The post LUMINA ORTODOXIEI / BUCURIILE TINERILOR ÎN BISERICĂ first appeared on IasiTV Life.
18:50
INVITAT / MARICEL POPA – Deputat PSD The post DEZBATEREA ZILEI /A FOST CONGRESUL PSD first appeared on IasiTV Life.
18:50
INVITAT /Conf. Dr. Gina Botnariu – Medic Primar diabet , nutriție The post DEZBATEREA ZILEI /ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DIABETULUI ZAHARAT first appeared on IasiTV Life.
18:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Anton Carpinschi – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași The post POLITICA LA IAȘI / Despre gândirea captivă și societatea civilă first appeared on IasiTV Life.
18:50
INVITAT / Geanina Alis Radu – Instructor și terapeut ThetaHealing ®, Facilitator de constelații familiale și karmice The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Cum să te protejezi energetic oriunde ai fi first appeared on IasiTV Life.
14:10
Pe 14 Decembrie The Motans aduce la Sala Unirii- Cinema Victoria un concert intens plin de emoție , energie și sound-ul specific care a cucerit publicul . Poveștile din piesele The Motans prind viață într- o atmosferă de Crăciun plină de emoție, sinceritate și căldură sufletească. Vino să fredonăm impreuna de la piesele de inceput [...] The post The Motans concertează la Iași, în luna decembrie first appeared on IasiTV Life.
06:50
Poliță RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan # IasiTV Life
O nouă lege care extinde obligativitatea asigurării de Răspundere Civilă Auto (RCA) a fost promulgată joi, 13 noiembrie 2025, de Președintele României, Nicușor Dan. Cea mai importantă modificare vizează utilizatorii de vehicule ușoare electrice. Astfel, trotinetele și bicicletele electrice vor fi obligate, pentru prima dată, să dețină o poliță RCA, chiar dacă acestea nu sunt [...] The post Poliță RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan first appeared on IasiTV Life.
06:40
Hărțuirea din universități poate fi denunțată anonim. Comisiile de etică sunt obligate să analizeze sesizările # IasiTV Life
O schimbare legislativă majoră vizează protecția victimelor hărțuirii în mediul academic. Guvernul a adoptat joi o hotărâre prin care permite comisiilor de etică universitară să analizeze sesizările care vizează hărțuirea pe criteriu de sex sau hărțuirea morală, chiar dacă acestea sunt formulate sub anonimat. Noul act normativ completează Codul-cadru de etică și deontologie universitară (HG [...] The post Hărțuirea din universități poate fi denunțată anonim. Comisiile de etică sunt obligate să analizeze sesizările first appeared on IasiTV Life.
06:30
Tragedie la stomatolog: Un copil de 2 ani a murit în timpul unei intervenții. Anestezia, suspectată ca fiind fatală # IasiTV Life
Autoritățile din București au deschis o anchetă de amploare după moartea tragică a unui copil de doi ani, survenită în timpul unei proceduri stomatologice considerate banale. Micuțul a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după administrarea anesteziei, iar medicii nu l-au mai putut salva. Drama s-a consumat într-o clinică din Sectorul 3. Conform părinților, [...] The post Tragedie la stomatolog: Un copil de 2 ani a murit în timpul unei intervenții. Anestezia, suspectată ca fiind fatală first appeared on IasiTV Life.
13 noiembrie 2025
17:50
INVITAT / MIHAI CHIRICA – PRIMARUL MUNICIPIULUI IAȘI The post DEZBATEREA ZILEI / IAȘUL ÎNTRE ISTORIE ȘI VIITOR first appeared on IasiTV Life.
17:50
INVITAT /Pr. LUCIAN APOPEI – Director comunicare Arhiepiscopia Iașilor The post DEZBATEREA ZILEI /LĂSATUL SECULUI : IERTARE ȘI POST first appeared on IasiTV Life.
16:00
Despre migrenă și sănătatea creierului, eveniment organizat de Asociația pentru Sănătatea Creierului # IasiTV Life
Asociația pentru Sănătatea Creierului (ASC) vă invită cu deosebită plăcere să participați la evenimentul local „Despre migrenă și sănătatea creierului”, ce se va desfășura la Palatul Braunstein din IAȘI, marți 18 noiembrie, 18:00 – 19:30! Scopul acestui eveniment este de a aduce informații valoroase de actualitate și de a crea o platformă de dialog pentru comunitatea locală, cu [...] The post Despre migrenă și sănătatea creierului, eveniment organizat de Asociația pentru Sănătatea Creierului first appeared on IasiTV Life.
13:10
Deficitul de vitamine și minerale poate apărea, în cele mai multe cazuri, ca urmare a unei alimentații necorespunzătoare. În unele situații, astfel de deficite pot indica însă o afecțiune severă, precum un cancer de colon, care poate avea printre simptome și o anemie feriprivă marcată. Cu un deficit de fier destul de sever s-a confruntat [...] The post Ce boală gravă avea un bărbat diagnosticat inițial cu anemie severă first appeared on IasiTV Life.
12:40
Aerostar este gata să asigure mentenanța pentru toate cele 67 de avioane F-16 ale României. „Lucrăm acum la jumătate din capacitate” # IasiTV Life
Compania Aerostar din Bacău se declară pregătită să preia integral mentenanța celor 67 de avioane F-16 pe care Forțele Aeriene Române le vor deține până la finalul anului 2026. Declarația a fost făcută de CEO-ul companiei, Alexandru Filip, la un eveniment desfășurat la fabrica din Bacău. Capacitatea operațională este susținută de stocuri strategice. Ovidiu Buhai, [...] The post Aerostar este gata să asigure mentenanța pentru toate cele 67 de avioane F-16 ale României. „Lucrăm acum la jumătate din capacitate” first appeared on IasiTV Life.
06:40
Primar acuzat că a folosit mita pentru a-și ridica proprietăți de lux. Câți bani a obținut pe casă # IasiTV Life
Procurorii anticorupție l-au reținut pe Filip Ioan, primarul comunei Zănești, Neamț, și pe trei complici, pentru fapte de corupție care includ luare de mită și abuz în serviciu. Edilul ar fi încasat foloase și bani în valoare totală de peste 160.000 de euro de la firmele care obțineau contracte cu primăria. Conform anchetei DNA, primarul [...] The post Primar acuzat că a folosit mita pentru a-și ridica proprietăți de lux. Câți bani a obținut pe casă first appeared on IasiTV Life.
06:40
Aerostar este gata să asigure mentenanța pentru toate cele 67 de avioane F-16 ale României. „Lucrăm acum la jumătate din capacitate” # IasiTV Life
Compania Aerostar din Bacău se declară pregătită să preia integral mentenanța celor 67 de avioane F-16 pe care Forțele Aeriene Române le vor deține până la finalul anului 2026. Declarația a fost făcută de CEO-ul companiei, Alexandru Filip, la un eveniment desfășurat la fabrica din Bacău. Capacitatea operațională este susținută de stocuri strategice. Ovidiu Buhai, [...] The post Aerostar este gata să asigure mentenanța pentru toate cele 67 de avioane F-16 ale României. „Lucrăm acum la jumătate din capacitate” first appeared on IasiTV Life.
06:30
Un bărbat a supraviețuit în mod miraculos după o altercație violentă cu propriul frate # IasiTV Life
Un bărbat a supraviețuit în mod miraculos după ce a fost înjunghiat în piept de propriul frate, în urma unei dispute legate de moștenire. Agresorul a fost recent trimis în judecată sub acuzațiile grave de violență în familie raportată la tentativă de omor și violare de domiciliu. Incidentul s-a petrecut pe 18 octombrie 2025, în [...] The post Un bărbat a supraviețuit în mod miraculos după o altercație violentă cu propriul frate first appeared on IasiTV Life.
06:20
Intoxicație cu vapori de la o țigară electronică în școală: Trei eleve au ajuns la spital cu arsuri oculare # IasiTV Life
Trei eleve de clasa a X-a dintr-un liceu din Iași au ajuns la spital, acuzând arsuri oculare și iritații severe, după ce au inhalat vapori emanați de o țigară electronică. Incidentul s-a produs în timpul pauzei, când dispozitivul, aparținând unui coleg, s-a defectat în timp ce era pus la încărcat. Conform conducerii Liceului Tehnologic „Carol [...] The post Intoxicație cu vapori de la o țigară electronică în școală: Trei eleve au ajuns la spital cu arsuri oculare first appeared on IasiTV Life.
12 noiembrie 2025
17:30
La Iași, compania farmaceutică daneză Pharma Nord a adus din nou știința mai aproape de oameni, prin seminarul educațional „Nutriție pentru sănătatea articulațiilor”. Evenimentul a fost susținut de doamna dr. Valerica Ilieș, medic specialist în medicină de familie, cu competență în acupunctură și apifitoterapie, master în psihoterapie și formare în hipnoterapie, doctorand la UMF Iași, [...] The post Pharma Nord a organizat un nou eveniment educativ la Iași first appeared on IasiTV Life.
16:50
Vine iarna! Asigură-te că mașina ta e gata de drum, cu Radman Vianor! Alege anvelope potrivite la cele mai bune prețuri și evită aglomerația – programează-te acum pentru schimbul de roți!Rapid și sigur, în unul dintre cele 3 punte de lucru Radman Vianor.str. Tabacului (vis- a- vis de Piața Dacia)- telefon 0762 582 743pe șoseaua [...] The post Radman Vianor îți echipează mașina de iarnă cu anvelope la cele mai bune prețuri! first appeared on IasiTV Life.
14:40
INVITAT / ROBERT DÂNCĂ – Managerul maternităţii ”Cuza Vodă” The post DEZBATEREA ZILEI / NOUTĂȚI DE LA MATERNITATEA ”CUZA VODĂ” first appeared on IasiTV Life.
14:40
INVITAT / Alex Vasiu – CEO și Founder Hy-Farm Microgreens și AIR Media Production The post BUSINESS ROMÂNESC / Despre Agricultura Verticală & Microgreens first appeared on IasiTV Life.
06:30
Scandalul facturilor la Borosoaia: ApaVital, acuzată de locuitori de prețuri exorbitante # IasiTV Life
Un val de panică și revoltă a lovit satul Borosoaia, după ce zeci de familii au primit notificări de plată retroactive de la ApaVital, cu sume care ajung, în unele cazuri, la 12.000 – 13.000 de lei. Oamenii sunt revoltați și nedumeriți: cum au ajuns să plătească sume atât de mari pentru servicii de canalizare [...] The post Scandalul facturilor la Borosoaia: ApaVital, acuzată de locuitori de prețuri exorbitante first appeared on IasiTV Life.
06:20
25 de designeri locali se reunesc la Palas Campus pentru evenimentul „Designerii Sunt Aici” # IasiTV Life
Designerii Sunt Aici, un târg dedicat creativității, talentului și antreprenoriatului feminin din Iași și din întreaga zonă a Moldovei. Publicul este invitat să descopere, să susțină și să achiziționeze produse realizate cu pasiune și măiestrie de 25 de designeri locali, care vor expune creații unice, lucrate manual, cu grijă și dedicare. Inițiativa a început la [...] The post 25 de designeri locali se reunesc la Palas Campus pentru evenimentul „Designerii Sunt Aici” first appeared on IasiTV Life.
06:10
Un accident rutier s-a produs marți seară pe Drumul Național 28, în zona localității Miclăușeni, comuna Butea, necesitând intervenția rapidă a echipajelor de urgență. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, un autoturism a intrat în coliziune violentă cu o căruță în care se aflau două persoane. Inițial, cele două persoane din atelaj au [...] The post Accident grav pe DN 28, la Miclăușeni: Două victime transportate la spital first appeared on IasiTV Life.
06:10
Accident între Focuri și Erbiceni: Mașină răsturnată, două persoane transportate la spital # IasiTV Life
Un autoturism s-a răsturnat marți după-amiază în afara părții carosabile, pe drumul care leagă localitățile Focuri și Erbiceni, solicitând intervenția de urgență a pompierilor și a echipajelor medicale. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, la locul evenimentului s-au deplasat rapid o autospecială de intervenție și descarcerare, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) [...] The post Accident între Focuri și Erbiceni: Mașină răsturnată, două persoane transportate la spital first appeared on IasiTV Life.
11 noiembrie 2025
16:10
INVITAȚI / Cătălin Damian – Manager ACS AtletISConstantin Popa – coordonator activități ACS AtletIS The post DAREA DE SEAMĂ / Comunitatea care aleargă pentru viitor first appeared on IasiTV Life.
16:00
INVITAT / Ciprian Ovidiu CIUCAN – Director executiv DJADP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / MAI AVEM DRUMURI JUDEȚENE CU PIATRĂ first appeared on IasiTV Life.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.